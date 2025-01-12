Тем, кто говорил, что бокс это для женщины "неприлично", надо было "прописать в табло".
15 историй о людях, которые добились успеха, хотя едва ли и сами в себя верили
Есть теория ведра с крабами, согласно которой если один из крабов постарается выбраться из ведра, остальные затянут его обратно. Нередко даже близкие люди поступают также, подрывая веру человека в себя и не давая стремиться к чему-то большему. В следующих историях люди — сами или с помощью поддержки немногих близких — все-таки побороли свою нерешительность и сделали шаг к успеху и воплощению мечты.
- 7 лет назад я не знала, что добавить мужу к подарку на Новый год, кроме традиционного тортика. И в музыкальном магазине неподалеку от нас купила комплект струн для его старой гитары в надежде, что он мне что-нибудь сыграет. Cтруны оказались не того размера, тогда он их так и не поменял... Но через несколько лет мы все таки зашли в магазин, просто так — посмотреть и пощупать. Там можно было подключить гитару и сыграть на ней вживую. Короче, муж туда ходил, ходил, и я всякими пинками и уговорами уломала его купить мечту всей жизни — оригинальную гитару Гибсон. И вот в прошлую пятницу мы отмечали 2 года возврата к музыке. Итог: 20 записанных композиций, саундтрек к фильму, снимается клип, еще с десяток блюзов, которые в процессе доведения... Не зря пинала, получается. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- В самом начале моей карьеры я поехал в город, находящийся на расстоянии в 800 километров, чтобы пройти собеседование на работу по своей специальности. Показал примеры своих работ, которые привез с собой. Казалось, все были в восторге, но работу мне так и не дали. Так что я нашел другую работу в этом же районе и остался там. А через полгода мне позвонили из первой компании и предложили пройти собеседование на должность выше той, на которую я изначально претендовал. В итоге я проработал там почти 10 лет. И от других сотрудников узнал любопытную вещь: мужчина, который должен был стать моим начальником, не захотел нанимать меня, так как мои работы оказались лучше, чем мог сделать он. В итоге эту проблему решили просто: его уволили и наняли на его место меня. © Unknown author / Reddit
- С самого детства я была энергичной девочкой, но танцы и гимнастика меня не привлекали. Но однажды, щелкая телевизионные каналы, я увидела боксерский поединок. Меня очаровала сила боксеров. Мои родители сначала колебались, когда я сказала, что хочу заниматься боксом. Они были обеспокоены тем, что это может быть опасно. Все же я уговорила их отдать меня на женский бокс. Так началось мое путешествие в мир бокса, которое длилось 10 лет. И хотя в моем окружении были люди, которые говорили, что бокс — это неприлично для женщин, я не обращала на них внимания. Важно было, что я чувствовала, когда стояла на ринге: силу, уверенность и самодисциплину. Хотя я уже давно не занимаюсь боксом, я во многом обязана именно ему: я вынослива, дисциплинирована и не боюсь препятствий. © Карамель / VK
- В 2021 году я был жутко подавлен и полностью забил на свое здоровье. Так продолжалось до конца года, а потом я решил рассказать свою историю в сети. Через 2 дня мне стали писать люди из других стран, которые говорили, что им все это было интересно читать и что они хотят, чтобы я продолжил. Я решил писать дальше. Мои главы выходили быстро, а похвалы сыпались часто. У моего творчества появились поклонники. И в какой-то момент я понял, что теперь мое психическое здоровье в полном порядке. Сейчас пишу свою первую книгу. Пока не добился успеха, но надеюсь, что он скоро придет. Рад, что нашел цель в жизни. © FatherOfNone2401 / Reddit
- Я смотрела «Кто хочет стать миллионером» и была так раздражена тем, что люди не смогли ответить на простой вопрос о Кэти Перри, что взяла и подала заявку на участие в игре. Мне пришлось пройти 3 собеседования по телефону и по видео, но в итоге меня включили в число участников. В игре я выиграла кучу денег, после чего забронировала отпуск в месте, где всегда мечтала побывать, и встретила там своего мужа! Теперь у нас есть годовалый сын. © KartoffelSucukPie / Reddit
Кто-то раздражен, что люди не знают ответы na вопросы о Кэти Пэрри🤦🏻♀️
- «Кем бы ты была без меня?» — спросил муж, когда я отказалась покупать ему машину, стоящую как наши накопления за 5 лет. Я не работала год — была в декрете. А он забил на работу в следующие 4 года: с ребенком не сидел, просто искал себя. Фраза мужа меня задела, но и помогла: я взяла и отдала ему его часть накоплений, а на остаток купила себе хорошую машину среднего класса. А потом развелась и выгнала этого лентяя к его маме и заблокировала во всех мессенджерах. Теперь мы с сыном собираемся в дорожное путешествие, всегда об этом мечтали. © Палата № 6 / VK
- Ушла после 9 класса, так как не тянула учебу в лицее. Закончила колледж, работала парикмахером, все деньги тратила на дополнительное обучение. Устроилась в хороший салон, проработала 5 лет. Потом стала работать на себя, многие клиентки ушли за мной, а там и другие подтянулись. Сейчас у меня свой салон, я провожу обучение, раскручиваю соцсети и хорошо зарабатываю. Иногда вспоминаю, сколько подколок наслушалась, когда в колледж поступала... Приятно осознавать, что многие из тех, кто тогда шипел, и трети моих успехов не достигли. Зато все с вышкой. © Подслушано / Ideer
- Мою двоюродную сестру родные считали одаренным ребенком, и наша семья любила сравнивать нас двоих. Я же чувствовала себя тупой, и школьное обучение мне давалось непросто. Сестре все время твердили, что ее ждет светлое будущее, а вот мое рисовали в мрачных тонах. И вот однажды я психанула и решила, что во что бы то ни стало добьюсь успеха. Я начала усердно учиться, выкладывалась по максимуму. В итоге я, единственная из всей семьи, не только поступила в лучший университет страны, но и получила немало престижных наград, а также степень магистра. И это меня, несомненно, радует. Но при этом теперь я понимаю, что наши родственники превратили нас, тогда еще детей, в вечных соперников друг друга. Из-за моего успеха в семье сестру всячески порицали, и я как никто понимаю, как это было ей неприятно и обидно.© nowayormyway / Reddit
"Кем бы ты была без меня?" — спросил муж..."
Весёлою вдовой. Проверим? 😉😁
- На втором курсе начала увлекаться пленочной фотографией. Все началось с того, что я нашла старенький фотоаппарат мамы. Разобралась в нем, посмотрела разные обучалки, купила пленку и пошла фотографировать. Результат меня сильно удивил, и мне безумно понравилось. Поделилась с друзьями, но никто не оценил моих стараний. Каждый утверждал, что это все давно устарело и глупо тратить такие деньги. А мне нравилось, душа лежала к этому делу, поэтому я продолжила практиковаться. Чуть позже купила новую камеру, научилась новым фишкам, начала устраивать бесплатные фотосессии. А сейчас у меня в неделю минимум 3 платных съемки, при этом люди платят хорошие деньги. Поняла, что мне не нужна вера друзей, если я сама в себя верю. © Палата № 6 / VK
- Моя подруга после школы взяла себе год отдыха, чтобы понять, что ей действительно нравится. Чтобы не терять зря год жизни, подруга пошла работать бариста, но ей так понравилось, что она осталась там не на один год. Ее родные и друзья начали осуждать, практически заставляли бросить работу и получить образование, ведь так будет лучше, а она осталась там же. Несколько лет работала в кафе, что было причиной каких-то насмешек о «несерьезной» работе, а недавно открыла свое собственное заведение. В нем собирается вся молодежь, устраивают атмосферные вечера, отдыхают, поэтому места там всегда нет. А недавно к ней в кафе пришла компания как раз тех людей, которые осуждали ее, и хорошо, что она их не послушала, а шла к своей мечте. © Не все поймут / VK
"пришла компания как раз тех людей, которые осуждали ее" и такие - нам лавандовый раф n/a миндальном молоке с пенкой.
А она такая "Раз плюнуть!" 😂
- Когда мне было 13, мне попался рекламный буклет занятий по капоэйре — виду танцевальных боевых искусств. Я не на шутку заинтересовался этим, а моя мать лишь посмеивалась надо мной, мол, куда мне это освоить. Лишь в вузе я присоединился к группе, занимавшейся боевыми искусствами, и начал ходить к тренеру по капоэйре. За те 7 лет, что я занимаюсь этим видом спорта, я похудел на 27 кг, а в школе капоэйры, куда я хожу, лучше меня этим боевым искусством владеет только один человек. © azraelxii / Reddit
- Голос у моей бабушки был великолепный, и она пела в сельском хоре. Также пела мне все детство: и колыбельные, и просто так, для души. Я росла на ее песнях и с малого возраста мечтала тоже петь. Вот только голос у меня был не такой, как у бабушки. Преподаватели говорили, что тренироваться можно, но не факт, что будет успех и что голос вообще не «заглохнет» с возрастом. Меня это реально смущало. К счастью, преподаватели ошиблись, мой голос крепчал, а занятия вокалом его развили. Сейчас у меня есть профиль в Tik Tok, куда я выкладываю, как пою. Очень много лайков и просмотров. © Палата № 6 / VK
- Начала заниматься изготовлением свечей. Мой парень, с которым мы жили вдвоем, не одобрил мое дело. Все время говорил, что воняет в квартире, что места нет для этих свечей, иди работай где-нибудь лучше... Я ему говорила, что потерпи немного, как дело пойдет, сниму себе небольшую мастерскую и буду там заниматься свечами. Он не подождал, и мы расстались из-за того, что ему надоели эти запахи... Проходит время, свечи начали окупаться, я уже не работаю дома, а в мастерской делаю свою работу. Вот скоро выхожу замуж за другого. И я рада, что не слушала своего бывшего, что нужно бросить свое любимое дело, и найти другую работу. Мой будущий муж во всем меня поддерживает. © Рабочие истории / VK
- Всю жизнь мечтал стать врачом. Все знакомые и родственники отговаривали меня, говорили, что я ничего не добьюсь и буду зарабатывать копейки. Прошло очень много лет — уйма времени. Сейчас я главврач клиники за границей. Моей зарплаты хватает на содержание своей семьи и родителей, а еще на любую технику и отдых на море 2 раза в год. © Подслушано / Ideer
- Мамина подруга жила в деревне. Загорелась идеей свой бизнес организовать — магазинчик продовольственный открыть. Конкуренции особой нет. Но где взять деньги? Подумала подруга, подумала и решила продать дом. Жилье с мужем снимать начали. Силами мужа построили крошечный магазинчик, который забит товарами, которых в нашей станице почти не было: вкусное печенье и конфеты, какие только в городе купишь, всегда свежайшая молочка и хлеб. Потом стала добавлять разные напитки, каких в нашей деревне не было. Режим работы магазина сделала не с 8:00 до 20:00, как все, а с 7:00 до 23:00. Одной из первых поставила в магазин аппарат с кофе, и аппарат, чтобы класть деньги на телефон. Закупками занималась сама, муж возил товар, а ее мама работала уборщицей. 20 лет жила съеме. Зато сейчас у нее торговый центр, 10 магазинов и кулинария. В деревне все знают: если хочешь свежее и качественное — это только в ее магазин надо ехать. Они с мужем постепенно отошли от дел, поставили дочку и ее мужа управляющими, наслаждается своим роскошным домом, ресторанами и отдыхом. При всем при этом — это приятнейший человек, который не зазнался и в праздничные недели, когда покупателей очень много, сама спокойно стоит за кассой или за прилавком. © Lirala / Pikabu
Возможно, вам будут интересны истории людей, которые добились успеха и популярности уже в зрелом, а то и пожилом возрасте. Хотя для счастья, как оказывается, порой и не нужен успех, а хватает сущей мелочи — булочки с шоколадом или искреннего комплимента.
Комментарии
Твердят, что сами себе решают, но при этом многие тем не менее выражают свое возмущение, что кто-то там посмел их не поддержать и что-то не то сказать.
Твоя мечта - тебе и идти к ней.
А ещё рожденье злорадство, что,как тебе кажется, кто-то ниже тебя, раз у него чего-то нет, что, как тебе кажется, есть у тебя, вообще превращает тебя самого в урода
Ну ок, один человек вместо образования выбрал стать обслуживающим персоналом, а потом н с неба упавшие видимо деньги открыл свой бизнес. Другие девять человек, избравшие аналогичный путь, ничего так и не открыли, оставшись простыми прикмахерами/бариста/официантами. А бизнес и прогореть может, легко. Сегодня у тебя в кафешке тусит полгорода, завтра очередной ковид и досвидос. Сомнительные истории успеха, в общем
Самое удивительное для меня из всех историй: в станице негде взять свежего молока и хлеба, кроме магазина