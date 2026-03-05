Дерматолог придирается. Что бредового в том, что человек следит за своим здоровьем и не хочет терять ни минуты на второстепенные вещи.
18 жизненных историй о том, что поиск работы — это квест с ловушками и боссами на каждом уровне
Искать работу непросто. Даже если обладаешь всеми необходимыми навыками и язык у вас подвешен, найдутся люди, которые будут задавать неожиданные вопросы и придираться к мелочам. Иногда уже на собеседовании становится понятно, что вы точно не сработаетесь, а иногда — что вы попали на работу своей мечты. Мы объединили в нашей статье совершенно разные истории о поиске работы, и каждая из них вызывает яркие эмоции.
- Проходила собеседование на должность секретаря. И все шло гладко, пока HR вдруг не попросила меня... пройтись по коридору «от бедра». Я уставилась на нее, а она давай мне заговорщицки шептать: «Понимаете, наш генеральный — эстет. Ему важно, чтобы звук шагов в приемной был ритмичным и воодушевляющим». В итоге я в шоке дефилировала целых 10 минут перед комиссией из трех человек!
- Подруга устраивалась в сетевой магазин одежды. Так ей на собеседовании заявили, что HR должен приехать к ней домой, посмотреть, как она живет. Она возмутилась и отказалась. Возможно, это был какой-то новомодный стресс-тест, но она не оценила. © dredmr / Pikabu
- Собеседовалась на должность дерматолога в косметической клинике. Зашла, а меня никто не встречает, и на ресепшене никого нет. Слышу — откуда-то доносятся невнятные звуки. Через 20 минут выходит владелец клиники, одетый в кимоно для карате. Он извинился за опоздание и проводил меня в свой кабинет, где стояла беговая дорожка. Он ходил по ней все время, пока мы разговаривали. Все это было похоже на какой-то бредовый сон. © MediBird22 / Reddit
- Познакомились на ярмарке вакансий с директором фирмы. Договорились о собеседовании. Прихожу в офис, он говорит, что резюме отличное и что я идеально подхожу. Проводит экскурсию по офису, знакомит меня с людьми. А в конце беседы как выдаст: «Ваша работа мне очень нравится, и вы кажетесь отличным специалистом, но сейчас мы не нанимаем сотрудников. Однако я буду иметь вас в виду». Что это было? © Burrito_Loyalist / Reddit
- Компания, которая меня нанимала, оплатила мне дорогой перелет через всю страну и проживание в отеле для финального собеседования, а затем они просто перестали отвечать на мои сообщения. Со мной так никто и не связался. © nkdeck07 / Reddit
- Я работал в магазине красок и должен был обучать новичка лет 20-ти. Он должен был работать на складе и таскать ведра с краской, но пришел в костюме-тройке. Он был уверен, что в свой первый день на своей первой работе займет руководящую должность. Когда ему сказали, что придется снять пиджак и работать в брюках, он позвонил маме. Она ворвалась в магазин и устроила генеральному директору разнос, обвинив его в том, что он вводит ее ребенка в заблуждение и что он должен был четче описать вакансию. При этом в объявлении все было написано предельно ясно. © Reddit
- Меня на собеседовании HR спросила, мол, а вы не думаете, что в вашем возрасте собеседоваться на такую должность — это понижение? Я ответила, что в моем возрасте я могу выбирать работу, отталкиваясь от своих потребностей и желаний. Идти туда работать сразу перехотелось. Мне около 40 лет. © s15062022 / Pikabu
- Это была вакансия на руководящую должность. Опыт у меня был. Стандартные вопросы, все идет хорошо, и вдруг собеседник мне говорит: «Вы все время говорите „я“, да „я“, слишком много „я“. А для нас здесь важна команда». Что? Это собеседование конкретно со мной, вы задаете вопросы мне и обо мне! Чепуха какая-то. Я просто сразу же встал и ушел. © ArmyOfDog / Reddit
- Прошла собеседование с руководителем, меня приняли, сказали идти в кадровый отдел оформляться. Там дают анкету, заполняю, кадровичка читает и выдает: " Вы нам не подходите, сменили много мест работы«. Сказала, что перезвонит. На следующий день звонит сам руководитель с вопросом «почему вы не вышли на работу?» Я ответила, что меня не приняли. Он в шоке, уговаривал приехать прямо сейчас, но я уже уехала на дачу копать картошку и жарить шашлыки. © Kkekss / Pikabu
- Однажды я проводил собеседование с кандидатом и спросил, нравилось ли ему работать в предыдущем месте. Он ответил: «Нет, потому что клиенты постоянно на нас злились».
Я: «Почему они злились?» Он: «Потому что обслуживание было ужасным, и ничего не работало как следует». Я: «Кто отвечал за обслуживание?» Он: «Я». Я: «Понятно...» © twowordz / Reddit
- Меня как-то директор одной конторы позвал к себе работать. Задачи ясны, сроки понятны, зарплата приятная — всех все устраивает. Директор говорит: «Пойдем к HR, а то ей не понравится, если я тебя без нее приму на работу». Пришли, познакомились, она смотрит на меня и спрашивает: «А почему вы хотите у нас работать?» У меня бровь ползет вверх и я, кивая на директора, отвечаю: «Это не я, это он хочет, чтобы я у вас работала». © Marrawulf / Pikabu
- У меня было собеседование с вице-президентом компании. Казалось, что его больше интересовала его собственная коллекция глобусов, чем наш разговор. Пока я отвечал на вопросы, его взгляд скользил по большому деревянному глобусу, стоящему на столе. Затем он прервал меня и сказал, остальные глобусы он планирует подарить своим сотрудникам, и это будет мотивировать их «двигаться вперед в корпоративных джунглях». © Unknown author / Reddit
- Ходила на собеседование с моим будущим руководителем. Все шло нормально, пока он не спросил: «В чем твоя слабость?» Я дала ответ, который все советуют: называешь «слабость», которая на самом деле является скрытым достоинством, вроде «я трудоголик» или «я слишком внимателен к деталям». Но он задавал этот вопрос снова и снова, в разных вариациях, следующие 45 минут. Я уже чуть не плакала, а заученные ответы кончились. Но на следующий день мне позвонили и сказали, что руководитель в восторге и меня берут. Он оказался отличным боссом, и я работаю в компании до сих пор. © reatysteatygo / Reddit
- Я проходила собеседование в логистической компании, занимающейся грузоперевозками. Мой муж тоже там работал. Он подговорил моего интервьюера задать мне такой вопрос: «Что бы вы ответили, если бы вам позвонили и спросили, можем ли мы перевозить лам?» © sonofrobot1 / Reddit
- Шел на собеседование, и вдруг ливень как из ведра. Зонтика нет, промок до нитки. Захожу в здание, выжимаю футболку, снова надеваю и иду в кабинет. Интервьюер отнеслась к моему виду спокойно. И все шло неплохо, как вдруг в коридоре вдруг раздался шум водопада. Она встала, распахнула дверь, и мы увидели настоящий потоп. Видимо, где-то скопилась дождевая вода и обрушила потолок. Это было самое безумное собеседование из всех! Оказалось, в тот день выпало рекордное количество осадков. Работу я получил. © Eremetic23 / Reddit
- Этот парень пришел к нам на собеседование на должность дизайнера. У него в портфолио были мои работы. Сначала я дал ему немного времени рассказать о предыдущем месте работы. Он подробно описал, что именно там делал, хотя на самом деле все это делал я. А потом я такой говорю: «Странно, я тоже там работал в это же время». Никогда не видел, чтобы кто-то настолько неловко чувствовал себя на собеседовании. © Reddit
- Мой собеседник попросил меня: «Объясните мне банковскую систему так, будто я 8-летний мальчик». А я такая говорю: «Какая у вас потрясающая борода для 8-летнего ребенка!» А потом, конечно, объяснила. И получила работу. © Giralia / Reddit
- Я прошла собеседование в одну фирму. Вместе со мной параллельно стажировалась еще одна женщина. Начальник отдела сказал, что оставит лишь одну из нас. Мы стажировались месяц, и я видела, что справляюсь лучше. Но она тоже молодец. Мы стали общаться. Оказалось, она одна растит троих детей. Чем ближе был день Х, тем больше я сомневалась. Поэтому за день до оглашения результатов я просто не явилась в офис. Сказала, что нашла место получше. Этой женщине работа и деньги гораздо важнее, я решила, что это честно. © Не все поймут / VK
Бонус
- Меня посадили в конференц-зале, чтобы я подождала интервьюеров. Через несколько минут вбежал огромный, лохматый и очень дружелюбный пес. К сожалению, интервью проводил не он, но он значительно снизил уровень моего стресса! © Zucchinisoups / Reddit
Комментарии
Пришла на вакансию менеджера, предложили отработать один день, в качестве испытательного срока. Вместе со мной тоже работала одна соискательница. В конце дня объявили, что остается она. Я интересуюсь, что со мной не так, чтобы не повторять ошибку в будущем. Ответили, что я слишком интеллигентна для этой должности, за весь день ни разу не заматерилась.
Еще история. У моей коллеги не сложились отношения с начальницей, та ее выживала, коллега стала искать другое место. На собеседовании ее спросили, ко может поручиться за ее квалификацию. Надеясь, все же, на честность, она дала контакт начальницы. После этого, HR позвонила, и отказала , с формулировкой "такие , как вы, нам точно не нужны!"