15+ «неблагодарных» взрослых детей, которые нашли в себе силы и дали отпор своим родителям

Про кружки: а кто-то ноет, что его никуда не водили и из-за этого в него в жизни интересов нет.

В общем, что ни делай, будешь виноват кругом.

А ещё бесит современная тенденция в психологии: концентрация на обидах и "травмах", а не их преодолении. Это купание в страданиях анти-конструктивно и пользы не принесет. Хотя "осознавать" себя жертвой многое ништяков по жизни даёт. Но не правит эту жизнь