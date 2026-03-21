18 человек создали подарки своими руками и вложили в них столько тепла, что аж через экран греет

Надо отдать им должное: не доверяя сборку такого важного подарка третьей стороне, они сами продумали и купили каждую составляющую — от больших стеклянных банок до клеящихся на их стенки термометров. Сам гриб представлял собой однослойную маленькую пластину. В нее нужно было вдохнуть жизнь, погрузив в питательную чайную среду.

Мы делали все по классическому рецепту, а потом начали придумывать разные добавки: мяту, мед, имбирь, лимон и даже эхинацею! А потом случилось событие, перевернувшее историю семейного комбучного дела: черная заварка дома закончилась, и муж решил попробовать сделать комбучу на зеленом чае. Получилось просто улет! Даже без всяких добавок.

В моем детстве родители тоже растили чайный гриб, но, видимо, с ним было что-то не так. А вот напиток мужа вышел всем люб и хорош. Главный секрет — умеренность: в крепости чая, во времени настоя и количестве сахара.