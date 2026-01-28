16 историй, которые подтверждают: у богатых свои причуды

Иногда кажется, что у каждого из нас своя шкала «нормальности», и именно поэтому жизнь так любит подкидывать странные контрасты. Когда богатый человек с искренней болью рассказывает, как ему тяжело ездить на Mercedes, а не на BMW, хочется уточнить: это точно жалоба? А когда подруга невзначай советует мамам купить детям квадроциклы, потому что «мои в восторге», реальность у многих слегка подвисает. В такие моменты особенно ясно понимаешь: в жизни все относительно.