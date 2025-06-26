12+ историй о медиках, чьи поступки вдохновляют верить в человечность

ага, помню в больнице после наркоза, санитарки отводили больных в палату под ручку, а потом требовали денег за это. везде люди разные и возводить всех н_а пъедестал, потому что кто-то один делает свою работу от души... ну такое... у меня опыт в этом плане либо негативный, либо не было взаимодействия вообще.