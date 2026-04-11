17 честных историй о первой получке, которая приоткрыла дверь во взрослую жизнь
Истории
3 часа назад
Первая зарплата пахнет свободой и по-настоящему взрослыми решениями. Пользователи сети «разблокировали» воспоминания и рассказали о том, как заработали свои первые деньги и на что их потратили. Предлагаем и вам на минутку вернуться в то время, когда даже обычный торт, купленный на свои кровные, казался самым вкусным на свете.
- Как-то зашли в гости к маминой подруге. Я, чтобы занять себя, стала рисовать драконов. Подруга выдала: «Нарисуй такое на стенах в моем детском садике!» Договорились о цене. Месяц я рисовала, и вот наступил день расчета, который меня ошеломил. Она заплатила мне совсем мало. Но я ничего не сказала.
vlasta_nuj
- Было мне 16, свою первую получку на почте я ждал как праздника. Получил квиток, глянул на цифру и похолодел: сумма была в два раза меньше обещанной. Шел к бухгалтеру с дрожащими коленями. Ее реакцию помню до сих пор. Она на меня даже не взглянула и выдала: «Ой, это только аванс за неделю, вторую часть уже перевели на карту». Проверил телефон — и точно! Моей радости не было предела: на радостях купил маме ее любимый торт, а себе — книгу.
ADME
- 2006 год, мне 16. Сказала подруге, что мечтаю поработать Снегурочкой. Слово «аниматор» тогда для нас было диковинным. Подруга увидела объявление на столбе о кастинге на Деда Мороза и Снегурочку. В общем, я прошла кастинг! Нас несколько недель обучали актерскому мастерству, детским играм, конкурсам для корпоративов, фокусам, аквагриму, поделкам из шаров и прочему. Я начала «снегурничать», а потом и прочие роли пошли. Далее начала подрабатывать по выходным гримером в детском магазине. А на первую зарплату Снегурочки я купила маме красивую сумку, а себе дубленку.
- Первые деньги я заработала на прополке грядок. Когда пришло время оплаты, бригадир хмуро сказал: «Зайди позже, есть разговор». Я похолодела: неужели плохо полола? Весь вечер дрожали руки. Захожу к нему, а он протягивает конверт и сверху — билет в цирк! «Ты — лучший работник смены, это твой бонус». На зарплату я купила сумку и кофту, а на представлении сидела в первом ряду, чувствуя себя совсем взрослой.
ADME
- Семь лет назад я купила на свою первую зарплату водонепроницаемый рюкзак объемом около 20 литров. Использую его ежедневно для работы, походов в магазин и коротких поездок. Он до сих пор в хорошем состоянии, разве что на ручке немного порвались нитки. Это были лучшие 70 евро, которые я когда-либо тратила! Одна из моих любимых вещей, и мне жаль, что такие больше не производят, так как я хотела бы купить второй, когда этот придет в негодность.
Есть у меня знакомый персонаж,так он всегда с рюкзаком и везде!При чем рюкзак не мелкий такой.Я его так и величаю"парашютист".😂
Ответить
- Моя первая зарплата составила около 70 долларов. Помню, как купила на них новые джинсы и, кажется, пару дисков. А вот вторая была уже почти 200 долларов, и я сводила семью в ресторан. Родители туда практически не ходили, если только за них не платили бабушка с дедушкой. Я очень гордилась тем, что смогла это сделать.
- В 14 лет я работал промоутером, точнее, раздавал на улице листовки, а также сухарики в костюме рыцаря. А первую зарплату я потратил на лекарства маме и на футболку себе. Был счастлив, что зарабатываю сам и помогаю матери. С того времени я работал каждое лето и по выходным.
- На первую зарплату я отвела собаку к ветеринару. Потом купила ей новый ошейник, поводок, а также лакомства и игрушки. Я всегда буду это помнить, мне тогда было 16, а сейчас 29. Я очень рада, что у меня в течение многих лет был такой друг. Понимаете, нет ничего лучше общения с четвероногим пушистиком.
- Первая зарплата у меня была лет в 14, я тогда пошел работать промоутером. Это был год 2006, наверное, и платили немного. Надо было раздавать листовки, предлагать сыграть в игру крестики-нолики и за победу раздавать посетителям торгового центра всякие мелочи. Это была акция компании канцтоваров.
- Весь август я раздавал флаеры, мечтая о новых кроссовках. И вот день Икс. Бухгалтер протягивает подозрительно тонкий конверт, внутри всего три бумажки. Сердце бешено застучало, в горле ком: «Разве это все?» Я уже был готов расплакаться, как он рассмеялся: «Это крупные купюры, посмотри!» Я раскрыл конверт — суммы хватало не только на кроссовки, но и на вкусности для семьи. Летел домой, не касаясь земли.
ADME
- Начала работать в 15 лет на фабрике по производству мороженого. В первое лето клеила этикетки на пластиковые стаканчики, остальные два лета работала непосредственно за фасовкой, делали стаканчики, эскимо, рожки, весовое. Мыла полы, фасовки в цеху. На первую зарплату притащила домой арбуз, потому что сезон начинался и сильно хотелось. Потом уже вошло в традицию, что каждый год летом первый арбуз приносила я. Да, легче ничего не придумала. А на остальные деньги купила одежду в школу, и что-то отложила на новый телефон.
- Моей первой крупной покупкой на первую зарплату стали приличные наушники с шумоподавлением. До этого я пользовался дешевыми, которые постоянно ломались, и мне срочно нужны были новые. Эти наушники стали для меня настоящим спасением по дороге на работу, во время поездок, а также возможностью отключиться от мира. Определенно, деньги были потрачены не зря.
- Я начала работать еще в школе. Первая должность — уборщица в магазине. С первой зарплаты купила торт и отнесла семье. Потом на этой же работе познакомилась поближе с директором магазина, и она, узнав, что я пишу стихи, заказала мне стихотворение для друга их семьи, который купил автомобиль. Я предоставила 4-5 вариантов в разных стилях и рифмах. За эту работу я получила в награду торт. И благополучно уронила его в автобусе, когда ехала домой вечером. Торт был в коробке, помялся, конечно, но на вкусовые качества это никак не повлияло.
- Я работала каждые школьные каникулы на плодоконсервном комбинате. Никому в моем окружении никакие деньги на карманные расходы не давали, поэтому желающих поработать на «Плодике» подростков была тьма-тьмущая. Основной работой было отрывать плодоножки от клубники. Я до сих пор делаю это с бешеной скоростью. Еще работала на черешне, вишне, яблоках, чеснок чистила. На первую зарплату я купила маме платок, отцу одеколон, бабушке подушечку. Самое забавное, что мама никогда не носила платки на голове. Но их было принято дарить на первую зарплату. Я помню все, что купила на эти деньги, хотя с той поры прошло уже много лет.
- Предложили подработку: после уроков оформлять стенды, украшать актовый зал, вырезать и обклеивать цветной бумагой буквы. Поработала я около месяца, мне даже оформили трудовую книжку. Заплатили официально, так как мне уже исполнилось 14 лет, выдали расчетный лист. Полученные деньги я сразу закинула на телефон — накачала классных игр и модной музыки. Мама ворчала, что я потратила первую зарплату «не пойми на что». А я получила огромное удовольствие от того, что распорядилась деньгами именно так, как хотела.
- В 16 лет я подрабатывала секретарем в институте. Один преподаватель попросил оцифровать его учебные записи за «соразмерную оплату», но точную сумму не назвал. Принес 100 листов, исписанных корявым почерком. Когда я все аккуратно напечатала, наградой мне стала... шоколадка. Это был прекрасный урок: обсуждать все условия и подписывать договор надо на берегу.
marymoonrock
- В 7 классе занималась французским с соседской девочкой — она была в пятом и только начала его изучать. Я была отличницей, а ее мама решила не тратиться на репетитора. Платили мне продуктами, которые моей семье были недоступны — шоколадки и конфеты из дьюти-фри, дефицитные фрукты, сок. Мы питались нормально, но без изысков, поэтому тогда я радовалась оплате вкусняшками. Самое смешное, что мои мама и бабушка считали, что соседям надо помогать бесплатно.
А на что вы потратили свои первые заработанные деньги? Расскажите в комментариях! Ловите еще три подборки статей про первую работу:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ историй о людях, чья экономность и находчивость вызывают невольную улыбку
Истории
19 часов назад
15 человек, которых интуиция ведет по жизни точнее любого навигатора
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
5 дней назад
15 комичных историй, которые начинались с мурашек, а закончились приступом хохота
15+ теплых историй, после которых ах как хочется вернуться в юность хотя бы на денек
15 случаев, когда жизнь подкинула людям задачку со звездочкой, а они решили ее так изящно, что хочется аплодировать
«Учись у меня, деточка!»: 16 историй о свекровях, с которыми не соскучишься
Истории
2 месяца назад
15 историй, вся соль которых раскрывается в последних строчках
Народное творчество
1 месяц назад
15+ семейных историй, после которых хочется обнять близких
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
20 человек, которым досталась не фамилия, а готовый анекдот
Истории
2 месяца назад
20+ воспоминаний о первом слове ребенка, в которых света и теплого юмора хватит на целый мир
Истории
4 недели назад