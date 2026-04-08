А если и стены раньше были белые (и не очень замызганные), то вполне можно и не заметить.
16 человек, чья внимательность взяла выходной, и день получился на редкость смешным
У каждого из нас бывают дни, когда мозг решает уйти в отпуск без предупреждения. В такие моменты мы можем полчаса ломиться в чужую квартиру, не замечать ремонт во всем доме или случайно уехать из леса, забыв там собственную девушку. Перед вами 16 честных признаний, которые показывают, что внимательность — ресурс исчерпаемый, особенно когда день не задался.
- Муж неделю был у родителей. Мне дома было скучно, поэтому побелила во всем доме стены, все шкафы кухонные покрасила, выкинула тонну ненужных вещей и мусора, шторы купила, ну и себе отросшие корни покрасила. День Х. Заходит мой муж, обнимается. Говорю: «Ну, как тебе обновления?» И он такой: «Ой да, красиво волосы сделала». У всех мужчины прическу новую не замечают, а мой ремонт дома не заметил. Зато волосы — да.
Почему заметил именно причёску -возможно, уже дрессирован.
- Автобус. Еду с карнизом для ванной, поставив его на пол. Подходит женщина, становится рядом и уверенно берется за карниз. Собираюсь выходить и аккуратно тяну карниз, намекая, что что-то странное происходит. Она: «Вы не могли бы не шатать?» — «Мне выходить». Ее оцепенение нужно было видеть.
- Мой муж очень харизматичный и классно танцует. Мы пошли на дискотеку. На танцполе мой, естественно, отжигал, но был рядом со мной, периодически целуя и обнимая. Но 2 девушки прям пытались подойти незаметно. Танцуя, муж, естественно, держал меня за руку и танцевал дальше. Они подошли еще ближе, и одна из них прям пыталась встать между нами. Она, кстати, была одета слишком ярко. После я мужу говорю про это. Он говорит: «Я даже никого не заметил. Я на тебя только смотрел. Реально не знал».
- Училась в Бельгии. Студенты из разных стран, учеба и общение были на английском. Как-то мы решили провести пикник на берегу реки всей группой, и ребята-бельгийцы взяли с собой своих девушек. Одна из них плохо знала английский — стеснялась, поэтому часто уходила к реке. И вот мы уходим, забираем с собой вещи. Проходим метров сто к дороге, и тут одногруппник как побежит назад с криком: «О-о-о, блин, я девушку забыл!»
- Звоню мужу. Трубку берет какая-то женщина. Я, естественно, трубку кидаю, не успев ничего выслушать. Входящие звонки скидываю. Но не тут-то было... Проходит полчаса. В квартиру входит муж. У меня паника, он не может ничего понять. Как позже выяснилось, он потерял телефон и даже этого не заметил!
- В начале отношений с моим молодым человеком зашел разговор на тему того, что внешне пара должна подходить друг другу, особенно по росту. И он добавил, что мой рост ему подходит идеально, ведь он 190 см, а я — 180. Вот только мой рост — 170 см. И за 12 свиданий он так ни разу и не заметил, что я всегда была на каблуках. На следующее свидание пришла в более скромной одежде (обычно ношу платья-юбки, в этот раз была в джинсах) и без каблуков. Так он меня не узнал и прошел мимо, посмотрев практически в упор...
- Когда брат был подростком, папа не разрешал ему играть в компьютер днем — пока сам на работе. Говорил: «Все равно узнаю». И всегда узнавал. Брат долго не мог понять как. Ведь он все оставлял в точности, как было! А когда отец признался, я выпала от смеха: он просто перед выключением делал яркость пониже, и когда брат играл, то на автомате добавлял ее и забывал об этом. Скрупулезно запоминал, что где на столе лежит, но горел на яркости экрана.
- Сижу дома после работы. Вдруг прилетает фотка от жены: стоит, позирует перед зеркалом. Думаю, платье новое присмотрела, сейчас начнется. Тут же звонок: «Ну как тебе?» Даже не приглядываясь, выдаю: «Бери! Сейчас деньги скину». На том конце пауза, а потом слышу, как вдруг она начала там с кем-то в голос ржать. Спрашиваю, что не так-то? А она сквозь хохот выдает: «Вообще-то я стрижку новую сделала и челку отрезала!»
- Пару лет назад мама уехала с мужем в Египет, а я каждый день ходила кормить их кошку. В один вечер после работы забрала ребенка из школы, сделала дома все дела и пошла к маме. Поднимаюсь, подхожу к двери, вставляю ключ. А замок не открывается. Кручу его и думаю: «Странно». За дверью еще какие-то шорохи. Первая мысль — мама вернулась раньше и уже дома. Потом думаю: «Как, если они в Египте?» Стою, пытаюсь открыть, слушаю эти шуршания и уже начинаю немного паниковать. И только потом замечаю, что у мамы возле двери всегда стоит статуэтка... А тут ее нет. Поднимаю глаза и понимаю, что я просто уставшая поднялась на второй этаж вместо третьего и несколько минут пыталась открыть квартиру соседей своим ключом. До сих пор интересно, что думали люди за дверью, пока какая-то женщина пыталась к ним вломиться.
- Я потеряла телефон на работе. Подняла на уши все здание. Звонили, а он недоступен. Расстроилась, приняла ситуацию и пошла с горя кушать. Открываю холодильник, а телефон на твороге лежит.
- Была у подружки на свадьбе. Когда пришла домой, то с ужасом поняла, что платье мое все это время было надето задом наперед! Я так ходила весь день, фоткалась, танцевала... Оно, блин, так хорошо село, что никакого дискомфорта я не почувствовала. Единственное, странно было — откуда появилось декольте шикарное (а это был шикарный вырез на спине). Так обидно! И самое интересное, что никто мне ничего не сказал! Либо не заметили, либо слишком уж тактичные.
Я часто так делаю если сама вещь позволяет, однажды мама случайно надела сарафан задом, а на спине были красивые переплетения бретелек, они оказались на декольте. В тот день она собрала миллион комплиментов. Теперь так делаю я. Наскучило платье? Попробуй перевернуть 🤣
- Отдыхал в Италии, в пансионате. Дискотека. Вдруг подходит симпатичная девушка и приглашает танцевать. Молча танцуем всю песню. У меня внутри все кипит: надо же сказать «спасибо» по-итальянски. А в голове — пустота. И в самый ответственный момент я беру и на нервах выдаю: «Грач». И ушел. Сейчас мне почти 40, но кринж от своего грача периодически ловлю.
- Девушка подровняла кончики. Я этого не заметил, и она на меня обиделась. Позже я постригся. Сегодня катались с ней на коньках — я без шапки, чтоб она заметила мою стрижку. Но она ее не заметила. Когда пришли к ней попить чаю, я ей сказал, что она не заметила мою прическу, и как бы я на нее обиделся. Итог: сижу в трамвае с цветами и конфетами, чтобы извиниться за то, что я обиделся.
Даже если вы правы это значит что надо извиниться перед девушкой. Это аксиома
- Моя невнимательность по отношению к другим людям иногда порой на грани фола. Работает на одном предприятии со мной семейная пара, знаю их обоих хорошо и давно. И внезапно я перестала встречать жену и спросила у ее мужа: «Заболела, что ли? Что-то я давно ее не видела». А он и отвечает: «Ага, месяцев 8 назад где-то». На мое удивление и глаза по пять рублей мне пояснили, что, оказывается, она ушла в декрет! Декрет! Я видела человека каждый день и даже не заметила живот.
- У меня близнецы-девочки. Сейчас им по 3 года, и они реально одинаковые: характер, вкусы, предпочтения и, конечно же, самое главное — лицо. Да, я не научилась их различать, поэтому всегда одеваю их в одежду разных цветов, но одного покроя. Недавно муж одел их в одинаковую одежду, даже цвета те же, и я окончательно запуталась, кто есть кто. Задумалась, возможно ли такое, что я перепутала их местами, и Катя думает, что она Соня, а Соня думает, что она Катя?.. Купила им подвески с именами, и проблемы как не бывало.
как можно перепутать близнецов, если видишь их каждый день ? 24/7. у моей подруги младшие близняшки и их не путала. часто общались. в гости ходили друг к дургу
- Парень решил познакомить меня с родителями. Я утром накрутила бигуди и так в них и проходила день. Вечером снимаю, слегка поправляю волосы и иду такая красавица на встречу. Сидим за столом уже час, и тут слегка так провожу сзади под волосами и понимаю, что там остались бигуди! Волосы у меня длинные, а бигуди в придачу еще и мягкие, вот и не заметила. Стянула 3 штуки незаметно. И просто удивительно, что никто их не увидел, ведь они очень яркие — желтые, зеленые, красные. Либо родители мужа очень тактичные.
Жизнь была бы слишком скучной, если бы мы всегда действовали по инструкции и никогда не попадали в неловкие ситуации из-за своей рассеянности. Главное в такие моменты — уметь вовремя посмеяться над собой.
