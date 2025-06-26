А что, животным надо помогать? Моя кошка всю жизнь самостоятельно справлялась, всего один раз один котенок родился неживой, а так нормально все.
12+ историй о медиках, чьи поступки вдохновляют верить в человечность
Истории
3 часа назад
Врачи и больницы — это еще та непростая тема для историй, но у каждого пациента она точно найдется. Обычно возникают разные ситуации с походом ко врачам, но они могут быть и веселыми, и вдохновляющими.
В конце ожидается приятный бонус о неожиданных встречах, которые могут менять ход событий.
- Мы с мужем переехали в новый район в новую квартиру, делали ремонт. Я была глубоко беременной, но тоже участвовала в ремонте, потому что хотела поскорее сделать хотя бы детскую или спальню. В какой-то момент мне резко стало нехорошо, вышла подышать. Беременная, в грязной майке и с запахом растворителя, я рухнула в обморок на улице. Очнулась в больнице... уже без живота! Врачи не могли понять кто я и откуда, спрашивали: «Ну как ты, Наташа?» — но меня зовут Вика. А муж в это время меня искал муж, бегал по району, звонил в больницы, но не нашел меня. Ни документов, ни телефона у меня с собой не было. Мне вкололи что-то в вену, я немного отключилась, а после очнулась в бесплатной палате. В итоге пришли врачи, и я с грехом пополам поговорила с ними. Оказалось, что они подобрали меня на улице в состоянии полуотключки и с давлением, решили, отвезли в больницу, где обследовали меня и ребенка, и приняли решение экстренно делать кесарево. Все сделали быстро и качественно, ребенок здоров, шов прекрасный. И это при том, что у меня был договор на платные роды с лучшими врачами, с отдельной палатой. А родила я в итоге в дежурной больнице на окраине города. В итоге я перевелась в платную палату, выписалась со здоровым ребёнком и все-таки верой в бесплатную медицину. Потому что я не услышала в свой адрес ни одного грубого слова, а только: «Наташа, ну ты как? Молодец, все перенесла. У тебя сын-красавчик, на тебя похож!» © Подслушано / Ideer
- Пошла с парнем на свидание. Сидим, кушаем. Назаказывали на кругленькую сумму и он вышел поговорить по телефону на улицу. Прошло 10, 20, 30 минут. Я уже начала переживать, вышла с официантом на улицу, а парня нет. Ну все, думаю: «Кинули меня, придется платить самой». Так и получилось. Звонила ему, он трубку не брал. Лежу себе вечером, звонит телефон, смотрю, а это он. Ну я давай ему рассказывать про то, как он неправильно поступил со мной, но он успокоил меня и попросил встретиться. При встрече он вернул мне деньги и объяснил, почему так получилось. Когда он говорил по телефону, то прям перед ним на землю упала старушка, начала задыхаться. Он медик и начал откачивать ее, тормознул машину, положил старушку туда и поехал с ней в ближайшую больницу. Скорую пришлось бы долго ждать, да и делали они бы то же самое, что и он. Пробыл там с ней несколько часов, пока врачи не сказали, что все хорошо, он может идти. Я разревелась прям на месте. © Палата № 6 / VK
- В моей семье все технари, одна я медик. По специальности давно не работаю. На днях принимала роды у своей любимой собачки. Для нас обеих это были первые роды. Родилось 7 безупречных хаски. Из родных никто не помогал, для них это что-то невообразимое, но выражение лица, которое присутствовало все 8 часов на их лицах, неописуемо. Теперь мама всем рассказывает, с восхищением, как я перевязывала пуповины и помогала роженице. Приятно осознавать, что для своих технарей я — богиня медицины. © Не все поймут / VK
- Вызвала скорую из-за падения — кот внезапно бросился в ноги, я споткнулась и упала, сильно ударилась. Медики приехали быстро, начали осмотр, а кот вдруг укусил врача скорой! Врач не растерялся, успокоил питомца, обработал рану и мои ссадины, наложил повязку. Мне очень стыдно за такое поведение кота. В итоге я в гипсе (в больнице диагностировали перелом), кот будет лишен вкусняшек на неделю, а медики — настоящие профессионалы. © Подслушано / Ideer
- Я все детство провела в поликлинике. Была трудным ребенком, который постоянно чем-то болел, соответственно, меня знали все врачи, а мои родители с ними подружились. Уже в школе, когда меня не хотели оставлять одну дома, я просто так приходила к медсестре, которая была мне родной. Именно она научила меня многому, делилась опытом, обучала тому, что знала сама. Это повлияло на мой выбор, поэтому я пошла учиться на медика. Окончила с красным дипломом, а сейчас работаю в частной больнице и наслаждаюсь своей работой. Не зря болела в детстве, видимо, это было такое направление судьбы, без которого я бы не стала тем, кем являюсь сейчас. © Палата № 6 / VK
- Я был в больнице, мне прописали очень сильные обезболивающие. Около 10 вечера они перестали действовать, и я позвонил медсестре, чтобы она дала мне еще. Она сказала, что я не смогу принимать еще в течение двух часов. Она сказала, что ей жаль. Мне было очень больно. Через полчаса она вернулась и сказала, что закончила обход. В течение следующих полутора часов она держала меня за руку, гладила по лбу и продолжала разговаривать со мной, чтобы отвлечь меня от боли. Затем она принесла новую дозу и оставалась со мной, пока лекарство не оказало свое волшебное действие. © John Roberts / Quora
- Мне хочется рассказать про работу медиков, медсестер и медбратьев, санитарок. Я санитарка, и это работа доставляет мне удовольствие. Знаете, как прекрасно видеть, что человек, который не может двигаться, все равно тебе улыбается. Как великолепно разговаривать с людьми. Пусть они и не могут ответить, но им интересно. Это видно. Никогда недооценивайте работу санитаров и санитарок. Ведь, если вы попадете в больницу, это будут самые искренние собеседники. © Не все поймут / VK
ага, помню в больнице после наркоза, санитарки отводили больных в палату под ручку, а потом требовали денег за это. везде люди разные и возводить всех н_а пъедестал, потому что кто-то один делает свою работу от души... ну такое... у меня опыт в этом плане либо негативный, либо не было взаимодействия вообще.
-
-
Ответить
- Легли спать в палате, свет выключили. Отовсюду сонное сопение. Вдруг свет включается, влетает молоденький парень.
— Всем доброй ночи! Я дежурный врач! Проблемы, жалобы есть у кого-то?
Все ошарашено молчат.
— Раз вы здесь лежите, значит, больные. Значит, есть проблемы. Еще раз спрашиваю, у кого какие жалобы?
Все молчат.
— Так, считаю до трех и ухожу: раз, два, три! Все, я пошел! И чего вы здесь лежите, раз такие здоровые?!
И убежал. Мы двадцать минут смеялись. Сон ушел. Хороший врач! © Kissaya / Pikabu
- До четырех лет были сильные проблемы со зрением. Никто, даже достаточно квалифицированные врачи, не брались оперировать меня. Мама уже совсем отчаялась, как вдруг случайно узнала об относительно новом центре, куда немедленно и обратилась с проблемой. Я помню удивленные взгляды врачей, когда я, четырехлетний ребенок (первый в истории этой клиники такой маленький пациент), исправно и терпеливо проходила все процедуры при обследовании; помню прекрасного анестезиолога, который носил меня на ручках и всячески развлекал; и никогда не забуду хирурга, который был для меня добрым волшебником, спасшим от слепоты, проведя сложнейшую и тяжелейшую операцию. Было круто приехать спустя много лет в клинику к этому же хирургу и видеть гордость в его глазах от проделанной работы и прекрасного результата. © Подслушано / Ideer
- Нас с братом папа назвал в честь хирургов, которые успешно прооперировали его. Поэтому мама хотела, чтобы я стала медиком, но я была против. Сейчас я замужем и мой муж хирург. © Не все поймут / VK
Сон ушел. Хороший врач!
если б меня так разбудили, я б пошла убивать
-
-
Ответить
- Загремела я недавно в больницу. Стало плохо, адская боль в животе. И вот не поверите, скорая приехала за 15 минут — это рекордно быстро. И женщина там была просто ангел: аккуратная, обходительная, спросила, надо ли мне помочь дойти до машины. В машине спросила, как мне легче ехать — сидя или лежа. И в самом отделении попалась очень хороший врач, медперсонал был 50/50, конечно, но те, кто помогал, разъяснял, я им очень признательна. Я, как могла (фруктами, конфетами, шоколадками) отблагодарила всех, кто просто хорошо относился. Лечащему врачу потом принесла букет цветов и небольшой презент. © naGrabliPrig / Pikabu
- Шесть лет назад у моего отца случился тяжелый инсульт, после которого он прошел реабилитацию. Однако вскоре после возвращения домой у него произошел сильный припадок, и его снова госпитализировали. После больницы его перевели в реабилитационный центр. На следующий день, в День матери, мы с мамой пришли его навестить и застали его в слезах, свернувшимся калачиком — это было невыносимо. Я не могла оставить его там и позвонила лечащему врачу, который в тот момент был на бранче с семьей. Он выслушал нас и согласился выписать отца домой. Мы окружили его заботой, подключили всю необходимую терапию, и он до сих пор с нами, чувствует себя хорошо. Я всегда буду благодарна тому врачу за человечность и понимание в самый трудный момент нашей жизни. © Christine / Quora
Бонус о неожиданных знакомствах
- Ехала ночью в такси, попался мне водитель — разговорчивый грузин в возрасте. По дороге у него зазвонил телефон, из разговора я поняла, что он медик. Вот едем, я про себя ругаюсь, мол, врачам приходится подрабатывать таксистами. Оказалось, он заведующий отделением. На мой молчаливый вопрос он ответил, что так отдыхает от эмоционального напряжения. Хорошо так разговорились, в конце он мне еще экспресс-осмотр сделал по своему профилю (без излишеств). От поездки у меня осталось двоякое впечатление. © Не все поймут / VK
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
9 советов о том, как выбрать самые спелые и вкусные фрукты
Кухня
4 часа назад
16 случаев, когда звезды отдали дань уважения коллегам, повторив их культовые образы
Культура
1 год назад
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
20+ человек, которые поработали на неприлично богатых людей и хапнули впечатлений на жизнь вперед
Народное творчество
1 год назад
16 человек рассказали о своей супружеской жизни, которая обернулась для них сплошным разочарованием
Семья
2 года назад
15+ женщин, которые пережили расставание, но не стали горевать по этому поводу
Истории
11 месяцев назад
15 историй о том, что беременность — испытание не только для организма, но и для ума
Истории
10 месяцев назад
15 человек, которые изящно обводят других вокруг пальца
Истории
9 месяцев назад
12+ историй о том, как наши бабушки и дедушки порой умеют повеселить от души
Истории
3 месяца назад
17 женщин решились на смену прически и не прогадали
Народное творчество
7 месяцев назад
18 историй о свекровях, в которых есть все — от любви до ненависти
Истории
7 месяцев назад
16 поступков учителей, которые люди не смогли забыть даже спустя годы
Истории
8 месяцев назад