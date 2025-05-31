13 покупок, которые обернулись для людей тем еще сюрпризом
Кажется, мы уже и не замечаем, как шопинг стал частью повседневной рутины. Вышли на прогулку — и вот уже стоим в очереди на кассе с чем-то «ну совсем нужным». Покупки радуют, но иногда заставляют задуматься, как это вообще оказалось в пакете. А самое интересное зачастую начинается уже после покупки.
«Наушники куплены всего год назад. Я ими почти не пользовался»
«Родители купили новую крышку унитаза. Каждый раз, как схожу у них в туалет, еще пару часов о ней думаю»
«Купила тигровый бальзам в магазине. А у него срок годности истек еще до моего рождения»
«Купил обувь разного размера, но продавались они как одного размера»
Т.е. купил без примерки? И перед тем, как оплатить не посмотрел? Не, ну а чо, зато есть, что в интернет выложить)))
«Родителям продали этот кабель за $ 80 вместе с телевизором и сказали, что он необходим для работы современных телевизоров»
«Купила дорогой чехол, который, как утверждается, защищает при падении с высоты более 2 метров»
«Уронила с высоты чуть более метра. Ремонт телефона будет стоить $ 549 долларов. Связаться с производителем чехла никак не могу».
«Разрезал купленный сегодня перец, а внутри полно плесени»
Кстати, у нас есть еще одна классная статья с примерами того, как обычная покупка может обернуться сюрпризом.
«Вот как выглядят купленные шторы „блэкаут“»
Окрщики штоле... Чёрные занавески недостаточно чёрные .серьёзно? У ко.го-то вообще хата без окна.
«Поставили новый унитаз. Теперь там, где был старый, осталась дырка в линолеуме»
«Купила кольцо на день рождения. Всего через пару дней вывалились 9 камней. А центральный камень тоже уже болтается»
Так кольцо и выглядит…недорого)а мастерские для лохов?я бы закрепила.если ремонт не дороже кольца 😁
«Мда, купил арбуз»
«Мои туфли рассыпались, как только я приехал на свадьбу»
- Могло быть и хуже. Не знаю как, но могло быть и хуже. © Yosonimbored / Reddit
«Жена всегда мечтала о кабриолете. Наконец-то купили. Вот ее первая поездка»
Покупки стали для нас чем-то большим, чем просто обмен денег на вещи — это эмоции, привычка и даже способ отвлечься. Главное — не забывать включать здравый смысл и быть готовым к сюрпризам.