10+ книг, которые будто созданы для уютных осенних вечеров

Эту книгу мне посоветовала подруга еще в том году. Говорит: «Осенью на меня напала хандра. Взяла в букинистике новую книгу — душевную, про море и вкусные рецепты, чтобы отвлечься. Читаю про то, как героиня печет яблочный пирог с корицей, и слюнки текут. Вдруг ощущаю из кухни реальный запах печеных яблок. Выхожу на кухню, а там мой парень, который обычно умеет варганить только яичницу, стоит весь в муке и с гордым видом достает из духовки пышный пирог.

— Ты... сам это испек?! — ахаю я, разглядывая румяную корочку.

— Ну да, — заглянул в твою книгу, прочитал рецепт и решил порадовать».

И вот правда, от этой книги буквально веет теплом, уютом и сладкой выпечкой с корицей. Рассказ идет о бабушке, которая живет одна в маленьком домике у моря, кормит чаек, варит варенье и пишет письма внучке, которую очень хочет снова увидеть. Книга построена как их постепенно раскрывающаяся переписка, через которую читатель узнает историю целой жизни. После прочтения долго остается послевкусие — как после хорошего чаепития с близким человеком.