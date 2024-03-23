История дочери, которая была № 2 до тех пор, пока родителям помощь не понадобилась

— Наташ, что ты так обижаешься? У Ирины вот семья, и внук скоро родится. А ты — одинокая и молодая. Еще заработаешь.

Дочь смотрела на родителей и молчала. Хотя ей хотелось кричать. На них, на сестру и на весь мир. Но она всегда молчала.

А Ирину любили всегда больше. Это было неудивительно. Старшая сестра считалась сообразительной девочкой и красавицей. Эти достоинства немного затмевали не особо хорошие оценки в школе и университете. А младшая, Наталья, была совсем не похожа на сестру. Молчаливая, обычная.

— Наташ, тебе не надо обижаться на наше решение. Ты же знаешь, что мы тебя тоже любим.

Тут уже дочь не сдержалась:

— Так любите, что все деньги от квартиры отдали Ирине? Квартиры, которую вы обещали нам двоим? Так вы меня любите?

— Да мы уже объяснили тебе! — возмутился отец. — У Ирины семья, ребенок скоро. Им нужна двухкомнатная. И теперь они возьмут немного в кредит и купят жилье. А ты одна. Легко сама купишь себе квартиру. Когда захочешь. И какую захочешь.

— А на что? А, пап? На какие шиши?

— Накопишь, — буркнула мать. — И вообще, мы так решили и все. Хватит обсуждать эту тему.

Спорить, когда все уже было сделано, бессмысленно. Даже если все было сделано за ее спиной и втайне. Даже если обида обжигает все внутри.