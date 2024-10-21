20+ ситуаций, когда покупка б/у вещей обернулась неожиданностью

Красивые вещи необязательно стоят дорого. Это точно знают завсегдатаи секонд-хендов и барахолок, которые умеют отыскать среди кучи хлама настоящие жемчужины — антикварные украшения, брендовую одежду, обувь и просто любопытные вещицы. Посмотрите только.

«Теперь мой туалет украшают обои от Gucci! Посмотрите, как они сочетаются с портретом мистера Снежинки (он тоже из комиссионки)»

«Купила ящик для украшений и переделала его»

Ого! Это же 2 разные вещи! © MycoLuminescent / Reddit

«Вот это находка! Витражный светильник в виде черепахи станет отличным ночником у меня дома»

«Чуть не сошла с ума от счастья, когда увидела их! Возможно, раньше они стояли в каком-то сумасшедшем отеле»

Я посмотрела на бирке имя дизайнера, и чуть не сошла с ума еще раз. На его сайте эти кресла стоят больше $ 9 тыс в самом базовом варианте! Мы как раз переехали, и нам нужна была мебель. Когда у нас появились эти кресла, мы изменили весь дизайн квартиры специально под них". © jkrowlingdisappoints / Reddit

«Только что оторвала за копейки полный набор знаменитых винтажных керамических домиков для специй. С полочкой! Не могу поверить своей удаче!»

«Нашла карнавальный костюм в секонде. Моя 7-летняя дочь убежала, когда увидела меня»

«Купила этих чугунных жуков по десятке за штуку. Можно использовать как угодно — упоры для снятия обуви, упоры для двери или декор. Обожаю их!»

«Присматриваю себе жилье для покупки, и в одном доме увидела эти вазы в куче вещей для распродажи. Купила недорого. На правом фото — вся моя коллекция»

«Смотрите, какой кит присоединился к моей коллекции держателей для книг»

«Увидела в секонде новый пододеяльник, ничего особенного. Но он стоил $ 4, и я его купила. А потом посмотрела на этикетку и обалдела: на сайте он стоит $ 595!»

«Одна из самых классных моих находок — тигросолонка и тигроперечница!»

«Купила весь набор за $ 15. На самом деле это столовое серебро от известной компании и стоит $ 1000»

«Этот горшочек для растений — просто находка!»

«Это ваза. Даже брать ее не хотела, но руки чесались счистить краску. А теперь она будто дышит»



«Наконец-то нашла брендовую вещь. Это миска с курицами от Тиффани. Вайб очень богатой бабушки»

© Mochigood / Reddit MБ 3 дня назад Если бы я владела Домом Тиффани, я бы тоже делала такую фуйню Limited edition и смотрела, сколько дурачков её купит за охулион баксов - - Ответить

«Эта мышка — специальный упор для двери, чтобы держать ее открытой. Я не устояла»

«Каждый раз смеюсь, глядя на эту брошку»

«$ 45 за такое кресло — это не цена, а сказка»

«Эта сумка буквально смотрела на меня. Туда вмещается телефон и еще пара побрякушек»

«Нашел эту птицу в клетке на барахолке. Назвал его Оскар. Кстати, Оскар прекрасно поет»

«Все еще щипаю себя чтобы убедиться, что это не сон. Нашла брендовую ночнушку на барахолке, похоже ее ни разу не надевали!»

«Я была просто обязана притащить эту штучку домой. Вы только гляньте на ее мордочку»

«Объясните, почему эта штука вот уже целый день делает меня счастливой»

«Думала, что этот свитер крутой, но не знал, что настолько! Оказывается, это именитый бренд»

«Нашла сегодня лучший в мире держатель для салфеток»

«Наконец-то поймала на распродаже свечу, о которой давно мечтала»

«Седьмая часть Гарри Поттера, подписанная самой Джоан Роулинг!»

«Ухватила сегодня копию Моны Лизы. Художник позволил себе некоторые вольности с ее улыбкой, но мне она нравится такой»

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