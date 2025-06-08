12 человек, которые смело могут заявить: «К такому жизнь меня не готовила!»
Реальная жизнь редко похожа на кино. Она течет размеренно, порой даже рутинно. Но иногда случаются из ряда вон выходящие события, которые могут запомниться надолго или даже потрясти до глубины души. А то и вовсе жизнь с ног на голову перевернуть. Перед вами солянка из таких житейских ситуаций.
- Знакомая давно и прочно замужем, лет 30 уже. Муж постоянно таскает в дом зверье. Кошек и собак уже давно никто не считает: лечат, кормят, стерилизуют, пристраивают. Но там помимо этого были и голубь с вороной, и дятел, и белка, и дикий гусь, и летучая мышь. Приходит знакомая как-то домой, а на диване в гостиной спит... девушка. Муж сам всегда хохочет над тем, как она отреагировала. То есть уровень доверия в этой паре такой, что она лишь раздосадованно сказала: «Паша, ну коты и собаки — еще ладно, но людей в дом таскать — это уже слишком». Оказалось, девушка поссорилась с парнем, он выгнал ее из дома в мороз и она рыдала на лавочке: некуда идти было. Утром поехали забрать ее вещи и посадили на автобус в село, к маме. © Мамдаринка / VK
- Встречалась с парнем где-то год. Все было прекрасно, на руках носил. А тут в один день как подменили. Ходит мрачный, со мной почти не разговаривает. На свидания перестал звать. Мол, занят все время. Я испугалась, подумала, изменяет. Спросила напрямую, что случилось. А тот и ответил: «Мне не нравится твоя новая прическа. Слишком короткие волосы. Меня вообще это не привлекает. Когда вернешь все, как было, тогда и поговорим». А я недавно каре сделала. До этого ходила с волосами по ключицу где-то, решила поэкспериментировать. Но с тех пор (прошло лет 10) каре стало моей постоянной прической. А с тем парнем рассталась в тот же день.
- Меня очень раздражало, что муж не следит за своей обувью: не чистит ее. А в одном из журналов я вычитала совет: надо не пилить мужа по поводу нечищеной обуви, а молча начистить ему только один ботинок. Тогда утром перед работой мужу ничего не останется, как привести в порядок второй. Журнал обещал, что в течение недели супруг привыкнет ухаживать за своей обувью. Так я и сделала. Наутро муж обулся, чмокнул меня в щеку и ушел на работу, даже не заметив, что один ботинок сверкает, а другой покрыт коркой засохшей грязи. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу бывшего. Много лет вообще о нем не вспоминала, но внезапно он напомнил о себе, выбрав самый неудачный момент. Так вышло, что у нас появились заказчики в моем родном городе, руководство и я полетели в командировку. После встречи пошли отметить начало сотрудничества в ресторан: в центре города, с верандой, рядом река и набережная. Именно с этой набережной во время прогулки меня заметил бывший: плохо одетый, с грязной головой, щетиной и полным отсутствием такта. Подошел и прямо через ограждение веранды начал со мной говорить: нагло, панибратски, как с подружкой. Я его резко пресекла и попросила уйти, но коллеги, руководство и заказчики поняли, что с этим субъектом я встречалась. Я, конечно, не стала объяснять, что раньше он был красавчиком, о котором все мечтали (уж не знаю, что с ним случилось, что так опустился). И вроде это не их дело, но мне так стыдно! Серьезная должность, дорогие деловые костюмы, знание двух языков. И как будто весь мой имидж и репутацию закопал бывший. © Подслушано / Ideer
- Когда родился мой старший брат, то, со слов мамы, он ни на кого не реагировал, не следил глазами и держал кисти скрюченными. Каких только диагнозов ему не ставили! А бабушка, как увидела, сказала: «Тю, его папка точно так же делал! Все с ним нормально». Потом почти до почти трех лет он не говорил вообще. А как заговорил, притом предложениями, то выяснилось, что он вундеркинд, с невероятным пониманием механики. Физик сейчас. © Подслушано / Ideer
- После выхода на пенсию моя мама заявила, что теперь будет заниматься исключительно внуками. Мол, чтобы мы не переживали, она будет помогать, сидеть с ними, водить на кружки и так далее. Ну, чтобы мы на себя не забивали, путешествовали. Ведь это мечта! Правда? Вот я тоже сначала так думала, а потом услышала, как моя мама просит внуков называть себя не бабушкой, а именно мамой. Меня называть «Оля», а ее — «мама Света». И это еще плюс к тому, что она постоянно с ними. Везде водит, отовсюду забирает, часто остается ночевать или забирает на ночевку. Будто это ее дети, а не мои! © Палата № 6 / VK
В истории про брата пропущено слово "чдерщик" (ыизик-ядерщик). Это чтоб мы не испугались? Или незнакомое слово для автора? Как же задолбали со своими сокращениями! В каждой второй истории к первоисточнику обращаться приходится, потому что зачастую весь смысл искажается.
- Муж как-то пришел к матери. Та еле ходит. Говорит, срочно деньги нужны на операцию. Мол, по-женски. Он в тапках бегом к банкомату. Все отдал. Прошло время, свекровь вылечилась. Муж приехал к ней. И тут у него глаза стали квадратные. У мамы грудь как два арбуза. Она хоть и в широкой кофте, но такое скрыть нельзя. Он молчал, конечно, мать же, ну как такое спросить. А она говорит: «Ой, от гормональных препаратов поправилась, хорошо хоть у меня в одном месте жир откладывается», — и начала ржать. Но что-то муж стал волноваться. Позвонил родственницам, спрашивал, нормально ли, что у мамы грудь так выросла, вдруг не долечили. Выяснилось, что мать накачала себе грудь. И еще подтяжку лица планирует. © Подслушано / Ideer
- Одна моя подруга вела роскошный образ жизни и считала, что я не такого уровня. Она выросла в бедности, но продвинулась по карьерной лестнице и начала встречаться с состоятельными мужчинами. Как-то она смутила меня на ужине в честь своего дня рождения. Я попросила отдельные чеки вместо того, чтобы разделить счет поровну. Так подруга назвала меня мелочной и после той ночи перестала со мной разговаривать. © Adom*** / Reddit
- Жена решила свадьбу забубенить покрасивее. Ее подруга накрутила: «Как так, погулять на свадьбе надо!» Ладно, думаю, для нее это важно. Набрал кредиты под сумасшедшие проценты. В итоге на свадьбу та самая подруга даже в ЗАГС не пришла. А торжество, конечно, не окупилось. © Подслушано / Ideer
Как может окупиться свадьба? Типа, чтобы принесли в конвертиках? Если что, праздник ваш, гости там тоже отдыхают
- У сына сколиоз. В легкой форме, но многие физические упражнения запрещены. На физкультуре в школе даже мало что может делать. Справку от врача естественно принесли в подтверждение. Но вот как-то их класс повели на диспансеризацию. Сына посмотрел ортопед и говорит, мол, абсолютно здоров. Написал это в карте. В итоге в конце диспансеризации сыну не продлили справку, ограничивающую спортивную нагрузку. Я пошла разбираться к этому врачу. Втолковываю ему про сколиоз, показываю ему все справки сына, картой трясу. А он говорит: «Ну, значит, вылечился». Я пошла к главврачу. Справедливость все же удалось восстановить. Но я в шоке от такой некомпетентности.
- Друг отмечал в кафе день рождения. В соседнем зале корпоратив праздновал филиал банка. Одни дамы. И жена друга решила над ним подшутить: шепнула одной даме, что он якобы ее брат, после тяжелого развода противоположного пола давно не видел. И вот этот бедный сидит, и к нему потянулись эшелоны девушек. Потанцевать, за стол свой потащили. Друг у друга его вырывали. Он отбился, конечно. Шутка странная, но результат впечатляет. © Подслушано / Ideer
- Моя мама родила от женатого любовника. Через год начались какие-то таинственные дела. Как-то она оставляет ребенка на меня и уезжает на сутки в другой город. А у меня экзамены. Вдруг звонит, и я офигеваю. Говорит: «Теперь я тебе откроюсь. Мне сделали грудь. Ты с ребенком, пока я не восстановлюсь». Оказалось что она все это время готовилась к операции, операцию двигали, она поэтому психовала. Любовник сказал, что даст денег, и она боялась, что все откладывается и он передумает. Поэтому на меня орала. И еще боялась, что я устрою скандал и скажу, что не буду с ребенком сидеть и нажалуюсь ее любовнику. © Подслушано / Ideer
Продолжаем цикл неожиданных историй. Держите подборку случаев из жизни с драматичной развязкой.
Комментарии
Последняя история и вправду из ряда вон. Жалко детей этой недомамаши. Особенно старшую.
Мамаша ребёнка с лёгкой формой сколиоз ему не ограничивать нужно спорт, а наоборот, ЛФК, физические нагрузки давать, плаванье.раза три в неделю. Что бы формировались мышцы, поддерживали тело в правильном положении.
Действительно ребёнок здоров.
Физкультурой не будете заниматься мышцы будут атрофироваться, тяжелее компьютерной мышки ничего поднять не сможет.