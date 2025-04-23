Если характер подходящий и родители научили личным границам, то конечно сразу ответят. А кому-то приходится этому долго и упорно учиться.
16 примеров того, как легко перейти границу дозволенного и не заметить
Народное творчество
1 час назад
Каждый из нас хоть раз сталкивался с людьми, чья дерзость, вызывающие слова и манеры могут застать врасплох. И порой бывает трудно постоять за себя. Но находятся смельчаки, которые не теряются и точно знают, как им ответить.
- Стою в огромной очереди в магазине. Я уже следующий, но у человека передо мной куча товаров. Тут еще одна девушка-кассир открывает другую кассу и зовет следующего покупателя. Это я. Но у кассы есть две стороны — правая и левая. Так-то люди должны подходить справа, но левую сторону тоже можно использовать.
И вот я уже подхожу, но какой-то мужик с самого конца моей очереди летит к нам, расталкивая всех на своем пути, и тормозит прямо передо мной. У него в тележке гора товаров, он начинает бросать их на ленту. Я стою на другой стороне кассы с одной покупкой в руках и начинаю сгорать от ярости. Кассир подождала, пока он все выложит, и такая: «Простите, вы не с той стороны. Вам придется пройти в конец очереди». Которая уже стала огромной. © IsaidMarkItEIGHT / Reddit
- Делали мне биопсию после странных результатов МРТ. И врач мне потом сказал: «Ну, ты мутант, но твоя суперсила — фигня». Оказалось, у меня выросла еще одна селезенка. © BonelessMegaBat / Reddit
- Стала замечать дома странности — вещи не на своих местах, кое-что исчезло. С мужем живем вдвоем, он вечно на работе. Однажды прихожу — шкафы пустые, а в комнате сидит свекровь. И с улыбкой сообщает: «Я тут распродажу устроила! Все перебрала — от твоих платьев до нижнего белья. Уже часть в интернете выставила, остальное давай с тобой сфоткаем!» Я, пытаясь сохранить спокойствие, спрашиваю: «А если мне что-то из этого нужно будет?» «А что ты все копишь? Людям нужнее. А у тебя и полки свободные, и энергия циркулирует!» Вот такая у меня наглая свекровь.
- Поражает человеческая простота. С мужем продавали машину, чтобы купить новую, а жена брата затаила за это на нас вселенскую обиду. Она ожидала, что мы просто так отдадим им машину, ведь она нам не нужна. На аргумент, что нам нужны деньги, а не благотворительность, невестка заявила, что семья так не поступает. А раз мы решили так поступить с ними, то и семейных уз между нами нет. Когда рассказала брату, он слегка офигел и мигом охладил ее возмущение. На семейных застольях до сих пор не здоровается и не разговаривает с нами. Не понимаю, как брат ее терпит. © Подслушано / Ideer
- Невероятно раздражает, когда стоишь, оформляешь заказ у терминала в фастфуде, а кому-то сзади тебя неймется. И нагло в экран пялятся, и картинно вздыхают, но сегодня парень побил все рекорды наглости. Он просто встал передо мной и такой: «Ну че, ты еще долго?» Бесит! Никогда не торможу, не раздумываю, но людям всегда надо «вотпрямщаз». © Подслушано / Ideer
- Я работаю в местном театре. Позвонила как-то женщина, чтобы купить билеты на почти распроданный спектакль. При этом жаловалась на все подряд. А потом бросила меня на удержание и стала звонить родственникам, чтобы узнать, нужны ли им билеты. Пока я висел на линии, к кассе подошла бабуля и спросила, не осталось ли билетиков. Я отложил трубку, в которой еще играла музыка, и продал этой даме последние места на спектакль. Старушка ушла, а 2 минуты спустя женщина на том конце провода наконец-то договорила с родней и сказала, что ей нужны билеты. Ну я и ответил: «Боюсь, мы все распродали, пока вы держали вызов на удержании. Удачи в следующем году! Я могу еще чем-то вам помочь?» Она аж задохнулась от ярости. © Unknown author / Reddit
- Какая-то дама на улице сегодня едва не упала, я вовремя подбежал и подставил ей свое плечо. Знаете, что я услышал вместо спасибо? «Да что вы себе позволяете, парень?» Да-да! Я был шокирован. Говорю: «Да вы же чуть не упали, я помочь хотел!» А она: «Как упала, так бы и встала! А хватать незнакомую женщину очень некультурно!» Я бы мог с ней поспорить, кто тут из нас более некультурный, но не стал. © Палата № 6 / VK
- Пошла утром в овощной магазин, народу куча, все набирают себе в пакеты картошку, морковь, яблоки. Одни женщины в очереди стоят. Единственный мужчина, стоявший недалеко от меня, куда-то отошел, а когда вернулся, то начал уточнять, за кем он стоял. И тут начался скандал, мол, мы вас не помним, вас тут не было. Мужик растерялся, но продавец и некоторые женщины подтвердили, что он тут стоял. Конфликт начал затихать, как вдруг одна дама решила дать ему исчерпывающую характеристику. Заявила, что он не мужчина, а хам, лезет без очереди. И вообще, у нее три высших образования, а он быдло. Еще и повернулась ко мне за поддержкой. Ну а я такая: «У меня одно высшее. Я тоже быдло?» © Палата № 6 / VK
- Моя жена вернулась с ретрита. Там ей рассказали про суперпользу ранних подъемов, якобы от этого она станет успешнее. И, конечно, это все должно «передаться» мне. Но она напрочь забыла, что она крепко спит и необходимо несколько будильников, чтобы ее разбудить. Каждый день я просыпаюсь в 4 утра от этих дурацких будильников и уже нормально доспать не удается. У нас двушка, то есть уйти ей некуда, чтобы мне не мешать. Она сначала гремит на кухне, потом скачет во второй комнате, громко листает книгу, кашляет. При этом в семье работаю только я и, соответственно, содержу весь этот цирк тоже я. И ладно бы я имел с этого хоть какие-то бонусы, например, чистую квартиру и наглаженную одежду. Или завтрак, когда я встаю. Но когда я встаю (в 6-6:30), она уже устала и не в настроении. Так что я имею только недосып и постоянное раздражение. Понимаю, что сам виноват, создал ей тепличные условия, усадил на шею, а как теперь мягко направить ее в другое русло — не знаю. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе был такой случай: пришла девочка из соседнего кабинета и говорит, что у коллеги день рождения, она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда же нам идти к ним. «А мы торт уже съели, так получилось. Но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив», — отвечает. Мы в ступоре: как праздновать — так сами, а как на подарок — так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
- Сегодня я, как и всегда, вышла на свою смену в кофейню. Перед входом асфальт сильно обледенел, поэтому я попыталась подручными средствами очистить дорогу людям, которые захотят заглянуть на кофе. Полчаса чистила дорожку, сил много потратила, кипятка, швабру чуть не сломала, но у меня получилось. В благодарность услышала от женщины, которая упала на льду в 5 метрах от нашей кофейни, такие слова: «Ты чего здесь не почистила?! Хочешь, чтобы люди угробились!» © Палата № 6 / VK
- Моя жена утопает в косметике. Каждый раз, когда мы даже в супермаркет собираемся, она минут 40 красится. Каждый божий раз. Никуда из дома не выходит — красится, идем куда-то по делам — красится. Мою маму как-то скорая забрала, мне позвонили, и я сказал жене, что еду в больницу, жена ответила, что едет со мной. Ну я не против был подождать 5 минут, пока она соберется, но я не думал, что она снова начнет наводить марафет. Поссорились тогда. И так всегда. Да, я 100 раз слышал, что женщины прихорашиваются не для мужчин, а для себя, самооценка, и все такое. Но всему же должен быть какой-то адекватный предел?! © Подслушано / Ideer
У меня так дочка красится)) даже больная и зная, что никуда сегодня из дома не выйдет
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- Моя мать — молодая 45-летняя женщина. Но она считает, что для нее уже все кончено. Она тот еще манипулятор и всегда давит на жалость, чтобы ее, несчастную, пожалели. Я замужем, живу в 60 км от нее, она замужем тоже, ее муж работает, а она домохозяйничает. И вот она может позвонить и начать забрасывать вопросами: «А как это вот найти? А у меня в телефоне высветилось чего, это что? Приезжай, посмотри». Я езжу к ней раз в 1-2 недели. Чаще не выходит, у меня всего один выходной, в который надо домашними делами заниматься. Она не может порой просто найти в поисковике информацию. Но видосиками себе голову засорять умеет. Я ей спокойно всегда стараюсь объяснять, но у нее позиция: «Я не понимаю и не собираюсь разбираться, приезжай и сделай». Когда после такого очередного выкидона я предложила ей отключить интернет и променять новенький смартфон на кирпич с кнопками — обиделась. © Подслушано / Ideer
- Было это лет 40 назад. Бабушка повела меня в больницу. В очереди сидел малыш с мамашей, ревел. Я его разговорил, успокоил, развеселил. Дал ему кубик Рубика. И вот мамаша его уводит. Я, собственно, требую свой кубик обратно. Сначала она меня игнорирует. Я иду следом, не отстаю. На меня начинают орать и требовать отвалить. И тут в дискуссию вступает моя бабушка. Мамашка сваливала, как тойтерьер от манула. © Enot11*** / Pikabu
- Ходила на рынок. А там бабки на одного мужика набросились, так как он покупал очень много мяса. И они как давай на него кричать, что он у них все отбирает. Мужик ушел. Продавец у одной из тех бабок спрашивает, мол, что вам взвесить-то. А она ему: «Ой, милок, я просто посмотреть зашла». © Chekhoslovatskiy / Pikabu
- Моя свекровь — женщина с фантазией. На каждый праздник дарит мне дезик. Я уже шкафчик в ванной для них выделила! Спрашиваю у мужа, мол, скажи честно, воняет от меня? Он поржал и объяснил: «Не, мама так показывает свою пассивную агрессию. А ты пахнешь вкусно». Ага, пассивную. Я ей на Новый год дарю крем от морщин. Посмотрим, уловит ли она мой «тонкий» намек. © Мамдаринка / VK
На этом истории о том, как люди столкнулись с хамством, не заканчиваются. Здесь 16 человек рассказали про свой опыт общения с невоспитанными людьми.
Фото на превью freepik / Freepik
Комментарии
Уведомления
Свекрови с дезиками можно прокладки от недержания подарить - это доходчивее будет)
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"как тойтерьер от манула" - ШЕДЕВР, утащу себе в копилку. Я обычно сравниваю йорка с мейкуном, но это еще более эпично
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