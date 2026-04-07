19 живых историй из метро, от которых на душе становится чуточку теплее

Двадцать лет назад работала курьером. В одной фирме была вечно вялая грустная девушка, которая как-то при передаче документов сказала "опять счёта. Вот если бы кто-нибудь принёс цветы!". А я как раз недавно маме покупала у метро пионы - огроменные! Думаю, порадую человека - я люблю дарить подарки (это мой язык любви, как выяснилось после прочтения книги "Пять языков любви"). Принесла девушке три пиона, она очень обрадовалась, и позже заказов от этой фирмы стало больше.