16 историй о том, что жизнь под одной крышей — это не рутина, а сплошные поводы для улыбки
Жизнь под одной крышей — это не только общие счета и споры о том, чья очередь мыть посуду. Это душевные вечера с ароматом свежего чая, смешные курьезы с неудачными стрижками и нежные моменты, которые согревают лучше любого пледа. Мы собрали 16 живых историй, которые доказывают: настоящая любовь прячется в маленьких радостях и умении вместе посмеяться надо «львом» в туалете или неудавшимся кулинарным экспериментом.
- Муж решил, что будет сам стричься. Купил машинку, посмотрел два обучающих видео в Интернете. И говорит — все понял, ничего сложного. Я предложила помочь, он отказался: «Я сам, там нечего делать». Закрылся в ванной. Минут через двадцать тишина. Потом выходит и молча садится на диван. Я смотрю на него. На голове что-то среднее между газоном после урагана и картой какого-то острова. Спрашиваю: «Ну как?» Он говорит: «Нормально». Голосом человека, которому ненормально. Я говорю: «Может, поправить?» Он: «Не надо, само выровняется». Я не стала объяснять, как работают волосы. Две недели он носил шапку. В июне.
- Попросила мужа купить в магазине «что-нибудь для ужина, сам придумаешь». Обычно это заканчивалось пельменями или колбасой. А в этот раз он вернулся с пакетом. Достает из него кукурузу в початках, манго, креветки, соевый соус и песочное печенье. Я смотрю на это все и спрашиваю: «Ты что готовить собрался?» Он говорит: «Ну, ужин». Я: «Из этого?» Он смотрит на продукты, потом на меня, явно только сейчас осознав всю картину целиком. Говорит: «Я шел и брал, что выглядело вкусно». Ужинали яичницей. Манго ели на десерт. Креветки я приготовила на следующий день. Кукуруза пропала в холодильнике — никто не знал, что с ней делать.
Если манго было спелое, то можно было его почистить, нарезать на мелкие кусочки и съесть с отварными креветками. Или же креветки очистить, пожарить на хорошем растительном масле и добавить на сковородку к ним очищенные кусочки манго - получилось бы тайское блюдо. Початки кукурузы можно было отварить в подсоленной воде - получается очень вкусно. Жаль, что в этой семье так трудно с фантазией при приготовлении пищи.
- Муж спал, а я на кухне была. Слышу храп, потом вопли. Прибегает сам не свой: «Меня кто-то щупает!» Я спокойно так: «Приснилось!» Уходит. Опять храп, потом вопли. Бежит: «Ну, кто-то щупает!» Я схватила швабру и за ним. Муженек улегся, и тут из-под подушек кто-то жалобно мяукнул... А это соседский Васька втиснулся в подушки и рот от храпа лапой закрывал!
- Ждала на 8-е марта портативную «Сегу» (люблю игрушки). Пару раз говорила о ней мужу. В итоге: 6-го марта осторожно спросила: «Мы 8-го пойдем за „Сегой“ или ты уже купил?» Смотрит с непониманием — забыл. Расстроилась, но виду не подаю. Проснулась вчера, а он вручает сверток — теплый милый халат. Оказывается, он запомнил, что я ныла, как мерзну по выходу из ванной и ненавижу полотенца, и решил проявить заботу. Учел мой вкус, цвет. С размером все ок и выглядит стильно. Вот разве можно обидеться? Пусть я не этого ждала, но сюрприз удался.
Сдается мне что тут явно не самый обычный белый банный халат рекламируется. А может это хозяйка халата решила под этим "халатным соусом "покрасоваться? Как в том анекдоте про гусара и лошадь: " посмотрите, какая у меня лошадь!"
- Самое крутое воспоминание из жизни — мы заехали с мужем в новую квартиру. Уже ночь, муж распаковывает технику, настраивает новый телевизор. А я... мою новые тарелки, кружки, отдираю от них наклейки. Так спокойно, радостно было. Очень крутое чувство! Всем желаю такое ощутить.
Откуда перезжаешь? Если из однушки без отопления,газа,туалета...это одно. А если из трёшки в комфортабельном районе в жилой трёх этажный дом с обеспечением это другое.
- Вечером муж съел давнишнюю гречку с мясом со словами «не пропадать же добру, да и желудок у меня крепкий». Ночь. Ребенок (3 года) будит меня и шепотом сообщает, что у нас в туалете лев. Я спросонья не понимаю и прислушиваюсь. И вправду «рык» из туалета, вот только не лев это вовсе. Пытаюсь уложить ребенка спать — ни в какую. Лев-то рычит... Минут через 15 папе стало лучше. Вместе показали пустой туалет и легли спать. После этого дочка первая не заходит в туалет, а просит проверить, не сидит ли там злой лев.
А почему нельзя объяснить ребёнку, что папа в туалете и ему плохо. И нет никакого льва. В 3 года дети, обычно, понимают что такое "плохое самочувствие", "боль".
- Решила в преддверии Нового года заранее выбрать мужу подарок. Пока он был на работе, поехала в ТЦ за сюрпризом. В магазине никак не могла определиться с подарком, поэтому проходила там 4 часа. Несколько раз звонил муж. А я, чтобы не спалиться, говорила, что нахожусь дома. Вечером приезжаю домой, а муж, оказывается, раньше вернулся с работы... В общем, пришлось сдаваться и показывать ему подарок. Еле успокоила. Больше никаких сюрпризов!
Мне кажется, что для нас женщин легче выбрать подарок, чем для мужчин. Что ему дарить, когда инструменты есть, пену он сам покупает, носков куча. Трусов тоже.
- Специально готовлю плохо плов для своего мужа — это его любимое блюдо. Мне так нравится, когда он начинает меня исправлять, показывать, как надо правильно готовить, как лучше сделать, а все это сопровождается шутками и нежными объятиями. Это очень хорошо сближает.
Знаем, помним, после подобных пловов львы в туалетах заводятся...:))
Стесняюсь Спросить. А что это за Черви на рисе. Или это новый рецепт? Плова по Китайски?
- Мой муж работает из дома. Его рабочее место в гостиной (кухня плюс зал). До его рабочего созвона у нас с ним было совместное онлайн-занятие по иностранному языку, и я помнила, что на камере видно немного фона сзади на уровне плеч. У него начался рабочий созвон на 20 человек, а мне очень нужно было попасть на кухню. И я решила, что будет отличной идеей проползти по-пластунски. Только я начинаю ползти, у коллег мужа округляются глаза. И они спрашивают: «А кто там ползет?!» Кто-то в шоке, кто-то начинает хохотать, муж оборачивается: «Кто там ползет?» — спрашивает у меня. Я замираю и начинаю ползти в обратном направлении. Просто я забыла, что когда он разговаривает по рабочему ПК, на камере другой угол обзора. Ну зато настроение всем подняла.
- Муж попросил приготовить домашних пельменей. Я никогда таким не занималась, но ради любимого решила попробовать. Провозилась с ними полдня, вымоталась вся, получилось неплохо. Дети оценили. Муж пришел с работы, попробовал, скривился и сказал: «Ну такое... У мамы лучше получаются!» Эта фраза меня сильно задела, стало невероятно обидно. Целую неделю не готовила для него ничего. В начале второй недели без домашней еды он сам подошел ко мне и сказал: «Дорогая, прости. Покорми меня своим супчиком, он самый вкусный в мире!» В следующий раз будет думать, прежде чем недооценивать труд любимой жены!
Шафран - самая дорогая специя в мире, это такие тычинки с пыльцой, цвет его - от светло-желтого до коричневатого, так что это никакой не шафран.
- Поссорились утром с мужем. Меня достал уже след от известняка на раковине, который, сколько не вымывай, появляется заново буквально за день-два. Такая особенность воды в нашем регионе. И я подумала, что, может, насадка-фильтр на кран решит эту проблему. Перерыла интернет. Прихожу к мужу, показываю. Он: «Это не поможет». Я рассказываю ему, показываю разные фильтры, а он: «Почему ты мне не веришь, если я сказал, что не поможет?» Меня разозлила его категоричность, ведь он даже не пробовал. На эмоциях ляпнула: «А когда это ты стал экспертом в этом?!» Муж вылупил на меня глаза, пара секунд молчания и: «Я по образованию сантехник». Тут уже глаза на лоб полезли у меня. Сегодня я узнала, кто по специальности мой муж. Сегодня — спустя 4 года отношений! В шоке, что до сих пор его диплом ни разу не всплыл в разговоре (университет — да, но специальность он не упоминал). Я-то думала, что за это время уже знаю его вдоль и поперек. Интересно, сколько еще таких важных вещей я о нем не знаю.
Возможно, это глупый вопрос, но все же - а в университетах есть специальность "сантехник"?
- Несколько месяцев назад заказала новую детскую кроватку. Она быстро приехала. Я хотела собрать ее сама, но муж не пустил. Сказал, что это не женское дело и он все сделает буквально за час. Три месяца прошло, а кроватка так и осталась в коробке. Пришлось напомнить любимому о его обещаниях. Он позлился, но наконец-то взялся за дело. Начал собирать. Час. Два. Три. Вышел из комнаты. Мало того, что он не собрал ничего, так еще умудрился развалить стул. Починила стул, собрала детскую кроватку. На все про все ушло не больше часа.
Ещё одно подтверждение, что нет мужских и женских дел (кроме репродуктивных), есть индивидуальные склонности. Ну и воспитание. Раньше мальчики на трудах табуретки делали, девочки готовили и шили. Сейчас вводные одинаковые, нулевые, поэтому - индивидуальные склонности.
- Муж третий день ходит обиженный. Я уже перебрала в голове все — не ругались, все ровно вроде было. Спросила напрямую: «Ты чего?» Говорит: «Ничего». Голосом человека, у которого очень много чего. Еще день походил, потом не выдержал и выпалил: «Ты в прошлую субботу сказала, что мой борщ „неплохой“». Я вспомнила. Сказала «неплохой», потому что он правда был неплохой, я имела в виду «хорошо». А он имел в виду, что три часа стоял у плиты, а я сказала «неплохой». Теперь я понимаю, как он себя чувствовал все эти годы, когда я готовила, а он говорил «нормально». Помирились. Оба все поняли без лишних слов.
"Теперь я понимаю, как он себя чувствовал все эти годы, когда я готовила, а он говорил «нормально»". Скопировали текст с опечаткой. Наверное, ОН понял, как ОНА себя чувствовала. Или не понял. Если взрослый мужчина, аж три дня молча обижался на слово "неплохо" из-за борща, обладает ли он пониманием, неизвестно.
- Делаем с мужем домашнюю уборку. Спустя какое-то время замечаю, что он притих. Захожу в ванную, а муж по фотографии раскладывает мои уходовые баночки на их привычные места.
Кстати, очень полезная история. Я взяла на заметку. А то домработница каждый раз переставляет в другое место мои мелочи на трюмо.
- Любимый муж у меня живет «сегодняшним днем». Могу испечь торт перед праздником, так он его съест тем же вечером, так и не дождавшись следующего дня. Иногда это сильно раздражает. А в совокупности с его аппетитом — это вообще очень опасно. Был как-то случай, когда я на день рождения мамы наготовила еды, все спрятала по судочкам, тарелкам, под пищевую пленку, чтобы в холодильнике оставалось до следующего дня. Ночью проснулась, а муж на кухне. Каждый салат попробовал, котлеты поел, понадкусывал бутерброды, торта кусок умял... Такое чувство, что он маленький ребенок, который не может себя контролировать.
Знакомая жаловалась на мужа и сына : на завтрак ели бутерброды с яичницей - 15 яиц, 2 батона, палка колбасы, пол.головки сыра, пакет масла сливочного 200 гр. Кофе с молоком и сливками. Через час муж приходит на кухню "чё готовишь? Борщ? дай попробовать! "
- Сидели вчера с коллегой у меня дома. Жена поставила нам чай и ушла. Коллега пожаловался: «Слушай, а ведь ты с ней 15 лет живешь, и до сих пор она тебе чай подает. А моя уже забыла, как я выгляжу». Я ему и выдал базу. Просто каждый вечер, когда жена что-то рассказывает, я беру и откладываю телефон. И смотрю ей в глаза. Не перебиваю, не советую, просто слушаю. Она чувствует себя важной, а мне это стоит всего 15 минут в день. Женщины не хотят решения проблем, они хотят быть услышанными.
Повезло мужу, если ему хватает всего 15 минут выслушать все истории жены за день.
