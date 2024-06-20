18 добрых историй, которые читаешь и думаешь: «Кажется, где-то рядом ниндзя режут лук»

Какой счастливый доберман! Спасибо, что не прошли мимо!

А про дубленку - я много чего продаю в интернете. И как-то пришла женщина за вещами для ребенка, и мы разговорились, и она рассказала, что недавно ушла от мужа, алименты он не платит, работает она мало (сын часто болеет в садике), а одевать его надо. И я отдала ей и то, за чем она пришла, и другие подходящие вещи и обувь, и игрушек немного, и даже велик трехколесный, из которого мой вырос. И она так благодарила искренне! а потом прислала мне фотки, как ее сын в игрухи наши играет и как ему одежда вся в пору. Мне было очень приятно, что это все им пригодилось)