20+ историй о том, как одно неожиданное совпадение запустило целую цепочку событий

Его зовут Бэзил, ему примерно десять лет. Недавно он пропал на целый год, но моя мама совершенно случайно нашла его в интернете: кто-то искал ему новых хозяев. Мама попросила приютивших его людей приехать ко мне на работу, чтобы устроить сюрприз. Мы с Бэзилом были неразлучны восемь лет, и вот после целого года отсутствия он наконец вернулся домой. На этой фотографии запечатлен момент, когда мне дали возможность наконец погладить и обнять его.