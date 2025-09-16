15+ человек, которые гуляли по барахолкам с девизом: «Не знаю, что это, но мне надо»

Иногда людям только дай волю что-то изобрести и облегчить этим жизнь. Так на свет появляются ножницы для перепелиных яиц, держатели для рожков мороженого, подъемники для матрасов и многие другие таинственные штуки. Порой они оказываются в комиссионке или на барахолках. А новым владельцам остается только ломать голову, обладателями какого полезного и несомненно важного предмета они стали. Хорошо, что интернет всегда придет на помощь в этом вопросе.

«Находка из комиссионки. Там рядом были еще какие-то винтажные фотографии, но они не проясняли, что же это за штука»

Это репродукция римской монеты. Но размер, очевидно, сильно преувеличен. © Unknown author / Reddit

«Странная штуковина из секонд-хенда»

Это подъемник для матраса. Возможно, очень полезная штука для пожилых людей. © YoghurtWithHoney / Reddit

«Я купил галстук в комиссионке. Но не могу понять, что же на нем изображено»

Тут есть ручка и трубчатая проводка. Думаю, что это телеграф. © srandrews / Reddit

«Нашла чашку в комиссионке. Зацените, что у нее внутри. Производителя в сети не нашла...»

Думаю, под эти штуки нужно подложить чайный пакетик, чтобы он не всплывал, когда будете заливать его водой. © Even-Nail-849 / Reddit

«Нашла в комиссионке. Некая отдыхающая кошка, покрытая глазурью»

У моей бабули был похожий. Это держатель для гостевых полотенец или мочалок. © R4CTrashPanda / Reddit

«Купил эти странные перчатки за $ 5»

Ты шутишь? Их можно продать за $ 600, потому что это очень крутой бренд. © aefaal / Reddit

Если они настоящие, то это просто безумие. Та коллекция была очень дорогой и лимитированной. © DatBoiMnMGSUPPS / Reddit

«Что за штуковину я нашел в комиссионке? Есть компас, часы, и два слота под что-то непонятное»

В 80-е годы такое было в моде. В машинах не было ни компаса, ни часов. Поэтому использовали такие штуки. Мой отец приклеивал такую на приборную панель. А отсеки внизу — для мелочи. © Seawall07 / Reddit

В 80-е годы такое было в моде. В машинах не было ни компаса, ни часов. Поэтому использовали такие штуки. Мой отец приклеивал такую на приборную панель. А отсеки внизу — для мелочи. © Seawall07 / Reddit

«Много лет назад добыл это на барахолке. Металлическая, не реагирует на магнит. Выглядит очень круто, но предназначение я так и не понял»

Это накладка на циферблат радиоприемника. На лицевую сторону, чтобы красиво было. © DoctorOfMeat / Reddit

«Эта странная приблуда была в комиссионке в кухонном отделе. Кто-нибудь знает, для чего она?»

Это экономайзер для мыла. Когда хозяйки стирали белье вручную, они складывали в такую штуку обмылки. Так они могли использовать все до последнего кусочка. © MuzikPhreak / Reddit

«Этот чудной цилиндрический зажим достался мне на барахолке за сущие копейки»

Это приспособление для мороженого: зажимаешь рожок и окунаешь его в шоколад. © bungocheese / Reddit

«В комиссионке была целая корзина таких штук. Купил, но понятия не имею для чего это нужно»

Это помогает рыболовам вязать мушки для рыбалки. © gefloible / Reddit

«Я обожаю разные безделушки, поэтому мой парень купил мне эту приколюху. Она вращается, а еще прям тяжеленькая такая»

Вам надо вставить в центральное отверстие нитку, раскрутить ее хорошенько, а потом отпустить. Гироскоп начнет вращаться очень быстро. А так это просто игрушка. © davernow / Reddit

«Увидела барахолке. Без понятия, что это, но мне это нужно»

Это копия ритуального сосуда времен династии Шань. © randomguild / Reddit

О черт, а я думал, что это странноватый мерч по Шреку. © Unknown author / Reddit

«Комиссионка только открылась, а я тут как тут. Обнаружила эту странную, но очень красивую птичку. Открываешь, а внутри вот что»

Это буквально шкатулка для безделушек. Только ее надо закрепить где-то на стене, а не ставить. Тогда она будет открываться нормально. © whocareswhatever / Reddit

«Не представляю, для чего нужна эта деревяшка, но я ее обожаю. Ее так классно щупать!»

Это явно сделал какой-то студентик. Потому что создание «Монолита», как это называется — одно из первых заданий, что дают тем, кто изучает промышленный дизайн. © Not_an_LLM / Reddit

«На солнце цвета этой штуки из комиссионки выглядят фантастически. Правда я не уверена, что именно я тут держу в руках»

Думаю, вопрос в том, как это применить. Можно класть туда ключи или просто использовать как украшение. © joofish / Reddit

Поставь на кофейный столик и это будет ваза для конфет. © TacoTuesdayOnThurs / Reddit

«Нашел эту штуку в секонд-хенде. Сделана довольно искусно, а длиной почти полметра»