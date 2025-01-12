15 историй о людях, которые добились успеха, хотя едва ли и сами в себя верили

Твердят, что сами себе решают, но при этом многие тем не менее выражают свое возмущение, что кто-то там посмел их не поддержать и что-то не то сказать.

Твоя мечта - тебе и идти к ней.

А ещё рожденье злорадство, что,как тебе кажется, кто-то ниже тебя, раз у него чего-то нет, что, как тебе кажется, есть у тебя, вообще превращает тебя самого в урода