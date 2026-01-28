Шуршит в ванной.разумеется,нужно заглянуть-мало ли чем интересным интимным занимается за закрытыми дверьми?
А сантехник обязан сообщить о том,что его никак не касается?там кроме денег,которые хозяин специально убрал,еще и коврик и ершик могут быть,надо сообщить!
16 историй, которые подтверждают: у богатых свои причуды
Иногда кажется, что у каждого из нас своя шкала «нормальности», и именно поэтому жизнь так любит подкидывать странные контрасты. Когда богатый человек с искренней болью рассказывает, как ему тяжело ездить на Mercedes, а не на BMW, хочется уточнить: это точно жалоба? А когда подруга невзначай советует мамам купить детям квадроциклы, потому что «мои в восторге», реальность у многих слегка подвисает. В такие моменты особенно ясно понимаешь: в жизни все относительно.
- Знакомый — владелец автосалонов. Человек очень обеспеченный, всегда с иголочки. Поехали с ним в командировку. Заходим в номер люкс в отеле, он бросает чемодан, идет в ванную. И тут слышу, что шуршит чем-то и возится там долго. Заглядываю, а он аккуратно выливает шампуни и гели из маленьких отельных баночек в свою большую бутылку, которую привез с собой. «Ну а что? Оплачено же, чего добру пропадать».
- Я работаю слесарем-сантехником. Недавно мне пришлось ремонтировать унитаз одному клиенту. Богатый особняк, все в мраморе, красиво, шикарно — одним словом. Под крышкой бачка я обнаружил пачку денег, которая была плотно перемотана скотчем. Позвал хозяина и показал. Так он молча взял находку, расплатился со мной за работу и попрощался. © Не все поймут / VK
- У моего начальника денег куры не клюют. Пригласил к себе домой. Тут он выносит тарелку с огурцами и помидорами, сияет от гордости: «Вот! Свои, без химозы!» А я потом у его жены тихонько спрашиваю: «Тяжело огород дается?» А она вздохнула и как ляпнет: «Ой, лучше не спрашивай. Садовник — 60 тысяч, грунт из Германии, теплица с климат-контролем, счета за свет. Каждый этот помидор нам по цене моей новой сумки обходится. Зато свое, домашнее».
- Как-то вез жену клиента домой из аэропорта после первого сильного снегопада в этом году. Мне было «так жаль», когда она сказала: «Ох, муж так расстроен! Снег успели почистить только перед двумя нашими гаражными воротами. Он хотел поехать на своем BMW, но теперь ему придется ездить на моем Mercedes еще неделю». © Shyguy8413 / Reddit
- Девочка из параллельного класса училась в одном столичном вузе. В ее семье с финансами все было хорошо, но родители деньги контролировали. Каждые полгода телефоны не меняла, по общению адекватная. Однако большинство студентов были гораздо богаче и более оторванными от реальности. Например, одна студентка не могла поверить, что можно жить в 2-комнатной квартире, в которой даже второго этажа нет. У другой случилась истерика, когда она узнала, что бывают дома с туалетом на улице. © Namegood / Pikabu
- Я управлял сетью ресторанов премиум-класса. К нам начал приходить один бизнесмен, который оставлял баснословные чаевые. А однажды в порыве щедрости он и вовсе отдал официанту свои дорогущие часы. Но на следующее утро вернулся. Официант все сразу понял — снял часы и отдал владельцу. А мужчина вдруг сделал то, от чего у всех нас рты открылись. Он сказал: «Прости, было невежливо с моей стороны отдать тебе поношенные часы», — достал коробку с такими же, но новыми, и подарил ему. © alex-manutd / Reddit
- Я подаю коктейли возле бассейна в 4-звездочном отеле. Однажды постоялица, даже не взглянув на меня, монотонно произнесла: «Я потеряла солнцезащитный крем. Найди его». © bluebunny20 / Reddit
- У моей подруги есть такая знакомая, которая прям очень обеспеченная, а сама подруга — вполне себе обычная. И та вечно ей звонит и какие-то волшебные советы дает. Типа: «Мы детям купили квадроциклы. Ой, эта такая классная вещь, они на них гоняют, им так нравится! Я тебе прям советую, обязательно своим купи!» И подружка такая: «Я не пойму, что это — святая простота или она типа так хвастается?» © Инесса Федоровна / ADME
- Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все. Вот только под конец он уточняет:
— Я буду не пешим курьером, у меня есть авто.
— Вам, молодой человек, только 18 исполнилось. У вас уже есть права и машина?
— Нет, прав нет. У меня личный водитель
— ???
— Папа сказал: «Ты уже здоровый лоб, иди работать». © tanri / Pikabu
- Нужно было покрасить одну комнату в доме богатеев. Естественно, они хотели, чтобы все было как можно быстрее. Ну и парень-маляр сказал, что теоретически быстро можно все сделать распылителем. Хозяева довольные, спрашивают, мол, у тебя есть эта штука? Парень ответил, что нет. Тогда они спросили, какой нужен и просто подарили ему этот агрегат стоимостью, на минуточку, 5 тыс. евро. © Z-W-A-N-D / Reddit
- У меня еще круче вариант всплыл как-то раз. Мадам поучала целый коллектив: «Что вы здесь сидите, сейчас самое время квартиры покупать!» © ФьюАлка / ADME
- Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, а там кучка семиклассниц успокаивают бьющуюся в истерике подругу. Девочка вся в слезах и чуть ли не ультразвуком жалуется на своих родителей: «Я не понимаю! Неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» Двумя днями позднее она была уже довольная и хвалилась, что дошантажировала родителей. Заявила, что бросит конный спорт, и ту лошадь ей все-таки купили — на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Работала моя сестра в магазине одежды с конскими ценниками. Пришел как-то к ним дядя купить себе пальто где-то за 9 тысяч долларов. Пробивают сумму по терминалу, проводит карту, а платеж не прошел. Ну завис терминал и все. Ладно, перезагрузили, повторно провели оплату, все успешно, — дядя довольный ушел. Но внезапно в течение дня из терминала выезжает чек на всю ту здоровенную сумму! Да, та транзакция при зависании терминала решила все-таки завершиться. Девки на взводе. Ну еще бы, у человека с карты столько денег ошибочно списать! Звонили ему целый день в ожидании фееричного скандала, но абонент был не абонент. В итоге он сам перезвонил на следующий день:
— Добрый день, вы мне звонили?
— Да, мы извиняемся, но при покупке пальто мы дважды взяли с вас оплату! Не могли бы вы к нам подъехать для возврата денежных средств?
— Вы серьезно? Одну минуту, — говорит и проверяет счет. — Ого, девушка, а я и не заметил даже! © alekseipetrenko / Pikabu
- После переезда в студенческое общежитие ко мне подошла одна богатенькая девушка и спросила: «Как часто и в какое время приходят горничные?» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не рухнуть на колени от смеха. © BluesBoys101 / Reddit
- Когда-то давно начал ухаживать за мной очень обеспеченный парень, а я морочила ему голову, мол, то да, то нет. В итоге отказала. Позже решила возобновить общение. Он за это время съехался с девушкой. Чтобы начать отношения со мной, но и ее при расставании не обидеть, он купил ей квартиру с дорогим ремонтом. Сказал, что некрасиво выставлять девушку на улицу. © Подслушано / Ideer
- Я как-то подругу пригласила на дачу. Она очень нервничала из-за туалета на улице и первые сутки вообще отказывалась туда заходить. Я уговорила, и оказалось, что не все так страшно, как она представляла. А на второй день я с удивлением узнала, что она не умеет чистить картошку и не знает, что из курицы можно варить бульон. С одной стороны, было смешно, а с другой — даже завидно — в 20 лет не знать бытовухи. © lowkick / ADME
В такие моменты понимаешь, что мы живем будто в параллельных мирах, где одни и те же слова имеют совсем разный вес. Пожалуй, самое полезное — иногда сверять реальность, прежде чем раздавать советы или жаловаться вслух. А у вас есть подобные примеры? С удовольствием обсудим в комментариях.