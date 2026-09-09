Друзья, это одна из моих любимых книг! Если у вас есть рекомендации похожих книг по настроению и сюжету, напишите тут, пожалуйста ❤️
10+ книг, которые будто созданы для уютных осенних вечеров
Согласитесь, осень — чуть ли не идеальное время, чтобы укутаться в мягкий уютный плед, приготовить чашку ароматного чая, взять в руки книгу и погрузиться в мир литературы. Семейные тайны, легкая ирония и волшебная сказка — все это ждет впереди. Эти книги дарят те самые маленькие радости, ради которых хочется отложить все дела и просто читать.
Диана Сеттерфилд — «Тринадцатая сказка»
Начну, пожалуй, с полудетективного романа Дианы Сеттерфилд. По сюжету, знаменитая и очень скрытная писательница вдруг решает поделиться историей своей жизни с молодой девушкой Маргарет. Почему именно ей она предлагает написать свою биографию, сначала кажется абсолютно непонятным. Но по мере закручивания повествования Маргарет узнает новое и о себе. Действительно интересная книга в готическом стиле, от которой будет очень тяжело оторваться.
Эльчин Сафарли — «Дом, где горит свет»
Эту книгу мне посоветовала подруга еще в том году. Говорит: «Осенью на меня напала хандра. Взяла в букинистике новую книгу — душевную, про море и вкусные рецепты, чтобы отвлечься. Читаю про то, как героиня печет яблочный пирог с корицей, и слюнки текут. Вдруг ощущаю из кухни реальный запах печеных яблок. Выхожу на кухню, а там мой парень, который обычно умеет варганить только яичницу, стоит весь в муке и с гордым видом достает из духовки пышный пирог.
— Ты... сам это испек?! — ахаю я, разглядывая румяную корочку.
— Ну да, — заглянул в твою книгу, прочитал рецепт и решил порадовать».
И вот правда, от этой книги буквально веет теплом, уютом и сладкой выпечкой с корицей. Рассказ идет о бабушке, которая живет одна в маленьком домике у моря, кормит чаек, варит варенье и пишет письма внучке, которую очень хочет снова увидеть. Книга построена как их постепенно раскрывающаяся переписка, через которую читатель узнает историю целой жизни. После прочтения долго остается послевкусие — как после хорошего чаепития с близким человеком.
оо давненько я Сафарли, уж очень у него все нежно и романтично. А тут рецептики, надо глянуть
Энн Пэтчетт — «Голландский дом»
Этот роман будто специально создан для осени, об отношениях в семье, воспоминаниях и старых тайнах. История охватывает несколько десятилетий жизни брата и сестры — Дэнни и Мэйв, показывая, как одна ранняя потеря дома определяет отношения, выбор профессии и даже брак героев на долгие годы вперед. Это книга про память, прощение и то, что мы на самом деле называем домом, даже когда его физически больше нет в нашей жизни. Красивая, неторопливая проза, которую хочется растянуть на несколько вечеров.
Фредрик Бакман — «Здесь была Бритт-Мари»
А с этой книгой у меня связана интересная история. Однажды я заметила, что подружку мою как подменили. Она всегда такая тихая была, сговорчивая, а тут резко стала ярко одеваться, с парнями кокетничает. Прям чаровница! После встречи в кафе она наскоро засобиралась на свиданку. Смотрю, а книгу-то забыла свою. Потянулась за ней, а это «Здесь была Бритт-Мари» Бакмана.
Фредрик Бакман вообще один из моих самых любимых писателей. Его романы всегда трогают меня за живое. История про Бритт-Мари не исключение. Главная героиня — взрослая женщина за 60, которая всю свою жизнь посвятила заботе о муже и их общем доме. Так было до одного момента, пока обстоятельства не заставили ее поставить себя на первое место. Вот так Бритт-Мари в 63 года впервые за 40 лет получает работу, уезжает в маленький городочек Борк и становится тренером детской футбольной команды. Теперь ей предстоит обосноваться на новом месте, научиться взаимодействовать с детьми, найти друзей и, разумеется, найти гармонию в своей душе.
Вот и моя подруга говорит: «Я всегда раньше думала о других, чтобы всем было комфортно и удобно. Но я ведь сама главная героиня в своей жизни. И всегда должна быть на первых ролях»
Фильм смотрела, не понравилось. Как будто только одну сюжетную линию взяли и показывают его. А книга намного глубже. И там много героев раскрывается к финалу
Анна Никольская — «Я уеду жить в свитер»
Думаете, это метафора? А вот и нет, «Свитер» — это любимое кафе старшеклассницы Юли и ее мамы, их личная территория, куда можно спрятаться от всего мира. Сразу скажу, книга достаточно легкая, читается очень быстро. Как вы поняли, рассказ идет от имени девочки-подростка. О ее буднях, чувствах и переживаниях. Книга поднимает не самые простые подростковые темы — предательство, одиночество, поиск себя — но делает это с теплотой и без нравоучений. Хорошо заходит и подросткам, и взрослым, которые хотят вспомнить, каково это — снова почувствовать себя шестнадцатилетним.
Дэн Браун — «Точка обмана»
Раньше были очень популярны увлекательные боевики с обаятельными главными героями, харизматичными злодеями, закрученным сюжетом и, разумеется, любовной линией. А теперь представьте, что вы его не смотрите, а читаете. Честное слово, вот такие ощущения у меня были от прочтения «Точки обмана».
Аналитик Белого дома Рейчел Секстон отправляется на секретную арктическую станцию для проверки сенсационного научного открытия — метеорита, якобы подтверждающего существование внеземной жизни. Она практически сразу понимает, что что-то здесь нечисто. И теперь ей предстоит в этом разобраться. Это не самая атмосферная осенняя книга в списке, зато отличный вариант, если хочется отвлечься от будничной суеты.
Джоан Харрис — «Шоколад»
Книга Джоан Харрис такая же теплая, сладкая и тягучая, как и ее название. Мне ее подарила мама, когда мы с мужем собирались отдохнуть на даче в первые выходные осени. Сказала, что это произведение идеально подойдет для чтения на веранде под теплым пледом. По сюжету Вианн Роше приезжает с маленькой дочерью в чопорный французский городок и открывает шоколадную лавку. Постепенно, через маленькие акты доброты и по-настоящему чувственный шоколад, она меняет жизни самых разных людей вокруг. Это история про свободу, традиции и маленькие бунты против серости и ханжества обыденной жизни.
Екатерина Вильмонт — «Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия»
Сначала я смотрела этот фильм вместе с мамой каждую осень. А потом узнала, что сюжет взят из одноименной книги Екатерины Вильмонт. Если вы устали от загадочных историй, книг, над которыми стоит подумать и поразмышлять, то рекомендую вам этот роман. Во главе истории три подруги — Соня, Алиса и Наташа. У каждой из них своя обычная жизнь, свои заботы и заморочки. Вильмонт с фирменным юмором и теплотой рассказывает про женскую дружбу, разочарования и маленькие победы, не скатываясь ни в занудство, ни в излишнюю драму. Книга читается на одном дыхании и оставляет после себя ощущение теплой болтовни с подругами.
вообще то это многосерийный фильм! Но соглашусь, очень он душевный, надо бы и книгу почитать
Ричард Осман — серия книг «Клуб убийств по четвергам»
Приехала к нам свекровь на выходные. Мы к ее приезду, как к ревизору готовимся: дома чистота, холодильник полный, мясо запеченное, торт любимый. А тут она сама любезность. Сидит себе чаек пьет с книжкой в руках. Думаю, что за сказка случилась, присматриваюсь, а она читает детектив Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам». А это и правда такая увлекательная серия книг, что абсолютно забываешь о том, что происходит вокруг тебя!
Колоритная компашка пенсионеров решили организовать клуб по интересам. Только в отличие от других старичков в их доме престарелых, которые любят собирать пазлы или изучать языки, эти четверо создали «клуб убийств по четвергам». Здесь они достают старые нераскрытые дела с истекшим сроком давности и пытаются найти виновного. Вот только все это было бы слишком скучно, если бы на их пути не встречались реальные преступления, которые необходимо разгадать.
Это нам надо, берем!
Я прочитала всю серию "Детективное агенство - Благотворительный магазин" так что мне нужно что то на замену)
Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк — «Куриный бульон для души»
Держу пари, что вы уже слышали об этой книге. И не зря! Что еще нужно осенью, как не порция теплых, трогательных историй, которые вселяют надежду и веру в добро? Знаменитый сборник коротких реальных историй про доброту, преодоление трудностей, семью и маленькие чудеса повседневности, собранных от самых разных людей со всего мира. Формат идеально подходит для вечернего чтения без обязательств — можно открыть на любой странице и прочитать одну законченную историю за пять-десять минут.
К.С. Льюис — «Лев, Колдунья и Платяной шкаф»
Я бы не назвала "Хроники Нарнии" легкими книгами. А уж последняя из цикла...
Вы же не думали, что я оставлю вас без сказки? Волшебная история для многих детей моего поколения о Нарнии. Четверо детей — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси — в силу обстоятельств вынуждены временно отправиться жить к другу семьи. Дом очень большой, старый и ужасно скучный. Конечно, до одного случая, когда маленькая Люси не находит волшебный ход в сказочную страну внутри старого платяного шкафа.
Книга короткая, читается легко и быстро, но оставляет после себя долгое, теплое послевкусие ностальгии по детству.
А что вы порекомендуете почитать этой осенью?
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