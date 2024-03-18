17 человек, у которых вышла не поездка в такси, а цирк с конями какой-то

Народное творчество
11 минут назад

Поездки на такси уже давно перестали считаться какой-то роскошью. Это раньше, возможно, люди в булочную на такси не ездили, а теперь, порой, и до соседнего дома предпочитают доехать на машине, а не пешком дойти. И раз поездок стало больше, значит, и влипнуть в историю возможностей прибавилось. Причем, как для водителя, так и для пассажира.

  • Едем в такси, впереди нерегулируемый пешеходный переход, пустой. И вдруг на него выскочил ребенок. Водитель вовремя затормозил. К малышу подбежала женщина, наверное, бабушка, и как давай на него орать, что он по дорогам носится. И тут наш таксист как выскочит из машины и прямиком в ним. Ну, думаю, сейчас начнется. Но нет, он просто подошел к женщине, сказал, что это ей следовало малыша за руку держать, и не нужно теперь на него кричать. Потом потрепал ребенка по голове и сел в машину.
  • Есть тайные покупатели, а есть тайные родственники. В такси не исключение. Забрал тут одного пассажира, который всю дорогу пытался со мной побрататься. И в конце поездки на почти $2 он хлопнул мне на ладонь мятую бумажку в $1 с финальным: «Сдачи не надо, брат!» © Подслушано / Ideer
  • Работал я водителем известного такси. И вот однажды ко мне села женщина и попросила подъехать к месту работы ее мужа и там постоять. Когда он вышел, мы последовали за его машиной, чтобы узнать, куда он отправился. Затем мы немного подождали у бара, в который он зашел, а потом поехали за ним домой. Она хотела проверить, не изменяет ли он, и дала мне $150 чаевых. Так что оно того стоило. © handsthefram / Reddit
  • Опаздывали с сестрой на свадьбу ее дочки, вызвали такси. Приедет якобы через 10 минут. Проходит 20 минут — такси нет. Звоню в диспетчерскую, автоответчик сообщает, что машина ожидает. После долгих мытарств нас переключили на водителя. Еще минуты 2 мы слушали гудки, затем недовольный голос сообщил, что он, вообще-то, обедает. Потом предложил приехать за двойную цену против той, что назначил агрегатор. Естественно, мы вызов отменили, но, опять же, с нас за это еще и хотели снять деньги. © Михаил Подъяпольский / ADME
  • Приехал в село к родителям, у автостанции стоят таксисты, сел к одному. Едем. Таксист протянул мне визитку и спросил:
    — Вы впервые ездите со мной?
    — Да.
    — Вот, возьмите визитку. Если забьете номер в свой телефон прямо сейчас, сделаю 10% скидку.
    Забираю «визитку» — 1/6 листа А4, на каком-то принтере напечатаны цифры и крупными буквами имя — АБИК. Переписал в телефон, сохранил. И тут он говорит:
    — Знаешь, а меня вообще Юра зовут.
    — А тут написано Абик.
    — Так это я сам придумал. Понимаешь, вот надо тебе такси. Берешь телефон, открываешь адресную книгу и какое там первое имя? Правильно! Абик! А и Б, понимаешь? Первые буквы. А то пока до Юрия доберутся, кого-то другого вызовут. © Интересно / Telegram
  • Беру заказ. Ко мне усадили пожилую женщину и сказали, что эта дама — ходячая легенда, и чтобы я позаботился о ней. По дороге я решил выяснить, что сделало ее легендой. Женщина рассказала, что сейчас ей 82 года, и большую часть жизни она играла на пианино в клубах этого района. Но сейчас она уже с трудом передвигается из-за артрита. Пока мы ехали, она с удовольствием рассказывала про свою карьеру и клубы, в которых выступала. Потом она попросила остановиться у магазина. Я предложил сходить в него вместо нее, но она парировала: «Нет, пойду пофлиртую с продавцами». Когда мы вернулись к ее дому, ее встретил мужчина лет 60. Кивнув на него, она сказала: «Я пума, а это мой детеныш». Очень трогательная поездка получилась. © Jay Walker / Quora
  • Продавали машину и никак не могли найти второй ключ. Прошло около года, ключ все-таки нашелся, но контактов покупателя не осталось. Муж просто кинул ключ в бардачок нового авто. Прошло еще 2 года. Муж ехал по улице, заметил то самое авто с лого такси (видно, перепродали), остановился, подошел. И тут же подбегает водитель, мол, едем? Муж отвечает: «Да не, я просто хотел сказать вам, что машина ненадежная, любой ключ к ней подходит». И открывает дверь его машины своим ключом. Глаза таксиста надо было видеть. © Подслушано / Ideer
  • Вечер субботы, пришел заказ из отеля. Приехал, стою. Через пару минут выходит парень, убираем его сумку в багажник, он идет садиться на заднее правое сиденье, я иду к водительскому. И тут слышу глухой стук, как будто кто-то ударил машину. Недолго думая иду к пассажиру, а он лежит почти под машиной и не двигается. Потом встал и говорит: «Каждый раз, как уезжаю из этого отеля, падаю». Видимо, традиция такая или судьба. © P******Mini / Pikabu
  • Заказал я тут через приложение такси, смотрю, Lexus назначили. Когда машина подъехала, она выглядела так, будто ее не мыли 3 недели. Ну ладно, думаю, может, времени не было. Сел на заднее сиденье, а там неудобно: на кресле рядом с водителем лежала куча его вещей, и оно было до упора выдвинуто назад. Я его попросил кресло задвинуть, потому что для моих ног места почти не осталось. Он нехотя сдвинул кресло буквально сантиметра на 2. Я очень вежливо попросил сдвинуть еще. И тут водитель разорался, что до этого возил мужчину намного выше меня, и ему места было достаточно. А потом приказал мне убираться из его машины. Ну я вышел, конечно, и написал потом про него в поддержку. © Eric Johnson / Quora
  • У себя в машине я почти не включаю музыку, процентов 50% времени еду в тишине, иногда радио очень тихо включаю для фона. А сам сижу в наушниках и слушаю аудиокниги. И иногда я слишком эмоционально переживаю за героев очередной книги. Так вышло, что вчера я прослезился. Пассажир, сильно опешив, всю оставшуюся дорогу спрашивал, все ли нормально, и может ли он чем-то помочь. Я не стал говорить, что слушал книгу, сказал, что просто устал от кредитов. © mimenta / Pikabu
  • Залезает ко мне в машину мужчина и говорит: «Заплачу $50, если быстренько отвезешь меня к дому, а потом поедем в аэропорт». А дом его был совсем рядом, так что я сказал, что платить мне не нужно. Он настаивал, и это меня немного насторожило. Подъехали, он вышел из машины, подошел к дому, а затем обошел его с задней стороны, что показалось мне странным. Примерно через 5 минут он выскочил оттуда с рюкзаком. Оказалось, что он переживал неприятный развод, и жена выгнала его из дома и даже вещи взять не дала. Парню пришлось вломиться в собственный дом, чтобы взять рюкзак с одеждой, потому что он летел через всю страну, чтобы остановиться у друга. © mcbergstedt / Reddit
  • Вызываю ночью с вокзала такси, сажусь. Водитель поехал какой-то мутной дорогой. Я робко спросила, правильный ли маршрут, он только отмахнулся, мол, ему лучше знать. Через пару минут меня начало потряхивать, ведь мы точно мчались к промзоне. И тут я догадалась заглянуть в приложение, через которое вызывала такси. Смотрю, а моя машина все еще меня ждет. Я у водителя спросила, какой у него указан конечный адрес, так и выяснилось, что я не в ту машину села. Самое интересное, у этого такси был такой же номер и цвет, как и у моего настоящего. Это же надо было такому совпадению случиться. Он меня быстро отвез назад, там как раз его настоящая пассажирка только-только выходила с чемоданами.
  • Еще до того, как появились приложения для вызова такси, я как-то поймал попутку. Остановилась навороченная по тем временам машина, а я тут со своим «За сотку подкиньте до метро». Водитель довез до дома, денег не взял. Сказал, что ночью просто катается и подвозит таких бедолаг, как я. © alexsiosrel / Pikabu
  • Ехали однажды на поезде с пересадкой в небольшом городке. И нам как-то даже в голову не пришло, что в нем может быть 2 вокзала. Мы вышли из поезда и стали ждать следующий, на который надо пересесть. И очень поздно поняли, что нам нужно на другой вокзал. Все это происходило глубокой ночью. Незнакомый город, ночь, чемоданы, нам надо перебраться с одного вокзала на другой, который непонятно где находится. Мы бегом на вокзальную площадь искать такси. Стоит одинокий таксист, мы в мыле подбегаем к нему со словами: «Друг, отвези на другой вокзал, на поезд опаздываем». И вот честно, я была готова отдать сколько угодно в этой ситуации. Таксист нас подвез и попросил $2! Мы спросили: «Серьезно? Всего $2? Ты ж мог сколько угодно с нас запросить!» А таксист ответил: «Что я, нелюдь что ли, с опаздывающих деньги драть». © 152851 / Pikabu
  • После института пошел работать по специальности на железную дорогу, но вечерами и по выходным приходилось таксовать. Подбираю клиента.
    — Только таксуете?
    — Нет. На железной дороге работаю, а в свободное время баранку кручу, так как платят не очень.
    — Вот у нас вообще люди зарабатывать не умеют. Я своим подчиненным всегда говорил, вот едешь ты в отпуск, возьми отель подешевле, а сэкономленные деньги в евро или доллары переведи. Так же и с премиями. Премию получил — переведи в золото, и к пенсии будет приличная сумма.
    — Вы инвестор?
    — Я? Нет! Я тоже таксист. © OmichKosmich / Pikabu
  • Сына надо было отвезти в поликлинику. Вызвала такси с детским креслом, приехала машина. И началось: машина бизнес-класса, ребенку пить воду не давай, это не давай, пусть сидит спокойно. Хотелось спросить, зачем же он тогда вызвался приехать и отвезти пассажира с ребенком? Потом я его попросила выключить кондиционер. А он мне в ответ: «А мне чем дышать? Я задохнуться должен? Вам что, дует?» Я говорю: «Дует». Села полубоком, закрыла ребенка. Он мне сказал, что на улице жарко, чего ему там дует. Я ответила, что вообще-то везу ребенка в поликлинику не на прогулку, а потому что у него температура высокая, и он болеет. Так что да, дует. Сначала хотела жалобу написать, потом решила не связываться. © malynche / ADME
  • К другу в такси вломился пожилой мужик. Заорал, мол, гони за красной «Тойотой». Ничего не объяснил, просто начал судорожно и безуспешно куда-то звонить. Гонялись они за той тачкой по всему городу, наконец она остановилась. Из нее вышла пожилая дамочка. Мужик бросился к ней и давай орать: «Как ты посмела бросить меня в торговом центре?» Женщина кричит в ответ: «Ну и что ты кричишь, ты же здесь!» И как ни в чем не бывало заходит в дом. Мужчина вернулся, заплатил за проезд, извинился. Оказалось, что дама просто забыла мужа в торговом центре. © HZM70S / Reddit

Да, порой обычная поездка в такси может превратиться в настоящее приключение. Но и в общественном транспорте всякое случиться может.

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