С нижним бельём - извращенец? Я, вообще, человек воспитанный и культурный, но если бы посторонний стал перекладывать моё нижнее белье, то кричала бы и ругалась na чём свет стоит, выгнала бы к чёртовой матери и не заплатила. У меня не салон разврата.
15+ мастеров по вызову, о которых еще долго будут помнить все жильцы дома
Истории
только что
На первый взгляд, кажется, все просто: если заискрила розетка, потек кран или приказала долго жить стиральная машинка, нужно вызвать мастера, который все починит. Но у героев нашей статьи вышло слегка по-другому. Одним пришлось сгонять ремонтника с дивана, а другим - стоять над душой и контролировать каждый шаг. Да вы сами посмотрите.
- Вызвала как-то мастера на час, надо было заменить дверной звонок и закрепить кабель-канал снаружи у двери. Указала, что нужен перфоратор, а для дверного звонка надо будет нарастить кабель. В итоге пришел дядечка, долго смотрел на звонок, ругаясь на конструкцию и в упор игнорируя инструкцию. Сама показала, как разобрать, и объяснила ему схему подключения. С горем пополам подключил. Начал намечать места для дырок под дюбели. На глаз и криво. Отобрала карандаш и наметила сама. Вроде сделал. Начал собираться, но я заметила, что нервничает. Спросила, что случилось. Оказалось, что он случайно стремянкой угробил кнопку дверного звонка. Это был первый случай, когда я не заплатила мастеру за работу. © Карусельдь v2.0 / ADME
- У меня две кошки, я их всегда закрываю в комнате, в которую работники заходить не должны. Я всегда готова помочь мастерам и принести то, что им надо. Но как-то раз захожу в комнату и вижу, как один мастер из ящика взял мое нижнее белье и куда-то перекладывает его. Как же я радуюсь, когда все эти мастера уходят. © ObsessiveAboutCats / Reddit
- Студентка, снимаю квартиру. Однажды во время зачетной недели пошла ночью в туалет и, полусонная, уронила в унитаз целый рулон туалетной бумаги. Еще и смыла. Наутро, конечно, все засорилось. Вызвала сантехника, по телефону мне сказали, что работа очень сложная, придется снимать унитаз и поэтому стоит все это соответственно. Приходит мастер и за пять минут все исправляет, просто подцепив злосчастный рулон тросом. Заплатила ему, как и договаривались. © Подслушано / Ideer
- Приходит ко мне мастер, чтобы починить интернет и кабельное телевидение. Оставляю его в гостиной, а сам ухожу в свою комнату. Дверь не закрываю на случай, если ему что-нибудь понадобится. Через час думаю: «Тишина какая-то. Вдруг что-то случилось». Иду проверять, а этот чудо-ремонтник сидит на моем диване и смотрит телевизор. Спрашиваю, все ли исправлено. Мастер говорит: «Ага!» © kmcdingus / Reddit
- Купила шаровые краны на отводки от стояков в квартиру, вызвала сантехника от жилищного кооператива, чтобы поставил. Он отказался, мол, напокупают ерунды, а он только старым кранам доверяет. Так как предыдущие он уже снял, выгнать его было невозможно. В итоге поставил «свои проверенные», замотал паклей и ушел, довольный. Велел раз в месяц поворачивать туда-сюда, чтоб не прикипели, как предыдущие. На второй-третий день краны потекли, залили соседей. Пошла ругаться к председательнице. Та посмотрела на меня, как на инопланетянку, и спросила: «У вас текут краны? Сами виноваты! Вы же их, наверное, крутили?» Я не нашлась, что ответить, ушла, вызвала сантехника по объявлению, он поставил нормальные краны безо всякой проверенной столетиями пакли, и они исправно служат уже лет 15. Больше я ни разу не обращалась к работникам жилкооператива. © Таисия К / ADME
- Построили домик, я с любовью подобрал ништяки в кухню и санузел. И загремел в больницу на месяц. Жена за это время успела вызвать «мужа на час». Все, что можно было сделать не так, он сделал не так. Подобрал я держатель для туалетной бумаги с полочкой для мобильника. Думал, приделаю эту штуку на борт тумбы с раковиной — и капли не летят на бумагу, и дотягиваться удобно. Чувак ее прилепил на стенку между унитазом и тумбой, да еще и вверх ногами. И штырь, на который бумагу надо надевать, теперь в тумбочку упирается. А еще он добрался до моего клея «Жидкие гвозди», и вообще все везде прикрепил на него — даже раковину на кухне, хотя рядом лежал силиконовый герметик. Ровно один раз посуду помыли горячей водой, потом раковина остыла, и бздынц... © Banzaika / Pikabu
"Ваше дело стиральную машину ремонтировать, а не квартиру рассматривать", - ответила бы такому любопытному.
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«Увлекательная переписка с мастером произошла. Я думала, он что-то мне про шерсть в стиральной машинке скажет. Но не-е-ет». © gestushka / X
- Когда у меня дома работает мастер и что-то чинит, я быстро хожу из комнаты в комнату, ничего особо не делая, например, перебираю какие-то бумаги, убираю прихватки, перекладываю книгу с одного журнального столика на другой. Весь прикол в том, чтобы казаться занятым и не пялиться на человека за работой. © cubosh / Reddit
- Знакомые посоветовали мастера по ремонту. Надо было плитку в ванной положить. Он три дня замерял плитку и потом собрался ящик "бракованной" выбросить, мол, там отклонение по размеру было. Я в тот момент к экзаменам дома готовилась и мастера притормозила. На четвертый день он соизволил начать плитку класть. Мой внутренний геометр был в ужасе. Приехавший из командировки отец мастера погнал и сам за два дня плиткой все выложил.
Он же всю жизнь своими руками ремонт делал, а тут мама его уговорила сэкономить время и довериться профессионалу. © Анна Ши / ADME
- Ой, стыдобушка! Тут к нам пришел мастер менять окна на пластиковые, весь такой красавчик, качок. Сижу, стараюсь незаметно рассмотреть его и одновременно рассказываю о нем подруге в переписке. Она возьми да и скажи: "А ты его сфоткай!" Ну я и сфотографировала. Со вспышкой. Заметил. Упс... © Подслушано / Ideer
- Пришел мастер ремонтировать стиралку. Его особенность — проговаривать все свои действия! "Вот сейчас возьму отвертку, вот посветить надо фонариком, вот подшипник стерся!" И просьбы: "Идите быстро сюда, держите тут. Халаты с крючка убрать, мешают мне. Дайте коврижку (оказалось, коврик под попу), холодно на полу сидеть". А потом полилась история всей жизни: как учился в школе, как получал профессию, где работал. Три часа кошмара! Наконец-то, ушел. И тут с окна падает кактус в горшке — тоже, бедняга, не выдержал. © Подслушано / Ideer
- Звонит бывшая. Говорит: «Потекла посудомойка, вызвала мастера с сайта объявлений. Так он три часа возился, деньги взял, а там как текло, так и течет». Решил помочь. Приезжаю, заглядываю за посудомойку, а этот мастер там даже не додумался проверить хомут на шланге. Я все заменил за 10 минут. Вопрос к «мужьям на час»: «Почему вы перед тем, как выкладывать объявление, не изучаете матчасть?» Человек я принципиальный, вызвонил этого мастера, вежливо поговорил с ним, деньги он вернул. © StanleyD / Pikabu
- С бывшим жили в моем частном доме. Незадолго до расставания у нас сломался газовый котел, вызовом мастера занимался бывший. Давали гарантию пять лет, но недавно с котлом снова возникли проблемы. Написала бывшему с вопросом, сохранились ли контакты фирмы. Получила в ответ только истерику, что я хитростью хочу его заманить к себе обратно. Ну да, четыре года не общалась, повод искала и вот наконец-то придумала. Все-таки у некоторых очень высокое самомнение. © Подслушано / Ideer
- Забавная история: мы обновляли кухню в прошлом году и моему мужу пришлось переставлять водопроводные трубы для посудомоечной машины. Он вскрыл стену и приступил к делу. И тут я слышу, как он ругается себе под нос. Я вошла и спросила, в чем дело. Оказывается, он злился на то, что предыдущий сантехник сделал работу некачественно. Вот только фишка в том, что этим горе-мастером был он сам. © WestAshevillean / Reddit
- Вышел из строя холодильник. Мама звонит мастеру и рассказывает, что случилось. Тот в ответ: «Понятно, но это же мне к вам придется в субботу ехать». Мама отвечает: «Ну да, в будни-то все работают». Но он ехать никак не хотел и как выдал всю инструкцию маме прямо по телефону. Объяснил, что нужно подкрутить, чтобы он снова начал морозить как прежде. Мама все это проделала и холодос до сих пор с нами. © Zershon / Pikabu
- Начала капать вода в стиральной машине. Вызвал мастера. Сначала он задвигал, что это остатки воды после стирки, но за ночь их накапливается под литр, многовато для остатков. Сняли крышку, капает из клапана подачи воды. Я спросил, сколько стоит заменить его, была озвучена «кусачая» цена. Посмотрел стоимость в интернете и обалдел, он стоит во много раз дешевле. Выгнал мастера. Съездил, купил клапан. Замена элементарная — три трубки перекинуть и два винта прикрутить, дел на пять минут, даже лезть никуда не надо. Течь прекратилась, все работает. А мастер мало того что несет чушь, так еще и цены заряжает как таксист у аэропорта. © SebPereita / Pikabu
- Мне всю сантехнику делали одни и те же ребята. Всем довольна, уже несколько лет работает почти без проблем, но в одном месте сумели они напортачить. 150 раз спросила: «Влезет машинка стиральная под столешницу? Скажите какая высота и ширина должна быть у машинки». Вроде все в порядке. И тут сюрприз — не влезает из-за нескольких миллиметров. Впихнули без крышки, все работает, но я то знаю, что там косяк. © Габриела / ADME
- Перестала работать стиралка, просто выключилась на ровном месте и без каких-либо предпосылок. Вызвала мастера. В компании сказали, что диагностика бесплатная. Ремонтник снял верхнюю панель, посмотрел, сказал, что нужно «мозги» стиралке заменять, и озвучил цену, за которую вполне можно новый агрегат купить. Я отказалась от такого заманчивого предложения. Крышка после ухода мастера так и осталась открытой. Ну и решила я глянуть, что там вообще находится, чисто из любопытства. А там одна клемма не до конца защелкнута. Поправила, включила машинку, а она заработала! Мне позже подсказали, что от вибрации мог отойти контакт. Семь лет уже «ремонту». Вот такие бывают мастера. © Miyachycha / Pikabu
- Вспомнилось, как мама нам с сестрой сантехника подогнала. В прямом смысле по частному объявлению в газете нашла. На секундочку, ни о каких сайтах речь тогда не шла, просто местечковая газета с бесплатными объявлениями, где в одной колонке было «чиню сантехнику, электрику» и «познакомлюсь с порядочным мужчиной».
Мы с сестрой хором заорали, типа, мам, тебе нас не жалко вообще? То есть ты просто позвонила какому-то левому мужику, который просто написал в бесплатную газету, что он мастер на все руки? Мама на это радостно и бодро отрапортовала: «Я у него сразу спросила, порядочный ли он человек. Он сказал, что да».
Когда заявился двухметровый «шкаф», мы с сестрой нервно сглотнули и многозначительно переглянулись. Мастер, к слову, оказался хороший. Починил наш потекший бачок и даже по доброте своей поменял пару изношенных прокладок, которые еще не привели к неприятностям, но грозили в скором будущем. После этого мы еще пару раз пользовались его услугами. Но встречали уже безо всякой опаски. © Anastomus / ADME
Не поверите, но ремонтникам тоже есть чем поделиться. Вот 15+ мастеров на все руки, которые с юмором рассказали о своих трудовых буднях.
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