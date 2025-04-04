18 историй, после которых хочется обнять весь мир

В мире, где так много суеты и негатива, иногда одно маленькое доброе дело может изменить все. Представьте: незнакомец оплачивает ваш кофе, просто потому что он захотел поднять вам настроение. Или случайный прохожий возвращает ваш потерянный кошелек, а сосед тайком чинит скамейку у подъезда. Такие простые истории, словно лучи солнца в пасмурный день, согревают теплом и возвращают веру в добро.