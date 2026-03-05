18 жизненных историй о том, что поиск работы — это квест с ловушками и боссами на каждом уровне

Искать работу непросто. Даже если обладаешь всеми необходимыми навыками и язык у вас подвешен, найдутся люди, которые будут задавать неожиданные вопросы и придираться к мелочам. Иногда уже на собеседовании становится понятно, что вы точно не сработаетесь, а иногда — что вы попали на работу своей мечты. Мы объединили в нашей статье совершенно разные истории о поиске работы, и каждая из них вызывает яркие эмоции.