17 гостей, чье поведение отбило желание приглашать их снова
Представьте: вы устраиваете праздник, а после ухода гостей обнаруживаете, что ваш дорогущий гель для умывания использовали вместо жидкого мыла. И это только одна из историй о гостях, после которых хочется сменить номер телефона и адрес. В нашей подборке таких — целая пачка.
- Большой совет тем, у кого средства ухода стоят на раковине — убирайте, когда приходят гости. Только что моим гелем для лица за 10 тысяч помыли руки после бешбармака несколько человек. Они его как жидкое мыло использовали — по несколько раз нажимали, что выходит в приличное количество геля, в итоге у меня травма от новых родственников. © qyzylshash
- У родителей жены дом почти всегда был запущеннее нашего, но как только свекровь вдруг что-то у себя убирала — сразу приходила к нам и «случайно замечала», что и нам бы не помешало прибраться в том же месте. Один раз у нее на потолочном вентиляторе в спальне был трехсантиметровый слой пыли — просто кошмар. Она, видимо, наконец-то его почистила после многих лет, пришла к нам и давай делать замечания по поводу нашего вентилятора. Я рассмеялся ей в лицо и начал перечислять все мерзкое, что видел у них в доме. © AttemptVegetable / Reddit
- У моей свекрови дочь со своим ребенком заходила в гости. Если еда еще не была приготовлена — она ждала, могла целый день там сидеть, так как нигде не работала и жила на алименты. А когда дожидалась еды — наваливала себе и ребенку, ела от пуза и тут же уходила домой. © KoshkoJena / Pikabu
- Мое хобби — аквариумистика. Есть несколько больших аквариумов от 700 до 1500 литров и куча мелких 100-500 л. Много разных рыб и растючек, морских, в том числе. Муж не фанатеет, но поддерживает. Недавно приезжала гостить свекровь. Отнеслась к моему убранству холодно, но вроде безразлично. А через пару дней застала ее, заливающую в воду какое-то средство. На вопрос: «Что происходит?» — получила ответ, что мне надо о детях думать, а не с рыбками нянькаться. Муж сам ее выгнал и прекратил общение. С рыбами все в порядке. © Подслушано / Ideer
у свекрови дочь живет на алименты, пришла к матери поесть. не образец поведения, конечно, но это мать и дочь, разберутся.
- Одна из моих соседок по общаге как-то съездила в гости к родителям другой нашей соседки — они собирались вместе на концерт на следующий день. После возвращения она начала всем рассказывать, какая у них маленькая и старая квартира, как ей жалко нашу соседку, мол, такая бедная. Хотя на самом деле дом был вполне нормальный — не особняк, конечно, но обычный, аккуратный. Ее родители, кстати, свой бизнес имеют, так что ни о какой нищете и речи не было. И семья у нее очень милая. В общем, неудивительно, что после этого никто на нашем этаже больше не звал ту болтушку к себе домой. © mariatoyou / Reddit
- У нас была свадьба на два дня: первый для родни, второй — в расслабленной обстановке с друзьями. Один из друзей пришел, потусил с нами, поел, попил, и уже собирался уходить. Другой товарищ ему шепнул, мол: «Ты бы хоть поздравил людей со свадьбой-то». А тот подошел к моему мужу, похлопал по плечу со словами: «Поздравляю, братан!» И ушел.
На самом деле, человек он неплохой, просто немного не от мира сего. На наши праздники мы его больше не приглашаем. © RagDollyAnn / Pikabu
- Когда-то, в первые годы моего замужества, у нас гостила свекровь. Она попросилась в ванне полежать. Я дала полотенце, показала мыло, шампунь, выдала гостевую мочалку. Через какое-то время она вышла с претензией, мол, что за странный у меня крем для рук. А я в ванной такие вещи вообще не храню, где она его раздобыла?! Оказывается, она пыталась намазать руки... скрабом! Тогда достаток у нас был еще так себе, скраб был самый обычный, из магазина, так что шок я испытала только из-за того, что человек солидного возраста может вот так запросто взять чужую вещь. И, не стесняясь, в этом признаться. Я, может, что-то неправильно понимаю в этой жизни, но даже у своей мамы в доме я попрошу крем для рук. © zhulka_zhanulka
А полежать в чужой ванне с гостевой мочалкой - ничего??? Б-р-р-р!!! Только представлю уже не хорошо...
- Свекровь и ее любимая внучка мало того, что приперлись без приглашения — утащили дорогой крем для лица, шампунь, коробку конфет и банку кофе, причем так виртуозно, что я это заметила только после их ухода. На мои претензии свекровь сказала: «А надо было делиться, от тебя ведь не дождешься!» © lozovaia902
- У меня была на свадьбе подруга. Сидела весь праздник с кислым лицом, не танцевала, не веселилась — единственная из всех приглашенных. На следующий день мне сказала, что свадьба была откровенно плохая, скучная, неинтересная, и что она за такую сумму подарка ожидала, что ей будет веселее. А через несколько дней она пошла к другим друзьям на свадьбу и скидывала мне потом фотки с подписями типа: «Вот, посмотри, это свадьба так свадьба, не то, что твоя». И это был единственный человек, который так сказал. Всем гостям очень у нас понравилось, и мы сами были максимально довольны. © @СветланаКрасноперова-т1и / YouTube
- Гостья на дне рождения мужа при всех спрашивает про мой фирменный греческий салат с креветками, улыбаясь: «Кто креветки жарил?» Я ей так же весело отвечаю: «Ну я». Она, скривив мосю: «Пережарены. Не очень как-то...». Я ей очень четко: «Не ешь!»
Поворачиваюсь и ухожу. Потом, в конце вечера, моя подруга, которая видела наше «милое» общение, смеясь, рассказала мне, что, когда она решила поесть «невкусный салат с пережаренными креветками», та знакомая, которая 5 минут назад обхаяла мое блюдо, впилась в нее глазами и следила, сколько она положит себе в тарелку. А потом с большим удовольствием доела остатки! © helenaya9811 / YouTube
"А я этот салат готовлю лучше, чем твоя жена. Туда надо яблочко потереть..."
- К знакомым приехала родственница Вера на неделю «посмотреть город». Хозяйка приготовила простой ужин: котлетки, пюрешка, салат из овощей. Гостья есть отказалась: «Я не ем вредную еду». Салат тоже не подошел — заправлен маслом, а надо лимонным соком. В итоге Вера пошла и купила себе красную рыбу с овощами и ПП-десерт.
А утром она выдает: «Можно попросить детей не шуметь, я должна спать не менее 9 часов», «Вы не могли бы меня отвезти в центр, я не переношу общественный транспорт», «Можно кошку не пускать в мою комнату, у меня аллергия». Муж два дня наблюдал этот треш, а потом оплатил родственнице отель. И все выдохнули.
Самое смешное, что мама гостьи перед приездом уверяла: «Вера очень скромная неприхотливая девочка, у вас с ней не будет никаких проблем». © tigragulya
- Женщины-родственники раньше очень любили выливать на себя мои духи. Каждый раз как приходили и внаглую лезли в мой туалетный столик с фразой: «А что у тебя тут новенького есть?» В итоге все духи дорогие спрятала под замок. Так они начали возмущаться и говорить: «А куда ты духи убрала? Закончились? Спрятала? Что, жалко?» © ta_holiuk
- Была у подруги на свадьбе, там были друзья ее семьи — мама с взрослой дочкой. Я ехала в одной машине с ними, пока по городу катались и делали фото жениха и невесты. И эта дочка постоянно заявляла: «А вот у меня будет два фотографа на свадьбе, у меня будет два оператора, у меня будет вот такое платье, зал не такой, дом сниму отдельно для фотосессии, и еда будет вот такая». По итогу, она через пару месяцев неожиданно забеременела от своего парня, и они сыграли быстро скромную свадьбу, т.к. денег на все хотелки не оказалось. © @Lenushamay / YouTube
- На моей свадьбе теща собрала все конверты с родственников со своей стороны, и деньги забрала себе. Сколько там было, я не знаю, но их родственников было человек 80. В силу молодости постеснялся спросить про эти деньги. © Frenchfry.kz / Pikabu
- Как-то раз один человек, которого я едва знала, буквально умолял пустить его переночевать в мою однушку — просто потому, что ему было жалко денег на отель. Это был друг детства моего парня, с которым мы тогда жили вместе. Я несколько раз говорила: «Нет, у меня слишком маленькая квартира, всего одна спальня, тебе придется спать на диване». Он согласился, а потом все время, пока жил у меня, ныл, видите ли, у него нет отдельной гостевой комнаты. Ему еще мои украшения в квартире не нравились. И окна выходят на восток — тоже плохо. А нам всем тогда было по двадцать с небольшим, и он сам пожалел денег на отель — так что мог бы и помолчать. © Ok-Panda7228 / Reddit
- Приехала в гости старая знакомая — я пригласила на свою голову. Кроме того, что она живет у меня, питается у меня, я ее выгуливаю целыми днями, так я еще и должна ей осталась! За то, что она оплатила один проезд за меня и купила домой томатного сока. Вот так и приглашай в гости. © Подслушано / Ideer
- Недавно у дочки был первый день рождения. Я смонтировала фильм, оформила альбом о первом годе жизни нашей малышки, сделала единичку из салфеток, заказала тортик, украсила комнату растяжкой и плакатами. И как же мне было обидно, когда гости, увидев все это, сказали, что мне нечем было заняться, и лучше бы ребенку время уделяла больше. Я готовилась к этому празднику три месяца! Но хуже всего было слушать это от мужа — человека, на поддержку которого я больше всего рассчитывала... © Подслушано / Ideer
Да блин, понятно ж что праздник для мамы, что не только ее ребенок, но и она сама пережила aдовый первый год 😃
Надеемся, что у вас с гостями все в порядке, но если есть истории, которыми вы захотите поделиться — милости просим в комментарии. А чтобы не вы думали, что только гости бывают чудаковатыми — загляните эту подборку, где жести подкинули хозяева.
Комментарии
про того парня, который на свадьбе по плечу похлопал вместо подарка - если вы этого человека любите как друга, и знаете что он вот такой - чего ждать? вы ж не ради денег и подарков гостей зовете, а чтобы время провести хорошо. если человек неприятен так не зовите. а если приятен то какая разница что он дарит и дарит ли вообще
Раньше тоже как-то неловко было, а теперь безо всяких обламываю подобный континент. Не без, надо сказать, удовольствия.