14 примеров того, как обычная покупка может обернуться сюрпризом
Мы каждый день что-нибудь покупаем, и иногда вполне обычные вещи преподносят нам сюрпризы - как приятные, так и не очень. Пользователи из сети поделились такими случаями, и некоторые из них - настоящая редкость. Взгляните.
"Купила бутылку сока, а внутри обнаружила это"
- Много лет работала на упаковочной линии, но ума не приложу, как такое могло случиться. © SHMUCKLES_ / Reddit
"Я даже не представлял, что со сковородкой может случиться такое! А ведь я просто поставил ее на плиту"
"Заказал мешок картошки. Внутри был камень в форме картошки"
"Мой новый диван пришел вместе с коробкой, на которой было написано "Пустая коробка"
- Обычно такие коробки используют вместо разделителей, а надпись нужна для того, чтобы люди не вскрывали ее зря в поисках дополнительных деталей или фурнитуры. © HobbesNJ / Reddit
"Купил себе на день рождения классную пару обуви, и только дома понял, что они отличаются по оттенку"
Да ладно, пару раз пройтись по пыли - и разницу никто не заметит.
"Я купила себе "мороженое", но это оказалась ароматическая свеча"
"Вот такая спичка обнаружилась в коробке"
"Вместе с набором садовых инструментов мне прислали вот такую когтистую перчатку"
Очень интересно, но ничё не понятно...
OK, у парня была временная татушка, и она смылась до исчезновения загара, вотъ
"Внутри игрушки, которую разгрыз мой пес, была пищалка с надписями"
AdMe, ну ей-богу, хуже детей. Переводить надо ВСЁ, а не ВСЁ, ЧТО ВИДИТЕ.
Не "это", а "эту пищалку". Там после "this" есть ещё слово.
"Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросите это".
"Купил пачку кнопок, а у одной из них пластиковый кончик вместо металлического"
"Мой кленовый сироп кристаллизировался"
вероятно, им ещё прабабушка, почившая лет 40 тому, поливала свои оладушки.
"Мой апельсин оказался двухцветным!"
"У этой туалетной бумаги нет дырки в центре"
есть. просто нужно выдавить внутренний маленький "дорожный" рулончик. хотя я не представляю, кто с собой в поездку берет туалетную бумагу. неужели есть еще такие съемные аппартаменты или отели, где туалетку не предоставляют?
"Остаток моего карандаша для бровей оказался без стержня внутри"
Мне кажется, в наши дни фото заслуживает косметический карандаш, который полный до конца)))
А вот и еще несколько статей о том, как покупка оказалась с сюрпризом: