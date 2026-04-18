У нас один кричал в форточку, холяву звал, не глупый вообще-то, но он один и провалил экзмен.
17 историй с учебы, когда рядовая проверка знаний внезапно превратилась в комедию
Сдача контрольных и экзаменов — тот еще сериал, где между вытягиванием билета и заветной оценкой частенько вклинивается его величество случай. Еще бы, трудно сохранять серьезность, когда в окно аудитории заглядывает корова, а на простой вопрос об именах исторических личностей звучат самые неподходящие варианты.
У нас в статье — те самые живые и искренние истории, когда обычный экзамен превратился в добрую комедию. Такие впечатления нарочно не придумаешь.
- Был у нас в универе один профессор. Одной группе он на зачете сказал, мол, откройте форточку, те открыли, а он такой: «О, халява прилетела» — и поставил всей группе зачет. Те на радостях рассказали параллельной группе. Все в предвкушении, пришли на зачет, ждут. Профессор произносит ту же просьбу и уже со словами «халява улетела» начал принимать зачет. Уж не знаю, чем ему насолила вторая группа, зачет сдали в тот день не все.
Был у меня одноклассник в 60- е годы.Школа была 8- летка.
Так вот, до 8-го класса он очень плохо писал,не умел рассказывать .
Но математику просто щелкал,как орехи.
Контрольные решал на раз ещё до того,как весь класс с доски перепишет задание.
А вот записать в тетради не получалось.Он даже не умел "в столбик" записать решение
Учительница по математике понимала,что у парня какой- то сбой,но и особый дар и никогда не ругала,оценивала его знания по устным решениям. Мне и сейчас кажется,что он не решал задачи,а видел сразу ответ.Это для нас было удивительно.
Мы его называли профессором.
Не думаю,что эта особенность чем- то помогла в его жизни.Тогда такими детьми не занимались.Мы были интернатовские,сельские.Главной задачей взрослых было хорошо нас накормить, тепло одеть,приучить к труду.С этим все было в порядке .
- 4 класс. Очередной диктант. Думаю, что, скорее всего, написала на «4». В день итогов учитель подводит результаты диктантов и на весь класс зачитывает неправильные орфографические слова. И тут я слышу свое имя и хихиканье от учителя со словами: «Лена, почему ты написала полотенце с двумя «ц»? А я с недоумением: «А что не так? Ведь все так!» Учитель: «ПолоЦэнЦэ — орфографическая ошибка!» «У меня дома все так говорят, я думала, так правильно». И я реально была уверена, что полоЦэнЦэ, а не полотенце!
- Учительница в школе рассказывала. Еще до ЕГЭ один двоечник сдавал выпускной экзамен по истории. Взял билет, сказал номер, ушел готовиться. Сидел довольно долго, что-то там с умным видом писал, со шпаргалок, скорее всего. Подходит к комиссии сдавать. Первый вопрос в билете: «какая-то там» политика Ивана III. Парень начинает: «Иван сто одиннадцатый родился в 1440 году. Правил Иван сто одиннадцатый с 1462 года».
- Был май, за окном теплынь, учиться неохота, ну вот нисколечко. А учительница задумала диктант, говорит, чтобы приготовили двойные листочки. Ну, мы и заныли, мол, да ну его, этот диктант — пойдемте уже лучше домой. И она согласилась! Сказала отпустит, но не всех.
На доске написала: «Обои девочки ели мороженое» и «Обеи девочки ели мороженое». Тот, кто выберет правильный вариант, может идти домой. Остальным же, неучам — диктант.
Класс разделился примерно поровну. Ждем вынесения вердикта. По-любому же хотя бы половине из нас сейчас светит свобода! Н-да, такого подвоха мы не ожидали.
- Слышь, Петрович, в сельмаге обои дают по дешевке- Обои? И Верка и Клавка?
- Поступала я в техникум после 9 класса. На вступительных экзаменах писали мы диктант. Проблем с языком не было, я даже не волновалась. Сначала. Но стоило преподавателю продиктовать название диктанта... «Парасина коса». Я не знала, что это за парасина такая, и переспросила, мне повторили. Я спросила соседку через ряд, она пожала плечами. Ну я так и написала. Первое предложение в диктанте — «Вот и наступила пора сенокоса...» открыло мне глаза. Пришлось зачеркивать.
- В первом классе писали диктант про белочку, которая жила в дупле. Так я весь класс убедила, что дупло пишется через букву б — дубло! Моим аргументом было то, что проверочное слово «дуб»! А самое прикольное, что это дубло было в каждом предложении! Учительница была в шоке, конечно.
В 8 или 9 классе у нас был диктант по русскому языку про то, что у крокодилов в глазах есть специальные железы. Практически весь класс написал про жалюзи и железки в глазах у крокодила. Я еще подумала, ну как так-то? Ладно русский, но вспомнили бы биологию, что ли!
- Однажды прямо во время экзамена в окно нашего класса врезалась корова. Ну и разбила его. Понимаете, пару мгновений у нас в экзаменационном кабинете мычала настоящая живая корова! Потом она спокойно ушла, а мы как ни в чем не бывало продолжили.
- Подруга — преподаватель экономики. Студентка бойко чешет как будто по шпаргалке: заслуга Смита, теории Смита. Препод останавливает ее: «Вот вы все говорите „Смит, Смит“, а как его звали?» Пауза. Препод пытается помочь: «Ну как первого мужчину звали?» А она как выдаст: «Виталик».
- Первый курс университета. Сдаем зачет по школьному курсу физики. Одногруппник ну совсем не готов. Преподаватель сдается и задает контрольный вопрос, лишь бы он ушел и перестал ее бесить: «Ладно, давай так, Земля вокруг Солнца вращается или Солнце вокруг Земли?» В общем, после этого вопроса он понял, что учеба — это вообще не его тема.
Эта история напомнила мне один армейский анекдот, в котором лейтенант советовал старшине в случае каверзного вопроса, ответить уклончиво. Кто знает этот анекдот, посмеётся.
- Сдавала я экзамен по философии. А преподавала ее женщина, которую до судорог боялись все — включая, как тогда казалось, и преподавателей. И вот взяла я билет, что-то знаю, в чем-то не уверена, сажусь готовиться. Ну и подходит моя очередь. Мысль одна — хотя бы на «4» наговорить. А препод прочитала мой билет, посмотрела строго-строго и говорит: «Ну, тут все понятно, а какую книгу вы сейчас читаете?» Я ошалела, но ответила. Оказалось, это одна из ее любимых. В общем, минут 30 мы обсуждали сюжет и главных героев. Вышла с «5», до вопросов по билету очередь так и не дошла.
Я была уверена, что на экзамене по стандартизации в колледже отвечу хорошо, в училище сдавала на 4. Но преподаватель, оглядев всех, вызвала несколько человек, поставила им по 4 и отпустила Остальным задала для проформы пару вопросов и поставила 3. Я с этим первый раз в жизни столкнулась- преподаватель была казашка, четверки поставила только нерусским, парни были казахи, девчонка татарка, по трояку русским. Дело было в Казахстане в 90е
- У нас в школе была учительница по географии — маленькая, тихая, никогда не повышала голос. Контрольная, все пишут, тишина. Вдруг с задней парты раздается громкий шепот: «Эй, где Байкал?» Учительница не поворачивается, не встает, просто неожиданно громогласно говорит в воздух: «В Сибири. И это последний ответ, который я сегодня даю бесплатно». Больше никто ничего не спрашивал.
- Сдавала устный экзамен по литературе, девятый класс. Вытащила билет: «Образ Наташи Ростовой». Знала хорошо, читала, готовилась. Подхожу, начинаю говорить. Минуты через три учительница останавливает меня и спрашивает: «А вы сами читали роман?» Я говорю, мол, да, конечно. Она смотрит на меня с интересом: «И как вам Наташа?» Я честно говорю: «Раздражала немного». Учительница оживляется, мы минут двадцать обсуждаем, почему. Пятерка. Потом слышала, как она говорила коллеге: «Наконец-то кто-то прочитал, а не пересказ из интернета».
Ха, Наташа. Больше неё раздражал ее брат Николай Ростов. А Болконский? Кем там восхищаться то? Так к жене своей относился...
- Писали диктант, пятый класс, перьевые ручки. Я так старалась, что нажала слишком сильно — перо пробило бумагу и посадило кляксу размером с пятак. Промокашкой размазала еще больше. Сижу, смотрю на это произведение и думаю — все, двойка. Учительница подходит, смотрит долго и говорит: «Художественное оформление засчитано. Но только один раз». Тройку поставила. И это была лучшая тройка в моей жизни.
- Средняя школа. Контрольная. Учитель ходит вдоль рядов по классу, наблюдает за всеми. Мы на задних партах перекидываемся самолетиком. Учительница около первой парты наклонилась к ученику, так как он ее о чем-то спросил. Самолетик у меня в руках, собираюсь направить его на другой ряд, но что-то идет не так, он поворачивается в воздухе и — бинго! — стремительно попадает учитательнице ниже спины. Класс аж притих, в дневнике потом было замечание.
- Общага, первая сессия, экзамен в восемь утра. Оделась в темноте, чтобы не будить соседок. Зашла в аудиторию, села, достала билет. Только тогда поняла, что пришла в халате. Домашнем, байковом, в цветочек. Препод завороженно разглядывал меня минуты три. А потом произнес: «Вы вообще спали перед экзаменом?» Я честно сказала — нет. Он кивнул, выслушал ответ и поставил «5». Сказал, что студент в халате, который все знает — это и есть настоящая преданность науке. А халат я до конца учебы не выбрасывала — на удачу.
- Мой преподаватель химии в универе всегда славился своими отстраненными от экзамена вопросами. Топ-вопрос, который он задал первокурснице: «Видишь в окне голубя? Я поставлю за экзамен „5“, если через минуту он улетит, а если не улетит — „4“».
- Я заснул во время итогового теста по биологии. А когда проснулся, обнаружил, что тест был полностью выполнен. Как потом оказалось, у меня было 92 % правильных ответов. Я до сих пор не могу понять, как это произошло.
Похоже, на экзаменах случаются повороты, которые не под силу предсказать ни одному методисту. И неважно, поставили вам пятерку за знание предмета или за вовремя улетевшую птицу, — такие приятные моменты делают годы учебы по-настоящему теплыми. А какой курьез на зачете или контрольной до сих пор заставляет вас улыбаться?
