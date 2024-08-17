16 крутышек, которые любого нахала способны сделать шелковым

С детьми работать интересно, они все такие разные : непоседы, и тихони, хитрюшки и простачки, правдолюбы и лгунишки, но всегда можно найти подход к любому ребёнку. А вот как справляться с наглыми яжмамками, или неадекватными родственниками, этому, к-сожалению, не учат в педагогических уч.заведениях. Это зависит, наверное, от опыта работы и личных качеств воспитателя. Не каждый может так ловко "обработать" такую мамашу.