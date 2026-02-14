12 случаев, когда люди раскошелились на мечту, а получили в придачу историю на миллион
Истории
2 часа назад
Мы уверены, что умеем контролировать свои траты. Пока не появляется «очень нужная вещь» с ценником, от которого хочется присесть. Герои этой подборки тоже не планировали расставаться с крупной суммой, но эмоции и импульс решили все за них, а после покупки их еще и ждал сюрприз.
- Приобрели с мужем новую квартиру. Он у меня уважает традиции, поэтому в новую жилплощадь должен, по его мнению, зайти кот. Зверья у нас нет, поэтому он оставил меня с вещами под дверьми и обошел всех соседей. Дом небольшой. Так что у тех, кто ему открыл, животного не оказалось. Тогда муж вспомнил, что во дворе видел молодого кота. Принес его, грязнулю, и пустил в квартиру. Лохматик немного побродил, потом лег у двери и уснул. Выгнать рука не поднялась. Вымыли, накормили, теперь у нас есть домашний любимец Васька. © Палата № 6 / VK
- Всегда считала парней, фанатеющих от своих машин, не от мира сего! Это же железо без эмоций! Но на прошлой неделе купила себе авто... Теперь я знаю что такое любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- Я сделал 2 из своих худших импульсивных покупки за один день. Я получил свою первую зарплату на первой работе и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
- Муж наконец-то поднакопил на новый автомобиль. Хотел такую, чтобы раз и надолго, чтобы аж душа запела. Чуть ли не полгода провел в тщательном поиске той единственной, которых раньше было достаточно много. А тут эта марка как сквозь землю провалилась: есть, да не то или далеко добираться, куда и дороги то не строят. Ну нет ее и всё. Психанул, приобрёл уже ту, что более или менее подходила к описанию. Купил. Приехал домой. Прошу его зайти в интернет, чтобы посмотреть погоду на выходные. Как вдруг раздаётся душераздирающий вопль, полный боли, ненависти и слез. Оказалось, что ему автоматически открылся и обновился сайт с куплей-продажей авто, где он нашёл свою «деточку», а там на самом первом месте объявление — продаётся машина его мечты. Он искал её полгода и не дождался до её появления каких-то 3 нелепых часа... © Палата № 6 / VK
- Купила дачу своей мечты в глухомани: сосны, тишина. Но через неделю начались странности. Каждое утро находила на крыльце то засохший пучок травы, то старую калошу. В мистику не верю и установила камеру. На следующий день смотрю — а на видео через забор ловко перемахивает соседский котяра и аккуратно кладет мне на коврик чью-то варежку. Выяснилось, что он просто привык «платить за вход» на любимую веранду, методично обворовывая всю деревню ради моего расположения.
- Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
- Купил подержанную Тойоту в 1981 году за $ 500. У нее был пробег более 100 000 миль. Четыре года спустя я накопил достаточно денег, чтобы заменить ее на более новую версию с кондиционером и автоматической коробкой передач, поэтому я продал авто по той же цене. Пять лет спустя мне позвонили из полиции штата. Они сказали, что мою старую Тойоту только что кто-то купил, а я все еще являюсь зарегистрированным владельцем (человек, которому я ее продал, так и не закончил передачу права собственности). Я спросил о пробеге — он был больше 350 000. Насколько я знаю, эта маленькая синяя Тойота с механической коробкой передач все еще носится где-то по шоссе. © qsl498 / Reddit
- Купил машину. Пришло время ставить сигналку. Мелодию мне подобрали. Тут недавно просыпаюсь от воя. Да, это моя ласточка! Ну, пошел, проверил, вроде все нормально. Так продолжалось неделю, пока я не застал соседку с коляской, легонько пинающую мою машину по колесу. Машина воет, а плачущий ребенок моментально успокаивается. Я подошел к ней и она, извиняясь, призналась, что ребенок спит только под эти звуки. Записал ей ту мелодию. Она радостная приходила и благодарила за то, что малыш крепко спит теперь! © Подслушано / Ideer
- Купили квартиру, в которой никто не жил много лет. Потратили все накопления, в долги залезли. Но хороший был вариант. Стали разбирать хлам и вдруг случайно нашли мешки из-под сахара. Но самое интересное было впереди. Мы открыли мешки и ахнули — там целые пачки купюр номиналом в 5, 10 и 20 долларов выпуска 1990-х годов. Всего 14750 долларов. Как их не нашли раньше — загадка. Но зато теперь есть, чем расплатиться с кредиторами. © Подслушано / Ideer
- Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно — нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
- Купили с женой новую квартиру. Наняли бригаду. Когда дошло до ванны, решил поставить инсталляцию (подвесной унитаз). Купил, привез, отдал мастерам, чтобы установили. К слову, я ростом 196 сантиметров, жена — 157. Мастера мою жену никогда не видели. Когда пришли с женой принимать работу, она села и стала болтать ножками — они не доставали до пола. Сидит, смеется и песенку поет, говорит, что детство свое вспомнила. Мастера высоко установили, чтобы мне удобно было. А мне удобно и ноги не затекают. Красота, счастлив! © Подслушано / Ideer
- Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я испытываю легкую грусть каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
Кому-то из нас везет с покупкой, а для кого-то это еще тот бесконечный сериал!
Вот еще несколько интересных историй, где обычная покупка обернулась настоящим приключением:
