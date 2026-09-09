17 историй о путешествиях в поезде, пропитанных ароматом курочки-гриль и домашних бутербродов

Если вы хотя бы раз отправлялись в путешествие по железной дороге, то наверняка знаете, что буквально через полчаса после отправления поезда вагон пропитывается ароматами домашней еды и совершенно особым настроением. Пассажиры на какое-то время становятся дружной семьей — угощают друг друга, знакомятся и даже помогают пришивать пуговицы. Конечно, не обходится и без небольших недоразумений, но такие моменты делают поездку только интереснее.