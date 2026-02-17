17 историй от флористов, которые на своей работе уже чего только не видели

Цветы живут недолго, но истории, которые с ними связаны, остаются в памяти надолго. И пока есть люди, готовые копить на букет для мамы или дарить цветы просто для настроения, флористы будут продолжать творить свою магию. Даже если их единственным оружием в этот момент будет не нож, а умение тонко чувствовать.

А еще у нас есть: