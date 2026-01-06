Продавала детские вещи пакетом за 100 рублей. Приехала мадам вся такая на понтах, пересмотрела весь пакет (хорошие, добротные вещи без пятен и дыр) и такая: «А они что, не брендовые что ли? Как вам не стыдно такое продавать?!» я аж офигела!
20+ курьезных историй, которые начались со слов: «Решил я продать кое-что в интернете»
Отдавать или продавать ненужные вещи — это хорошая идея: и дома чище, и кому-то польза. Но иногда встречаются такие покупатели, что начинаешь подозревать — Вселенная просто проверяет твое терпение. Герои нашей статьи, выставив объявление, попали в такие ситуации, что в следующий раз, скорее всего, предпочтут оставить ненужные вещи у мусорных баков, чем еще раз такое пережить.
- Продавала кофту — мне она велика, выкидывать жалко, вдруг пригодится кому. Пофоткала ее со всех сторон с разным освещением, написала размеры, цену поставила символическую — как кило бананов. Тут начинает написывать тетка, просит померить длину рукава, от рукава до рукава, спрашивает, какая обтачка, какие рукавчики, какой цвет в период утренней прохлады? Я отвечала на все ее вопросы, она оформила доставку — с комиссией еще меньше денег я должна была получить, ну да ладно. Приходит ей посылка, дама пишет: «Извините, цвет не такой, как я ожидала, по энергетике не мое». И отказалась. Кофта за кило бананов! Я сгребла все остальные шмотки вместе с этой кофтой в мешок и вынесла на помойку. Нет, продажи — это не мое. © essenina / Pikabu
- Отдавали старый квадратный телик. Приехал мужчина, забрал, все хорошо прошло. Через время от него пришел отзыв — 2 звезды — и текст: «Все ок, но на велосипеде было неудобно везти». © alinakytysheva
- Продавала двери. Приехал молодой парень лет 27-28, женат, дети есть. Пока ждали машину, чтобы погрузить двери, я напоила его чаем, поболтали. Вечером получаю сообщение от него: «Вы такая классная! Я бы хотел с вами замутить». Спасибо, нет. © wowaxxl
- Даю объявление: «Отдам даром пакет домашних вещей для мальчика 2-3 года». Понятно, что вещи будут не для красной ковровой дорожки, а максимум дома или во дворе гулять. Пишет девушка, договариваемся, приезжает ее муж, забирает пакет. Хотелось бы поставить точку. Но вечером она пишет, мол, пакет они открыли, и оказывается, на некоторых вещах есть пятна. Серьезно?! Как такое могло случиться? Я же перед тем, как бесплатно пакет вещей отдать, его в химчистку сдавала! Спрашивает, смогу ли я приехать и забрать вещи? Конечно, чем же мне еще заняться! Потом она предложила: может, я могу дать ей пятновыводитель или деньги на него, и она, так и быть, попробует вывести пятна сама? © alina_nazmutdinova_
- От прошлых жильцов в квартире осталась люстра. Она большая и совсем нам не подходила. Выставила за 2 тысячи в интернете. Две недели никто не покупал. Снизила цену до тысячи, потом до 500. Все еще никого. Поставила цену 10 тысяч и написала, что люстра дизайнерская, привезли из Италии больше 20 лет назад. Через неделю купили с торгом за 9 тысяч. © ira.tori
- Сын вырос, выставила на продажу его беговел за символическую плату. Пришла женщина, сунула мне в руки самую дешевую шоколадку, взяла коробку с беговелом и ушла. Через час звонок в дверь. Стоит эта мадам и орет: «А почему вы не отдали к нему педали?!» Оказалось, она знать не знала, что такое беговел, и офигела, когда распаковала велосипед без педалей.
Ну, я тоже не понимаю, зачем отдавать вещи с пятнами? Да выкинуть и не позориться! Отдаю и продаю только хорошее, потому что если я не отстирала пятно для своего ребенка, то вряд ли это возможно, а кто будет унижаться и носить такое?
- Я продавала свою одежду в интернете, сфоткала ее на себе в зеркало. Так какой-то мужчина усмотрел в отражении зеркала старый ламповый радиоприемник и умолял меня продать его! © shepuoilliw
- Хотела отдать бесплатно браслет к смарт-часам и зарядку. Мне предложили самой приехать на другой конец города и привезти их. В качестве щедрого жеста пообещали оплатить проезд на автобусе в один конец. © tinamay2707
- Продавала смеситель за 400, было фото в ванной с душем. Пишет потенциальный покупатель: «А стойка душевая включена? Ведь она у вас на фото». Я отвечаю: «Забирайте всю мою ванную комнату за 400! Она ведь вся на фото». © 74.tea
- Выставила на продажу телефон, и мне предложили поменять его на собаку. Дама так и написала: «Здравствуйте, обмен на шпица не интересует?» Надеюсь, что это просто заводчица, которая продает щенков (но я не проверяла, чтобы не расстраиваться). © tonkaya_
- Я как-то продавала меховую шапку винтажного фасона. Женщина купила, а на следующий день пишет: «Хочу вернуть — не подошла!» А я смотрю — у нее на аватарке фотка с фотосессии в моей шапке! Типа пофоткалась и решила вернуть. Еще возмущалась, что я не забираю шапку назад. © Sardelya183 / Pikabu
- Продаю лыжи. Вчера звонит какая-то бабуся: «Хорошие?» Я говорю, мол, хорошие, деревянные. Спрашивает, почему деревянные и такие дешевые? Отвечаю: «Потому что мне не нужны, я не катаюсь, хочу продать». А она так нагло: «Ну, давайте бесплатно тогда!» Я аж дар речи потеряла. © Uragan777 / Pikabu
- Как-то мне довелось с гением покупок познакомиться. Продавала автолюльку с базой, вещь реально классная, за 3 тысячи всего. Приезжает по звонку глубоко беременная леди, рассматривает эту люльку, все вкладыши проверяет, защелки, я объясняю, как все крепится. В общем, купила она ее и пошла в машину, а муж мой люльку понес. Проходит 5 минут, возвращаются. Не понравилось дамочке, как люлька стоит. Ну, что делать, вернула деньги. Через два дня какой-то мужик люльку купил. Проходит еще пара дней, стук в дверь. Открываю. Стоит беременная леди и говорит:
— Я все-таки решила вашу люльку купить.
— Так она уже продана.
— Вы знаете, откуда я к вам ехала? Вы видите, что я в положении?
— Что же вы не позвонили предварительно?
— А я ваше объявление не нашла, телефон не сохранила, а адрес помню! Позвоните покупателю, пусть привезет обратно!
Я сказала, что у меня нет его номера. Леди ушла крайне недовольная. © fifishka32 / Pikabu
Большинство покупателей и потенциальных покупателей уверены, что весь мир создан исключительно для них. Слава богу, такие встречаются не очень часто
- Поменял унитаз, а старый выставил на продажу. Приехал мужик с сыном, и началось: «А тут что, царапина? А он не протекает? Надо проверять. Я его на улицу вынесу — и проверим!» В итоге мужик вытащил мой унитаз на улицу перед подъездом и налил воды в бачок. Потом они минут 15 с сыном ходили вокруг этого несчастного унитаза, пытались найти трещины, потеки, сколы и прочие моменты, к которым можно придраться. Финалом данного осмотра стал смыв полного бачка на дорожку с глубокими вздохами: «Ну, ла-а-адно, берем». И тут мужик достает две смятых грязных купюры по тысяче (унитаз со скидкой стоил 2200), сует их мне в руки со словами:
— Ну, уступишь же по цене? Больше налички нет, да и с деньгами туго.
Но я не уступил, и мужику пришлось перевести мне остаток на телефон.
Поднимался домой я с мыслями о том, какой же я, наверное, плохой человек: ну, мало ли, мужика жизнь побросала, а я скидку ему не сделал, а для него это, может, кастрюля супа. Но подойдя к окну, я с опешившими глазами наблюдал, как этот мужик грузит старый унитаз в совсем свежий большой и белый Range Rover на низкопрофильной резине. И тут я подумал, что, вероятно, из-за подобных мыслей я и не езжу на такой машине. © izya.alterman / Pikabu
- Я продавала приставку. Мы с сыном собирались выходить из дома и уже оделись, когда позвонил чувак и сказал, что он в моем районе и хочет зайти, посмотреть товар. Я согласилась. Пришел мужик, попросил загрузить какую-нибудь игру, ничего не проверял, а просто развалился на диване и начал играть — ему только чипсов не хватало. Мы стояли в пуховиках и смотрели, как играет взрослый мужик. В общем, выгнали мы его. © _monika1205_
Товарищи! Я как-то слабо представляю себе мужика, продающего старый унитаз. А ещё слабее представляю того, кто его купит... Эм... Лично я на такой бы даже сесть постеснялся... А вы?
- Я продавала телескоп. Звонит покупатель в 23:30, говорит:
— Хочу купить сейчас!
— Почему ночью?
— А когда еще на звезды смотреть? Мне надо сейчас!
Я подумала, что клоун какой-то и точно не приедет, но парень примчался на кабриолете вместе с девушкой, загрузил товар, отсчитал крупную сумму без торга — и уехал в ночь. Романтика. © innavenzeles
- Продаю детские новые угги за 900. Пишет женщина, что разглядела на стельке следы от пятки, мол, их носили, говорит, что за 500 заберет сегодня. Отвечаю ей, что если найдете за такую цену, то буду за вас очень рада. Она мне: «Я у вас заберу». Я отвечаю: «Не заберете!» Потом написал мужчина насчет той же обуви, говорит, что почтой долго ждать, просил отправить платной доставкой, а у нас в городе такой нет. Он сказал, что подумает, и закончил диалог. На следующий день пишет: «А вы что, не собираетесь меня заинтересовать в покупке?» © vikoshkaa
- Продавала детский велосипед с дополнительными колесиками за 2,5 тысячи, состояние как новое. Пишет женщина, что ее все устраивает, когда можно приехать и забрать. В общем, договорились о встрече, она подошла, я достаю велосипед из багажника, и тут она мне заявляет: «А у меня только 1,5 тысячи есть!» Я ей отвечаю, мол, вы же видели цену, а она начинает давить на жалость, ведь ей же для ребенка. Я говорю: «Забирайте тогда за 3, а то я как раз хотела с этих денег добавить и новый велосипед для дочки купить. Вам что, жалко, что ли?!» В итоге она почему-то обиделась и послала меня куда подальше. © mari_leonti
Интересно, а как его заинтересовать? Открыть доставку в своем городе?
- Продавала я кресло-качалку. Приехал мужчина. Меня как током шибануло, когда он зашел! Он тоже смутился. Я хотела предложить ему чашечку кофе, но постеснялась. Он купил кресло, сказал, что я очень красивая женщина, и ушел. А потом вдруг через какое-то время он прислал мне сообщение. Слово за слово, и мы не заметили, как пролетела неделя в переписке и созвонах. И решили мы встретиться снова. Я не буду описывать вам нашу встречу: достаточно того, что я — взрослая женщина, а он — взрослый мужчина. Но я почти сразу поняла, что наше желание встретиться второй раз было лишним: во-первых, он живет очень далеко, а я не сторонник отношения на расстоянии. Во-вторых, мужчина избегал ответа на мой вопрос о его семье. По факту приехал ну совершенно не тот человек, которого я себе уже нарисовала. Почему вдруг я решила после первого 15-минутного знакомства, что это тот, кого я жду долгое время? В общем, мы вместе с ним поняли, что не надо было продолжать. © natali.47
- Выложила в интернете объявление, что отдам детские пособия — 5 абсолютно новых книг (покупала их совсем не дешево, кстати) — за определенные шоколадки. Приехала женщина с совершенно другими маленькими батончиками (к слову, я их с детства не переношу из-за приторности). Я сказала, что за такой шоколад не отдам. Так женщина гадостей наговорила мне и отзыв плохой оставила. Цитата: «Отдаете бесплатно, так должны быть рады тому, что принесут!» Бесплатно больше ничего не отдаю. © yakutiianochka
- Продавал комод. Цена — копейки, лишь бы комнату освободить. Приехал парень-студент лет 20, расплатился и попросил помочь вынести комод к подъезду. Помог, вынесли. Я спрашиваю, мол, а дальше куда? Думал, он на машине. Нет, говорит, я, наверное, на троллейбусе его попробую довезти. До троллейбуса метров 600. Грузить комод в троллейбус — ну, такое себе. Оказалось, живет он с девушкой в общаге, ждут ребенка. Она нашла комод самый дешевый и отправила его покупать со словами: «И чтобы без комода не возвращался!» В общем, завел я свой пикап, довез парнишку и комод до общаги. Деньги за комод взял, а доставка молодой семье в подарок. © BabkaDunia / Pikabu
"Грузить комод в троллейбус — ну, такое себе." (с)
🙄😐🤔
Мне дочь рассказывала, как купила на мaркетплейсе недорого винтажную деревянную тумбочку себе в студию, не хотела никого просить и везла ее сама на автобусе. То еще приключение было)
Да ладно... Тётеньке просто с креслом было жалко расставаться, вот и придумала романтическую историю, вдребезги разбившуюся об реальность...
«Я не буду описывать вам нашу встречу: достаточно того, что я — взрослая женщина, а он — взрослый мужчина».
«Но я почти сразу поняла, что наше желание встретиться второй раз было лишним. ... По факту приехал ну совершенно не тот человек, которого я себе уже нарисовала»
Вот скажите, дамы мои хорошие: это часто так бывает, что сперва в койку с малознакомым человеком, а потом уже выясняете, где он живёт, какой формат отношений предпочитает, и есть ли у него семья? Или это что-то из серии «ну, так долго ждали же, время тратили, не пропадать же добру»?
Читая эти истории, я поняла, что я просто идеальный покупатель. Что с коляской, что с кроваткой одна и та же история: договорились о просмотре, приехали, посмотрели, понравилось, договорились о доставке, получили, оплатили, спасибо до свидания. 😊🖐 Не выпрашивала никаких скидок, ничего. Хотя с кроваткой вообще повезло, когда договорились о доставке, продавец сам цену скинул и предложил с доставкой помочь. С первой у нас именно из-за доставки и слетела покупка, ни у продавца, ни у нас машины не было, пока разбирались с яндекс доставкой, её уже продали другим.