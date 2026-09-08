15 историй о вахтерах и консьержах, которые делают обычные дни теплее
Веселые приветствия, душевные беседы и десятки маленьких радостей — вахтеры и консьержи хорошо знают жильцов дома или работников офисного здания. Они встречают нас утром и вечером у парадного входа, слышат добрые диалоги и порой сами оказываются в центре незабываемых историй. В этой подборке — случаи из жизни тех, кто с любовью выполняет эту работу.
- Пришла новая консьержка, тетя Ира. Поначалу — тишь да гладь, а потом стала на меня коситься. В субботу звонок в дверь. Открываю, там она: «Выбирайте: либо по-соседски, либо через чат дома!» И сует мне в руки какой-то листок. Разворачиваю, а там график дежурства по подъезду. Тетя Ира объясняет: «Ваши гости вчера натоптали — ваша очередь веником махать». Я ей вежливо объяснила, что в квитанции за ЖКХ уже есть пункт «уборка подъезда», но ее энтузиазм запомнила надолго.
- У нас на входе сидит веселый мужик Иван Степаныч. Мимо него так просто не пройдешь: то анекдот расскажет, то историю. А тут неделю сидит, буркнет «доброе утро» и смотрит в пол. Я в недоумении. Не выдержал, заглянул к нему за стойку, а там планшет. Сын подарил. Я думал, он там в фильмах весь да в сериалах, а он кроссворды разгадывает. Вот теперь узнаю нашего Степаныча.
- Работаю в ЖКХ. Прихожу однажды кое-что чинить в консьержной. Женщина-консьерж предлагает забрать тыкву. Я отвечаю, мол, моя жена не любит тыкву, а я и подавно. Консьержка настаивает: «Ну возьми, хорошая тыква, в морозилке заморозите». Тут коллега подходит, нам пора уходить. Идем к машине через двор, я впереди, он сзади. У машины смотрю на него, а он с тыквой, да не какой-то там, а килограмм на 10 или больше. Говорит:
— Вот, держи.
— Так она не моя.
— Хм, а меня Ольга попросила помочь тебе до машины донести, а то у тебя инструмента много.
В итоге забрал.
Здравствуйте, Ирина Викторовна!
- Дежурю ночью на вахте. Вдруг вижу, что в мастерской на первом этаже горит свет. Заглядываю, а там сантехник дядя Коля настраивает цепь на детском велосипеде. Оказалось, он днем увидел, что у мальчишки из нашего дома заклинило колесо, и решил тихонько починить его к утру. Да, это не его обязанность, но вот такие душевные люди у нас работают.
- Вахтер тетя Таня за несколько лет превратила мое рабочее место в оранжерею. Она искренне верит, что я хорошо влияю на растения. И, что интересно, некоторые из них действительно начинают цвести, даже зимой. Я скептически отношусь к ее словам, но, когда вижу, как она уносит «загрустивший» цветок и вместо него приносит другой, задумываюсь. В любом случае приятно работать, когда вокруг тебя все цветет. Спасибо тебе, добрая женщина!
Когда рабочее место вмещает все необходимое
- Я устроился охранником в бизнес-центр, скукота полная. Тогда я встречался с девчонкой, но скрывал от нее, где работаю: отец у нее строгий, да еще и бизнесмен. Сижу как-то на смене и слышу: «Сегодня сам хозяин приедет, будет лично проверять». Думаю, ну окей, мне-то что? И вот он заходит, и я обалдел. Это батя моей девушки, он меня не знает, но я его фотки сто раз у нее видел. Он мимо прошел, даже не взглянул. Через пару дней она пишет: «Папа увидел твою фотку у меня в телефоне и сказал, что у него в бизнес-центре работает похожий охранник». Пришлось ей признаться, что да, это я. Думал, все. А она такая: «Так это круто. Папа сказал, что мне такого мужика и нужно. Не мажора, без пафоса».
- Полвторого ночи. Стою и упрашиваю вахтершу выпустить меня на пять минут из общежития, потому что хочу подышать свежим воздухом: начался дождь. Вахтерша бросает вязание и бежит со мной на улицу. Вот что значит первый дождь спустя несколько очень теплых недель.
«Нашего охранника наконец приняли в штат. Вот как мы решили его поприветствовать»
- В нашем доме есть консьержка лет под семьдесят. Каждую смену — с ярким макияжем, с укладкой и в самом пестром наряде. Женщина строгая, гостей не пускает, шоколадки и уговоры на нее не действуют. Но как-то ко мне приехала в гости бабушка. Звонит в дверь, я аж опешила — как это ее пропустили?! Оказалось, что они работали в одном театре, только моя бабуля была концертмейстером, а наша консьержка — местной примой. Бабушка нашла ее портрет со старой премьеры и повесила в подъезде, и теперь мои гости — ее гости. А я теперь лично знаю живую легенду из бабушкиных рассказов.
"теперь мои гости — ее гости" Т.е. мои гости сначала должны с ней поговорить за жизнь, попить чаёк, выслушать байки из жизни примы, а потом она их пропустит ко мне?)))
- У нас в подъезде работала консьержка. Обычная такая женщина за 60, приятная. Но однажды она пришла на работу в какой-то блузке с прозрачными рукавами, а на плече у нее красовалась цветная татушка. Я спрашиваю: «Это что у вас?» А она отвечает, мол, если я тебе про свою молодость расскажу, ты удивишься. Я поняла, что не надо доверять первому впечатлению, бабуля оказалась с огоньком.
Цветная татушка у этого поколения и правда нетривиально. Хорошо, что не просто синяя, тогда сразу бы возникли определенные вопросы.
- Сегодня моя любимая консьержка принесла мне свой фирменный салат попробовать, а моей собаке — огурец. Мне кажется, если она уйдет работать в другой дом, мы последуем за ней, не раздумывая.
Красавец-консьерж в одном из отелей в Ирландии
- Наша консьержка тетя Люба — кремень: доставщиков пускает по звонку жильцам, у гостей обязательно уточняет номер квартиры, в которую они направляются. Как-то возвращаюсь домой, а тети Любы за стойкой нет, но из дежурки доносится ее ласковый голос. Заглядываю, а наша строгая консьержка поит теплым молоком крошечного котенка из блюдечка. Увидев меня, улыбнулась: «Вот, нашла у крыльца, не смогла пройти мимо». Дали объявление в домовом чате, и теперь у котика есть добрые хозяева с пятого этажа.
Такое ощущение, что в консьержи идут либо бывшие вохровки, либо тюремные надзирательницы, вышедшие в тираж)
- Хожу к одной клиентке домой. И сегодня консьержка, увидев меня на первой ступеньке, сразу открыла мне дверь. Как же это было приятно! Меня радуют такие простые вещи. Потому что нам всем нужна забота, а это ее проявление. Я подарила ей шоколадку, и до сих пор не понимаю, чему рада больше: тому, что обо мне позаботились, или тому, что я обычной шоколадкой доставила столько радости малознакомому человеку. Видели бы вы ее реакцию!
- Как-то в доме выключили свет. В домовом чате сразу все зашевелились, давай обсуждать, что случилось, сколько будем в темноте сидеть, позвонили ли электрику. Сосед из четвертого подъезда пишет: «А у меня туристическая станция с фонарями, сейчас включу, да и делов-то». Наш консьерж Виктор Петрович выдал в чат: «Сиди без света, как все!» И поставил танцующий смайлик.
На железнодорожном вокзале Стамбула
- Наша консьержка, когда я утром иду гулять с псом, со мной всегда здоровается. После прогулки я возвращаюсь, привожу себя в порядок, одеваюсь и иду на работу. И консьержка снова со мной здоровается. И я все время думала: почему она так делает? Зачем дважды с разницей в полтора часа здороваться? А вот сегодня до меня дошло: просто я с макияжем и я без него — это два разных человека. Она думает, в ее подъезде живут две Юли.
У нас была дочь соседки, она 2 часа красилась и приводила себя в порядок по утрам. Очень эффектная молодая дама была. Выходила замуж и почти сразу - развод. И вот как-то я встретила ее возле мусоропровода без макияжа, я не поняла кто это, пока она со мной не поздоровалась, и только по голосу я ее узнала... Ну что ж, короткое время браков стало мне понятным.
- В нашем доме появился новый консьерж. Раньше многие жильцы спрашивали, мол, зачем он нужен? Около подъезда у нас стоят камеры, которые транслируют изображение консьержу, так что теперь, стоит только жильцу подойти к подъезду, он сразу открывает ему входную дверь! Все от этого в восторге. Не нужно набирать домофон или лезть в сумку за ключами.
Если вы хотите почитать статьи про будни продавцов, секретарей, флористов и людей других профессий, то вот что у нас есть:
Комментарии
Похоже, что место консьержа - идеальное для мелкой вахтерской шавки, которая любит наводить свои порядки.
Но моментально прижмет хвост, если на нее гавкнет кто-то сверху)