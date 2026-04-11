14 живых историй о сарафанном радио, слухи по которому разлетаются быстрее аромата свежей выпечки по подъезду

Ха-ха, мы с подружкой недавно разговаривали, она такая: Ой, сегодня чуть до беды не довела себя… Спрашиваю, мол, что такое? А она говорит: да решила мусор под кормушкой убрать (на окне висит у нее), потом думаю: надо рамы помыть. Ну а что рамы? Надо помыть окно. А почему одно? Надо оба! (У нее на кухне 2 окна и балкон). Ну, и на балконе надо стекла помыть. А стекла мыть - надо сразу шторы постирать… И в общем пока не начала раму мыть, вовремя спохватилась, остановила себя и пошла смотреть сериал🤣 а то бы весь день насмарку пошел с этой уборкой!