20+ человек показали уличное искусство, где забор стал окном, а жилой дом — сказочной избушкой

Уличное творчество может быть максимально разным: от стрит-арта разной степени красоты до инсталляций из подручных материалов или выступления музыкантов. Но все это придает городскому пространству свою изюминку, делает место и момент уникальными, а простых прохожих превращает в зрителей и слушателей. Мы посмотрели, как самовыражаются люди в разных уголках страны, и обалдели от того, как много творцов среди нас.

А в конце вас ждет нетривиальный бонус от автора с отсылкой к вселенной Гарри Поттера.

Мужчина вставил окно в строительный забор на набережной в Нижнем Новгороде и получил оригинальный арт-объект

Это реально ты сделал? Тот, кто это сделал, создал произведение искусства. Это великолепно! © Pynop77 / Pikabu

Посмотрите, как оригинально в Екатеринбурге обыграли грибные наросты на дереве, превратив их в балерин

Кусочек детства в кирпичной стене

Разбиралась в коробках на чердаке и нашла старую потрепанную приставку, картриджи с Марио, Чипом и Дейлом. Нахлынули воспоминания. По-тихому с братом, пока взрослых нет дома, мы брали старенький телевизор и играли в Денди. Помните? Вот гаражи и пятиэтажки, вот бабушки на лавочке у подъезда, а вот по телевизору с утра любимые мультики, а кто-то выбивает во дворе ковер — многим будет нетрудно воскресить в памяти эти реалии. А чтобы это было еще проще, мы во Владимире сделали эту миниатюру. Стену не ломали — нашли ту, в которой было пространство для нашей задумки. Думаю, этот арт-объект подарит тем, кто скучает по детству, внушительную дозу радости и возможность окунуться в светлые беззаботные дни юности. © Ri.line / Pikabu

«Меня зовут Максим, живу в Благовещенске. Я — фанат группы „Кино“ с 6 лет, поэтому решил сделать стену памяти Цоя»

Космонавта, присевшего на небольшую планету, вырезал из дерева и поставил на набережной села Пежма в Архангельской области мастер Виктор Федяевский

Еще один арт-объект в Пежме. Просто и со вкусом

Музыканты — тоже часть уличного искусства. Вы согласны?

Моя подруга — уличный музыкант. Она играет на скрипке по вечерам, а я стою рядом, потому что она стесняется. Один мальчик, проезжая мимо на велосипеде, кинул ей 20 рублей. Потом вернулся, постоял с нами, кинул еще и уехал. И так каждые 15-20 минут. В конце концов он сказал, что завтра уезжает, и был рад нас встретить. Впервые за всю ее «карьеру» деньги кинул кто-то в возрасте от 6 до 18. © Подслушано / Ideer

«В конце октября шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту. Не мог не сфоткать»

А еще в Питере по всему городу разбросаны вот такие необычные плитки, и их довольно интересно искать. А вы видели?

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Вот такой арт на обычном блоке, преграждающем проезд, был обнаружен в городе Тольятти. Искусство не всегда заявляет о себе громко и масштабно

В целом арт-объектом может быть что угодно

Не люблю граффити на стенах, всякие закорючки на свежей штукатурке, уродующие город, только если это не действительно красивый рисунок, украшающий фасад. Но каждый день езжу мимо роддома, и обветшалая стена дома напротив вся в надписях благодарных отцов, от которых мое утро становится чуть добрее. Была одна, которая запала в душу — что-то вроде: «Вишнюля, спасибо за сынулю». И так приятно было заметить, что сейчас ее обновили, дописав: «...и доченьку». © Подслушано / Ideer

На набережной в Иркутске было замечено много рыб

Иногда уличное искусство заставляет задуматься о важном. Это Тюмень

Минималистичный стрит-арт. Вы не поверите, но черепашки-ниндзя, видимо, выросли в Братске. А иначе как это объяснить?

Как из дефекта сделать арт-объект

Прямо в самом центре города стоит у нас один торговый центр, который уже начал ветшать. В самом центре одного из его парапетов образовалась дыра. Я там хожу периодически, и эта дыра мозолила мне глаз. Ну ведь прям похожа она на мультяшную мышиную норку, да? Вот я и подумал, что нужно ее украсить и облагородить, и сделал такую инсталляцию в виде норки с мышкой. © HarleyK / Pikabu

Гуляли по центру Перми, забрели в арку, а там — картинная галерея прямо на улице. Необычно!

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Сама арка переходит в дворик, где можно встретить такого вот расслабленного енота, а на заднем плане, если присмотреться, виден слон

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Искусство спасает не только мир в целом, но и каждого из нас

Бегу в метро на встречу. У турникетов понимаю: кошелек остался дома. Умоляю суровую дежурную пропустить — она непреклонна. И вот стою я, изучаю потолок, а меня кто-то хлопает по плечу! Я оборачиваюсь, а передо мной стоят ребята с гитарой. Говорят: «Ты рыжий, мы тебя запомнили, ты нам монеты подкидываешь, когда мы поем в переходе. Вот и тебе от нас — для поддержания гармонии в мире!» И протягивают горсть монет. Встреча, на которую ехал, прошла прекрасно! А я отчетливо понял, как искусство спасает мир.

© lytkin / Pikabu

Смотришь на портрет Данилы Багрова и сразу вспоминаешь, что сила — в правде. И это напоминание всегда кстати

«У нас в селе есть настоящий пряничный домик — его построил местный кузнец. Это в селе Кунара на Урале»

Его даже по телику показывали! А на крыше крутится чаша-клумба с цветами — на фотке ее видно. © ratigirma / Pikabu

Даже трещину в стене можно превратить в арт-объект. Кстати, обратите внимание на мышку в правом нижнем углу

Когда искусство с особым смыслом

⁠⁠Этот мурал называется «Кладовая Ямала» и находится в городе Ноябрьске. Данная 3D-работа заняла первое место на фестивале уличного искусства YAM(ural)AL 2022 года. На всю работу ушло около 11 дней. В этом сильно помогли хорошая погода и белые ночи, которые позволили художнику-трудоголику работать до 22:00 каждый день. Кстати, у дат на рисунке есть свой смысл:

1930 — год образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

1975 — год основания г. Ноябрьск.

1978 — первый ребенок, родившийся в Ноябрьске. © borillazzz / Pikabu

Все говорят: «Искусство пропало». Да нет же: живо оно! Оно среди нас. Например, в автобусе, на котором часто езжу, на спинке одного из сидений в конце салона написан очень интересный стих про то, что питерская погода и летом, и зимой одинаково восхитительно дождливая. А граффити на соседнем доме, нарисованное двумя влюбленными, очень оживляет хмурую плиточную стену здания. Это не вандализм — это близкое к нам искусство улиц. © Подслушано / Ideer

Бонус: в одном из старых дворов Нижнего мы встретили дементора с фонарем. Фонарь, кстати, рабочий. И двор теперь не выглядит таким уж заброшенным

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