У нас так на крокодиле загадали слово "холодильник". Одна сестра выходит и просто очерчивает прямоугольник в воздухе, вторая сестра тут же: Холодильник, что ли? Тоже посмеялись, такое оно взаимопонимание между сестрами.
20+ уморительных историй, где все завертелось вокруг интеллектуальных игр
Игры на сообразительность — то еще испытание для семейных и дружеских уз! Но и хохота во время них стоит не меньше, ведь живые реакции близких на сложные задачки просто бесценны. А особенно забавными фразами, рождающимися в ходе словесных баталий, так и тянет поделиться.
- Мама разгадывает сканворд, спрашивает, мол, кто очаровал Беллу? Я сразу: «Эдвард». Не подходит. «Ну Джейкоб тогда». Тоже мимо, на букву «П» кто-то. Я в непонятках — Паттинсон, что ли? Да кто же это?! И тут крик бати из кухни: «Да это ж был Печорин, вы чего? Бэлу очаровал Печорин!»
- Играем с 20-летними парнями в Элиас — там надо объяснять слова другими словами. Нам с подругами по 30. Я объясняю слово «телепузики», перечисляю: «Тинки-Винки, Дипси, Ляля, По — кто это?» А парень в ответ выдает: «Это французы?»
- Играли всей семьей в «Крокодила». Выскакивает пятилетняя дочка со словами: «А я сейчас маму покажу». Мне даже интересно стало, как она меня видит. А дочурка смотрит на свои ноги, всплескивает руками и горестно кричит: «Да блин, опять колготки порвала!»
- Играли в Экивоки — там надо объяснять слова разными способами. Один парень нарисовал две точки и компас рядом. Не понимаем. Он смотрит на нас, как на дурачков. Давай рисовать снова — изобразил мужика с конем. Все равно непонятно. И тут время истекает. Он давай возмущаться. Так оказалось, что загадан был Санкт-Петербург! Первый рисунок — это, значит, «северная столица». А второй — это «Аничков мост»! Мы давай хохотать: «Максим, ну ты как всегда усложняешь». И тут один парень берет карандаш и за три секунды рисует знакомый всем силуэт разводных мостов.
- Играем в Элиас. Мужу выпадает карточка, он должен объяснить мне слово. Он встает, тяжело вздыхает, закатывает глаза, чешет бровь и машет рукой в сторону окна. Я тут же радостно ору правильный ответ! Друзья офигели: «Как ты могла угадать по этой пантомиме слово „прокрастинация“?» А я просто вспомнила, как он точно так же реагировал в прошлые выходные, когда я попросила его повесить новые шторы. Семейное взаимопонимание — сила!
- Пошли на квиз. Звучит вопрос: «Что можно приготовить, но нельзя съесть?» Мы шепчемся, но толковых идей ни у кого нет. Время почти вышло, капитан команды в панике пишет первый пришедший в голову ответ и сдает бланк. Ведущий объявляет: «Правильный ответ — уроки! Но команда номер три получает дополнительный балл за самую жизненную версию!» Оказалось, наш капитан в стрессе написал: «Манную кашу с комочками, которую варит моя жена». Жена, кстати, сидела рядом и не знала, смеяться ей или дуться.
- Купили сложнейшую головоломку из металлических колец. С мужем бились над ней неделю. Оставили на столе. Утром выходим завтракать, а головоломка разобрана. Муж такой: «Мам, как ты это сделала?!» А свекровь спокойно помешивает кашу и выдает: «Сынок, я ее просто пассатижами разогнула, чтоб вас не нервировала. Вам на работу, а вы из-за железок спать перестали!» И ведь не поспоришь — задача решена.
Муж любит кубики Рубика. Однажды пришли гости и так перевертели эти кубики, что, наверное, что-то повредили в итоге, муж никак не мог собрать их обратно, формула не работала. Я тогда переклеила наклейки цветов, потому что больше ничего нельзя было сделать. Кубик, кстати, после этого нормально собирался.
- Однажды я разгадывала сканворд, и в одной из клеток было написано просто «Мел». Мел из шести букв. Угадаете, что за слово было в этих шести клеточках? Гибсон.
- Несколько лет назад меня позвали на вечер по интересам, где темой была игра в какую-то реплику «Монополии». Суть та же, но цель игры заработать миллион денег и правила листа на полтора, весьма кривые и какие-то недописанные. Спустя минут 30 на одном ходу я продал все свои владения (правила не запрещали такой финт), и у меня получился миллион. Еще 30 минут мы спорили, можно или нельзя так делать. Больше на настолки меня не звали.
- Играла в городском турнире по шахматам за свою родную школу. Гордо звучит, неправда ли? Но на самом деле за школу играла команда из четырех мальчиков и двух девочек. Из девочек была только одна неплохая шахматистка. И я, средняя из худших. Но делать было нечего, решили поставить хотя бы меня для общего зачета. И вот на одном из этапов соревнований я твердо так для себя решила — хватит проигрывать! Нужно собрать свои мозги в кучу и начать хотя бы выходить вничью.
Идет игра. Участники кропотливо записывают каждый ход в специальные карточки. Я пытаюсь собраться, вся красная от думательного процесса, в голове одна мысль — не проиграй! В связи с этим абсолютно не замечаю ничего вокруг. Скорее всего, моя оппонентка была в таком же состоянии. Минут через 7 подошел мой тренер и сказал завершать игру. Я проиграла 10 ходов назад. Как я могла этого не заметить? А как не заметила этого моя соперница — я вообще не понимаю. После этого турнира я поняла, что шахматы это не мое.
- Играли в мафию несколькими семьями. Сыну было 10 лет примерно на тот момент. Когда ему пришла карточка «мафия», он так светился от счастья, что мы с подругой его сразу спалили. Играем второй раз, ему снова прилетает, что он мафия, в этот раз он пытается сдержать свою радость, но попытки видны. Сразу разоблачаем.
Играем в третий раз. Остались мы с той самой подругой, мой сын и еще кто-то. Подруга утверждает, что мафия — мой сын, я говорю, что другой человек. Моим аргументом было: «Ты же видела, как он палится. Да если бы он был мафией, да он бы себя уже выдал». Короче, настояла, мы проиграли. Сын оказался мафией. Я была в восторге от того, как можно так быстро научиться делать каменное лицо.
- Знакомая сегодня рассказала смешное про бывшего репетитора сына: дама приходила на два часа по средам заниматься с мальчиком математикой и русским языком. И почему-то каждую среду вечером муж моей знакомой обнаруживал, что все кроссворды на столике в гостиной разгаданы. А он очень любил кроссворды и не мог понять, в чем дело и кто лишает его любимого удовольствия. Когда спросили даму-репетитора, она даже не поняла возмущения отца семейства.
— А что такое? — сказала она, — Во-первых, я давала ребенку задание, и он старательно сидел и два часа все делал. А во-вторых, смотрите, какая я молодец, я угадала все слова в ваших кроссвордах!
- В шахматы меня научил играть мой дедушка. Лет мне было 8-9. Научился я играть, как мне казалось, довольно неплохо. Как-то в гости к деду и бабушке приехал мой двоюродный брат, младше меня на 3 года. Говорит: «А меня мой дедушка тоже научил играть в шахматы!» Сели с ним играть, расставили фигуры. Первый ход мой, хожу пешкой. Он, не задумываясь, делает ход конем, убирает моего короля и говорит: «Мат!» Я в недоумении, говорю, конь не такой буквой «Г» ходит. На что он мне отвечает: «А мне мой дед сказал, что вообще любой буквой „Г“».
- Играл в библиотеке с младшими школьниками в настолку. Там во время игры надо сказать какое-нибудь заклинание. Так вот, «снип снап снурре снурре базилюрре», «крибле-крабле-бумс» и «сим салабим, ахалай малахай» не знает никто, включая студента-игромастера. Но все знают «Авада Кедавра».
- Играли вчера в настолку. Друг читает карточку: «Возьмите одну обычную вещь, если вы паладин». Спрашиваю:
— А как стать паладином?
— Паладином?
— Паладином.
— Какой еще паладин?
— Ну ты же только что прочитал: «Возьмите одну обычную вещь, если вы паладин».
— Возьмите одну обычную вещь, если выпал один!
«Это Семен, и он уже почти 7 лет живет в нашем магазине»
«Задача Семена — успокаивать покупателей, которые требуют скидку. Им я предлагаю выбор: если результат броска будет выше моего — скидка 5%, равен 20 — скидка 10%, а если ниже моего — наценка 5%. Последний вариант появился недавно, но считаю, что он вполне себе даже честный по отношению к нашему магазину. После того как я его ввел, процент требования скидки „просто так“ стал равен 0».
- Как-то попали на музыкальный квиз. В последнем раунде включили самую малоизвестную песню очень известной группы. В зале тишина. И тут с другого конца зала раздается крик: «Я пригодился!» Парня просто взяли для комплектации команды, он 2 часа ел и отдыхал. Но в последнюю секунду игры ему удалось внести свою лепту в победу команды. А чуваки вроде как даже вышли на 2 или 3 место благодаря одному баллу и получили очень даже вкусные призы.
- Недавно увидел мужика в телевикторине. Задают ему вопрос:
— Какая единица пищевой энергии наиболее часто используется в мире?
Ответ меня порадовал несказанно:
— Хммм... картошечка?
Ведущий:
— Калория.
- Дочери 5 лет, играем с ней в «монополию». Оперировать десятками и сотнями ей еще сложновато, поэтому считаю за нее. И каждый раз, когда ей приходится разменивать крупную купюру, чтобы заплатить налог или ренту, она очень радуется. Спрашиваю:
— Дочь, а ты почему так радуешься?
— Пап, ну как почему? Была у меня одна денежка, а мне на сдачу дали несколько! Значит у меня денег становится больше!
Даа, больше...
- Вчера играли в мафию, и я вступилась за мужа, что он не мафия. Мой аргумент был такой: «Не похоже, что он мафия. Я же с ним живу, я знаю». Никого не убедила, снесли меня как пособника. А муж Доном оказался!
- Играли как-то в институте в мафию, ведущий спрашивает: «Сделала ли мафия свой выбор?» И тут наш одногруппник-мафия во всеуслышание отвечает: «Нет!»
- Подрабатывала в юности в торговом центре летом. Была у нас продавец. Она очень любила сканворды, а вот они ей взаимностью не отвечали. Когда она начинала шуршать газетой, я уже была в предвкушении очередного шедевра. Все не вспомню, но вот эти запали в память.
Минеральная вода из Грузии — Моржоми.
Прическа пожилой леди, 5 букв, четвертая «л» — патлы.
Задняя часть коня, 4 буквы — икра.
Музыкальный инструмент пастушка, 5 букв, вторая «у» — тубус.
Голливудский актер Микки, 4 буквы — Маус!
- Играли в Элиас. Было загадано слово «Нептун». Не знаю, почему в голову не пришло сказать. что это планета. Получился диалог:
— Как звали отца русалочки Ариэль?
— Нептун!
— Да!
А вообще-то ее отца зовут Тритон...
- Когда я жил с родителями, у нас с отцом была общая обязанность — выносить мусор. Один день он, другой день я. Но иногда мы играли в шахматы, а победитель получал возможность один день отдыхать от обязанностей. Иногда ставки повышались, и мы ставили по два-три дня, иногда неделю, иногда чуть больше, чтобы просто немного повысить азарт. Когда мне было лет одиннадцать, за один день я проиграл 600 дней, потом попытался отыграться и проиграл еще тысячу, а потом попытался отыграться еще раз и снова проиграл. Точную цифру уже не помню, но следующие 150 лет мусор точно на мне.
