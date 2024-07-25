Камерунский папаня лажанул. Надо было идти проторенной дорожкой: утверждать, что получил огромное наследство, хочет разделить с дочей, только сначала нужно уплатить небольшой налог...
15+ «неблагодарных» взрослых детей, которые нашли в себе силы и дали отпор своим родителям
В некоторых семьях поговорка «за что боролись, на то и напоролись» срабатывает на все сто процентов. По другому и не объяснишь, почему выросшие дети еле терпят общение с родителями, которые долгие годы критиковали, высмеивали и выгоняли из дома своих сыновей и дочек, а взамен требовали любовь и уважение. Кое-кто даже совсем прервал общение с отцом или матерью. И у нас язык не повернется осудить этих людей.
- Мой отец из Камеруна. Родители познакомились в университете, он обещал маме любовь-морковь и кольцо, а потом пропал. Спустя 23 года отыскал меня в соцсетях. На аватарке у него фотка с тремя детьми. Стал ныть, что кормить семью нечем. Вот мой ответ: «Без понятия, кто вы такой». Написала и и заблокировала. И мне не стыдно совершенно, чужой же человек. © Подслушано / VK
- Начался дачный сезон. Мама звонит и причитает, как она упахалась. Она отдает мне эти овощи тоннами, мы столько не едим. Как-то нажарила кабачков, я отказалась вежливо. Она в слезы: «Мать растила, а ты не ценишь». Начала есть, а она ехидно говорит: «Что, вкусно? А мне это потом достается, сердце надрываю». Я после этих слов убежала в туалет, реально стошнило. © Подслушано / Ideer
- Помню, как в детстве рассказывал маме все новое, что удавалось узнать. В какой-то момент она прямо начала орать в ответ: «Зачем ты мне все это говоришь, если мне не интересно?» Ну ладно. Раз-другой от страха голову в плечи вжал на такой ор со стороны мамки, да и заткнулся. Стал другим взрослым рассказывать, а им, оказывается, интересно. Совершенно посторонним людям. А мать теперь сама регулярно звонит и ноет, что все ее бросили и дела нет никому до нее. Действительно, с чего бы... © tehnik88 / Pikabu
- Меня выгнала из дома мать. Не могу теперь называть ее «мама», как раньше. Через несколько дней после моего дня рождения она сказала: «Собирай вещи и уходи». Когда я сказала, что у меня нет денег на аренду квартиры, она сообщила, что ей наплевать. Я и так жила в отдельной комнате, платила за коммуналку, покупала еду и хозтовары. А она еще и украла все мое золото. Очень жаль браслет, который мне папа подарил на 18-летие. Я временно живу у бабушки и надеюсь, что скоро все наладится. Некоторые говорят: «Ну это же твоя мать родная, еще помиритесь». Я никогда не прощу этого. Никто не может поверить в эту ситуацию, так как со стороны она очень милая женщина. © Подслушано / Ideer
- Я ребенок мамочки, которой всю жизнь все были должны. Причем, если отдавать долг в силу каких-то причин не получалось, то в ход сразу шли унижения, обесценивание и угрозы типа «ты мне не дочь, нет у тебя больше матери». Эти присказки годились для любого повода: не вымыла полы, не так ответила, не с тем лицом сказала.
35 лет я на два города жила, делая всю работу за родителей по хозяйству. А они у меня молодые и не имеющие особых заболеваний. Личную жизнь свою, естественно, разрушила. Но ни благодарности, ни сочувствия не получила. Я была уверена, что любить меня не за что и вообще невозможно.
Потом был болезненный разрыв, естественно, по мелкому поводу, которому до сих пор безмерно рада. Я прошла терапию и оказалось, что я не чудовище. Меня даже любить нашлось за что. Сейчас и дети есть, и любящий мужчина. Зато многие родственники и знакомые, которые знают, что я больше с родителями не общаюсь, начинают мне на совесть давить. Мол, она же мама, ты обязана, она же тебя вырастила и жизнь дала...
Да она же забрала из моей жизни 35 лет! Я считаю, что и без того дорого заплатила по своим долгам. © Недовольный / ADME
"Меня выгнала из дома мать". Блин, а сколько лет было этой девочке? Ребята, не можете ужиться с родителями в их доме мирно? Тогда разъехаться - это правильное решение для всех сторон. А обиженных да, можно из себя строить.
- Я много лет фактически была матерью для моих братьев и сестер, позволив родной маме заниматься своими делами. Мы уже все сбежали из родительского дома, только один из братьев сейчас до сих пор живет со мной. Мать в ярости, что он выбрал меня, а не ее. Но он действительно стал счастливее, а я наконец-то научилась ставить на первое место свои интересы. © forgetfulmom95 / Reddit
- Поделюсь своей болью. Для моей мамы всегда кто-то был лучше, красивее, активнее и дружелюбнее. С возрастом ничего не поменялось, вот на днях приехала она на нашу дачу немного помочь. Потом соседи сказали: «Ой, ваша мама так ругалась на вас, так ругалась. Говорит, вы запустили дачу и сорняков полно».
Ну да, там есть небольшой клочок земли меньше сотки, где все поросло пыреем. Убирать его долго и нудно, а мы оба работаем, двое детей, у каждого из них футбол, рисование, акробатика. Каждого отвези, а еще не забудь поддерживать идеальный порядок в квартире, а то «что люди про тебя скажут».
Плюс на даче мы стараемся и немного поработать, и отдохнуть. То есть никто картошку, морковку и свеклу не сажает. Там в основном ягоды, цветы, да огурцы с помидорами. В общем, мать всегда мною недовольна. Я плохая, все делаю не так. И я думаю, ей всегда стыдно за меня перед другими. © NavyNice / Pikabu
- Звонит моя мать, которой я 3 года «препятствую» общаться с внучкой. Заявляет: «Хочу с ней встретиться. Купи нам на завтрашний вечер билеты в кукольный театр и с собой дай 1500 на такси». После моего ответа психанула и швырнула трубку. А я всего лишь сказала: «На завтра билеты продавались месяц назад, и детские спектакли все утренние. А кукольный в 10 минутах ходьбы от тебя». Ничего нового. С мамой не общаемся несколько лет, и все это время она грозится обратиться в суд из-за того, что я якобы не допускаю ее к ребенку. © Подслушано / Ideer
- Я от отца отрекся в 13 лет. Тут без предыстории не обойтись. Развелись мои родители, когда мне был год. До 5 лет отец еще как-то появлялся в моей жизни, потом пропал. В 12 начали общение опять. Больше года я стабильно ездил к нему на каждые выходные. Алименты на меня и старшую сестру он платил по минимуму. Мать — медсестра, денег было мало, хватало только на самые дешевые одежду и продукты. И вот как-то, сидя на выходных у него, я попросил добавить мне на новую обувь, потому что в старой ноги начинали болеть уже минут через 10-15. А отец сказал: «Я твоей матери алименты плачу, вот у нее и проси».
Ответить я не смог. Просто встал, оделся и ушел. На этом мое общение с отцом закончилось навсегда. Ничуть не жалею. © cidex / Pikabu
Умная такая бабушка 😂 Хочешь сводить внучку в театр - веди, кто тебе должен это организовывать и с какой стати)))
- Меня в 13 лет мать выставила из дома без одежды в 11 вечера. Логика была такая: голышом далеко не уйдет, будет проситься обратно. Поскольку это случилось не в первый раз, в кустах у меня был припрятан домашний костюм типа пижамы. Вот в нем я и пришла к однокласснице. Ночевать меня оставили, конечно, но мама той девочки позвонила моей. В органы опеки так никто и не сообщил. Жалко.
Мамаша забрала меня почти через неделю — перед возвращением отца из командировки. Он так никогда и не узнал об этой истории. © Slivkina / ADME
- Мать была помешана на нашем развитии. Брат занимался боксом, меня отдали на балет, младшую запихнули в музыкалку. Мама вечно таскала нас на соревнования, смотры и концерты. А мне так хотелось просто прийти из школы, вкусно пообедать домашней едой, а не давиться очередным бутербродом, отсиживая зад на пластиковом стуле в ожидании, пока брат получит награду или сестра отпиликает на скрипке. Про свои балетные мозоли вообще молчу.
Когда я выросла и сама стала мамой, у меня сложилось полное впечатление, что мать это все придумала, лишь бы не готовить и не работать. «Я занимаюсь развитием детей! Мне некогда варить борщ!» Никому из нас троих все, чем нас заставила заниматься мать, не пригодилось, зато в мои тридцать лет у меня ощущение, что мне 60, я готова лежать круглосуточно. Единственное, что может поднять меня с кровати — это желание поесть пюрешки с котлеткой или борща. Встаю и иду готовить. Спасибо, мама! Детства нет, здоровья нет, силы высосаны на сто лет вперед еще из пятилетней меня. © Подслушано / Ideer
- Когда я росла, мой отец сидел дома, а мама работала. Она полностью обеспечивала мою сестру и меня, но не вкладывала в этот процесс ни капли эмоций. Она приходила на балетные концерты время от времени, но не хотела помогать с домашним заданием и ни разу не выслушала нас, когда мы хотели поделиться своими проблемами.
Мой папа всегда устраивал ей праздник на День матери, а она ничего не делала для него в День отца. Став взрослыми, мы с сестрой попытались исправить это. Мы отмечаем День отца с размахом. А маму мы не стали поздравлять после того, как она не пришла на вечеринку в честь рождения собственного внука, потому что «не видела ничего особенного в том, что кто-то рожает ребенка». Мать называет нас неблагодарными детьми. Моему отцу жаль ее, но он поддерживает наш выбор. © Silver_Actuator7640 / Reddit
Недавно тут мелькала история от дамы, которую в детстве ни по каким кружкам не водили и теперь она не знает, чем хочет заниматься. Теперь на арене дама, которую водили плюс давали возможность посмотреть на изнанку других занятий и теперь она никуда не хочет. Вы там это, определитесь, пихать нам спиногрызов на кружки или как)))
- Моя матушка, приезжая в гости, обычно выгоняет меня из кухни и готовит только то, что мне нельзя или то, что я ненавижу с детства. Говорит: «Так я же знаю, если я тебе не приготовлю, ты сама не сделаешь». Хорошо, что мне уже много годиков, и мне не особо сложно сварить себе одну порцию овсянки, несмотря на полный холодильник «хорошей еды, которую жалко выбрасывать». © Таисия К / ADME
- Исполнила давнюю мечту ребенка и заказала аниматора на праздник. Днем пришла мама супруга, чтобы погулять с внуком. По времени я дала ограничение в полтора часа, так как в 18:30 должен был прийти аниматор. Их не было почти два часа, мы с мужем уже начали обрывать телефон. Она взяла трубку только спустя полчаса и сообщила, что уехала с ребенком на другой конец города и будут они примерно к восьми. И ведь она была в курсе сюрприза.
Через администратора отменила визит аниматора. Восемь тысяч аванса мне, естественно, никто не вернул. Сына свекровь все-таки привезла, молча протолкнула в открытую дверь, попрощалась и, прыгнув в лифт, ускакала по своим делам. Я стояла на кухне, обжаривала брускеты и нарезала огурцы, когда подошел муж и спросил почему я такая спокойная. А я не спокойная, просто больше нет сил. За 12 лет брака его мать, как дементор, высосала все эмоции. © Anni.Masia1 / Pikabu
- Мои родители развелись, и мы с братом остались жить с мамой. Отношения с отцом сначала были теплыми, но постепенно ухудшались — он был слишком увлечен своей новой жизнью и, сам того не осознавая, отталкивал нас. А главной проблемой стал спор из-за семейного дома. Мама предлагала переписать его на нас братом, а папа хотел забрать его и продать. В конце концов, суд вынес решение в пользу моего отца, нам просто пришло уведомление, что у нас есть 7 дней, чтобы покинуть дом.
Мы сделали все, что могли, но в конце концов нас буквально выставили на улицу. Отцу было плевать на то, что мы чувствовали. Сейчас он хочет все исправить, но ни он, ни его семья не извинились перед моим братом и передо мной за то, что они с нами сделали. Мне до сих пор некомфортно находиться рядом с человеком, который был способен причинить столько вреда только потому, что он был обижен на мою маму. © Puzzleheaded_Sky_141 / Reddit
Отношения с родственниками проверяются в самых разных ситуациях. Вот 15+ реальных историй о том, как людей испортил квартирный вопрос.
Комментарии
Господи! Какая груууустная статья! Нет сил до конца дочитать весь этот негативный человеческий опыт!
Так, ну я всё понимаю, но одна история в двух статьях с разницей в 3,5 часа! Я уже даже не знаю как это назвать.
Про кружки: а кто-то ноет, что его никуда не водили и из-за этого в него в жизни интересов нет.
В общем, что ни делай, будешь виноват кругом.
А ещё бесит современная тенденция в психологии: концентрация на обидах и "травмах", а не их преодолении. Это купание в страданиях анти-конструктивно и пользы не принесет. Хотя "осознавать" себя жертвой многое ништяков по жизни даёт. Но не правит эту жизнь
За 12 лет знакомства со свекровью нельзя было понять, что она из себя представляет, и не соглашаться отдать ребёнка перед важным запланированным событием?