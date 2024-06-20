Неофициальное усыновление виталиков за деньги в дремучем СССР? Как же, верю! И в районную поликлинику водили за деньги и в школе учился/поступал без прописки, папа-таксист был подпольным миллионером (а таксовал для души) всем давал на лапу.
18 добрых историй, которые читаешь и думаешь: «Кажется, где-то рядом ниндзя режут лук»
Иногда кажется, будто над нами сгустились тучи, вокруг одни жадины и нахалы, и даже любимому коту только корма от нас и надо. Но на самом деле мир гораздо добрее и ярче, чем нам видится в такие минуты. А чтение душевных историй позволяет посмотреть на происходящее под новым углом и заметить, что жизнь — клевая штука.
- У меня есть приятель 1968 года рождения. Когда ему было 6-7 лет, он познакомился с пацаненком по имени Виталик и привел его домой. Во время обеда выяснилось, что ребенок детдомовский и сбежал погулять. Времена были такие, что это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. А отец приятеля трудился таксистом, это была довольно-таки денежная работа. Даже не поговорив с семьей, он пошел к директору детдома и договорился, что ребенок будет жить у них без официального усыновления. Так они и стали растить Виталика, который вскоре стал называть главу семьи папой. Когда парень вырос, купили ему дом рядом со своим, устроили на приличную работу, а потом и женили. Так у Виталика появилась настоящая семья во всех смыслах этого слова. © Navseplevat / Pikabu
- Когда мне было 4-5 лет, родители, вчерашние студенты, повезли меня на море — там дальняя родня отца жила. И мы каждый день спускались до автобуса вдоль виноградника. Кажется, был сентябрь. На пятый день к нам вышел сторож и вынес килограмма 3 белого и красного винограда. Сказал, мол, каждый день ходите с голодными глазами мимо, непорядок. Вот я тогда впервые в жизни винограда наелся. © Vor4un73 / Pikabu
- Бабушкина сестра в возрасте 75 лет впервые попала в зоопарк. Рассказывала, что поначалу стыдно было, мол, давно уже не ребенок, а пошла. А вдруг какому-нибудь малышу билетов не хватит из-за нее? Ну и решила она этот вопрос уточнить. Сотрудники зоопарка заверили бабулю, что ни один ребенок от ее визита не пострадает — примут всех.
Ей это так понравилось, что она организовала соседок, мол, там интересно, погулять можно, на зверей поглядеть, и она точно знает, что стариков туда пускают, а утром на билеты еще и скидка действует. © tikorotaro / Pikabu
- Отдавала через интернет дубленку старенькую — на рукоделие. И вдруг женщина пишет: «Я б носила! Только живу далеко». Оказалось, она недавно развелась, а муж ей вещи не отдал. Спрашиваю размер — как раз тот, с которого я резко поправилась, и на который у меня осталось много новых вещей с бирками (покупала себе, чтоб простимулировать к похудению — не помогло). Ну я взяла и собрала ей огромный короб хороших вещей (куртки, платья, дубленку ту, естественно, ну и шоколадку докинула), отправила за свой счет. А в ответ столько радости и благодарности было! Мне и писали, и звонили: «Все классно, все подошло. Спасибо большое! У меня таких вещей и не было никогда!» Пишу и улыбаюсь. Мне так было приятно помочь ей! И плевать на 3 тысячи за пересылку. От души прям. © JenkaSad / Pikabu
- Когда мой сын учился в 5-м классе, его учительница прислала мне электронное письмо, чтобы рассказать о событиях одного дня. Был у них в классе неуклюжий паренек, с которым никто особо не дружил. Накануне он раздал всем одноклассникам приглашения на день рождения, а на перемене встал и громко спросил, кто придет к нему на вечеринку. Ответом была мертвая тишина. Но потом мой сын громко заявил: «Я приду!» Позже несколько других популярных мальчиков последовали его примеру и тоже согласились поехать на праздник. Учительница сказала, что она чуть не разрыдалась, когда мой сын заговорил, потому что увидела облегчение и радость на лице именинника. Иногда достаточно одного ребенка, чтобы изменить ситуацию. И я рада, что в тот день это был мой сын. © Teresa Mayfield / Quora
- Я однажды зимней ночью на улице нашла огромного замерзшего добермана. Пришлось забрать его домой. Наша сиамская кошка была нами недовольна. Эта микроскопическая нахалка квартирой делиться отказалась категорически, поэтому искали мы хозяев добермана 3 месяца всеми силами — и через интернет и даже через газету с объявлениями. Потом нашли псу хорошие «добрые руки», ибо кошка его так и не приняла. Но, наверно, не зря история началась под Новый год — она и продолжилась по всем законам жанра: как святочная сказка. На майские праздники какой-то мужик разжигал костер газетой и вскользь прочел: «Найдена собака». Вглядевшись в текст, закричал другу: «Слушай, это ведь твой доберман, точно!» Друг уронил шашлык, и они кинулись звонить. Бедная псина чуть пополам не разорвалась — восторг от воссоединения с хозяином и одновременно жалко расставаться с новой семьей. Ну, до инфаркта не дошло, а в «приемную» семью старые хозяева подарили щенка. © Тетя Нюра / ADME
Какой счастливый доберман! Спасибо, что не прошли мимо!
А про дубленку - я много чего продаю в интернете. И как-то пришла женщина за вещами для ребенка, и мы разговорились, и она рассказала, что недавно ушла от мужа, алименты он не платит, работает она мало (сын часто болеет в садике), а одевать его надо. И я отдала ей и то, за чем она пришла, и другие подходящие вещи и обувь, и игрушек немного, и даже велик трехколесный, из которого мой вырос. И она так благодарила искренне! а потом прислала мне фотки, как ее сын в игрухи наши играет и как ему одежда вся в пору. Мне было очень приятно, что это все им пригодилось)
- Накупили с 13-летней племянницей 2 пакета продуктов, вызвали такси. Я загрузила еду в авто, племяшку попросила постоять рядом, таксисту пообещала доплатить за ожидание и поскакала в пекарню. Выхожу: ни такси, ни пакетов, племяшка стоит и рыдает. Ох, как было обидно! И тут открываю приложение, готовлюсь звонить в поддержку и ругаться, как поступает звонок от водителя. Говорит: «Что-то я задумался и до точки конечной поехал. Понял, что облапошился, когда обернулся, а сзади пакеты без пассажиров». Вернулся за нами обратно и довез до дома. Я накинула ему чаевых за честность. © HappyTernovnik / Pikabu
- Летом я работал на обеспеченную семью. Однажды я зашел на кухню, чтоб попросить воды, а хозяйка как раз наводила там порядок. Она взяла со стола крутой ноутбук и спросила: «Эй, тебе случайно ноут не нужен? У нас никто им не пользуется». Теперь у меня есть новенький ноутбук для учебы в колледже. © kingJoffi / Reddit
- В 1995 году я был в 3-м классе. Помню мы поехали на экскурсию на телебашню. На высоте 110 метров там находилось крутящееся кафе: ты сидишь, а оно крутится, и тебе открывается обзор на 360 градусов. Недавно одноклассники скинули видео этой самой экскурсии. Я посмотрел, и слезы сами потекли от воспоминаний о моем классном руководителе. А дело было так: всем детям родители дали деньги на мороженое, а мне нет, так как их не было. Все купили мороженое в этом кафе, сидят, едят, а я просто сижу, смотрю на своих одноклассников и не понимаю, почему мне ничего не принесли. Минут через 5-7 ко мне подошла наша учительница и принесла лакомство. Я тогда подумал, что это входит в стоимость экскурсии... Самое интересное, что она не сказала моей маме ничего и не потребовала ни копейки за это мороженое, хотя для педагога, наверное, это тоже были не лишние деньги. И я очень ей благодарен за этот поступок. © renatsharafiev / Pikabu
- Лет 30 назад приехала в гости в небольшой городок. Зашла в продуктовый. Пока знакомилась с ассортиментом, наблюдала за бедно одетым мальчишкой лет 11-12. Он все время приценивался то к одному, то к другому товару, но ему явно не хватало денег. Из разговоров продавцов я поняла, что он и двое младшеньких растут без родителей (с кем - не знаю), и старший хочет порадовать малышню чем-то вкуснее "сиротской" еды. Но цены не согласуются с его скромными финансами.
Под конец пацан взял небольшой арбуз, но и на это денег не хватило. Он в ярости и отчаянии бросил арбуз обратно, и ругался, сдерживая злые слезы. Я тихонько отозвала его в сторону и дала денег, чтобы он смог что-то купить. Он недоверчиво спросил, почему я это делаю. Боялся жалости и не знал, как потом "возвратить долг".
Я ответила чистую правду: "Был в жизни момент, когда мне так же помог посторонний человек. И я таким образом возвращаю свой долг. Когда-нибудь и ты сможешь так же помочь кому-то другому". Парень внимательно поглядел на меня и серьезно кивнул. Надеюсь, этот случай хоть как-то уменьшил его ненависть к несовершенству мира. Прости, мальчик. © Tinatanda / Pikabu
- Я однажды в супермаркете уронила сережку в холодильник с сырами. Проходящий мимо продавец сказал, что этот ларь не разбирается, достать невозможно. Было очень грустно знать, где лежит твоя вещь, и не иметь возможности забрать ее. Где-то через полгода увидела в этом магазине бригаду мастеров, которые чинили соседний холодильник. Я к ним: так и так, можно ли раскрутить и соседний ларь, достать украшение? Они говорят, мол, если заведующая разрешит - раскрутят, достанут. Нашла заведующую, а она, выслушав мою историю, сама за 10 минут раскидала весь сыр в холодильнике, сняла какую-то крышку и выудила из недр мою сережку! Я отблагодарила ее вкусняшками. © Фассоль / ADME
- Был случай на заре нашей супружеской жизни, о котором мы рассказываем детям и будем рассказывать внукам. Я в декрете, сыну 1,5 года. Живем на съемной квартире, денег не то что впритык - иногда и до него не дотягивали. Ну, дома картошка, морковь, капуста, у ребенка пюре мясное, супчик с курочкой, кашка - в общем, дите не голодное. А наши прогулочные тропы проходили через мини-рынок. И вот проходим мы по тому рынку, и предлагает нам девушка селедку, а селедка у нее была очень красивая, жирная, свежая. Мы отнекиваемся, мол, денег нет, зарплата через 2 дня, а она говорит: "Возьмите! Будут деньги - принесете", - и уже сует нам в руки ту селедку. В общем, взяли мы рыбу. И конечно, мы ее с картошечкой съели, и конечно, через 2 дня принесли деньги. Но вкуснее той селедки я больше рыбы не ела! © Наталия Забелина / ADME
- Однажды я сидел с женой в одной классной пельменной, мы обжирались вкусняшками после долгого хождения по городу. За соседний стол села женщина с тремя мелкими детьми. По их разговорам было понятно, что ей хочется малышей порадовать, но денег не хватает, из разряда «один десерт на всех», «это блюдо дорогое, не бери» и прочее. Мы уже собирались уходить. Я сказал жене, что мне нужно в туалет, а сам дошел до кассы, попросил принести этой женщине с детьми вкусняшек, которые они обсуждали, но не заказали, ну и оплатил их стол полностью (пара косарей). Жене об этом не рассказывал, вообще никому не рассказывал. Почему-то стесняюсь. © Unknown author / Pikabu
- Было мне 5 лет. Мама лежала на сохранении. Рядом с мамой лежала женщина по имени Курулай. Она все время что-то вязала. Когда я приходила, Курулай старалась угостить меня вкусненьким. Однажды она подозвала меня и протянула вязаную жилетку:
— Возьми, я тебе в подарок вязала.
Жилетка была простенькая, коричневого цвета, с полосками на груди, но мне она показалась сказочно красивой! Подарок я носила каждый день. Прозвали мы его с мамой «курулайкой».
Когда жилетка стала мала, мама мне ее разоставила. А после меня «курулайку» долго носил мой брат. Я помню это добро от незнакомой женщины до сих пор. © Kissaya / Pikabu
- Когда я был ребенком, мы жили бедно, поэтому часто делали покупки в комиссионных магазинах. Мне нравилось, что там всего за $ 1 можно было получить 10 книг, поэтому я садился перед книжными полками и выбирал, что хочу прочитать. Однажды пожилая женщина увидела, что я сижу, обложившись книжками, и спросила, люблю ли я читать. Я ответил, мол, конечно, я уже выбрал несколько новых книг, которые мне понравились. Она улыбнулась, затем вытащила из сумочки доллар, протянула его мне и сказала: «Обещай мне, что будешь продолжать читать». Я был так счастлив, что сразу же с легкостью дал ей это обещание. Она ушла, а я выбрал 10 книг, которые хочу купить в этот раз. Это было, наверное, 22 или 23 года назад, но я до сих пор думаю об этой даме всякий раз, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
- Я однажды автобус объехала на остановке через сплошную. Меня тут же тормознули гаишники и такие: "Девушка, ну вы чего? Лишение". А я в этот момент подумала: "То есть теперь можно не самой по магазинам и по всем делам, а доставку и такси заказывать, да?" А то мы все экономили (маленький ребенок, все дела). И безумно обрадовалась. Даже сказала гаишникам: "Спасибо!", - чем, по-моему, выбила из колеи экипаж. Объяснила, почему я обрадовалась, что я реально опасна, сплю по 4 часа в сутки урывками из-за режущихся зубов дочки. Они так долго на меня странно смотрели и говорят: "Ладно, езжай. Вот тебе другие штрафы. Выспись только, пожалуйста".
Я села обратно в машину, поняла, что ни черта я не высплюсь. Потому что опять все то же: недосып, продуктовые магазины, съездить полить цветы у свекрови, дела. Сижу, рыдаю. Подходит опять экипаж, говорит: "Ну ты чего? Все же хорошо! Ты из-за штрафов расстроилась? Ну не могли мы тебя просто так отпустить, уже протокол же начали оформлять. Ну пойди в суд оспорь". А я не могу говорить даже, чтобы объяснить, что фиг с ними, со штрафами этими. Мне и себя жалко, и сотрудников ДПС жалко, а они еще и милые такие при этом, явно же меня пожалели (хотя, вроде, и не надо было). © aelynnie / Pikabu
- Поженились с мужем студентами, даже на коляску ребенку денег не было. Учились на дневном, а муж по ночам работал грузчиком, чтобы оплачивать нашу съемную квартиру и все остальные расходы. Наши родители хорошо зарабатывали, но мы никогда раньше не просили у них ни копейки. Только один раз - попросили купить коляску малышке. Родители отказали. Ответили, что раз взрослые, чтобы рожать - и на коляску сами заработаем. Муж взял больше ночных смен, работал неделями без выходных. И в день, когда мы уже планировали идти покупать коляску, он сломал ногу. Решили поберечь деньги, так как грузчиком ему еще минимум месяц нельзя было работать, а жить на что-то надо. И вот вечером звонят наши одногруппники, говорят, ставьте чайник, в гости зайдем (они не знали, что муж сломал ногу). Я испекла тортик, поставила чайник. И тут к нам вваливается вся наша группа, а с ними самая прекрасная розовая коляска, о которой я и мечтать не могла! Я плакала от счастья и благодарности. А уже через 2 месяца родила свою доченьку, и коляска верно служила нам целых 3 года. Мы окончили универ, муж открыл свой бизнес. Дела пошли просто отлично. И на 5-летие нашей девочки мы собрали всех бывших одногруппников и оплатили всем поездку на океан, на острова. А наши родители только возмущались, почему мы их на моря не возим. © Палата №6 / VK
- Мама всегда говорила, что добро побеждает зло и что все хорошее возвращается. Только вот в жизни я этого не видела: вредные и иногда злобные парни-одноклассники всегда были любимчиками у девчонок. Манипулятивные студенты в университете ухитрялись списать экзамен и после этого даже получать стипендию. А на работе так вообще: весельчак-подхалим - любимчик босса, а я последние 5 лет вынуждена была работать и за себя, и за него. Но три дня назад не стало соседской бабули. Последние годы она была лежачая, и ее полностью опекали соцработники. Только вот функции «выгул собачки» у них не было, и с песиком гуляла я. И оказалось, что соседка завещала мне песика, а в придачу к нему $ 70 тыс., что были у нее на счету. Для меня в нашем маленьком городе это просто невероятно огромная сумма! Решилась, что переедем с песиком в культурную столицу. И в 27 лет я впервые почувствовала, что мама была права: все хорошее возвращается к нам бумерангом. © Палата №6 / VK
Люди сами являются кузнецами своего счастья: одни стараются создать его за счет добрых поступков, другие — с помощью хитростей и обмана. Но на вторых умников рано или поздно найдется управа, поэтому выбирать эту скользкую дорожку мы никому не советуем.
Комментарии
Авторы делают дурацкие подборки, чтобы был повод "выгулять" дебильный заголовок (((