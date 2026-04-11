Ой, тортики реально лучше по сарафанному радио продавать. У моего сына была непереносимость молочного белка, торт на 2-летие я заказывала у такой же мамочки в декрете, которую мне третья мамочка посоветовала. Торт получился очень вкусный и красивый, хоть и безмолочный, сына даже не обсыпало. Гостям он тоже очень понравился, потом еще 2 мамы у этой же девушки торты заказывали… Так потихоньку и развивали ее бизнес. Она потом даже доставку организовала - столько заказов было. А потом они переехали в другой город. А жаль!
14 живых историй о сарафанном радио, слухи по которому разлетаются быстрее аромата свежей выпечки по подъезду
Силу сарафанного радио трудно переоценить. Недаром говорят, что это мощнейший инструмент для продвижения услуг. Самые классные специалисты и даже вторые половинки часто находятся именно через заветное «Слушай, есть тут у меня один знакомый...»
Мы собрали живые и трогательные истории о том, как простое человеческое слово соединило людей в нужный момент. И они согревают лучше любого пледа.
- Испекла дочке в сад медовик, украсила душевно. И тут одна мамочка сразу давай его фотографировать со всех сторон, выпрашивать рецепт. Я в спешке буркнула: «Потом скину, у меня работы выше крыши!» Она на меня так задумчиво посмотрела, а уже к вечеру я узнала, что она разнесла по всем знакомым новости о моем скрытом таланте и успешном подпольном бизнесе! А моя фраза еще больше ее в этом убедила, но я-то всего лишь имела в виду отчеты в офисе. В итоге мой телефон чуть ли не разрывался от сообщений: «А можно нам на субботу такой же?» Пришлось все выходные реально провести с медовиками, чтобы не упасть в грязь лицом перед родительским комитетом. Вот так случайная фраза положила начало моему маленькому бизнесу.
- Своего мужа я нашла по сарафанному радио. До этого мне все время попадались либо те, кто искал только выгоду, либо слишком уж инфантильные. А тут как-то в кафе подслушала, как две девушки обсуждали коллегу. Мол, парень приличный, руки из нужного места, маме помогает, да еще и племянника из садика забирает. Я аж заинтересовалась, что за золотой экземпляр такой. Оказалось, не соврали — нормальный мужик. 10 лет вместе, трое детей, даже свекровь меня любит.
А интересно, почему же сами девушки такого хорошего не прикарманил ? Что-то такое про него знали что ли?…
- Вчера мне попалось обсуждение, в котором девушка жаловалась на свою сестру. Потому что та посоветовала ей какие-то чудесные тряпочки для уборки, и девушка не смогла остановиться, убирая квартиру. Так вот. Сегодня я жалуюсь на эту девушку! Не знаю, как вас зовут, но благодаря вам и вашей сестре я сегодня полдня убиралась с этими тряпочками. Отмыла все.
Ха-ха, мы с подружкой недавно разговаривали, она такая: Ой, сегодня чуть до беды не довела себя… Спрашиваю, мол, что такое? А она говорит: да решила мусор под кормушкой убрать (на окне висит у нее), потом думаю: надо рамы помыть. Ну а что рамы? Надо помыть окно. А почему одно? Надо оба! (У нее на кухне 2 окна и балкон). Ну, и на балконе надо стекла помыть. А стекла мыть - надо сразу шторы постирать… И в общем пока не начала раму мыть, вовремя спохватилась, остановила себя и пошла смотреть сериал🤣 а то бы весь день насмарку пошел с этой уборкой!
- Моя младшая сестра после 9-го класса ушла учиться в колледж на парикмахера-визажиста. Чтобы закрепить пройденный материал, она начала дома красить бабушку с мамой. Бабуля всем подругам нахваливала свою новую стрижку, мама на работе показывала фотки с макияжем. У сестренки появились первые клиенты, а потом удовлетворенные бабушкины и мамины подружки начали советовать мою сестренку своим внукам и дочерям. Сработало сарафанное радио. Сестра только на 3 курсе колледжа, а уже прекрасно набила себе руку, у нее есть клиентская база. Абсолютно все нахваливают ее. Подумываем как-то организовать для нее помещение, чтобы все было на уровне, и ей было легче принимать клиентов. А то толпы людей у нас дома уже как-то напрягают.
- Полгода назад мне в наследство достался бабушкин комод, который требовал реставрации. В трех мастерских сказали, что его проще выкинуть. Я уже почти сдалась, но тут соседка за чашкой чая обронила: «Слушай, есть тут такой дядя Паша, у него мастерская в гаражах, дерево чувствует отлично». Сфотографировала я комод со всех сторон и пошла искать нужный гараж. Мне было сказано: «Третий поворот направо после синей бочки». Дядю Пашу я нашла, он посмотрел на фото комода, хмыкнул и сказал только: «Неси». Через 2 дня вернул его. Комод был почти как новый!
Ну, хоть замуж не вышла за дядю Пашу и двух чудесных ребятишек не родила. Хоть какое - то разнообразие
- Вчера ездила передавать документы на предстоящий тур. Эти туристы — мои постоянные, уже четвертый год летают через меня. Во время встречи девушка вдруг спрашивает: «А к вам случайно не обращалась Анастасия?» Отвечаю, что да, обращалась, она сейчас на отдыхе, я ее отправила. Туристка улыбается и говорит: «Анастасия — классный руководитель моей дочери. Представляете, дочь в школе вас так нахваливала, что учительница попросила ваши контакты».
- Я открыла небольшую кофейню с авторскими напитками. И очень мне хотелось, чтобы весь город заговорил о моем латте, чтобы именно люди меня рекомендовали. Спрашивала у всех гостей, как они узнали о моей кофейне, почти все отвечали, что просто вывеску увидели и зашли. И вот наконец-то это случилось! Сегодня под вечер заходит мужчина и говорит: «Мне коллега все уши прожужжала, какой у вас тут потрясающий кофе»! Я чуть чечетку за кассой не сплясала от радости!
А потом вышла за него замуж, счастливо живём десять лет и у нас двое прекрасных ребятишек © забыли дописать
- 3 года назад бросила работу, на которой проработала всю жизнь. Кто-то меня осуждал, а кто-то сказал, что я молодец, раз слушаю свое сердце. Вообще не знала, чем заниматься дальше, куда двигаться, ведь уже не 18 лет, и найти работу становится все сложнее. Так я пришла к петушкам на палочке. Да-да, не смейтесь! Я делаю петушки на палочке. Сначала для знакомых, друзей, соседей, потом сработало сарафанное радио. Местные магазины и садики стали брать у меня заказы. Как-то браскрутилась и наконец-то получаю от работы удовольствие!
Зачем детсадам петушки на палочке? Сейчас вроде все нормальные родители стараются контролировать потребление сахара, а это ж сплошной сахар…
- С детства очень люблю рисовать. Мама говорит, что я с 2-х лет дружу с карандашами. Но тем не менее родители потащили меня на вокал, на танцы и даже на карате я год отходила. После 6-го класса ходила к репетиторам по математике, ведь родители настаивали, чтобы я поступила именно на бухгалтера, какая художественная школа? Что ж, поступила. К 20-ти годам съехала от них и первым делом нарисовала картину в зал. Выложила ее в соцсеть и получила много откликов и 3 заказа на такую же картину. Написала. Люди выложили обо мне хорошие отзывы с фотографиями картин, в общем, сарафанное радио сработало неожиданно для меня самой. Мне стали писать не только из моего города. Так я и начала свою работу художником. Недавно закрыла ипотеку. Сидим недавно с родителями, и они такие: «Вот видишь, какую мы дочь воспитали! Все, что у тебя сейчас есть, это только благодаря нам! Это все наша родительская поддержка!»
Ну, раз ты в 20 лет смогла съехать и сама себя обеспечивать, наверное, они что-то для этого сделали
- Мне 23, и у меня свой бизнес. Нет, родители не вкладывали в меня миллионы, наоборот, всегда жили скромно. А начиналось все с обычного хобби: я просто помогала друзьям находить работу. Знала, кто где нужен, у кого какие таланты, кто кого ищет, и просто сводила людей. Однажды подруга в шутку сказала: «Да ты кадровое агентство можешь открыть!» И я подумала и решила: а почему бы и нет? Начала с небольшой группы в соцсетях, брала копейки за рекомендации, потом сарафанное радио сделало свое дело. Сейчас у меня агентство, клиенты выстраиваются в очередь, а я та самая девчонка, которая «найдет работу даже для ленивого». И знаете что? Я счастлива!
- В свое время поступила в один из самых престижных вузов. Про него обычно говорят так: «Без денег туда не поступишь», а я поступила. Я из самой обычной семьи, некому было за меня платить. Там, конечно же, учились дети богатых родителей. Ухоженные, красивые, каждый день в новых нарядах. Я от них отличалась, конечно, но недолго. Вспомнила навыки шитья, которым учила меня бабушка. Стала сама себе шить или перешивать одежду, купленную в секондах. Так я влилась в круг «своих». Все спрашивали, где я покупаю такую крутую одежду, а я молчала. Потом стала подрабатывать шитьем, сарафанное радио сработало хорошо. Когда вышла замуж, перестала шить на заказ, теперь шью для себя, мужа и ребенка, и каждый раз, когда люди видят наши наряды, то восхищаются. Когда ребенок станет старше, возможно, снова начну шить для других.
Неа. Своей в том кругу ты не станешь. Ты была удобным знакомым. И то, пока это было прикольно. Бренд для таких кругов - это позывной свой-чужой. Не надо себя обманывать.
- Делаю маникюр на дому. Родным, подружкам, себе. Не суперкруто, но аккуратно, материалы у меня хорошие. Дочь моя та еще почемучка, поэтому знает название всех инструментов и даже марки лаков. В песочнице она играет в «маникюрщиков», рассказывает всем девочкам что да как. А тут ко мне начали мамочки подходить и спрашивать, откуда дочка столько знает, в 4-то года. Ну я и рассказала, что мастер. За неделю уже +3 новых клиента, все мамочки с площадки. Спасибо, дочка, за рекламу.
- Муж уехал в командировку, и спустя время мы пришли к решению жить отдельно. Начала убираться, чтобы хоть как-то отвлечься. От избытка энергии добела ванную отчистила, она сразу стала такая уютная. Потом пошла кухню драить, открыла духовку, а там такой слой жира! Пыхтела над ней часа 3, самые разные способы очистки пробовала, и все-таки отмыла полностью! Поняла, что пока я убираюсь, на душе как-то легче становится. Позвонила подругам и предложила им кухни отмыть. Одна из них сказала, что мне стоит клинингом заниматься, и у нее даже для меня клиентка есть первая. И вот так и закрутилось-завертелось. В свободное время я намывала квартиры знакомых и знакомых знакомых. Пока что это просто хобби, но клиентов стало так много, что подумываю полностью в эту сферу уйти.
- Свели меня подруги с мужчиной при деньгах. Пошли с ним в кафе. Я рассказала, что художница, показала последние работы. Разговор вообще не прерывался, мы много смеялись, в общем, душевно посидели. Я была уверена, что уже очаровала его, а оказалось, я не в его вкусе. Он проводил меня до дома и честно признался, что ничего у нас не выйдет, но вот как человек я ему очень нравлюсь. И картины у меня классные. У него гостиничный бизнес, и он бы хотел нанять меня рисовать интерьерные картины для разных сезонов. Я сначала сникла, обещала подумать. Наутро все взвесила и согласилась. Мы с ним долго сотрудничали, а потом он про меня своим друзьям рассказал. В общем, я теперь известная в узких кругах интерьерная художница.
Конечно, сарафанное радио — штука непредсказуемая, и не всегда рекомендации знакомых ведут к открытию бизнеса.
Благодаря сарафанному радио у меня подружка замуж вышла. Ей было 32, родители достали с тем, что часики тикают, все искали ей жениха, особенно мама. И вот какая-то сестра соседки коллеги мамы узнала про это, а у нее сын как раз не женат был. А подружка клевая - веселая, красивая, начитанная, готовит как боженька, увлекается лыжами… В общем, парню пот нее напели, и даже в гости под каким-то предлогом привели. И они реально совпали. Вот в позапрошлом году свадьба была, сейчас малыша ждут. Рада за них)