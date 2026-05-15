Учительнице, видимо, мало школьной нагрузки, если она еще и родителям в чатике замечания делает 😖
-МарьПетровна, я давно из школьного возраста вышла, не надо меня на разборки звать. Не приду)
18 случаев, когда родительский чат подкинул истории лучше любого ситкома
Начало учебного года приносит в жизнь семей не только новое расписание и домашние задания, но и кучу ситуаций, которые потом вспоминаются со смехом. Немало их рождается и в школьных чатах. Повседневные вопросы то и дело оборачиваются смешными историями. То кто-то случайно не то фото скинет, то родители напишут с такими ошибками, что диву даешься, то учитель поделится выходками учеников, над которыми потом полдня хохочешь.
- После школьного мероприятия одна родительница написала в чат, мол, было шумно, а пирог был вообще отвратителен! Все зависли, и тут прилетело фото: «Не этот ли?» Скандалистка мгновенно «не в сети», ведь на фотке она сама уплетала этот пирог за обе щеки. А потом выяснилось, что принесла его мама ребенка, который в тот день выиграл конкурс талантов. И тут все поняли: к выпечке претензий не было, это просто была зависть.
- Школьный чат сына, 21:00. Пишет одна из мам: «Добрый вечер, у кого-нибудь есть лишняя пустая скорлупа от яиц на завтра?» Через пять минут отвечает другая мама: «У нас есть, Аня завтра принесет!» То есть кто-то выдувает яйца через отверстие от иголки, просушивает скорлупу и аккуратно хранит?
«Учительница первого класса, в который ходит моя дочка, скинула в родительский чат такое фото. Смеется. Зовут ее Екатерина Валерьевна»
Минутка искренности. Тот случай, когда лучше один раз объяснить, чем потом краснеть на родительском собрании
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen
- Меня добавили в родительский чат, а я добавила мужа. Вечером пишет учитель: «Как вам не стыдно?! Завтра подходите поговорить». Я ничего не понимаю. Прихожу к ней. Выяснилось: какая-то мама ей позвонила и сказала, что я пикантные фотки в чат шлю. Оказалось, что под пикантными фото имелась в виду аватарка моего мужа. Мы там с ним вдвоем на пляже обнимаемся. Я учительнице фотку показываю, а она говорит: «Красивое фото, и правда».
Учительнице, видимо, мало школьной нагрузки, если она еще и родителям в чатике замечания делает 😖
- У нас достаточно дружная группа, многие общаются в жизни, поддерживают друг друга и детей, можем вместе посмеяться. Но есть одна особа... постоянно сводит все общение к обсуждению ее маникюра, прически и фигуры. Недавно вообще кинула свое фото и вдруг обращается к мужчинам из чата, спрашивает, стоит ли ей поработать над фигурой. После этого создали отдельный чат без нее, устали от ее попыток перетягивания внимания.
Находчивость родителей со временем прокачивается до небывалых высот
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
- Есть у нас такая переписка в родительском чате:
Учитель: «С завтрашнего дня ученики будут заходить через турникет».
Родитель 1: «На турнике будут подтягиваться? А сколько надо раз?»
Родитель 2: «Сейчас похолодало, на улице дождь. Обязательно это сейчас надо делать?»
- Когда мой друг Леша отдал дочку в первый класс, в родительском чате тут же объявилась активная мамаша с повесткой: сдать по 800 рублей на охрану, по 1000 — на подарок учительнице, и выбрать председателя родкома.
Леша не растерялся и ответил: «1. По поводу охраны: сдавать рано. Я сначала выясню в департаменте образования, сколько средств на это уже выделяют школе. 2. Скинуться по 1000 рублей — отличная идея! Но так как мой день рождения уже послезавтра, первоочередная покупка — надувная рыбацкая лодка для меня. И вообще, почему мы не добавили в чат саму учительницу? Как она будет скидываться на наши дни рождения? Дискриминация!»
После этого сообщения одна половина родителей немедленно выдвинула Лешу в председатели, а вторая — дружно за него проголосовала.
Хорошо, когда есть вменяемый Леша)
А если ответить некому, то активные мамашки к завершению началки насобирают учительнице на ипотеку 😉
Словарь родительских чатов пополнился новым шедевром
А с белым колготкам и бантикам больше ничего не полагается?
Я себе просто представила трешак в виде юбко-шортов интенсивно-салатового цвета, топика со стразами в розово-фиолетовой гамме, так, чтобы пупок был виден, берцы, макияж панды, и вишенкой на торте - белые колготки и бант на стриженой макушке...
Сын 2 года назад сдавал экзамены, форма одежды - парадная, то бишь брюки и рубашка. Не джинсы, не худи, а именно брюки и рубашка.
Одноклассник пришел в гавайке с клоунами и ярко-салатовых штанах. Еще и гевелюру прядками в зеленый выкрасил. Экзамены, кстати, сдал. Но на следующий год директор уже четко описывал допустимые варианты брюк и рубашки...
- Моя дочь уже как пять лет закончила школу, с ее классным руководителем мы общались только на родительских собраниях, с другими родителями — аналогично. Сейчас мои подруги постоянно переписываются со всеми родителями из класса в общем чате, пишут учителю по любому поводу, вплоть до «У вас его тетрадка или дома поискать?»
- В День учителя посыпались поздравления в общий чат с родителями типа: «Марь Иванна, поздравляем!» Вдруг приходит фото одной мамаши — она сидит на кровати в красной ночнушке. В чате тишина. Я опешила. И тут вдруг пишет другая мама: «Танюшка лучше всех поздравила».
«И снова приколы в родительском чате»
- Мне 25, сын учится в первом классе. Все родители старше меня, но в чате я регулярно вижу: «Здрасьти», «Ни придет», «Званок», «Во скока?», «Пачиму», «Четать и песать», «Сталовая», «После урокав» и прочее. Одна женщина постоянно пишет имя учительницы с ошибкой, а отчество — с маленькой буквы. У другой сын не умеет сам переобуться, у третьей дочка не умеет куртку надевать. Но что бы я ни сказала, меня не слушают из-за моего возраста. Родителям впору самим в школу вернуться.
- Вот писали про многоточие в родительском чате. А у нас в детском саду глава родительского комитета все писала с «?!» в конце. Выглядели все ее сообщения примерно так: «Дорогие родители?! Что будем дарить воспитателю?! Скоро ведь День учителя?!»
или: «Напоминаю, что до конца месяца нужно сдать деньги в фонд группы?! У нас много расходов предстоит в начале следующего месяца, поэтому просьба не задерживать?! Спасибо?!» Вот что человек хотел этим сказать, не понимаю.
«Хорошо быть Степаном»
Радикальный, но гениальный способ больше никогда не делать уроки с сыном
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Когда литература явно не твой конек, но спасать ребенка от двойки как-то надо
Школьные годы детей пролетят быстро, а вот такие смешные истории из чатов точно запомнятся надолго. Ведь именно такие нелепые опечатки, странные вопросы и курьезные диалоги чаще всего мы потом вспоминаем с улыбкой.
Комментарии
Да тут плакать надо, честно говоря. Люди настолько безграмотные, что просто караул.