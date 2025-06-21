16 примеров того, как загадочные штуковины будоражат воображение
Фотоподборки
2 часа назад
Мы всю жизнь окружены множеством предметов. В большинстве случаев мы знаем или можем догадаться об их назначении. Вряд ли у кого-то возникнет вопрос, что же делать с кружкой или ножницами. Но порой можно встретить такую штуковину, что не будет даже предположений, что же с этим делать. Тут на помощь приходит всемогущий интернет — кто-то да знает, куда применять загадочный предмет.
«А я вот нашла какую-то деревяшку. Чуть больше 30 см и прям легкая такая»
- Думаю, это штука для того, чтобы понимать точное время по солнцу. Его надо направить на север, чтобы все было точно. © Important_Power_2148 / Reddit
- Мне жена такой же подарила. Его надо использовать близко к полудню по времени. Пару часов до, пару часов после. © dvdmaven / Reddit
«Что это за штука? Нашел на местной барахолке. Сделано из керамики, а вот ручка обмотана кожей»
- Это используется для обжарки кофейных зерен. © brock_lee / Reddit
«Нашла это в кармане мужа. Подумала, что от беспроводной мыши, но он сам обалдел. Сказал, что такие технологии они вообще не используют»
Это может от любого дистанционного девайса: пульт для компа, игровая консоль, мышь, клавиатура, колонка, микрофон и много чего ещё.
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- Это штука для игровой консоли, чтобы она работала дистанционно. © ArmNice5830 / Reddit
«Моя невеста хранит это в спальне — загадочный металлический цилиндр»
- Это деталь от лунного орбитального модуля. © MealReadytoEat_ / Reddit
- Это очень круто! Передавайте из поколения в поколение. © Potatonet / Reddit
«Что это за штука, обнаруженная в школьном спортзале?»
- Тут еще колышки нужны. Это специальная доска для лазанья. Берешь колышки и пытаешься подняться на руках, переставляя колышки в отверстия повыше. © 616Runner / Reddit
«Найдено в номере отеля. Подключено в розетку, но ничего не делает. Эта золотая пластина вращается и все»
- Там сверху должен быть свет, видимо, сейчас сломанный. Он направлен на золотую пластину и отражается на стены, создавая мягкое освещение в комнате. © _Lukedan***_ / Reddit
«Нашла в своей стиральной машине это крошечное улыбающееся лицо. Не растворяется и не пахнет»
- У вас есть дети? Похоже на резиновую часть штампа, как на конце маркера. © Hudsonrybicki / Reddit
«Вручили эту штуку в подарочном пакете. Она небольшая, будто на карандаш надевается, но не ластик. Пытался выяснить, приделать к своему карандашу — не вышло»
- Похоже на крышечку для питьевой трубочки. © nillish86 / Reddit
«Большой серебряный ковш с таинственным отверстием»
- Эта штука для того, чтобы доставать вареные яйца из кипятка. © acryingshame93 / Reddit
«У меня нет ни единого предположения о том, зачем нужны эти ножницы»
- Это ножницы для открывания перепелиных яиц. У них твердая скорлупа и такие ножницы очень помогают. © AZdesertpir8 / Reddit
«Что за непонятное возвышение в моем доме?»
- Это ступенька для дровяной или газовой печки. © TheGutch74 / Reddit
«Нашел в лесу два пластиковых пакета, наполненных чем-то, похожим на землю, и привязанных к дереву»
- Похоже, кто-то использует метод разведения воздушными отводками. Из здоровых веток получить новые деревья можно гораздо быстрее, чем из семян. © InternationalHat176 / Reddit
«Сегодня утром нашли это на полу спальни»
- Эти штучки называют «семенами для ушей», а используются они в акупунктуре. © Fazori / Reddit
«Даже моя прабабушка не знала, что это. Но использовала для того, чтобы выкопать картошку»
- Мне ответило много народу! Но мы выяснили, что это изготовленный вручную инструмент XIX века. С самым широким применением — от выдергивания гвоздей и закручивания колючей проволоки до, да, прабабушка была права, выкапывания картошки. © childowind / Reddit
«Наткнулся на это во время похода по леднику. Похоже на какой-то механизм, но для чего он?»
- Это старая техника, использовали на горной разработке. Это подъемник, чтобы опускать и поднимать руду. © averageguy20042 / Reddit
«Моя собака нашла где-то в доме этот странный зеленый воск. Он очень мягкий и совсем без запаха»
- Это сырный воск. Многим производителям ирландского сыра нравится использовать именно зеленый воск. © Wonderful-Process-96 / Reddit
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Фото на превью THEElleH*** / Reddit
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