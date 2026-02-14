16 историй про подарки на День влюбленных, с которыми можно в стендап-шоу выступать
Народное творчество
52 минуты назад
Празднование 14-ого февраля в наше время это частенько не только про лепестки роз и завтраки в постель, но и про безудержно фонтанирующий креатив второй половинки. Перед вами истории людей, чей День всех влюбленных прошел не по сценарию голливудских мелодрам, а по канонам самого отъявленного стендап-шоу.
- На День Святого Валентина мальчик из параллельного класса подарил мне дискету, на которой была маленькая программа. При её запуске вылезало окно с вопросом: «Будешь со мной встречаться?» И две кнопки «Да» и «Нет». Кнопка «Нет» убегала от курсора, пришлось нажимать «Да», хотя я и так была согласна. Вот только потом у нас ничего не вышло, потому что никто не решился пойти дальше этой дискеты. © Подслушано / VK
- В пятом классе на день Святого Валентина шла я по коридору школы, вдруг сзади меня за руку хватает незнакомый мальчик, протягивает пакет с бантиком и убегает. Я открываю подарок, а в нем блеск для губ, подвеска с ракушкой и валентинка с признанием. Я была в таком шоке, что не нашла ничего умнее, как подойти к этому мальчику на следующей перемене и сказать: «Я тебя даже не знаю...» Он зарыдал и убежал, а я всего лишь хотела познакомиться. © Подслушано / VK
- Разбирала старые вещи на антресолях у родителей, как мне вдруг прилетел «приветик» из прошлого. На 14 февраля одноклассник сунул мне в руку кассету, мол, послушай, там песня для тебя. Я вечером вся такая в предвкушении, включаю магнитофон, но слышу лишь шумы. Подумала, что парниша прикололся тогда. И спустя 20 лет я снова вставляю эту кассету в магнитофон, а там после нескольких минут белого шума появился голос: «Буду ждать тебя у входа в парк сегодня в семь». Вот блин, не дослушала тогда я эту кассету! Эх, Мишка, надеюсь, у тебя все хорошо.
- Парень решил подойти к признанию максимально креативно: написал «я тебя люблю» на куске фанеры... а потом закрасил надпись красной краской. Вручил подарок со словами, что я должна сама догадаться, что там скрыто — ведь «у нас же особая связь». © na_stoechka
- В нашей школе на День всех влюблённых ставили специальные ящики для валентинок. Но получить открытку было редкостью — обычно девочки девочкам просто дарили «друзьяшки». А я в шестом классе решила взять ситуацию в свои руки и устроить себе маленькое чудо. Купила милую открытку с котёнком, подписала имя и класс — будто от тайного поклонника — и бросила в ящик. Хотелось показать, что я тоже кому-то нравлюсь. Такой, знаете, эффект букета цветов самой себе. Открытки обычно разносили прямо во время урока... Но мою так и не принесли. То ли кто-то «приватизировал», то ли просто выбросили. © Выборгский крендель / ADME
- Мой однажды притащил мне на подарок допотопную вазу — как выяснилось, купив её у собственной мамы. Объяснение было эпичным: «Лежу, смотрю на шкаф, вижу вазу и думаю — о, надо своей подарить. Просто так забрать не смог, пришлось у мамы купить. Классная же, да?» © letit.allend
- В прошлом году на День святого Валентина я решил встать пораньше и устроить любимой завтрак в постель. План был идеальный — приготовить сырники. Но на деле они упорно не жарились и намертво прилипали к сковороде. «Ладно, сделаю из этого запеканку», — подумал я и отправил всё в духовку. Результат был, мягко говоря, не очень. Хорошо, что проснулся очень рано и успел заказать доставку сырников. В комментариях даже попросил: «Сделайте так, чтобы выглядели максимально по-домашнему». Привезли настоящий кулинарный шедевр и выдать его за своё творение уже не получилось. Впрочем, любимая всё равно осталась довольна — а это ведь самое главное. © Палата № 6 / VK
- В последний школьный День святого Валентина я шла в школу с настроением «опять ничего не получу». Парни обычно дарили цветы другим девушкам, а я всегда оставалась в стороне. Но в этот раз всё было иначе. На моей парте лежал огромный букет ромашек и записка: «Ты даже не представляешь, какая ты замечательная». У меня перехватило дыхание. Весь день пыталась понять, кто это мог быть. Только после уроков я узнала, что это Саша из параллельного класса. Он подошёл ко мне и смущённо сказал: «Надеюсь, тебе понравилось». Это был мой первый букет, и я до сих пор помню его аромат. А ещё — в тот день, когда я впервые почувствовала себя особенной. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем — учились в одном вузе, просто в параллельных группах. На День святого Валентина у нас работала «почта», и валентинки разносили прямо по аудиториям. Я, конечно, очень ждала открытку от него. Вот наступает этот долгожданный день! Я получаю валентинку. Открываю... а там вырезанное из учебника биологии человеческое сердце — со всеми венами и артериями — аккуратно наклеенное на картон. Внутри — его детская фотография с широченной улыбкой и подпись: «Дарю своё сердце!» © Подслушано / VK
- Однажды вместо привычного букета я подарил своей пассии растение в горшке, которое цветёт всего раз в году. Получилось довольно символично, почти как сам праздник: редкий, но особенный момент, которого ждешь. © H41S2 / Reddit
- В прошлом году мой парень решил устроить для меня настоящий квест. Началось всё с завтрака в кафе: он вдруг заявил, что забыл кошелёк. Я рассмеялась — думала, шутит. Но у кассы оказалось — не шутит. Уже на улице он вручил мне конверт — внутри были деньги за завтрак и первая подсказка к квесту.
Дальше я носилась по всему университетскому кампусу, разыскивая новые зацепки. Нужно было подходить к разным людям, называть «секретный код» и получать маленькие подарки: музыкальный диск, шоколадка, трогательные записки. В финале я нашла кладовку, а там — подвешенная к потолку пиньята в форме сердца, которую он сам сделал из картона. Я сбила её шваброй, открыла и расхохоталась: внутри лежало худи — чтобы мне больше не приходилось таскать чужие толстовки. © wanderingwithlust / Reddit
- В первый год нашей совместной жизни мы с парнем переехали в город, где не знали вообще никого. Я тогда одновременно училась и работала на полную, а аккуратность никогда не была моей сильной стороной. В День святого Валентина я вернулась домой и обомлела: квартира была идеально чистой. Не «чуть прибранной», а вычищенной сверху донизу. Для меня это значило очень много: ведь он не просто взял на себя мою часть дел, но и реально облегчил мне учебу — мне всегда сложно сосредоточиться среди беспорядка. © azoenophile / Reddit
- «Официальный» валентин у меня впервые появился только прошлом году. Но вообще я обожаю День святого Валентина не столько за романтику, сколько за саму идею любви — любой, не только романтической. Каждый год я пеку целую гору печенья в форме сердечек, складываю всё в большую коробку и беру с собой. В течение дня спрашиваю у всех подряд, есть ли у них «валентин». Если человек с восторгом начинает рассказывать о сюрпризах от любимого человека — просто радуюсь вместе с ним. А если слышу «у меня никого нет» или «ненавижу этот праздник», сразу протягиваю печенье. И знаете, все только радуются и приходят в восторг. © Unknown author / Reddit
- На день святого Валентина мы с мужем оказались в разных городах. Я не могла оставить его без сюрприза, поэтому в день праздника заказала ему в номер отеля набор его любимых пончиков с разными вкусами. Доставка должна была быть днём, утром мне позвонили и сообщили, что у них случилось ЧП, закончились ингредиенты. Сильно расстроилась, позвонила мужу, поздравила, сказала, как сильно его люблю, рассказала про пончики... Он меня тоже поздравил, наговорил комплиментов, а потом скинул фотку, как ему сообщили, что доставка цветов тоже не будет совершена, так как у них закончились красные розы! Вот такой у нас праздник был... © Не все поймут / VK
- В День святого Валентина мой молодой человек подарил мне огромный букет цветов, воздушные шары в форме сердца и шикарный ужин. И всё это в виде картинок в мессенджер. Вот такие они — отношения на расстоянии. © Подслушано / VK
- Однажды на День святого Валентина муж заказал мне доставку цветов и стал ждать моей реакции. Прошёл час, потом второй, третий — а я молчу. Он позвонил в салон, и там спокойно ответили, что букет уже доставлен... в квартиру № 16. А мы вообще-то живём в 116-й. В итоге директор салона лично привезла мне новый букет и долго извинялась. © Не все поймут / VK
Однако, согласитесь, совершенно не обязательно ждать какого-то специального дня, чтобы привнести в нашу жизнь чуточку больше романтики — как это сделали герои вот этой нашей подборки:
