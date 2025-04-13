14 примеров того, как обычная покупка может обернуться сюрпризом

Фотоподборки
3 часа назад

Мы каждый день что-нибудь покупаем, и иногда вполне обычные вещи преподносят нам сюрпризы - как приятные, так и не очень. Пользователи из сети поделились такими случаями, и некоторые из них - настоящая редкость. Взгляните.

"Купила бутылку сока, а внутри обнаружила это"

  • Много лет работала на упаковочной линии, но ума не приложу, как такое могло случиться. © SHMUCKLES_ / Reddit

"Я даже не представлял, что со сковородкой может случиться такое! А ведь я просто поставил ее на плиту"

"Заказал мешок картошки. Внутри был камень в форме картошки"

"Мой новый диван пришел вместе с коробкой, на которой было написано "Пустая коробка"

  • Обычно такие коробки используют вместо разделителей, а надпись нужна для того, чтобы люди не вскрывали ее зря в поисках дополнительных деталей или фурнитуры. © HobbesNJ / Reddit

"Купил себе на день рождения классную пару обуви, и только дома понял, что они отличаются по оттенку"

"Я купила себе "мороженое", но это оказалась ароматическая свеча"

"Вот такая спичка обнаружилась в коробке"

"Вместе с набором садовых инструментов мне прислали вот такую когтистую перчатку"

Старая пердунья
3 часа назад

Очень интересно, но ничё не понятно...
OK, у парня была временная татушка, и она смылась до исчезновения загара, вотъ

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"Внутри игрушки, которую разгрыз мой пес, была пищалка с надписями"

Juniper
2 часа назад

AdMe, ну ей-богу, хуже детей. Переводить надо ВСЁ, а не ВСЁ, ЧТО ВИДИТЕ.
Не "это", а "эту пищалку". Там после "this" есть ещё слово.

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"Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросите это".

"Купил пачку кнопок, а у одной из них пластиковый кончик вместо металлического"

"Мой кленовый сироп кристаллизировался"

Sergey Gorovoy
1 день назад

вероятно, им ещё прабабушка, почившая лет 40 тому, поливала свои оладушки.

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"Мой апельсин оказался двухцветным!"

"У этой туалетной бумаги нет дырки в центре"

Кошачья прислуга
1 день назад

есть. просто нужно выдавить внутренний маленький "дорожный" рулончик. хотя я не представляю, кто с собой в поездку берет туалетную бумагу. неужели есть еще такие съемные аппартаменты или отели, где туалетку не предоставляют?

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"Остаток моего карандаша для бровей оказался без стержня внутри"

Чадо Брюн
3 часа назад

Мне кажется, в наши дни фото заслуживает косметический карандаш, который полный до конца)))

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Фото на превью LallaBean / Reddit

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