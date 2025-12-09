15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
Истории
Дверь в ваш дом — это граница между обыденностью и внезапным хаосом. Мы привыкли, что звонок в дверь означает курьера, знакомого или, в худшем случае, соседей. Но иногда на пороге может оказаться сценарий, достойный кино! Будь то родственники с электроинструментами, решившие переделать ваш подвал, или даже кот-турист, решивший заехать на ночлег. Эти истории доказывают: жизнь полна незваных гостей и удивительных совпадений.
- Произошла ситуация как в фильмах. Убираюсь дома, звонит кто-то в дверь. Открываю, а там девушка на каблуках, говорит: «Ой, тут и уборщица есть, как приятно». Заходит, располагается. На вопрос о том, кто она такая, заявляет: «А вам Мишенька разве не рассказал, что сегодня хозяйка приедет?» Оказалось, что любовница захотела сделать моему уже не мужу сюрприз, но наткнулась на меня. Вышвырнула ее за дверь, меняю замки на дверях. © Не все поймут / VK
- Открываю дверь, а на пороге — мои родственники с электроинструментами и заявляют, мол, собираются переделать наш подвал. Мы уже обсуждали это раньше и отказались, но они решили, что могут просто прийти и сделать это. © Different-Horror-581 / Reddit
- Была холодная осень. Мама с моей малой ушли кормить уличных котиков и голубей. Их долго не было, я уже стала переживать. Стук. Открываю дверь. Мама с порога: «Ты только не ругайся». Я сразу поняла, что кого-то притащили. Мама говорит: «Идем в лоджию, а то здесь собаки». Заходим. Она начинает расстегивать жилет. Еще никого не видно, но из глубины уже слышно громкое мурчание. Вдруг показывается розовый нос и еще плохо открытые глазки. Маленькая сразу забралась мне на плечо. Я увидела это пушистое безобразие и поняла — это Сонечка. © daria.trofymenko
- Услышала шум, выхожу из дома, а там мой тесть решил почистить наши водосточные желоба, хотя мы просили его этого не делать. Был октябрь, и у меня на веранде стояли тыквы и хризантемы. Он без разбора выбросил всю грязь из желобов, и она оказалась на моих кустах, тыквах и хризантемах. Он спустился с лестницы и сделал вид, что не заметил беспорядка. Мне понадобилось полчаса, чтобы все убрать. © 64green / Reddit
- Вернулась домой после выгула собаки. Занимаюсь своими делами, ни о чем не думаю. Вдруг — стук в дверь. Жду. Я никогда не открываю дверь, когда дома одна, без мужа. Снова стук. И тут слышу, будто ключ входит в замочную скважину. Я в замешательстве. Муж ничего не говорил, что вернется так рано. Бегу к двери, аккуратно смотрю в глазок: мужской силуэт в черной куртке, стоит спиной. Собираюсь с духом и открываю дверь. А там сосед. Протягивает руку, а в руке — мои ключи. Он: «Вы оставили ключи в двери». Я, едва выговаривая от шока: «Спасибо большое». Закрываю дверь, стою еще минуту, пытаясь прийти в себя. © mrossovaa
- В студенчестве подрабатывала няней. Приводили ко мне девочку мужчина с женщиной три раза в неделю на три часа. Девочке было два года, я с ней возилась, учила ее говорить.
В один прекрасный момент — звонок в дверь. Стоит незнакомая женщина, а моя подопечная летит к ней со всех ног с радостным воплем: «Мама!» Оказалось: муж этой женщины завел любовницу; брал дочку «гулять». Он и его любовница приводили ребенка ко мне, а сами шли развлекаться. Сдала их дочка — уж очень упорно начала проситься ко мне. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я жила в общежитии с двумя прекрасными девушками — моими подругами Машей и Сашей. Маша была обычной, а вот Саша была лунатиком. Она могла ночью встать, начать что-то готовить, мыть душ или разговаривать с кем-то. И вот в одну из ночей я просыпаюсь — она меня будит. Темно. Понимаю, что рядом с ней стоит какой-то парень. Включаю фонарик — Саша спит, а парень в шоке оглядывается и неловко улыбается. Саша говорит: «Тань, это теперь твой парень. А я пошла спать!»
Она легла, укрылась и уснула. А парень остался стоять передо мной испуганный. Мы пошли на кухню, пили чай, я объяснила, что моя подруга — лунатик. Он сказал: «Она сказала, что я должен любить тебя». Не знаю, судьба ли это, но этот парень — теперь мой муж. Мы 15 лет в браке и до сих пор благодарны Саше за наше «лунатическое знакомство». © Мамдаринка / VK
- Готовила ужин, ждала своего парня. Звонок. Открываю — стоит с цветами, но это не он! Мужик замешкался: «Ой, кажется, я ошибся этажом или домом». И тут открывается дверь лифта, и подходит мой, с работы. Увидел «конкурента» и замер. А я такая как ляпну: «Да заходи уже, сейчас ужин на троих будет». Все ржали. © seotextorder
- Явился к нам в среду снова соседский рыжий кот. Открываю дверь — хочу выйти, а он заходит как к себе домой. Уходить не собирается: выпрашивает еду, лезет под фортепиано.
В итоге заказала влажный корм и поставила ему лоток — на случай, если задержится. Вечером муж пришел, решили: ладно, пусть остается до утра.
День у кота был насыщенный: ел, пил, спал по углам, требовал, чтобы его гладили, наблюдал, как муж ест и работает, устроившись на коленях. А ночью начал орать и проситься выйти. Открыли дверь — ушел, как ни в чем не бывало. Сейчас, наверно, где-то разводит очередного человека на бесплатную гостиницу. А я скучаю по этой наглой рыжей морде. © iroda.globazh
- Катался вечером на роликах. Вернулся домой, разулся, разделся, взял полотенце и побежал в душ. В прихожей споткнулся о брошенные ролики. Отложил полотенце, протер ролики, аккуратно их зашнуровал и решил вынести в коридор. Полотенце? Да ну его! У меня на этаже всего две квартиры: в одной — я, в другой — никого. Раньше никого. Открываю дверь — стоят соседи с пакетами. Я — голый, с полотенцем в руках и роликами в обнимку. Они молчат. Я — тоже. Медленно закрываю дверь. © kozlovsky_eg
- Заказала доставку. Открываю дверь курьеру, он мне что-то очень долго говорит. Я: «Извините, я не знаю казахский». Он: «Так я на узбекском говорю». Занавес. © elfonezaa
- Муж в командировке. Звонит: «Скоро посылка будет, ты дома?» Я такая, мол, да. Вскоре стук в дверь. Открываю, стоит мужик с большой коробкой суши. Я смотрю на нее, офигеваю, говорю «спасибо!», забираю и хочу уже закрыть дверь, как мужик вопит: «Стой, я же — посылка». Поднимаю глаза, а это мой муж. © ozariya
- Я устраивал барбекю. Один из новых наших друзей сказал, что принесет картофельное пюре. Он пришел с небольшим опозданием с 10-килограммовым мешком картошки. И спросил, можно ли воспользоваться моей кухней, чтобы приготовить пюре. Он устроил на кухне полный беспорядок и использовал все мое масло, сметану и соус. Ситуация странная, но пюре было вкусным. © Sweeetpeeeches / Reddit
- Показываю квартиру клиентке. Поднимаюсь на 15-й этаж, открываю дверь. А там — полуголый мужик:
— Вы кто?!
— А вы кто?!
Я в шоке: квартира должна быть пустой. Говорю, что я риелтор. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую:
— Девушка, это моя квартира!
— В смысле ваша?!
Мы оба в ступоре. Потом меня осеняет:
— А это какой этаж?
— Тринадцатый.
До меня дошло. Ошиблась этажом! Извинилась, объяснила, поднялись на 15-й. Покупательница спрашивает:
— Так что, ключи везде одинаковые?
— Блин, не знаю. Походу, да.
Вывод: купили квартиру у застройщика? Меняйте замки. © ipoteka_aidana
- Мы готовились к вечеринке, я ушла за покупками, оставив одного гостя дома. Прихожу, а он там полы намывает. Я не думала, что пол был так грязен, но, видимо, швабры было недостаточно — нужно было руками. Самое странное: я видела этого парня всего второй раз — он друг моего друга. Но пол стал идеально чистым.© pearlie_girl / Reddit
- Едет ко мне доставка цветов. Курьер позвонил в домофон. Открываю — вижу, что он вручает букет соседке напротив. И тут он видит меня, видит номер квартиры. Понимает, что ошибся: «Ой, извините, перепутал». И резко забирает букет у нее и отдает мне. Неловко стало всем. © ryspaeva_gg
- Только что позвонили в дверь. Открываю — участковый. Поздоровался и попросил позвать взрослого. Я бы позвала мужа, если бы он был дома — он старше. Но получилось, что взрослый — это я. Комплимент какой-то. © berkimbayeva.i
- 00:30. Лежу в кровати, отложила телефон, собираюсь спать. Слабый стук в дверь. Я одеваюсь, спускаюсь, снова стук: «Кто там?» Слышу знакомый голос. Открываю — стоит сестра:
— Вы своих детей не теряли?
— Каких? Наши все спят.
— Лера у нас. И с ней еще одна девочка.
У меня округляются глаза. Пару часов назад я лично пожелала им спокойной ночи. Полчаса назад выключала насос у бассейна. Заходим к сестре. Сидят две красотки, глазки круглые, ушки трясутся. Во мне поднимается волна негодования. Выгоняю их домой. По дороге задаю вопросы. На «почему не позвонила?» Лера отвечает: «Ты прошла мимо нас и не увидела!»
Оказывается, эти красотки решили погулять в 12 ночи. Тихонько собрались, вышли. А дальше все пошло не по плану.
Сидят они в саду. Видят — я иду с фонариком. Пытались позвать, но я в наушниках. И они решили, что я — лунатик. А лунатиков будить нельзя. Я же зашла домой и закрыла дверь. Они — в панике: не войти, не позвонить, не постучать. Пошли к тете Ане, мол, мама лунатик.
Тетя Аня ржет: «Сил тебе, сестра. Все только начинается». © svet_la_na___
А вот еще подборочка историй с концовкой, которую никто не ожидал, а она тут как тут.
