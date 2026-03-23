16 подарков с изюминкой, которые врезались в память получателей раз и навсегда
Идеальный подарок — это не всегда дорогой гаджет или путешествие на край света. Скорее это тот, который вызывает эмоцию — любую, лишь бы не вежливую улыбку и дежурное «спасибо». В нашей подборке — трогательные и забавные презенты, которые навсегда оставили след в душе своих новых владельцев.
- Самый крутой подарок на 8 марта подарил мне одноклассник Сережка во 2-ом классе. Он принес мне сверток, в котором был значок с каким-то мультяшным героем, переливающийся календарик — кто помнит такие, напишите! И открытка. На открытке было поздравление с праздником для какой-то Наты. Имя Ната было зачеркнуто и сверху написано «Жанна». Ну, а что добру пропадать. Сережка сунул мне этот сверток и сказал, что мама велела дружить с соседкой по парте. А маму нужно слушаться.
- Помню, в том году дочь в садике узнала, что будет день отца. Слепила ему там открытку, вручила в тот же день и сказала, что это подарок ему, а подарок маме, то есть мне, надо помочь подготовить. Муж, понятно, поинтересовался, почему нужно делать подарок маме, если праздник у него, а дочь в ответ промолчала и лишь сказала, что нужно будет приготовить кофе и блинчики. В сам праздник уже я поинтересовалась, как это касается меня, и услышала: «Ну, мам, наш папа пропал бы без тебя, поэтому это тебе подарок за то, что с ним все хорошо». Ну, доля правды в этом все же есть.
- Я учитель начальных классов. На торжественной линейке мне подарили огроменный колючий кактус. Посажен он был в коричневую, местами ржавую, кастрюлю небывалых размеров, а мамочка ученика с трудом переставляла сие чудище. На мою попытку отказаться от подарка женщина ухватила меня за руку. С широкой наигранной улыбкой произнесла: «Да что ж вы? Вы сами говорили, что любите кактусы. Вот наш Сеня и заставил нас переть эту громадину от бабушки, в машине, за 800 километров отсюда. Так что... пожалуйста...» Поэтому пришлось подарок принять. И взять на заметку, что с Сенечкой лучше слов лишних не произносить, а то мало ли, ведь я еще и о медведе говорила.
- Помню, была мелкая, еще в садик ходила, поздравила очень оригинально маму тогда. На 8 марта устроили утренник, все дети должны были выучить стих и рассказать маме. Дети выходили нарядные, рассказывали про весну, мимозу и добрые руки. А я, конечно же, свой стишок забыла. Стою, молчу. Воспитательница шепчет: «Ну давай хоть что-нибудь!» И я, не растерявшись, врубаю на весь зал: «Бе-е-е-е-е-елые розы, бе-е-е-е-е-елые розы...» С выражением, как будто на концерте. Мамы шепчутся, моя хохочет. Говорит, самый оригинальный подарок за всю жизнь.
- Мне кажется, одним из моих самых удачных подарков был подруге — она фанатка фильма «Барби», и я подарила ей лимитированную Барби в виде Марго Робби. Взрослому человеку без детей обычно даже в голову не придет купить себе куклу. Она была очень удивлена и очень рада.
- Мужа мать учила, что все эти частые подарки-безделушки для женщины — лишняя трата денег, и вообще: «Любви достойна только мама». Благо, он у меня адекватным вырос, меня постоянно чем-то балует. Тут вдруг что-то стукнуло ему в голову, принес мне букет ромашек. А я человек простой, в деревне выросла. Как букет начал вять, я отобрала еще живые цветы, заварила их, промыла голову, получила на выходе мягкие волосы, и хожу, радуюсь. Теперь мой муж знает, что у меня ничего не бывает бесполезным.
- Муж у меня никогда не умел дарить «правильные» подарки. То шапку подарит на день рождения — а у меня он в середине лета... На восьмое марта вручил мне грамоту «Самой лучшей жене в мире» и повел на прогулку в парк. А на нашу годовщину уехал рано утром на рыбалку и привез мне в подарок ведро карасей. А я уже привыкла к такому, ведь важно внимание, а не сами подарки.
У вас замечательный муж! Шапка, свежая рыба, признательность в виде грамоты- всё в дом, всё на пользу семье!
- Бывший подарил мне как-то медвежонка. Он знал, что я не люблю плюшевые игрушки, но удивился, когда я сказала: «Лучше бы еды купил!» Потом мы расстались. А года 3 спустя племянница играет с этим медвежонком и вдруг как воскликнет: «Вау, классное колечко у мишки в подарочке!» Как же я лопухнулась...
Гибнут семьи за металл... Разные вкусы, разные приоритеты- разные семьи.
- Как-то пришла ко мне подружка в гости с внезапным подарком: подсвечник для чайных свечек-таблеток в форме... полена. Я, конечно, удивилась: «Спасибо большое... А по какому поводу?» Она в ответ выдала такое, что я прямо опешила: «Я увидела в магазине деревянное бревно, сразу о тебе подумала и купила». Что это был за странный порыв, я так и не поняла. Свечи и подсвечники я не любила.
Один из тех случаев, когда лучше деньгами. Не молчите, небрежность по отношению к вам проявляется в том числе и нелепыми подарками. Подруга могла прийти с тортом, вышло бы дешевле и всем приятно.
- Как-то раз бурно обсуждали с подругой мужей у меня на балконе. На следующий день прихожу домой, а на коврике у двери лежит коробка. Я сначала напряглась. Осторожно открываю, а там внутри банка маринованных огурцов и записка: «За то, как ты вчера орала на балконе, что тебе срочно нужны нормальные огурцы». И вот сижу я с этой банкой, вспоминая, как вчера подруге говорила, что если еще раз мой принесет магазинные в пленке — закрою сезон общения. И, главное, не обиделся, а вот, принес.
А я люблю и магазинные, хрустящие, приготовленные по правильному рецепту.
- На работе мы устраивали Тайного Санту, я получила в подарок тряпку с пояснением, что она суперэкологичная, чуть ли не волшебная. Типа, теперь можно забыть о бытовой химии благодаря ее материалу. Обещанных свойств у тряпки я не обнаружила. А потом мне позвонила сестра «Санты», сказала, что теперь это чудо я могу у нее заказывать и еще долго от меня не отставала.
- В 16 лет встречался с девчонкой, она из семьи при деньгах, я — обычный пацан, денег вечно впритык. Захотел сделать ей подарок на день рождения, нормальный такой, чтоб не стыдно. Начал после школы подрабатывать, разносил еду, где-то помогал. Денег копил. Само собой, видеться стали реже, у меня времени не хватало. Она обижалась, но я думал — вот подарю кольцо, все поймет. Купил, красиво упаковал, думал — вот оно. А она меня бросила. Сказала, что я ее игнорю, типа ей нужно внимание. Я ей рассказал все как есть. А она: «Значит, ты плохо меня знаешь, если думал, что мне важны подарки». Было обидно жестко. Взял кольцо, пошел и подарил маме. Она хоть обрадовалась. Сказала: «Это самое красивое кольцо в моей жизни».
Читайте Т.Драйзера, автор. Поймёте вашу проблему. "Меж неравных - не уживается любовь!"- из советского фильма "Собака на сене".
- Отмечала недавно день рождения, получила подарок от свекрови. Уже после праздника открываю, а там книга рецептов. Я люблю и книги, и готовить. Оказалось, что свекровь составила ее сама! И только одно «но» — на книге было написано посвящение: «На эту книгу вдохновила меня моя невестка, которая совсем не умеет готовить!» Она не поленилась — вписала туда все свои рецепты, красиво оформила. Ну спасибо, Елена Васильевна, шикарный подарок.
- На новоселье бабушка подарила мне полную сумку закруток. Помидорки я подъела, осталась только трехлитровая банка гречки — бабуля ее так от жучков бережет. С работы недавно уволили — добралась и до гречки. Высыпаю ее в кастрюлю и ахаю — вместе с крупой вываливаются несколько тяжелых золотых перстеньков. Я сразу давай бабуле звонить, рассказываю про кольца. И аж слышу, как она села со вздохом. Молчит. Потом дрожащим голосом произносит: «Я уж думала, я их совсем потеряла...» Оказалось, она хотела подарить мне свой «золотой запас» на 25 лет, взялась искать, куда припрятала, и так и не смогла найти. Посмеялись вместе. А потом она говорит: «Ну, все к лучшему. Как раз продашь, будет на что жить». Я для виду согласилась, а сама с удвоенной силой принялась работу искать — нашла, справилась, выкарабкалась. А бабушкины кольца никогда и никому не продам.
- Недавно развелась. Бывший муж внезапно притащился с цветами. Забрала, дверь перед носом захлопнула. Хотела сунуть в помойку этот веник, а потом думаю — цветы ж не виноваты. Гляжу, в букете открытка. Прочитала и как давай ржать — там смиренная просьба: «С 8 марта! Можно мне Playstation забрать? Ты все равно не играешь».
О жене он смог забыть. Об игре- ни-ни!
"Прилепится муж к жене своей и будут двое одна плоть." (Библия)
- Был у меня день рождения, подруга спросила, что подарить. Я намекала ей на новую сумку, но говорила что-то типа: «Ой, мне не нужно никаких подарков, главное, ты приди». Она так и сделала. Завалилась ко мне на день рождения в костюме подарка! Сказала, что главный мой подарок — это она! Мы все поржали, оценили креатив, а потом подруга еще и сумку мне вручила, причем ту, которую я хотела. На то она и лучшая подруга, что читает меня, как открытую книгу...
А вот и еще несколько наших подборок с историями, которые и повеселят, и согреют душу: