Очень трогательно, но тревожно, вдруг бы у него было хорошее настроение?
18 историй, после которых хочется обнять весь мир
В мире, где так много суеты и негатива, иногда одно маленькое доброе дело может изменить все. Представьте: незнакомец оплачивает ваш кофе, просто потому что он захотел поднять вам настроение. Или случайный прохожий возвращает ваш потерянный кошелек, а сосед тайком чинит скамейку у подъезда. Такие простые истории, словно лучи солнца в пасмурный день, согревают теплом и возвращают веру в добро.
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- Шел я как-то домой после тяжелого рабочего дня, думал, как бы провести вечер. Проходя мимо небольшой кофейни, увидел в окне девушку, смотрящую на меня с улыбкой. Подумал, что, наверное, ошибся, и она смотрит на кого-то другого, но нет - именно на меня. Я зашел к ней, и она сказала, что просто у нее было лишнее печенье, и она хотела поделиться. Посидели, поболтали, оказалось, что у нас много общего. Так, из-за простого желания поделиться печеньем, я встретил свою любовь. Мир полон неожиданных и приятных моментов, когда открываешься окружающему! © СИТУАЦИЯ / VK
- Шла с работы, предвкушала кучу бытовых дел. Устала невероятно, еле-еле на ногах держалась. Захожу в квартиру, а любимый подходит ко мне, обнимает и говорит: "Зай, ужин готов, я набираю тебе ванную, а затем мы пойдем вместе спать! Я люблю тебя!" Чуть не расплакалась от умиления и благодарности. Я не знаю, как бы жила в этом сложном мире, если бы не нашла такого замечательного молодого человека. © Карамель / VK
- Гуляли сегодня с дочкой в парке. Она сладко спала в коляске, а у меня в голове полный кавардак из-за кучи своих проблем. Села на лавочку, качаю малышку, а внутри пустота. И тут мимо пробегает девушка, видимо, круги наматывает, потому что я ее уже видела. И вдруг, пробегая в очередной раз, она говорит: "Вы такая красивая!" — и дальше побежала. Я даже растерялась. А настроение, будто солнце выглянуло. Весь день потом ходила с улыбкой. Казалось бы, пара слов, а как поднимают дух! © Не все поймут / VK
- На днях мне стукнуло 30 лет. Мой парень утром поздравил меня и повез в салон красоты. После отправились в ресторан. Мы мило общались, когда внезапно к нам подошел мужчина в костюме, начал играть на скрипке, а мой любимый встал на колено и спросил меня: "Лен, ты выйдешь за меня?" Я сквозь слезы ответила: "Да". Вечером он повез меня ещё куда-то. Завязал глаза, долго, но аккуратно куда-то вел. Мы оказались на крыше, где были все наши близкие друзья и родственники. Там меня все поздравляли с днем рождения, обнимали, дарили подарки. Я была невероятно счастливой, потому что мой главный подарок — это подарок от жизни. Мой новоиспеченный будущий муж. © Карамель / VK
Набрал ванную. Алло, это ванная? У меня девушка устала, нужна помощь!
- Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: "Пакет нужен?" — обычное утро. Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: "Девушка, можно вам цветы подарить?" Я немножко в шоке. Оказалось, списали тюльпаны, которые продавали к празднику, предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
- Продавала я старый телефон, просто надоело, тормозил, жестко грелся, память забита под завязку. Скинула все фотки, удалила приложения, правда не сбросила до заводских, как учили. Выставила на сайт, через пару дней парень купил, сказал, что для младшей сестры. Отдала и забыла. Через неделю приходит сообщение от него. Пишет: «Спасибо. Вы, возможно, изменили мою жизнь». Я, если честно, аж испугалась, что я там забыла? Оказалось, в памяти телефона каким-то чудом осталось одно видео. Я снимала его пару лет назад: просто говорила на камеру, сама себе, когда было грустно. Говорила, что даже если все плохо, нужно держаться. Что все когда-нибудь станет легче. Этот парень говорит, что нашел видео случайно, хотел удалить, но досмотрел до конца. А потом пересмотрел. И в самый тяжелый момент оно ему помогло. И сказал: «Я не знаю, что у вас случилось в тот день. Но спасибо, что вы это записали». © Не все поймут / VK
- Занимаюсь мыловарением, и сегодня проводила мастер-класс в детском доме. Дети были в восторге — с горящими глазами мешали аромамасла, выбирали формы, придумывали цвета. Но больше всего меня тронуло даже не это, а их слова в процессе. Один мальчик сказал: "Я это мыло маме подарю, когда она за мной придет". А девочка рядом делала что-то с улыбкой на лице: "Папа, наверное, у меня водитель… сделаю ему машинку". Я улыбалась, подсказывала, помогала, а внутри все сжималось. Такие маленькие, такие светлые… и такие сильные. Надеюсь, хоть ненадолго им стало теплее. © Не все поймут / VK
А мы в детстве мыло из обмылков делали. Ароматические масла? Слава Б-гу хоть такое мыло было. " Земляничное" оно хоть пахло не как "хозяйственное". 40 лет прошло - как вчера ...
"Это мыло получилось круче, чем я планировала. Я даже не уверена, что смогу когда-то его повторить!"
- Я всегда крутила пальцем у виска, когда подруга звала меня поучаствовать в волонтерских движухах. Ну честно, для чего это надо? Но однажды она все-таки уговорила меня пойти с ней в дом престарелых. Говорит, просто посидим, поболтаем с дедушками и бабушками. Я думала, что будет скука смертная. А попала к деду Василию. Он рассказывал, как в молодости катался на мотоцикле и возил свою будущую жену на свидания... на бензобаке! Говорит: «Сиденья пассажирского не было, так что она держалась за меня крепко. Думаю, так я ее и покорил». Я смеялась, а он подмигнул и добавил: «Главное в жизни — чтобы был кто-то, кто держится за тебя крепко, а не за удобное сиденье». И таких историй от них наслушалась сотни. Теперь каждую субботу иду к ним сама. Даже не представляю, как жила раньше без этих встреч. © Не все поймут / VK
- Сидела дома после сложного дня на работе, все казалось таким бесцветным и унылым. Мой парень видел, что я все время в напряжении, и решил как-то разнообразить нашу жизнь.
Однажды вечером он говорит: "Знаешь что, давай начнем собирать пазлы!" Я сначала подумала, что он шутит. Но он был настойчив. В тот же вечер он принес большую коробку с пазлом на 1000 деталей. Мы начали собирать, и я поняла, как это расслабляет и уносит от реальности.
Теперь у нас уже целая коллекция пазлов. И все благодаря тому моменту, когда он решил внести что-то новое в нашу повседневную жизнь. Каждый раз, когда я смотрю на наши готовые пазлы на стене, я понимаю, что иногда простые радости делают нашу жизнь ярче. И вам советую заняться пазлами. Очень отвлекает! © СИТУАЦИЯ / VK
"Мы с моим парнем собираем наш первый пазл! Мы решили начать традицию вечерних пазлов с осеннего пейзажа на 1000 деталей. Это так весело! Мы пока собираем очень медленно, но постепенно втягиваемся в процесс"
- Соседи попросили одолжить мой грузовик. Но у моей машины были плохие шины, поэтому я не смог этого сделать. На следующий день позвонил сосед и сказал, что он покупает себе новые шины, и я могу взять его старые. Сказал мне просто приехать в шиномонтаж, и они поставят их.
Приехал по указанному адресу, и мне неожиданно поставили абсолютно новые шины. Я спросил, что случилось со старыми, которые я должен был получить. Хозяин магазина сказал, что «старые шины» — это просто история, чтобы заманить меня в магазин. Сосед купил мне полный комплект новых шин вместо старых, которые, по его словам, я должен был взять. © jorcam / Reddit
- Мой первый семестр в колледже был ужасным. Все шло наперекосяк. Однажды я шел домой из школы, и парень, пробегавший мимо, сказал: «У тебя крутая рубашка». Это было так просто. Я не знал его, и мне было все равно в тот момент. Это заставило меня почувствовать себя счастливым, потому что я получил настоящий комплимент. Когда я получаю комплименты от друзей или семьи, я часто чувствую, что они делают мне их, потому что обязаны. Этот парень не должен был этого делать и мне было приятно. © Microraptor13 / Reddit
- Однажды я обедала в мексиканском ресторане и неосознанно бросила ключи от машины на поднос, когда закончила есть. Я подошла и спросила работника, убрал ли он их со стола, и он сказал, что нет: он просто вынес мусор в мусорный контейнер. Помню, как вышла на улицу и позвонила отцу, чтобы спросить, нет ли запасного ключа, — его не оказалось. Я уже думала спросить, могу ли я заглянуть в мусорный контейнер, но увидела, что этот человек уже покопался в мусорном контейнере за меня и в итоге нашел мои ключи. Я вообще не ожидала. По сей день благодарна ему за помощь. © merztoller / Reddit
"Тако на обед с дополнительными лепешками. Их много не бывает"
- Стояла в магазине. Зашла очень неопрятная девушка и попросила купить ей кусок самого дешевого мыла. У нее глаза такие молящие были, что я дала денег. Она мыло купила, зависла на минуту, а потом голодными глазами посмотрела на еду и вышла. Мне стало ее безумно жалко. Я купила пару булочек, догнала ее. Мы посидели на лавочке, она покушала и рассказала мне, что в 18 лет у нее появился парень, который уговаривал ее переехать к нему. Она, конечно же, тоже этого хотела, но мама у нее была очень строгая и жесткая женщина, не позволяла ей. После крупной ссоры она переехала к парню. Спустя некоторое время она стала ему неинтересна, и он выгнал ее. А мать не смогла простить и не приняла обратно. Первое время скиталась по друзьям, потом ей стало стыдно, она пошла на улицу.
Меня эта история поразила просто. Я позвала девушку к себе. Помогла ей привести себя в порядок. Дала денег и свои старые ненужные вещи. Она аж плакала от благодарности. Когда она ушла, я обзвонила друзей, рассказала все. Мы сняли ей комнату в общежитии, друг помог ей устроиться на работу. Боже, как она была счастлива и благодарна. Ну и нам, разумеется, было дико приятно, что мы помогли человеку.
Со временем мы потерялись и перестали общаться. И вот на днях я случайно встретила ее в магазине. Она очень хорошо выглядела, поправилась, была прилично одета. Когда увидела меня, завизжала прям от радости, кинулась обниматься. У нее все хорошо, появился парень, работает кассиром. На следующей неделе идем с ней в театр. Она сама купила билеты, очень уж хочет нас отблагодарить. © Подслушано / Ideer
Мне вообще кажется, что критерием успешности у многих является понятие " появился парень" . Не важно какой и остальное тоже неважно.
- Навестила свою школьную учительницу, не видела ее 6 лет. Болтали, она рассказывает про дочь. Я не понимаю: какая дочь? У нее же только взрослый сын. Она говорит — удочерила. Взяла она новый класс, там девочка, у которой нет тетради нужной и пишущих принадлежностей тоже толком нет. Учительница говорит ей: "Скажи маме купить то-то и то- то для урока". И тут дети в один голос: "А у нее нет мамы, она приютская!" (у нас в городе детей из приютов иногда отдают учиться в обычную школу). А девочка оказалась скромная, послушная, старательная. Мать ее давно пропала, а бабушка-опекунша сдала в приют. Ну учительница то тетрадку ей красивую принесет (в приюте все самое простенькое и дешевое выдают), то угостит чем-то. Так и привязались друг к другу. И как-то девочка спрашивает ее: "А вы, наверно, моя мама?" Она даже не знала, что ответить. Дома рассказала мужу, ну и решили они удочерить девочку. Живет уже 5 лет с ними, все хорошо, благодарная, послушная. У меня прям сердце радуется за таких людей! © Подслушано / Ideer
- У меня были трудные времена в школе, я не слишком хорошо вписывалась в коллектив. Но я все равно старалась быть доброй со всеми хотя казалось, что никто этого не замечал. Однажды мимо меня проходила незнакомая девушка. Неожиданно она остановилась и сказала, что всегда считала меня очень классной, особенно потому, что я всегда улыбалась и была добра к другим. Я написала это на стикере и приклеила его к зеркалу в качестве напоминания. © Catwomando-things1 / Reddit
История с "мамой", если это правда - Уважение !!! ( Респект по-современному !)
- Я рассталась с парнем, с которым встречалась три года. И осталась одна в городе, где никого не знала. Устроилась на новую работу и работала в свой день рождения. Я поладила с женщиной, которая меня обучала. И когда менеджер по персоналу поздравила меня с днем рождения, моя знакомая удивилась, что я не упомянула об этом. Я объяснила, что у меня сейчас плохое настроение и сказала, что не хочу праздновать. А в обеденный перерыв она пошла и купила мне шикарный кекс из продуктового магазина на той же улице. Она меня едва знала. Я буквально сжимала этот кекс в комнате отдыха и рыдала. Поворот сюжета: ее сын через несколько месяцев оказался у нас на работе. Мы начали встречаться, поженились, а потом подарили ей внука. © Tonks420 / Reddit
- Реанимировали с сестрой полуживого стрижа, у которого диагностировали "сотрясение клюва". Поили подслащенной водой из шприца, кормили мясным фаршем. Спасибо девушке-орнитологу из местного зоопарка, которая сказала, что стрижи в неволе не живут, и зоопарк таких не принимает. Отступать было некуда и очень не хотелось хоронить птичку. Пациент улетел через два дня! Стриж вблизи очень похож на микро-орла: лапы мохнатые и когтистые и профиль почти орлиный. Интересно, что чувствует врач-реаниматолог, когда людей из реанимации в общую палату переводят? © Подслушано / Ideer
- Работаю в торговле. Под конец рабочего дня приходит бабуля. Рассказала, что осталась совсем одна. Но помнит, что у нее есть внук, которого она видела еще малышом. Известны ей о нем лишь ФИО и дата рождения. Я решила ей помочь, для этого разыскала в сети парней — их было 10. Каждому написала и нужного все-таки нашла! Вы не представляете, как я была рада. Осталось лишь дождаться бабулю. Прошло две недели, и она пришла! Долго не верила и не могла понять, какое мне, чужому человеку, дело до ее проблемы. Когда показала фото, переписку, она просто стояла и плакала. Дала ей номер и, насколько мне известно, бабулю они забрали с себе. Она наконец счастлива и не одинока. И все благодаря интернету. Иногда я получаю от нее приветы. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Прочитала "Реанимировали с сестрой полуживого старика", читаю дальше и думаю, что за новая болезнь "сотрясение клюва"?
"Бабулю они забрали с себе". Молодец, авторка Татьяна Г. Всю историю покромсала, да ещё перепечатала с ошибками.