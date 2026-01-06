20+ курьезных историй, которые начались со слов: «Решил я продать кое-что в интернете»

«Я не буду описывать вам нашу встречу: достаточно того, что я — взрослая женщина, а он — взрослый мужчина».

«Но я почти сразу поняла, что наше желание встретиться второй раз было лишним. ... По факту приехал ну совершенно не тот человек, которого я себе уже нарисовала»



Вот скажите, дамы мои хорошие: это часто так бывает, что сперва в койку с малознакомым человеком, а потом уже выясняете, где он живёт, какой формат отношений предпочитает, и есть ли у него семья? Или это что-то из серии «ну, так долго ждали же, время тратили, не пропадать же добру»?