15 историй о вахтерах и консьержах, которые делают обычные дни теплее

У нас была дочь соседки, она 2 часа красилась и приводила себя в порядок по утрам. Очень эффектная молодая дама была. Выходила замуж и почти сразу - развод. И вот как-то я встретила ее возле мусоропровода без макияжа, я не поняла кто это, пока она со мной не поздоровалась, и только по голосу я ее узнала... Ну что ж, короткое время браков стало мне понятным.