17 историй о путешествиях в поезде, пропитанных ароматом курочки-гриль и домашних бутербродов
Если вы хотя бы раз отправлялись в путешествие по железной дороге, то наверняка знаете, что буквально через полчаса после отправления поезда вагон пропитывается ароматами домашней еды и совершенно особым настроением. Пассажиры на какое-то время становятся дружной семьей — угощают друг друга, знакомятся и даже помогают пришивать пуговицы. Конечно, не обходится и без небольших недоразумений, но такие моменты делают поездку только интереснее.
- Едем с детьми в купе домой с дачи. Заходит бабуля, раскладывает пожитки, и тут начинается: «Внучка, подай подушку, сходи за чаем, помоги с сумкой». Наступила ночь. Я еле заснула от храпа бабули, как вдруг проснулась от шума. Смотрю, а она там роется в районе наших сумок. Спрашиваю с верхней полки: «Вы что делаете?» А она: «Внучка, я на следующей станции выхожу, хотела вам пирожков положить, а то я сама столько не съем». Пирожки были с луком и рисом, как в детстве. Давно такие не ела.
Этим котам понравилось путешествовать поездом. Хозяин говорит, что они особенно полюбили смотреть в окно с верхней полки
- Семь утра. Поезд. Плацкарт. Я сплю. Заходит мама с двумя детьми. Они что-то лялякают своими голосками, и мне во сне так уютно, кажется, что я в какой-то сказке слушаю гномиков. И тут я просыпаюсь от слов их матери: «Тихо! Девушка спит! Сейчас разбудите ее! Не шумите!» Проснулась я, конечно, от голоса той женщины. Она потом очень извинялась, что ее дети меня разбудили.
- Когда я возвращалась из Лондона на поезде, то познакомилась с мужчиной. Ничего романтического. Он художник, на лет 20 старше меня, преподает в школе искусств. Поводом для знакомства в путешествии послужил его свитер, который я помогла ему заштопать. Через год я снова еду домой из Лондона. Рядом в поезде садится мужчина, достает брюки и неуклюже начинает пришивать к ним самодельные пуговицы. Пришиваю ему эти пуговицы. Он всю дорогу развлекает меня беседой. Рассказывает, что он работает ландшафтным архитектором и выстругивает ложки. Он как раз ехал на фестиваль ложечников.
Ирония в том, что его нитки были почти такого же цвета, как и у художника. Хотя они не подходили по цвету ни к брюкам, ни к пуговицам. Вот что за совпадение? Или это обычное дело в поездах — штопать вещи оранжевыми нитками незнакомым людям?
Вот столько лосося в своем бутерброде обнаружил пассажир поезда. А ведь он купил его за пятьсот рублей
Да уж, в поездах так. Все об этом пишут, но ничего не меняется. Как-то раз ехала с ребенком в жару, пришлось купить бутылку воды по цене крыла самолета практически. Мы, типа, туристы, на нас можно наживаться, но неприятно, что отношение, прямо, нечеловеческое
- Собралась путешествовать с собакой. Стою на перроне, много кто на нас обращает внимание, умиляются при виде Фроськи. Но разговор одной мамы и дочки поднял мне настроение.
Дочка: «Вау, собачка, какая хорошая!»
Мама: «Она с нами в вагоне поедет, хоть бы в нашем купе».
Я: «У собачки свое купе».
Мама: «Да? Вам пришлось выкупить все купе?! Как жаль, что нет пометки „купе с животным“, у нас были бы такие классные соседи».
- Я гостила у подруги в столице, должна была уехать на поезде 16 мая, но решила, что побуду у нее еще. Поменяла свой билет на 18 число. В общем, я встретила в этом путешествии своего будущего мужа. Осенью мы уже поженились. Родилась дочка. Вот что бы было, если я бы не поменяла тогда билет? Даже думать об этом не хочу. Это счастливый день, который изменил все. Мы храним те билеты как семейную ценность.
Вместе с одной из пассажирок в поезде путешествовал вот такой Лягух
- Еду в поезде. Тетя напротив достает сумку-холодильник, открывает — там вареная курица. Целиком. Спрашивает меня: «Будем?» Я отвечаю: «Спасибо, не голоден». Через пять минут она увлеченно ест, жир капает на стол. Все купе пропиталось ароматом тушенки и перца. Потом тетя вытирает руки о простыню и говорит: «Я дома не успела, а так хоть в дороге вкусненько».
- Люблю путешествовать плацкартом. И вот мы в очередной раз отправились в дорогу. Я беру книжку и читаю ее дочке — с интонациями и по ролям. Чувствую, что уже голос подустал, и говорю дочке: «Давай, наверное, пока прервемся». И тут из-за стенки раздается голос: «А мы бы еще вас послушали!»
Хаски Эрику в купе было жарко, и хозяева накидывали на него тонкое влажное полотенце
- Нашими попутчиками в поезде были дети лет 10-12, которые возвращались из лагеря. Их рассадили по разным вагонам, и в каждом с ним были сопровождающие. Ребята хорошие, постоянно ходили друг к другу в гости в соседние вагоны. И вот я вяжу, а один мальчик проходит мимо. Вдруг притормаживает и возвращается к моей полке. Внимательно смотрит и спрашивает: «Вы реально умеете вязать?!» Потом ко мне со всего поезда его друзья приходили — посмотреть на человека, который разбирается в вязании.
- Ехала в плацкарте. Уснула. И вдруг понимаю, что кто-то стягивает с моих ног одеяло. Смотрю, а это парень с боковой полки. Я тяну одеяло обратно и на весь вагон выдаю: «Ты чего?!» А он отпрянул и включил фонарик на телефоне — и тут уже я стала извиняться за свой поступок. Мое одеяло лежало сбоку — мне ночью стало жарко, ну я и скинула его к стенке во сне. Зато спросонья вцепилась в край куртки, которая висела у меня в ногах. А куртка была как раз моего соседа, он на станции хотел прогуляться выйти. Утром мы вместе с ним посмеялись за чаем — я ради такого дела пачку печенья из своих дорожных запасов вытащила.
Самый лучший попутчик - пес по имени Сэм
- Брат ночью посадил меня на поезд. Вышло так, что его телефон оказался в кармане одной из наших сумок. Я тогда не знала, какая мелодия у него на звонке. В итоге телефон всю ночь радовал нас музыкой из «Семнадцати мгновений весны». Утром я собралась кормить ребенка и тут обнаружила телефон. Сразу написала сообщение снохе. На ближайшей станции я смогла договориться с таксистом, и он увез мобильник обратно. Хорошо, что я еще не стала возмущаться: «Чей это телефон звонит всю ночь в вагоне?»
- Как-то раз ехала в поезде и не взяла себе белье. Ночью было прохладно. Так вот, сплю себе, чувствую, что мерзну. Вдруг открываю глаза и вижу, что какой-то мужчина накрывает меня одеялом. Через пять минут заглядывает проводница и сообщает: «Вам мужчина из соседнего вагона оплатил белье». Потом приносит мне стопку белья. Я была счастлива, но так не выяснила, кто это таинственный благодетель.
Вот так живешь себе и в какой-то момент понимаешь, что храпящий сосед в поезде — это уже ты сам
- Запомнился мне один попутчик в путешествии. Это был солидный мужчина средних лет. В поезде он переоделся в шикарный махровый халат и пушистые тапочки в виде мишек. Сосед пил чай с оттопыренным мизинчиком и читал Ремарка. Я была в восторге, но другая соседка заявила, что в поезде на надо ездить в таком виде. На это мужчина вытащил из кармана резинового утенка и стал крякать им в ответ на каждую фразу той женщины. Через десять минут утенок взял верх в «диалоге», дама стала демонстративно звонить родственникам с рассказом «только послушай, с кем я еду», а сосед продолжил пить чай и читать.
- Ехала я в поезде из Новосибирска. Напротив парочка — вроде муж с женой. Сидят, переглядываются. И вдруг дама подскакивает: «Пора!» Муж кивает. Они выбегают из купе. Думаю, куда они без своих сумок и курток собрались. Аккуратно выглядываю в коридор, а там уже очередь к выходу стоит. Потом уже выяснилось, что мы подъезжали к Барабинску, где можно было купить уютные пуховые платки-паутинки. Вот народ и активизировался, многие хотели такую красоту из поездки привезти.
Девушка ехала в плацкарте, и этот пакет умилял ее всю дорогу
- Как мы везли в поезде группу детей. На улице был июль, стояла жара, но вечером похолодало так, что зуб на зуб не попадал. Среди ночи просыпаюсь — все путешественники: и дети, и взрослые — лежат под одеялами, только носы торчат. Потом выяснилось, что проводница пассажиров укрыла. Сколько же ей пришлось бегать! Одеяла тяжелые, шерстяные, вагон весь заполнен, время отпускное.
- Ехала я в плацкарте, а на соседних полках сидели молодая пара и их ребенок. Родители еще явно неопытные, а малыш очень шустрый. И вдруг одна пассажирка показывает пальцем на окно и говорит: «Смотри, лисичка побежала!» Мальчик подскочил и кинулся к окну. Говорит: «Никого там нет». А женщина ему: «А потому что надо в окно внимательно смотреть. Знаешь, сколько лисичек ты уже пропустил?» Так ребенок и просидел у окна до вечера, а потом уже спать захотел.
А вы всегда просите у проводника такой подстаканник?
Думаю, что без подстаканника тебе и не дадут чай в поезде. Подстаканник - это прежде всего техника безопасности, а потом уже красота 🤗
- Помню, как мы в детстве с мамой собрались в гости к бабушке и поехали к ней на поезде. Конечно, мы с собой взяли какую-то еду. Даже не помню, что там было. Зато наши соседи припасли в дорогу курицу и картошку. Конечно же я тогда очень захотел попробовать именно соседскую курицу. Ох, как я на нее смотрел! Сейчас даже не скажу, кто ехал с нами — то ли женщина, то ли бабуля с детьми. Но отлично помню, что мой взгляд заметили и вручили мне целую ножку. А что в детстве может быть вкуснее, чем куриная ножка с картошкой?
- Мой парень — итальянец. Поехали мы с ним поездом на Байкал. С соседкой повезло — милейшая бабуля. Утром я вышла за чаем, и тут из купе выскакивает мой Антонио. Лохматый, глаза дикие. Говорю: «Ты чего, спал бы еще». А он: «Ни за что! Эта синьора достала из сумки селедку с луком. В семь утра! Я ей говорю: „Я буду просто кофе“. А она: „Антоша, это уже потом. Сначала нормальная еда“». Ну и зря. Я зашла в купе, и мы с бабушкой картошкой с селедкой позавтракали. Я еще огурцы из своих запасов вытащила, мы их вприкуску жевали.
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Комментарии
Все у этих "писателей" "ароматами" "пропитано" слов других найти не могут?