17 больничных историй, которые по накалу страстей еще посоревнуются с сюжетами из «Клиники»
Пациенты частенько жалуются на очереди в больницах, долгое ожидание приема, непонятные объяснения от врачей. Последние же негодуют, что больные вечно недовольны и требуют слишком многого. Но и у тех, и у других обязательно найдется какая-нибудь эпичная история, связанная с больницей.
- Разбила мизинец об косяк. Сделали рентген — перелом. Месяц спустя на осмотре у врача показываю, что палец распух, стал фиолетовым, ноготь почернел. Он так внимательно смотрел, а потом сказал: «Да, придется отрезать». За секунды у меня пролетело перед глазами все: как я теряю палец, как живу без него, но что это нужно сделать во благо здоровья. А врач такой: «Я имел в виду ноготь. Его придется убрать». © DadsRGR8 / Reddit
- Приходила ко мне на прием одна мамаша. У ребенка полный рот больных зубов, и все это за неделю до моего декрета.
— А кто вам дал право в отпуск уходить, когда вы моему ребенку зубы еще не все вылечили? — выдает мне женщина.
— Отпуск декретный!
— Еще и декретный! Обнаглели совсем! © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Прихожу к терапевту, рассказываю жалобы. Рядом медсестра заполняет бумаги и вдруг такая: «Ой, какой знакомый адрес! Мой Ванька там живет. А вы ему случайно не старшая сестра?» По этому адресу проживали только я и мой муж, никаких ни младших, ни старших сестер. Говорю, мол, я Ванькина жена, а та как выпучит глаза, сразу стало понятно, что к чему. Врач и говорит: «А может вам обоим к психологу?» Предложение конечно интересное, но я отказалась. Некогда, бракоразводный процесс дело такое. © Рабочие истории / VK
- У нас был один пациент с переломом лучевой кости. Наложили гипс, все как положено. На следующий прием приходит, а у него весь гипс в стразах, переливается, красивейший узор. Я не могла оторваться, смотрела как сорока. Оказалось, что у него бизнес — украшение телефонов, детской обуви и прочего. Так он ходил и приговаривал: «Здесь могла быть ваша реклама». © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Мы с женой поздно завели ребенка, и больше детей не хотели. Поэтому я записался на вазэктомию. Так совпало, что операция была назначена в ту же неделю, когда я взял отпуск по уходу за ребенком. Доктор зашел в кабинет и такой: «Тебя всего на два дня оставили с ребенком, а ты уже хочешь сделать вазэктомию?!» © phil_in_t_blank / Reddit
- Неделю назад мне делали лазерную коррекцию зрения. Врач перед моим уходом дает последние наставления: «Как только придешь домой, сразу же ложись спать. Проснешься и будешь лучше видеть. И не бойся людей вокруг, это могут быть твои знакомые или семья!» Последняя фраза была в самую точку, потому что я была в шоке, насколько сильно с новым зрением изменились люди вокруг! © Палата № 6 / VK
- Как-то раз привозят на станцию скорой помощи роженицу из далекого хутора на своем транспорте. Женщина лежит на заднем сидении, стонет. Стали ее вытаскивать, чтобы в роддом занести. Смотрим, а там уже головка младенца между ног торчит. Причем одетая в чепчик. Мы в осадок выпали, а папаша объясняет:
— Да подъезжали уже, а он полез. Ну я ему чепчик и надел, чтоб не застудился. Зима все-таки.
Так что иногда рождаются не только в рубашках, но и в чепчиках. © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Мне сделали операцию на пальце, вставили туда металлический штифт. Когда я очнулся после наркоза, хирурга уже не было. Но кое-какой сюрприз он оставил. Прилепил рентген пальца на мою руку. © Unknown author / Reddit
- Моя мама работает медсестрой в психбольнице. Однажды к их отделению прибилась такса. Жалко им ее стало, приютили у себя на время, развесили кругом объявления в надежде, что найдутся хозяева. Но спустя несколько часов никто так и не позвонил, а собачке «по делам» захотелось. Поскольку ни у кого не было поводка, нашли такой выход: связали несколько белых простыней и перевязали с их помощью таксу, чтобы не убежала. Так и гуляли с ней по территории больницы. Все люди оборачивались вслед и с удивлением спрашивали: «А что, здесь и с собаками разрешают лечиться?» Хозяева собачки, к сожалению, не нашлись, но таксу приютила одна из маминых коллег. © Подслушано / VK
- Были проблемы с ногтями на ногах, обратился к подологу. Лежу на кушетке, он осматривает ногу и такой: «У вас такая плоская стопа!» Я не расслышал, приподнимаюсь, чтобы переспросить. А тот поднимает лодыжку и говорит: «Плоскостопие». А потом хлопает ладошкой по ней, типа: «Дай пять». © babybiancadelrio / Reddit
- Мой самый нелюбимый вид врачей — это врачи в возрасте. Как же они любят давать непрошеные советы и комментарии. Мне 25, первая беременность, пришла становиться на учет. Так гинеколог выдает мне: «Ой так рано, а как же для себя пожить?» После меня в очереди была женщина, ей 34 года, вторая беременность. Пока в очереди сидела, мы с ней разговорились. Слышу, как гинеколог ей не то, что говорит, а даже кричит: «Дамочка, вы чего? Рожать в таком возрасте, это ж вообще! Вы уже старая для такого!» Я аж улыбнулась. И когда же, по ее мнению, тогда надо рожать, прям интересно. Мне рано, ей поздно, где же эта золотая середина. © Рабочие истории / VK
"Поднимает лодыжку..." это как? Отдельно от ноги лодыжка?
- Пришла к гинекологу, а там тетенька старой закалки. Проводит осмотр и вдруг замечает татуировку на моем бедре. Ее переклинило. Как давай она читать нотации: что ж я за мать такая, да как муж меня терпит. Я промолчала. А под конец спрашиваю, мол, месячные болезненные, что делать. А та на меня вылупилась и выдала: «Так это не ко мне». Я в непонятках: «А к кому?» А та отвечает: «Это ты в свою женскую консультацию иди и жалуйся». А татуировка — это прямо по ее части.
- Сдавал как-то кровь. Врач мне говорит посидеть в кабинете, пока он с другими докторами обсудит результаты. Через 45 минут я уже не выдержал и пошел за ними. Они стояли, мялись, и все-таки врач взял смелость сказать: «Мне жаль, но у вас диабет». Я отвечаю, мол, может быть поэтому я последние 18 лет принимаю инсулин. Медсестры захохотали. Врач был новенький, и его первая неделя в больнице оказалась очень тяжелой. © jdownes316 / Reddit
- На работе жутко разболелся зуб. Отпросилась и поехала в стоматологию. Приезжаю, а в очереди никого. Думаю: «Ну сейчас починят, и спокойненько пойду домой». Ага, куда там. Сижу 15 минут, 20, 25, вижу только как эти 2 врача бегают друг к дружке в кабинет, то одна с кружкой чая, то другая. И слышно только ха-ха да хи-хи. Я уже не выдержала и говорю одной из них: «Может вы меня примете, а потом поговорите и чай попьете?» А та на меня взгляд поднимает и говорит: «Вы что не видите, мы заняты, когда надо будет, тогда и приму! Сидите молча!» Просидела я еще 20 минут и поехала в частную клинику, там меня приняли сразу. © Рабочие истории / VK
Если она приписана и наблюдается в своей консультации, зачем она к гинекологу-то пошла?
- Лежала в больнице. Отделение чистенькое, палаты небольшие. Но вот душевая одна на 10 палат. Замка нет, есть стул, которым подпирали дверь изнутри. Принимаю душ, слышу характерный звук для двигающегося стула. Говорю: «Занято!» Снаружи ответ: «Я думала, тут свободно!» Закончив, выхожу. И от тетки мгновенно прилетает вопрос: «Там все или еще кто есть?» Я и пошутила на свою голову: «Еще двое». Тетка ждала недолго, а вот кляла меня 10 дней еще. © Подслушано / VK
- Прошел разные исследования и врач мне говорит: «Ты мутант. Но твоя суперспособность какая-то дурацкая». Оказалось, что у меня есть «дополнительная» селезенка. © BonelessMegaBat / Reddit
- Панически боюсь гинекологов. Нужно было пройти медкомиссию. День Х. Захожу в кабинет гинеколога, а там врач — молоденький мужчина. Отдаю карточку, он там что-то записывает и говорит: «Раздевайтесь, присаживайтесь на кресло, я сейчас подойду». Встаю со стула и, не помня себя, просто выбегаю из кабинета. Оставила там и карточку, и обходной лист. Весь день потом думала, как их забрать. А вечером сижу, никого не трогаю, и тут заявка в друзья в соцсети от какого-то парня. Захожу в профиль и узнаю в нем врача. Я минут 10 еще, наверное, сомневалась, добавлять или нет. Добавила. Он сразу же пишет: «Мариночка, я что-то не так сказал, что вы убежали? Зайдите хотя бы, заберите свои документы, я вам так поставлю отметку, без осмотра». Пришлось объяснять ему, в чем дело. Утром пошла за бумагами, поблагодарила его еще раз за понимание. А вечером опять СМС от него. В общем, начали мы общаться. Да так хорошо, что теперь живем вместе. © Рабочие истории / VK
Мы заметили, что эпичные истории частенько встречаются в очередях. И не только на прием к врачу.
Комментарии
Прикольно, теперь у мариночки свой личный гинеколог и бояться никого не надо.
Не один год гадаю, в чем сакральный смысл осмотра гинеколога в контексте медкомиссии. ЧТО конкретно там имеет отношение к какой бы то ни было работе?
Очень интересная подборка, спасибо )
С гинекологами сложные отношения,но в частных клиниках они быстро переключают внимание с того,что ты перед ними в чем мать родила. Меня одна барышня увлекла рассказом,какие специфические болезни могут протекать скрыто и как много анализов надо сдать,чтобы выявить их)
Из недавнего. Не связано с врачом, но в клинике. Подхожу к кабинету сдачи крови. Передо мной буквально пара человек. И одна дама непонятного возраста, может 50+, может 60+. Смотрит на меня и выдает:
- Ой, молодая еще! Наверное, и менoпаузы еще нет. Нет же?
- Простите?
- Да говорю, хорошо, когда менoпаузы нет.
- Не знаю, предпoлагаю, что да
- Ой, поверь мне, это ужaсно! Рaдуйся! Каждый мeсяц радуйся, что течет. Вся гaдость выходит! И молoдеешь, молодeeшь!
- ??? ... ....
- Что? Прaвду говoрю! Радуйся, пока можeшь!
- Обязательно