Эх, действительно счастливые бабушки, что в таком возрасте ноги работают нормально. Моя мама после 70 уже начала сильно мучаться с ногами, а сейчас, в 78, каждый шаг отзывается болью.
15+ бабушек, которые живут ярко и ни в чем себе не отказывают
Истории
53 минуты назад
Современные бабушки могут не только пирожки печь или носки вязать, но и отжигать не по-детски. Многие из них бодры, веселы, молоды душой и порой живут даже более яркой жизнью, чем их дети и внуки. Герои наших историй знают об этом не понаслышке.
- Я хочу стареть, как моя бабуля. Ей 75, а ощущает себя лет на 45. Дважды в месяц просит меня прийти и покрасить ей волосы. Ухаживает за ногтями, кожей — баночек со скрабами и кремами у бабули вдвое больше, чем у меня. Про одежду отдельный разговор: носит каблуки и платья, вне зависимости от повода выхода на улицу. Когда в таком виде идет пенсию забирать, возле банка все дедули головы сворачивают. Я недавно увидела, как она на рынок идет: стильная блузка, юбка до колена, босоножки на танкетке. Губы накрасила красной помадой и сказала: «Ну, чего ты смотришь? Нужно всегда быть на высоте. Вдруг я в очереди за огурцами свою судьбу встречу?» © Не все поймут / VK
- Моей прабабушке 91 год. Женщина старой закалки. Никогда ничего не просит, мол, «я все сама». Она живет в частном секторе. Приезжаем к ней, а прабабуля на крыше дома шифер поправляет. Сама! В 91 год! Прабабушка у меня та еще силачка. © Не все поймут / VK
- Видела пару дней назад милую картину: одна бабушка поливала цветы из шланга. К ней подошла ее подруга, тоже лет так семидесяти. Они стояли, разговаривали. И тут бабушка начинает поливать из шланга свою подругу, а та со смехом убегает. Бабульки так веселились и смеялись, как не все молодые умеют. Хотелось бы мне так же радоваться жизни и быть такой счастливой в свои 70. © Не все поймут / VK
«Моя прекрасная бабушка села на шпагат после вечеринки по случаю своего 80-летия»
- Заказала я суши однажды, когда жила еще с бабушкой. Приехала доставка, а я как раз задержалась у подруги, так что заказ забрала бабуля. Я сказала ей, чтобы угощалась, если есть желание. Возвращаюсь домой минут через 10, а бабуля уже вовсю суши ест. Только вот она их на сковороде жарить начала со словами: «Ой, я думала, что они сырые!» Но самое смешное было то, что она с палочками сделала: в вазоны свои их поставила, чтобы растения привязывать! © Не все поймут / VK
- У подруги бабушке чуть за 80. Они с дедом и по театрам мотаются, и компом владеют. И вот бабуля принесла с почты кучу посылок. Подруга ей, мол, хвастайся, чего назаказывала? Бабушка такая: «Тихо! Там для деда сюрприз!» Открывает посылку, а в ней пеньюар и кружевное белье. Подруга слегка опешила, вопросительно на бабушку посмотрела, а та ей в ответ: «А что мы, не люди, что ли? Здоровье, конечно, уже не то, но ничто человеческое нам не чуждо!» В остальных посылках оказалась одежда и косметические средства. Подруга была в легком трансе от своих стариков, но искренне рада за то, что люди, прожив всю жизнь вместе, в состоянии еще друг друга радовать во всех смыслах этого слова. © barakuda1984 / Pikabu
«Моя бабушка прыгнула с парашютом в свой день рождения. Ей исполнилось 70!»
- Моя бабуля всегда старается одеваться по моде. Изучает журналы, обращает внимание на то, кто в чем из молодежи ходит на улице. Потом звонит мне и докладывает, каких стильных девчонок видела. И вообще бабуля прогрессивная. Говорит, что нечего красоту под балахонами прятать. Недавно вот оценила мое обтягивающее красное платье, столько комплиментов отсыпала. Я, недолго думая, пошла и купила ей такое же, только на 2 размера больше. Бабуля была в восторге! Сказала, что раз такое дело, то спланирует поход в театр с подружками, чтобы выгулять красоту. С такой модницей я не удивлюсь появлению дедушки в семье! © Не все поймут / VK
- Позвала меня как-то бабушка в гости и спрашивает такая: «Внучек, расскажи-ка мне, как загранпаспорт оформить?» Сказать, что я обалдел — это ничего не сказать. Оказалось, бабуля скопила около 150 тысяч и решила махнуть в Данию. Просто бабушка фанатеет от датской кухни и датской архитектуры. А мне она выдала: «Ты же не думал, что я свою пенсию тебе отдам?!» Нет, я так не думал. Классно, что бабуле жить по-настоящему в кайф! © admin / y-story
- Бабуле 82, и я обожаю эту женщину! Несмотря на возраст, она всегда шарит в трендах и остается в душе молодой. Активничает, ходит на выставки, лекции, кинопремьеры. С пенсий накопила на новенький сенсорный телефон, теперь спамит в семейные чаты видосиками про свой день. Чтобы вы понимали, у нее даже ухажеры есть. С одним видится при получении пенсии, другой помогает ей сумки из магазина носить. Я восхищаюсь ею и хочу быть, как она. Говорит, что в 80 ее жизнь только началась. © Не все поймут / VK
«Со 100-летием, бабуля. Ты крутая!»
- Помню, было лето. Бабушка как раз закончила готовить завтрак, когда ей как-то поплохело. Мой дедушка испугался и собрался везти ее в больницу, но бабуля выдала: «Отстань! Я никуда не поеду, пока не покормлю кур и не съем свой завтрак». Потом она позавтракала, покормила кур, и они с дедом отправились в больницу. Чувствую, что моя бабушка проживет еще долго. © Thunder_*** / Reddit
- Моя прабабушка прыгнула с парашютом в возрасте 87 лет. Ее инструктор сказал, что он был от нее в шоке: большинство людей не решаются выпрыгнуть из самолета даже со всем спасательным снаряжением, а моя бабуля ни секунды не медлила. Она ничего не боится! © Lord-Dunkles / Reddit
- Вечером ко мне в гости прилетела бабушка, и я была очень рада. Но, проснувшись утром, я весь дом обыскала — ее нет нигде! Я прыгнула в машину и поехала искать ее по городу. Через пару часов устала и решила сделать перерыв на обед в моем любимом мексиканском ресторане. Я заказала тако и села за пустой столик. Еду мне принесла старушка в сомбреро. Я подняла глаза, чтобы поблагодарить ее, и увидела свою бабушку!
Оказалось, дело было так: рано утром бабуля решила прогуляться — и потерялась. Телефона и денег у нее с собой не было. Она подошла к самому дружелюбному на вид ресторану и на ломанном английском спросила, может ли она остаться там, пока я ее не найду. Владельцы неправильно ее поняли и подумали, что она хочет там работать. Они дали ей фартук и несколько полотенец для посуды и указали на столы — она убрала их. Затем они дали ей щетку для мытья посуды и указали на тарелки — и она их помыла. Это продолжалось весь день, пока я не нашла ее. Я объяснила ситуацию владельцам ресторана и поблагодарила их за помощь, а они предложили моей бабуле работу на неполный рабочий день. Кстати, они ей очень хорошо платили. © Butteringer / Reddit
«Сфотографировал свою бабушку на 92-летие»
- Моей бабушке 75 лет. В выходной день я пригласил ее в ресторан. Она, как обычно, предложила поесть борща и котлеток дома, но я уговорил ее. Пришли в заведение азиатской кухни, где повара определенные блюда готовят непосредственно рядом со столами посетителей. Заказали горячую сковороду с морепродуктами. Пришел повар и начал готовить первое горячее блюдо, очень ловко подбрасывая содержимое сковородки в воздух и прожаривая его со всех сторон. Бабушка молча за всем наблюдала, а я про себя думал: «Ну вот, ей нравится все, довольная — это самое главное». Когда повар начал готовить второе блюдо, которое заказала она, случилось следующее: в очередной раз подбросив в воздух ингредиенты, шеф выронил сковородку, и еда упала на пол. Неловко вышло, конечно. Невозмутимая бабуля посмотрела на повара и выдала: «Ну, что?! Довыпендривался?» © stasgood / Pikabu
- В поликлинике видела бабулю лет 80 в розовом костюме с пайетками и надписью «Queen» на спине. В регистратуре одна тетка не выдержала и съязвила, мол, тут таких модных не принимают — красной дорожки нету. А бабуля не растерялась и прошлась по коридору, как по подиуму, а потом заявила: «Зовите дерматолога — звезда прибыла!» Очередь захлопала. А бабушка потом призналась, что вообще-то зашла к доктору узнать, можно ли ей сделать тату.
«Приехали родители в гости, живут в тысяче км от меня. Пока их внук в саду, я достал им приставку. Играют уже 2 часа! Распечатаю эту фоту, повешу на стену»
- Приобрела себе недавно новый телефон, а старый решила подарить бабушке. Потом решила соцсети ей установить — пусть делает кота популярным! Установила. Ох, понадобилось несколько часов, чтобы рассказать бабуле, что там к чему, но результат непревзойденный! Она так увлеклась этими видосами, что у нее там не только кот, но и дача, цветы, кулинарные шедевры. Я на нее подписались и радуюсь, когда есть свежий контент. © Не все поймут / VK
- У моей бабушки был на днях юбилей. Я пришел к ней, чтобы поздравить и вручить подарок. Думал, что заскочу на пять минут и поеду по своим делам, но бабуля меня просто так не отпустила. Я до самого вечера остался с ней и ее гостями — бабушками и дедушками. Мы ели, общались, мило вместе пели старые песни, танцевали, рассказывали анекдоты. Никогда бы не подумал, что мне тусовка 60+ понравится больше, чем все мои тусовки с ребятами из университета. © Не все поймут / VK
- У нас принято думать, что старость — это конец жизни. А я вот смотрю на некоторых современных бабушек, и думаю, что хочу, как они, быть такой же легкой на всякую движуху. У меня соседка по дому такая. Когда мама сказала, что ей под 100 лет уже, я не поверила. Эта женщина уже очень пожилая, но сама ходит в магазин без списков, делает макияж и носит платья, юбки, помнит всех по именам. Если я, 28-летняя, встану рядом с ней, будет казаться, что это я прожила тяжелую жизнь, а не она. Короче, хочу быть такой же, как все эти люди! © Unknown author / Pikabu
В жизни случается и такое, что даже голливудским режиссерам не снилось — и у нас на этот счет есть свеженькая статья.
Комментарии
Уведомления
Все очень зависит от состояния здоровья и морального настроя. Одна знакомая старушка была весьма бодра в свои 80, потом упала, сломала ногу, и врачи ей запретили н.а полгода из дома выходить и вообще активничать. И все, она стремительно превратилась из бодрой пожилой дамы в старую развалину.
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