20+ человек показали уличное искусство, где забор стал окном, а жилой дом — сказочной избушкой

Интересное
09.11.2026
20+ человек показали уличное искусство, где забор стал окном, а жилой дом — сказочной избушкой

Уличное творчество может быть максимально разным: от стрит-арта разной степени красоты до инсталляций из подручных материалов или выступления музыкантов. Но все это придает городскому пространству свою изюминку, делает место и момент уникальными, а простых прохожих превращает в зрителей и слушателей. Мы посмотрели, как самовыражаются люди в разных уголках страны, и обалдели от того, как много творцов среди нас.

А в конце вас ждет нетривиальный бонус от автора с отсылкой к вселенной Гарри Поттера.

Мужчина вставил окно в строительный забор на набережной в Нижнем Новгороде и получил оригинальный арт-объект

  • Это реально ты сделал? Тот, кто это сделал, создал произведение искусства. Это великолепно! © Pynop77 / Pikabu

Посмотрите, как оригинально в Екатеринбурге обыграли грибные наросты на дереве, превратив их в балерин

Кусочек детства в кирпичной стене

  • Разбиралась в коробках на чердаке и нашла старую потрепанную приставку, картриджи с Марио, Чипом и Дейлом. Нахлынули воспоминания. По-тихому с братом, пока взрослых нет дома, мы брали старенький телевизор и играли в Денди. Помните? Вот гаражи и пятиэтажки, вот бабушки на лавочке у подъезда, а вот по телевизору с утра любимые мультики, а кто-то выбивает во дворе ковер — многим будет нетрудно воскресить в памяти эти реалии. А чтобы это было еще проще, мы во Владимире сделали эту миниатюру. Стену не ломали — нашли ту, в которой было пространство для нашей задумки. Думаю, этот арт-объект подарит тем, кто скучает по детству, внушительную дозу радости и возможность окунуться в светлые беззаботные дни юности.

«Меня зовут Максим, живу в Благовещенске. Я — фанат группы „Кино“ с 6 лет, поэтому решил сделать стену памяти Цоя»

Космонавта, присевшего на небольшую планету, вырезал из дерева и поставил на набережной села Пежма в Архангельской области мастер Виктор Федяевский

Еще один арт-объект в Пежме. Просто и со вкусом

Музыканты — тоже часть уличного искусства. Вы согласны?

  • Моя подруга — уличный музыкант. Она играет на скрипке по вечерам, а я стою рядом, потому что она стесняется. Один мальчик, проезжая мимо на велосипеде, кинул ей 20 рублей. Потом вернулся, постоял с нами, кинул еще и уехал. И так каждые 15-20 минут. В конце концов он сказал, что завтра уезжает, и был рад нас встретить. Впервые за всю ее «карьеру» деньги кинул кто-то в возрасте от 6 до 18.

«В конце октября шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту. Не мог не сфоткать»

© PikabuEnot / Pikabu

А еще в Питере по всему городу разбросаны вот такие необычные плитки, и их довольно интересно искать. А вы видели?

anna._.ilina

Вот такой арт на обычном блоке, преграждающем проезд, был обнаружен в городе Тольятти. Искусство не всегда заявляет о себе громко и масштабно

В целом арт-объектом может быть что угодно

  • Не люблю граффити на стенах, всякие закорючки на свежей штукатурке, уродующие город, только если это не действительно красивый рисунок, украшающий фасад. Но каждый день езжу мимо роддома, и обветшалая стена дома напротив вся в надписях благодарных отцов, от которых мое утро становится чуть добрее. Была одна, которая запала в душу — что-то вроде: «Вишнюля, спасибо за сынулю». И так приятно было заметить, что сейчас ее обновили, дописав: «...и доченьку».

На набережной в Иркутске было замечено много рыб

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Иногда уличное искусство заставляет задуматься о важном. Это Тюмень

Минималистичный стрит-арт. Вы не поверите, но черепашки-ниндзя, видимо, выросли в Братске. А иначе как это объяснить?

Как из дефекта сделать арт-объект

  • Прямо в самом центре города стоит у нас один торговый центр, который уже начал ветшать. В самом центре одного из его парапетов образовалась дыра. Я там хожу периодически, и эта дыра мозолила мне глаз. Ну ведь прям похожа она на мультяшную мышиную норку, да? Вот я и подумал, что нужно ее украсить и облагородить, и сделал такую инсталляцию в виде норки с мышкой.

Гуляли по центру Перми, забрели в арку, а там — картинная галерея прямо на улице. Необычно!

ADME

Сама арка переходит в дворик, где можно встретить такого вот расслабленного енота, а на заднем плане, если присмотреться, виден слон

ADME

Искусство спасает не только мир в целом, но и каждого из нас

  • Бегу в метро на встречу. У турникетов понимаю: кошелек остался дома. Умоляю суровую дежурную пропустить — она непреклонна. И вот стою я, изучаю потолок, а меня кто-то хлопает по плечу! Я оборачиваюсь, а передо мной стоят ребята с гитарой. Говорят: «Ты рыжий, мы тебя запомнили, ты нам монеты подкидываешь, когда мы поем в переходе. Вот и тебе от нас — для поддержания гармонии в мире!» И протягивают горсть монет. Встреча, на которую ехал, прошла прекрасно! А я отчетливо понял, как искусство спасает мир.

Смотришь на портрет Данилы Багрова и сразу вспоминаешь, что сила — в правде. И это напоминание всегда кстати

«У нас в селе есть настоящий пряничный домик — его построил местный кузнец. Это в селе Кунара на Урале»

© drohn / Pikabu
  • Его даже по телику показывали! А на крыше крутится чаша-клумба с цветами — на фотке ее видно. © ratigirma / Pikabu

Даже трещину в стене можно превратить в арт-объект. Кстати, обратите внимание на мышку в правом нижнем углу

© NikaEvd / Pikabu

Когда искусство с особым смыслом

  • ⁠⁠Этот мурал называется «Кладовая Ямала» и находится в городе Ноябрьске. Данная 3D-работа заняла первое место на фестивале уличного искусства YAM(ural)AL 2022 года. На всю работу ушло около 11 дней. В этом сильно помогли хорошая погода и белые ночи, которые позволили художнику-трудоголику работать до 22:00 каждый день. Кстати, у дат на рисунке есть свой смысл:
    1930 — год образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
    1975 — год основания г. Ноябрьск.
    1978 — первый ребенок, родившийся в Ноябрьске.
  • Все говорят: «Искусство пропало». Да нет же: живо оно! Оно среди нас. Например, в автобусе, на котором часто езжу, на спинке одного из сидений в конце салона написан очень интересный стих про то, что питерская погода и летом, и зимой одинаково восхитительно дождливая. А граффити на соседнем доме, нарисованное двумя влюбленными, очень оживляет хмурую плиточную стену здания. Это не вандализм — это близкое к нам искусство улиц.

Бонус: в одном из старых дворов Нижнего мы встретили дементора с фонарем. Фонарь, кстати, рабочий. И двор теперь не выглядит таким уж заброшенным

ADME

Создавать что-то вдохновляющее для всех — это тоже красивый поступок, и мы о подобных случаях много писали в нашей недавней статье.

А вы как считаете: уличное искусство — это способ сделать пространство интереснее и уникальнее или оно зачастую только портит облик современного города?

Фото на превью drohn / Pikabu, ratigirma / Pikabu

Комментарии

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Rose1
только что

Поймала себя на мысли - многие работы берут за душу больше, чем иные картины и скульптуры в музеях

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