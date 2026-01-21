19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии

Когда мы идем в гости к родне или принимаем ее у себя, заранее предвкушаем теплую атмосферу, угощения и душевные разговоры. Но, как это часто бывает, на деле все превращается в настоящий ситком. Встречи с дальними тетями и дядями нередко оборачиваются курьезами, о которых потом можно годами со смехом рассказывать.