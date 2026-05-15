18 случаев, когда родительский чат подкинул истории лучше любого ситкома

А с белым колготкам и бантикам больше ничего не полагается?

Я себе просто представила трешак в виде юбко-шортов интенсивно-салатового цвета, топика со стразами в розово-фиолетовой гамме, так, чтобы пупок был виден, берцы, макияж панды, и вишенкой на торте - белые колготки и бант на стриженой макушке...

Сын 2 года назад сдавал экзамены, форма одежды - парадная, то бишь брюки и рубашка. Не джинсы, не худи, а именно брюки и рубашка.

Одноклассник пришел в гавайке с клоунами и ярко-салатовых штанах. Еще и гевелюру прядками в зеленый выкрасил. Экзамены, кстати, сдал. Но на следующий год директор уже четко описывал допустимые варианты брюк и рубашки...