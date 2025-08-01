17 гостей, чье поведение отбило желание приглашать их снова

про того парня, который на свадьбе по плечу похлопал вместо подарка - если вы этого человека любите как друга, и знаете что он вот такой - чего ждать? вы ж не ради денег и подарков гостей зовете, а чтобы время провести хорошо. если человек неприятен так не зовите. а если приятен то какая разница что он дарит и дарит ли вообще