А почему смеялись? То, что букет для свекрови, значит нужны кактусы? Может быть свекровь любимая.
17 историй от флористов, которые на своей работе уже чего только не видели
Бесконечный праздник в окружении нежных лепестков и тонких ароматов. Именно так представляет большинство работу флориста. Но реальность куда прозаичнее и интереснее: это мокрые кеды, руки в мозолях, пятна от хлорки на любимых джинсах и работа в режиме нон-стоп перед праздниками. Я собрала истории от мастеров цветочных дел, которые знают, как загладить вину букетом, и почему «церберы» не продаются в горшках. Вам на мероприятие или для красоты?
- Работала флористом летом и под столом всегда стояло ведро с водой, чтобы замочить оазисы для композиций. В магазине рядом работал очень симпатичный парень, когда он подошел поговорить, я встала и через пару секунд разговора почувствовала, что мой кед наполнился водой. Оказалось, что когда я встала, вступила одной ногой в ведро с водой. Пока шел разговор, не подавая виду, вытащила ногу из ведра и надеялась, что он не услышит, как вода стекает обратно в ведро. Мое счастье, что когда вышла с работы, пошел дождь и мои кеды оказались одинакового цвета. © Не все поймут / VK
- Работаю в цветочном. Пришел парень и заказал огромную корзину роз, тысяч на 15 вышла. Я уже приготовила открытку с сердечками, а он диктует текст: «Верни сотку, которую занимала полгода назад. Игорь». Я в шоке, говорю: «Вы же на букет потратили в 150 раз больше, чем она вам должна, где логика?». А он невозмутимо: «Дело не в деньгах, а в принципе. Она меня везде заблокировала, а курьера с цветами точно в квартиру пустит. Пусть ей стыдно станет». Цветы доставили, девушка хохотала, а Игорь теперь наш любимый клиент — ждем, ответит она ему чем-то или нет.
- Я флорист. К нам приходят как за готовыми букетами, так и просят собрать по их пожеланиям. Многие приносят фото из интернета, а мы по нему собираем. Так в среду приходит женщина лет 50-55 и спрашивает, собираем ли мы букеты по фото. Мы говорим, что да, есть такая услуга. И тут она протягивает телефон с фото, а на нем изображена женщина. Клиентка говорит: «Вот для вот этой, ну, свекрови моей букет нужен, соберете?» Мы с коллегами не смогли удержаться, посмеялись, конечно. Букет собрали, клиентка осталась довольна, надеемся, что и свекровь тоже. © Рабочие истории / VK
- Скажи, что ты флорист, не говоря, что ты флорист. Я начну: на всех моих штанах есть пятна от хлорки. © tk_tkachevskaya
- Я флорист. И сегодня мне подарили пионы. Просто парень, имени которого я даже не знаю. Просто он работает рядом, и мы иногда пересекались. Он не знает меня, я не знаю его. Я думала, он пришел купить цветы кому-то из своих близких, собрала как обычно. А он вдруг оплатил и отдал мне со словами «Для настроения» и ушел. Это первые пионы, которые мне подарили. Не я сама купила, а мне подарили. Я в таком приятном шоке. У меня как будто расцвела весна. © rari.kris
- Я работаю шеф-флористом. Как-то раз заходит клиент, пока флорист собирает букет, я там под руку спрашиваю про открытку, про повод, отвлекаю, так сказать. На смене обычно флорист, помощник флориста, я и менеджер. Вышла на минутку, возвращаюсь, они там с помощником хихикают. И тут клиент говорит: «Ну вот, помощник флориста понятно, флорист понятно... а чем занимается шеф-флорист?» И я такая: композиции придумываю, цветы сочетаю, идею задаю, съемки (все, что красиво звучит, рассказала), а потом уже про себя думаю: да чем только не занимаюсь! Тем же, что и флорист, и помощник, и еще сверху миллион мелочей. Короче, все сразу, только с красивым титулом «шеф». © aynuraislove
Если бы мне сказали что на всех её штанах есть пятна от хлорки, то первое что приходит на ум, так это уборщица.
- Я получила 2 высших образования и работаю по итогу... флористом. Да-да, вы не ослышались. Флористом. И знаете что? Нет мне дела милее, чем складывать букеты! Видеть самые разные пары, людей разных рас и возрастов, которые приходят за цветами. Грустные и веселые, влюбленные и серьезные. Смотрю на них, каждому создаю особенный, неповторимый букет и просто сердце радуется. Чувствую, что на своем месте. Мой самый лучший выбор. Пусть и не понятный большинству. Плевать. © Палата № 6 / VK
- Знаете, какой самый частый аргумент, когда мужчина узнает, что я флорист? «Классно, тебе не нужно дарить цветы, у тебя их и так много». По логике получается, что повара не нужно кормить или парикмахеру — делать укладку. Флористы тоже хотят букет — без повода, просто так. © gaukhar_z
- Я работаю флористом, держу свой собственный небольшой магазинчик, где я и владелец, и директор, и продавец, и уборщица. И вот повадился ко мне мальчишка лет 9-10 забегать — зайдет, посмотрит и уходит. Я не напрягалась, но было любопытно, что же он высматривает, обычно цветы не входят в зону интересов детей такого возраста. А он два месяца приходил почти каждую неделю. А вчера пришел и, наконец, обратился с просьбой: попросил подобрать маме красивый букет на день рождения, на 7 долларов. Рассказал, что ходил, смотрел на цены, и заодно копил деньги с обедов и гостинцев от родственников, потом еще помогал в огороде одной женщине, и вот наконец накопил к дню рождения мамы нужную сумму. Ну такой зайчик, сердце не выдержало, предложила просто так дать ему те цветы, от одного букета не обеднею. А он серьезно так: «Нет, вы же тоже работаете, значит деньги и вам нужны, это будет нечестно». Конечно, я втайне ему собрала букет дороже, чем на эту сумму. И он, довольный, пошел радовать маму. Отличный мужчина растет. © Палата № 6 / VK
- Наверное, меня поймут все флористы. Сегодня пишет один клиент, хочет заказать букет из тюльпанов. Отправила ему варианты. А он спрашивает, какой цвет лучше, мол, вы же разбираетесь, вы же флорист. Я, конечно, могу подобрать цветы в зависимости от повода, предпочтений. Но впервые слышу, чтобы цвета тюльпанов были лучше или хуже. © m1amotta_
- Работаю флористом, и на прошлой смене зашел парень, сам выбрал цветы и попросил собрать букет. Я предложила оформление, он говорит: «Не надо, это для дома». Я такая: «Вау, вы для себя берете?» Он немного смутился: «Ну... чтобы красиво было. И для гостей». И вот таких людей я люблю. Никого уже не удивляет, когда девушки покупают цветы для себя. Но когда это делают мужчины, ломая стереотипы о маскулинности, мне это очень нравится. Потому что красота вообще-то для всех. © altynai_maulenkul
- Приближается самый романтичный праздник. Каждый флорист участвует в love story своего клиента, помогая выразить эмоции и любовь. Самая трогательная история этого года: наш клиент каждую неделю покупает 12 длинных бордовых роз для жены, которая уже не с нами. Но он по-прежнему верен ей и приносит цветы домой, подрезает их и ставит в ее любимую вазу рядом с ее фото. © olya_inina
Люблю все цветы, но тюльпаны больше всего. И именно красные считаю самыми красивыми, потому что это естественный их цвет. Когда жила в другом месте, весной многие знакомые ездили в степь за тюльпанами. Какие они прекрасные - красные с длинной ножкой, сверху зелёной, а внизу белой. Потому что нижняя часть ножки под землёй и цветок надо очень осторожно вытянуть.
- Я флорист уже 2 года. И я видела многое: и слезы у прилавка, и попытки обесценить продукт словами «да ты это все по 2 цента покупаешь, откуда такие цены?» А еще секретные букеты «передай, но не называй от кого», мужчин, впервые выбирающих цветы, и женщин, дарящих себе цветы, чтобы почувствовать себя живой. © banochka__pepsi
- Я 9 лет во флористике и мне не стыдно признаться, что я не умею пользоваться флористическим ножом. При этом я хорошо владею более сильным оружием — тонко чувствую. © yuliya_aprill
Вряд ли у флориста можно найти это растение. Не лаборатория же.
И не удивительно, что обычный флорист о нём не знал.
стоит заинтересоваться, зачем оно мужчине.
- Работаю флористом. Заходит сегодня мужик. Я:
— Добрый день. Если что-то заинтересует — спрашивайте.
— Меня интересуют церберы (я аж дара речи лишилась).
— Может, герберы?
— Нет, именно церберы.
— Мы продаем цветы. Гербера — название цветка. А Цербер — злой пес из древнегреческой мифологии.
— Я знаю, что и как называется. А вы, наверное, ничего не смыслите в цветах. До свидания.
До сих пор не поняла, что это было. © Подслушано / Telegram
- Скоро 14 февраля и потом 8 марта, все девушки вокруг будут ходить с красивыми букетами и подарками, улыбаться и танцевать, а мы с подругой будем работать, одетые в свою не самую праздничную одежду и проспав 3-4 часа в сутки. Улыбнитесь флористу в эти день, мы тоже девочки. © sveta_shr
- Я флорист. Работала в праздничные дни, и это были мои самые классные, полные эмоций дни! Вокруг красивые счастливые люди, мне дарили подарки наши постоянные клиенты, прям воспоминания! © ved.ma_02
Цветы живут недолго, но истории, которые с ними связаны, остаются в памяти надолго. И пока есть люди, готовые копить на букет для мамы или дарить цветы просто для настроения, флористы будут продолжать творить свою магию. Даже если их единственным оружием в этот момент будет не нож, а умение тонко чувствовать.
А еще у нас есть:
Комментарии
Ну положим не все 14 и 8 будут с букетом и подарками улыбаться и танцевать. Я работала 14 и 8 тоже буду. В ночь, горничной. Шиш мне, а не букеты и танцы
Очень понравились истории — и смешно, и трогательно. Про «церберов» и букет с запиской про долг — вообще огонь 😄 А история про мальчика с накопленными 7 долларами — прямо в сердце.
У нас 14.02 было такое на улице, что не до букетов и романтичных прогулок...