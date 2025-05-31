13 покупок, которые обернулись для людей тем еще сюрпризом

Кажется, мы уже и не замечаем, как шопинг стал частью повседневной рутины. Вышли на прогулку — и вот уже стоим в очереди на кассе с чем-то «ну совсем нужным». Покупки радуют, но иногда заставляют задуматься, как это вообще оказалось в пакете. А самое интересное зачастую начинается уже после покупки.

«Наушники куплены всего год назад. Я ими почти не пользовался»

«Родители купили новую крышку унитаза. Каждый раз, как схожу у них в туалет, еще пару часов о ней думаю»

«Купила тигровый бальзам в магазине. А у него срок годности истек еще до моего рождения»

«Купил обувь разного размера, но продавались они как одного размера»

«Родителям продали этот кабель за $ 80 вместе с телевизором и сказали, что он необходим для работы современных телевизоров»

«Купила дорогой чехол, который, как утверждается, защищает при падении с высоты более 2 метров»

«Уронила с высоты чуть более метра. Ремонт телефона будет стоить $ 549 долларов. Связаться с производителем чехла никак не могу».

«Разрезал купленный сегодня перец, а внутри полно плесени»

Кстати, у нас есть еще одна классная статья с примерами того, как обычная покупка может обернуться сюрпризом.

«Вот как выглядят купленные шторы „блэкаут“»

«Поставили новый унитаз. Теперь там, где был старый, осталась дырка в линолеуме»

«Купила кольцо на день рождения. Всего через пару дней вывалились 9 камней. А центральный камень тоже уже болтается»

«Мда, купил арбуз»

«Мои туфли рассыпались, как только я приехал на свадьбу»

Могло быть и хуже. Не знаю как, но могло быть и хуже. © Yosonimbored / Reddit

«Жена всегда мечтала о кабриолете. Наконец-то купили. Вот ее первая поездка»