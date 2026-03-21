Я получила в подарок от будущего мужа на наш первый Новый год большой альбом живописи и лупу (до этого сказала,что училась в художке, люблю музеи и фильмы о художниках)
18 человек создали подарки своими руками и вложили в них столько тепла, что аж через экран греет
Признайтесь, вы тоже испытаваете детский восторг, когда открываете подарки? А особенно трепетно, если этот подарок сделан своими руками специально для вас! В мире масс-маркета хендмейд становится настоящим дефицитом искренности и тепла. В этой подборке — 19 уникальных вещей, созданных любящими руками. Приготовьтесь, градус доброты в этой статье зашкаливает!
- Помню, была мелкая, еще в садик ходила, поздравила очень оригинально маму тогда. На 8 Марта устроили утренник, все дети должны были выучить стих и рассказать маме. Дети выходили нарядные, рассказывали про весну, мимозу и добрые руки. А я, конечно же, свой стишок забыла. Стою, молчу. Воспитательница шепчет: «Ну давай хоть что-нибудь!» И я, не растерявшись, врубаю на весь зал: «Бе-е-е-е-е-елые розы, бе-е-е-е-е-елые розы...» С выражением, как будто на концерте. Мамы в шоке, моя хохочет. Говорит, самый оригинальный подарок за всю жизнь.
- Лет 5 назад сестра с парнем принесли нам с будущим мужем кирпич и сказали, что это нам первый камень для постройки дома. Дом мы с мужем так и не построили, но кто бы мог подумать, что он такой нужный! Подпирали дверь, придавливали замороженное мясо в воде, клали его в ведро с елкой на Новый год, чтобы елка не упала, ставили его на ботинок, когда его клеили. Применений масса.
«Я подарила любимому набор LEGO, который изображает наше первое свидание с ним. Разработала дизайн набора и инструкцию с помощью программы Lego Studio, а детали заказала на Bricklink»
«А номер набора — это, собственно, дата нашего первого свидания.»
- Познакомилась в сети с очаровательным парнем, долго болтали, а затем решили встретиться в реале. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком за спиной. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете, а в конце прогулки он проводил меня до дома, поцеловал в щеку, а затем со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится», — вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, в одной из переписок я сказала, что всегда мечтала о всей серии этих книг, а он все запомнил. Да, это любовь с первого взгляда!
- Лучший подарок в моей жизни я получила от отца около 15 лет назад. После того как мы всей семьей открыли все новогодние подарки, он попросил меня выйти с ним на улицу за последним презентом. И показал мне на тоненький стебелек, торчащий в земле, с жалкой красной ленточкой, обмотанной вокруг него. Я посмотрела на него ошарашенно, а он лишь широко улыбнулся: «Это гранатовое дерево!» Папа знал, что я обожаю гранаты и трачу на них целое состояние. Это дерево до сих пор прекрасно растет. В этом году я собрала более 300 плодов с него. Сейчас середина января, а у меня еще осталось несколько. Я считаю каждый из них подарком от отца.
Даже жалко, что это подарок — такая милота, что хочется оставить себе!
- Какая прелесть! Сын уже все уши прожужжал — просит сделать ему капибару. Лучше не буду ему это показывать, а то придется бросить все дела и садиться за работу © Advanced-Beginning-2 / Reddit
- Моя подруга недавно родила, и я вместо подарков в виде ненужной детской одежды подарила сертификат на 100 часов няни для новорожденного. Подруга была в шоке! Даже не знала, что так можно. Когда я родила двоих погодок, я была бы очень рада такому подарку и даже всего 5 часам работы такой няни, а не очередной погремушке за тысячу.
- Я написал для любимой «Историю нашей любви» в блокноте от руки, с рисунками, комментариями — все 14 лет совместной жизни моими глазами, с фотографиями из архива и скриншотами переписок. Украсил и вложил внутрь золотое кольцо.
«Друзья прикольнулись и подарили мужу набор для выращивания чайного гриба»
Надо отдать им должное: не доверяя сборку такого важного подарка третьей стороне, они сами продумали и купили каждую составляющую — от больших стеклянных банок до клеящихся на их стенки термометров. Сам гриб представлял собой однослойную маленькую пластину. В нее нужно было вдохнуть жизнь, погрузив в питательную чайную среду.
Мы делали все по классическому рецепту, а потом начали придумывать разные добавки: мяту, мед, имбирь, лимон и даже эхинацею! А потом случилось событие, перевернувшее историю семейного комбучного дела: черная заварка дома закончилась, и муж решил попробовать сделать комбучу на зеленом чае. Получилось просто улет! Даже без всяких добавок.
В моем детстве родители тоже растили чайный гриб, но, видимо, с ним было что-то не так. А вот напиток мужа вышел всем люб и хорош. Главный секрет — умеренность: в крепости чая, во времени настоя и количестве сахара.
- Мои друзья настоящие романтики. Они встречаются 1,5 года и ведут вместе «Книгу желаний». Как-то зимой Катя записала в свою половину тетради: «Хочу почувствовать весну в середине зимы». Вадим лишь почесал затылок, но нашел способ проявить фантазию. И вот утром 14 февраля Катя обнаружила на своем балконе мини-теплицу с цветущими весенними цветами: крокусами, примулами и даже нарциссами. Рядом стоял котелок с подогреваемой водой с цитрусовыми запахами. «Добро пожаловать в твою личную весну», — написал он на записке. А Катя как-то подсмотрела у Вадима записи вроде «узнать больше о звездах» или «прочувствовать атмосферу старого кино» и организовала для него ночное наблюдение за звездами с астрономом и вечер в стиле ретро-кинотеатра у них дома с черно-белыми фильмами и попкорном.
«Мой парень собственноручно сшил мне плюшевую игрушку в виде моей собаки»
- Как-то на первом свидании один парень спросил меня, какая у меня работа мечты. Я без лишних раздумий ответила: «Получать деньги за чтение книг». Он улыбнулся, но ничего не сказал. В другой день мы гуляли по городу и случайно зашли в «Книжный город», где он подарил мне свою любимую книгу. Это было мило. Вечером за ужином он вдруг попросил меня почитать вслух. Прочитала две главы, и он просто сказал: «Спасибо». На этом мы разошлись. А спустя несколько дней открыла книгу, а там деньги. И он даже не упомянул об этом! Я сразу уточнила: «А не забыл ли ты деньги?» А он сказал, что это за чтение тех двух глав. Меня очень тронул этот поступок. Это была история не про деньги. Это была история о том, что он хотел показать мне, что мечты сбываются. И про внимание к деталям. Когда мужчина запоминает мелочи, связанные с тобой, — это бесценно.
- За всю мою жизнь мне подарили кучу всего на дни рождения: крутую одежду, шикарные гаджеты, цветы, игрушки, всякие штучки для дома... Но самый лучший подарок мне подарили подружки в начальной школе. Они нарисовали комикс про нас троих — такой простенький, но в нем столько тепла, столько усилий... Я там главная героиня. С тех пор прошла уйма времени, но никто до сих пор не смог переплюнуть этот подарок. А мы до сих пор дружим. Берите на заметку.
«Открытка, которую я сделал для своей жены, которая занимается бегом»
«„Март — такой ужасный месяц. Но ничего, в апреле потеплеет“. / Апрель».
- 8 лет назад собрал для своей любимой Даши дома панно из мармелада, сфотографировал его, сказал, что люблю ее. Вот только встретиться мы смогли только аж через месяц, поэтому в течение этого месяца я сам и подъел его. Теперь и стыдно, и смешно вспоминать.
- Моя лучшая подруга разводит цветы. Она подарила мне цветок, который сама вырастила, и я была счастлива! А я как-то была в декрете и без денег. Вышивала для нее картину, пока малыш спал. Так вот, эта картина висит у нее на видном месте рядом с фото ее семьи. А нашей дружбе в этом году — 20 лет.
- У меня бабушка круто готовит, да и мама не отстает. А меня как обделили, вечно то пригорит что-то, то наооборот недоварится. И вот мама, как в упрек, дарит книгу семейных рецептов. Я только глаза закатила. Но недавно нашло вдохновение, открываю книгу и ахаю — из нее выпадают мои собственные письма из детского лагеря, которые писала маме 15 лет назад. В них я захлебывалась от восторга, рассказывая, как мечтаю стать великим художником и «раскрасить весь мир». Рядом с письмами мама вклеила современный сертификат на полный курс в лучшей художественной академии города. Внизу была приписка: «Рецепт счастья прост: никогда не забывай ту девочку, которая умела мечтать. Пора вспомнить, как держать кисть». В тот вечер я поняла: никакие рецепты из интернета не заменят маму, которая помнит твои мечты лучше, чем ты сама.
- Я много лет откладывала деньги на собственное жилье и, когда мечта наконец сбылась, устроила новоселье для самых близких. Дедушку сразу попросила ничего не дарить — он уже в возрасте, пенсия небольшая, пусть лучше тратит на себя. Но, конечно, он меня не послушал. Пришел с подарком — четырьмя деревянными табуретками, аккуратно покрытыми лаком, с резными ножками. Я даже боюсь представить, сколько времени он провел в своей старой мастерской, делая их своими руками. Когда он протянул их мне, руки у него дрожали, а у меня на глазах выступили слезы. И совершенно не важно, что они совсем не вписываются в интерьер и ремонт — этот подарок совсем не про мебель и не про дизайн.
Эти примеры доказывают, что для настоящего чуда не нужны миллионы — достаточно желания порадовать близкого. А какой самый необычный подарок, сделанный своими руками, получали или дарили вы?
