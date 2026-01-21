Если муж не любит мамину стряпню, то пусть сам готовит?
А то мало его жене домашней готовки, надо ее еще и в гостях запрячь...
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Когда мы идем в гости к родне или принимаем ее у себя, заранее предвкушаем теплую атмосферу, угощения и душевные разговоры. Но, как это часто бывает, на деле все превращается в настоящий ситком. Встречи с дальними тетями и дядями нередко оборачиваются курьезами, о которых потом можно годами со смехом рассказывать.
- Сын с женой поехали навестить мою маму. Они привезли гостинцы, бабуля наготовила вкусняшек. Вечером мама звонит мне: «Скажи сыну, что Ире пора домой, а то мне неудобно!» Я прифигела, говорю, что она его жена так-то. А мама мне в ответ: " Вместе им оставаться никак нельзя, у меня кровать маленькая — 140 см шириной, внуку будет тесно. Он потом будет говорить, что к бабуле не приедет больше, потому что ему тесно было!" Но на самом деле оказалось, что дело было не в этом! Просто моя мамочка накопила денег для своего любимого внучка и хотела ему отдать так, чтоб его жена не видела и ему не пришлось с ней делиться. © Belka / Dzen
- Пришел с работы пораньше. Захожу в квартиру — чувствую шикарные запахи ужина. Кричу: ‘’Моя принцесса вкусняшек наготовила?" А в ответ мне: ‘’Бери выше — королева наготовила, пока принцесса на маникюре!" Это теща приехала в гости. © sergeivikhanov
- У моей подруги был день рождения, отмечали дома. Пришли гости и, конечно же, свекровь. В подарок она принесла тортик, а на нем надпись «Моему сыночку». Подруга спросила, мол, почему торт сыночку-то? А свекровь так с вызовом: «А это чтобы он не чувствовал себя обделенным, а то сегодня только тебе все внимание!» © myth_4e
- В семье моей жены есть песенка, которую они поют на каждый праздник перед тем, как начать распаковывать подарки. Каждый внук (а их очень много) имел возможность добавить свою строчку к этой песне в возрасте 3 лет. К каждой строчке также прилагаются жесты. Нет ничего лучше, чем комната, полная взрослых, кричащих: «Ди! Ди! Ди! Ди!» и указывающих на ближайший потолочный вентилятор! Это занимает 2-3 минуты, и с годами мне даже стало нравиться. © shmtur / Reddit
- Однажды, мы решили поехать в гости к моей маме всей семьей. Ехать не так далеко, 5-7 остановок на троллейбусе. И вот идем мы к остановке, но замечаем что вдалеке уже едет троллейбус, а до остановки еще далековато. Решаем бежать к остановке в надежде успеть. Бежим шумно, весело, и что-то так смешно, все на суете, как будто это самый последней троллейбус в этом году. А по тротуару шла девушка, которую мы нашей толпой стали обгонять. И тут она, вдохновившись нашей пробежкой, решает, что ей тоже нужно на этот троллейбус! И вот она уже бежит вместе с нами под наш смех и панику младшего ребенка... И да, мы успели! Забегаем в этот троллейбус, тяжело дыша, смеемся, а потом девушка спрашивает: «А это какой троллейбус?» И оказывается, ей на него вообще не надо — просто с нами было так весело, что она не смогла противостоять этой волне позитива. © sab_alina
- Приехали в гости к свекрови на недельку. Муж настоял на том, чтобы в гостях готовила я — не любит он мамину стряпню. Ну, я пришла на кухню, спрашиваю у мамы мужа, где что лежит. Она все показала. Потом говорит: «Так, что я еще забыла сделать? А-а-а, вспомнила! Под руку не говорить и не мешать!» И ушла. © threads__kz

- Свекровь сделала ремонт и позвала всех отмечать. Мы решили дарить деньги. Вручили конверт, свекровь довольная, аж расцеловала. Гости ушли, мы остались помочь. Мою посуду, и тут залетает свекровь: «Ты знала?» — и показывает конверт, а там лежат нарисованные купюры! Мама дорогая! Мне стало так стыдно, а свекровь как давай смеяться. Оказывается, дочка увидела наш «подарок» бабуле и решила сделать свой. Муж впопыхах схватил не тот конверт. Настоящий конверт мы потом вручили, но свекровь сказала, что никакие богатства мира не сравнятся с подарком ее внученьки. Она эти купюры даже в рамку поставила. Каждый раз об этом вспоминаем, когда к ней приходим.
- Подруга рассказала, как они с парнем впервые ночевали у его родственников. Оказалось, мать парня для того, чтобы заснуть, включала фоновый шум — ну, так многие делают. Обычно это звук вентилятора или океана, но хозяйка дома засыпала под громкие звуки промышленного пылесоса! Она как врубила это перед сном, так весь дом слушал громкие выхлопные трубы и визг ремней. Когда моя подруга спросила у парня, почему он ее хотя бы не предупредил, тот выдал: «А что, тебе разве мешает?» © elisses_pieces / Reddit
- Десять лет назад к нам в гости приехала дальняя родственница и предложила купить одну эксклюзивную вещь. Условия таковы: купить вещь не глядя стоило пять монет, а увидеть вещь перед покупкой стоило две сотни (без права на отказ от покупки). Мы выбрали первый вариант. Эксклюзивной вещью оказался пакетик с воздухом. © Подслушано / Ideer
- Как-то в юности моя мама и ее двоюродная сестра пошли в гости к какой-то родственнице. Еще в подъезде их свалил с ног потрясающий аромат мяса. А они после работы, уставшие, голодные. Зашли, начали болтать о том о сем. Хозяйка пошла на кухню и тут же ставит перед ними поднос, который ломится от еды: мясо, закуски, соленья, свежий хлеб. Мол, угощайтесь, девочки. А они из вежливости: «Ой, ну что ты, зачем? Не нужно было утруждаться!» Та глянула на них и как скажет: «Ааа, ну раз не хотите, ладно». Разворачивается и относит поднос обратно на кухню. Лет 40 уже прошло, до сих пор с громким смехом вспоминают. © Ingelosi / ADME
Родственница с пакетом воздуха таким образом насшибала себе нa кофе)
А можно же было ее и обломить 😎
- Приехали к свекрови в гости, а у нее дизайнер сделал кухню совместно с гостиной-столовой. Она хвастается нам, что наконец-то купила новый красивый ковер в гостевую зону. А муж в это время привезенные продукты на стол в этой зоне выложил и стал разносить по ящикам и холодильнику. Наша дочь (2,5 года) увидела, побежала помогать. Я у нее из рук ячейку с яйцами выхватила и предложила отнести крупу. А свекровь обратно ей эти яйца подает и выговаривает мне: «Алина, надо приучать ребенка к самостоятельности. Пусть несет, ничего страшного». И прямо на последнем слове моя егоза падает, и все яйца врассыпную валятся на ковер, эпично растекаясь. Впервые видела, как человек захлебнулся от возмущения. © Мамдаринка / VK
- Вспомнилась история от дяди. Это был год примерно 1977, они как раз поженились с сестрой моей мамы. Молодые снимали комнату, как-то в гости приехал к ним его батя. Дальше рассказ от лица дяди: «Сидим за столом, там красная икра, масло, хлеб. Батя сидит и ложкой икру лопает, мы молодые, сказать стесняемся. Я набрался смелости и ему говорю: „Пап, ты бы икру на хлеб намазал“. А он в ответ: „Спасибо, сын, и так вкусно!“» © Nickolaic / Pikabu
- Приехали дальние родственники в гости. Разместила, все показала, выделила им отдельные полотенца, купила новую мочалку. Перед тем, как тетя пошла в душ, показала и попросила не пользоваться одной из мочалок, которая в углу лежит. Через дня два прохожу мимо их комнаты и слышу разговор: «Что за люди, самую лучшую мочалку зажала, но я все равно ею моюсь». Уехали, купила новую. Ну, не рассказывать же им, что та используется мной для отшелушивания кожи после депиляции. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня дальние родственники из небольшого города. Обычно я их вижу раз в несколько лет и общаюсь мало, а тут так совпало, что встретились три раза за год, и пришлось много разговаривать. В общем, у них считается, что главный признак состоявшейся женщины — шуба, вернее, мужик, который ее подарит. Моя многоюродная сестра у них считается женщиной передовых взглядов: она просто получила высшее образование в нормальном вузе. Работает, есть дети. И у нее проблема. Накопила за несколько лет на хорошую шубу, но самой купить — это позор, надо, чтобы муж подарил, а мужу такие суммы в руки давать опасно. Так и живет несчастная: деньги на шубу есть, мужик есть, а признания в обществе нет. © Подслушано / Ideer
Ну, если она такая "передовая", плюнула бы на все эти глупые общественные признаки и купила бы себе шубу.
- Каждый раз, когда я прихожу в гости к бабушке, она до сих пор, еще с детства, вручает мне киндер-сюрприз. Их я, конечно, люблю, но когда я стал старше, а уж тем более, когда мне перевалило за 20, стало как-то неловко принимать — лучше детям отдать. Пока однажды я не пришел на застолье к бабуле и буквально через пару минут не пришел мой дядя (ее сын). Бабушка вручила нам по киндеру. Дядя обрадовался, быстро развернул и принялся его есть. Я смотрел на него большими глазами, на что дядя с улыбкой сказал: «Не смотри так на меня, у тебя свой есть». Дяде 47. © Палата № 6 / VK
- Очень дальние родственники пригласили наших родственников на юбилей. Никто не захотел ехать, кроме меня. Мне родня предрекала, что спать буду в машине, что буду голодным, что там все жадные. В итоге встретили как родного, кормили от пуза, с собой в дорогу полную машину еды нагрузили. Спрашивали, как мои поживают, почему не приезжают, помощь предлагали. Всю дорогу размышлял: «Ну, почему так?» Но ответа нет. © Подслушано / Ideer
Если нравится Киндер - надо его есть и радовать бабушку. Без выёживаний и переживаний, что его надо детям отдать, чай, не голодные. Для дяди, может, это редкая минутка, когда он чувствует себя бабушкиным внуком, а не 47-летним дядькой.
- Моя девушка позвала меня на ужин к ее родителям. Все шло вполне прилично. А потом мне зачем-то стукнуло в голову, что надо бы пошутить и произвести хорошее впечатление.
На ужин был запеченный картофель. Думаю: «Дай-ка притворюсь, будто я не знаю, что это такое». Все уставились на меня, потом мать девушки сказала: «Это запеченная картошка». И тут меня понесло: я реально начал им доказывать, что вижу это блюдо в первый раз. В общем, хозяева решили, что я смеюсь над ними, и просто выгнали меня из дома.
Теперь я сижу и пишу сообщения своей девушке, мол, я реально впервые увидел картошку. Почему-то мне кажется, что единственный способ выкрутиться — заставить ее поверить в это. Но, кажется, она не верит... © NotKnowPotato / Reddit
- Приехали однажды дальние родственники. Жили у нас неделю. Смотрю: вещи свои практически не распаковали. В шутку спросила: «Щетки-то зубные зачем каждый раз убираете? Можно ведь ставить в стакан». А родня в ответ: «В ванной же полно щеток стоит, зачем нам свои?!» © Подслушано / Ideer
- Это был один из моих первых визитов в гости к семье мужа. В зале у них стояла пара диванов друг напротив друга и еще несколько стульев. Все расселись, а я, не зная «правил», плюхнулась на диван, где сидело множество плюшевых мишек, наверное, штук 20–30. Нужно было видеть взгляд свекрови! Можно подумать, что я села на живых медведей. Оказалось, на этом диване никому, кроме медведей, сидеть нельзя. Во как! © floridianreader / Reddit
