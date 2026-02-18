19 звонков в службу поддержки, после которых хочется обнять и оператора, и клиента

А вы догадались, что это за «опаньки»? И помните, ваш звонок очень важен для нас! Ой, нам очень важны ваши истории в комментариях, оговорочка. Так что делитесь своим опытом и не забудьте рассказать, какая у вас любимая мелодия на ожидании.

Еще несколько статей на бытовые темы: