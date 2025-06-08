12 человек, которые смело могут заявить: «К такому жизнь меня не готовила!»

Реальная жизнь редко похожа на кино. Она течет размеренно, порой даже рутинно. Но иногда случаются из ряда вон выходящие события, которые могут запомниться надолго или даже потрясти до глубины души. А то и вовсе жизнь с ног на голову перевернуть. Перед вами солянка из таких житейских ситуаций.