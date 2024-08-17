С детьми работать интересно, они все такие разные : непоседы, и тихони, хитрюшки и простачки, правдолюбы и лгунишки, но всегда можно найти подход к любому ребёнку. А вот как справляться с наглыми яжмамками, или неадекватными родственниками, этому, к-сожалению, не учат в педагогических уч.заведениях. Это зависит, наверное, от опыта работы и личных качеств воспитателя. Не каждый может так ловко "обработать" такую мамашу.
16 крутышек, которые любого нахала способны сделать шелковым
Истории
56 минут назад
Когда внезапно встречаешься с человеческой наглостью, нужные слова для отпора находятся не всегда. Но умение ставить хамов на место можно прокачать. Вот герои нашей статьи точно знают, что отвечать людям, которые уверены, что мир вращается вокруг них.
- Папа ушел от нас с мамой, когда мне было 5. Еще год он навещал меня, а потом заявил: «Я больше приходить не смогу — мне жена не разрешает». Ох, как я рыдала, как ждала его! Но вот прошло 20 лет. На днях отец объявился на пороге, мол, доча, я так скучал! А я улыбнулась ему и сказала: «Ой, папа, я с тобой видеться не смогу — мне муж запрещает с незнакомыми мужчинами общаться». И захлопнула дверь. И нет, я не жалею.
- У нас в группе детсада была мамаша системы «Нам все должны!» Но воспиталка оказалась хитрее. Каждый вечер она встречала мамашу с широкой улыбкой и говорила: «Ваш ребенок такой молодец! А как рисует и лепит — хоть в Третьяковку неси! Знаете, вам не место в муниципальном саду, вам нужно искать особое место для одаренных детей, тут его таланты загубят. Я-то стараюсь, но вы ж понимаете... В общем, надо спасать деточку». Мамаши хватило на неделю, а потом она взяла и забрала своего золотого ребенка из нашего обычного садика. © Photobomber / Pikabu
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- Я в отеле, сегодня выселяюсь, но ближе к обеду. 7 утра, еще дрыхну. И тут в дверь стучит горничная: ей надо срочно убрать, номер скоро сдавать другим людям. Я ей сказал, что слишком рано, мне еще не скоро выезжать. Через час та же песня, но она добавляет, что время выселения изменилось — теперь это 9 утра. Я звоню на ресепшен, а там какая-то неразбериха. Ладно, как-то разрулили. В 10 утра горничная уже прямо тарабанит в дверь и требует освободить помещение. Я открываю, она прямо влетает в номер. А я вышел, забрал ее тачку со всякими приспособлениями для уборки и укатил в лифт. А потом оставил ее на парковке. Ибо нефиг орать на меня, совсем уже. © xboxgamer2122 / Reddit
- Выхожу из магазина. Начался дождь, я побежал к своей машине и тут заметил женщину. У нее внезапно порвался пакет, все продукты высыпались на землю. Я быстро к ней: «Давайте помогу?» А потом увидел ее лицо. Сюрприз! Это была моя бывшая начальница, я ушел с той работы пару лет назад. Мегера еще та: ругала всех, отчитывала, обзывала при всех. Короче, я тут же выпустил из рук все, что успел подобрать с земли. И увидел в ее глазах, что она меня тоже узнала. Сразу ругаться начала. А я просто рассмеялся ей в лицо и сказал: «Удачи!» © SnooPineapples4931 / Reddit
- Ехать из города до поселка 30 минут. Ходит автобус каждые 1,5-2 часа: выезжает с автовокзала и по всем остановкам собирает людей. Ближайшая такая остановка в метрах 300. Я, зная, как сильно автобус забивается, купила за день билет в приложении, чтобы ехать сидя. Едем. Первая остановка — заходит толпа. И тут же семья с тремя маленькими детьми требует у меня:
— Уступите место, мы с детьми.
— Нет.
— Что за воспитание такое?
— Я заранее обо всем позаботилась: купила билет, вышла раньше из дома и приехала на автовокзал. Вот мой билет с номером места. Что вам мешало так же поступить? Особенно, если едете с толпой детей. Тут пройти-то 10 минут до него.
— Какое вам вообще дело? Тут ехать всего 20 минут. Постоите и потерпите.
— Верно, тут ехать всего 20 минут. Постоите и потерпите.
И я отвернулась. Те продолжали кряхтеть на тему воспитания, моего внешнего вида и того, как тяжела жизнь с детьми. А я включила игнор и смотрела в окно. © Tvoy****** / Pikabu
- Зашла в самолет с рюкзаком и чемоданом. Рюкзак рассчитывала положить под сиденье, а чемодан — на верхнюю полку над собой. Просто потому, что я заплатила за эти места. Смотрю на багажный отсек над нами — все занято. Спрашиваю громко: «Уважаемые, чьи сумки тут?» Молчание. Спрашиваю громче — молчание. Говорю: «Раз ничьи, значит, пусть стоят в проходе». И начинаю снимать сумки. Тут же визг, писк, ор: «Не трогайте! Сумки мои! Да что вы делаете? Да как вы смеете? Вы мне предлагаете положить сумку на руки?!» Отвечаю, что места мои — отсек надо мной предназначен для моего чемодана. Пусть несут, куда хотят. А я, будучи на 4 месяце беременности, шастать по салону в поисках отсека не буду. Это мое место, я его оплатила. © Аноним / Pikabu
- Делим подъезд с одной неприятной женщиной лет 35. Познакомились с ней, когда она пыталась спустить коляску с лестницы, а я решил предложить помочь. Иду к ней с улыбкой, а она тут же выкрикивает:
— Вот че ты смотришь? Видишь, как горбачусь, и даже помочь не хочешь предложить?
— Чего? Я шел к вам, чтобы помочь.
— Да если бы я не сказала, ты и не додумался бы.
— Ок, я пошел, удачи.
— А помочь?!
— До свидания. © dzega96 / Pikabu
- Захожу в метро и вижу на полу желтое пятно — смартфон. Подбираю. И тут ко мне подлетает баба со словами: «Отдайте мой телефон». Вот только я вижу, что в руке, которую она не тянет к моей находке, уже стиснут телефон. Я сразу отвел телефон в сторонку от настырной дамы:
— Какой модели ваш телефон?
— Ой, я в них не разбираюсь.
— Фирма какая?
— Отдай мой телефон!
В этот момент к нам приблизился бородатый парень и сразу сообщил марку телефона. Я вручил его хозяину, мы пожали друг другу руки, а ушлая барышня удалилась, прошипев напоследок: «Дундуки!» © Zeppilin / Pikabu
- Я придумал, как вести себя с клиентами, которые орут мне в трубку. Когда они звонят и спрашивают о статусе своих заказов или говорят, что им нужно поговорить с моим боссом, я такой: «Конечно, давайте я посмотрю, свободен ли он». И заканчиваю все словами: «Извините, но могу я спросить, с кем говорю?» По какой-то причине это приводит их в бешенство. Один клиент сказал: «Как вы можете не знать, кто я такой?!» А я просто ответил: «Извините, но я ежедневно общаюсь со многими клиентами». © the0utc4st / Reddit
- Зашли с дочкой в автобус, так на нас налетели бабульки и потребовали, чтобы мы вышли! Потому что мой ребенок ел печенье, а в транспорте есть нельзя! Потом стали спрашивать, не в 14 ли я родила, и вообще задавали кучу гадких вопросов. Тут я не выдержала и как
послала их прямым текстом. Сказала, что высажу из автобуса каждую из них, кто еще хоть слово скажет в адрес моего ребенка и меня. Так они немного испугались и сели в другой части автобуса. До сих пор не понимаю, что им было нужно. Просто поглумиться? Это же очень низко и жестоко. Эти бабки испортили мне все настроение и еще раз доказали, что люди бывают злыми, даже если им 70+ лет. © Мамдаринка / VK
- Год назад получила повышение на работе. И вот в нашем отделе появилась новая вакансия. Подумала я и решила, что могу порекомендовать на эту должность свою знакомую. Она не глупая, не ленивая, да и деньги ей не помешают. Я поговорила с ней и с начальницей этого отдела, мол, есть у меня претендент. Так вот эта моя «подруга» узнала, что ее будут брать на основании общего конкурса — хотят посмотреть всех претендентов. Нахамила мне, что я такая-сякая, не могла за нее словечко замолвить! И как это так — ей конкурс проходить? Зачем тогда я, если ничего «порешать» не могу? Поговорила с начальницей, и подругу теперь на это место не возьмут. Ибо нефиг! Больше не буду помогать никому! © Подслушано / Ideer
А чо, в 70 лет по мнению авторки у людей нимб и крылья отрастают? Да щаз. Наоборот характер к старости обычно портится даже у адекватных людей
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- Отдыхаю в отпуске. Возникла острая необходимость зайти в аптеку. Ближайшая оказалась в паре километров. Выхожу из отеля, смотрю — такси. Подошел я, значит, спрашиваю водителя о цене. Он озвучивает 1,3 тыс. И это, мол, «по-братски» еще. Цена меня смутила, я открыл из любопытства приложение такси, чтобы глянуть, что по чем там. Вбиваю адрес аптеки, и приложение выдает, что туда и обратно будет всего 412. Заказываю такси, и сюрприз: назначают того самого водителя, который стоит сейчас рядом со мной. Всю дорогу он ныл, что я поступил «не по-пацански». Что раз я в отпуск приехал, то денег у меня немерено с собой, мог бы и полторы тысячи заплатить ему. Он тут в такую жару целый день за копейки развозит всех, устал бедный. Еще ведь и скидку мне сделал. Интересно, что у таких людей в голове? © Рабочие истории / VK
- Вечером ехала после работы. На ногах почти 13 часов пробегала, жутко устала. Так вот сижу, а какая-то тетка вдруг начала меня за рукав куртки тянуть и такая: «Чего расселась? Уступи место!» Как же она офигела и растерялась, когда я резко выдернула из ее рук рукав куртки, и сказала:
— Я не могу.
— Почему это?
— Дело в том, что я — хамло невоспитанное, и мне по статусу не положено.
Тетка прифигела, развернулась и пошла в самый конец вагона. Ехала стоя. © Lampa****** / Pikabu
- Купались мы в бассейне в отеле. И тут два мальчика лет 9 решили зайти в джакузи. Зашли в воду осторожно, не торопились. Затем нарисовалась бабка и стала их отчитывать, требовать, чтобы они вылезли. Потом с самодовольным выражением лица вернулась на свое место. Она даже не воспользовалась джакузи! Тогда мы всей семьей полезли в это джакузи и позвали к себе тех мальчиков. Другие постояльцы уставились на бабку. А ей, видимо, стало очень неловко. Она взяла свои вещи и свалила. © Sweetluna_NB / Reddit
- Сижу дома, стук в дверь. Гостей не ждал, иду смотреть и вижу в дверном глазке соседку:
— Слушай, у тебя вай-фай «12345»?
— Привет, да. А что?
— Напиши мне пароль, пожалуйста.
— Зачем? Что с вашим?
— Отключили за неуплату.
— Вам надолго?
— В каком смысле? Тебе же хуже не будет, если я буду подключена к нему.
— 50/50 платить предлагаете?
— Чего? 50/50?
— Вы пришли просить, чтобы я обеспечивал вас интернетом за свой счет?
— Ясно, одни умники вокруг.
И ушла. Вот я почти уверен, что она даже не понимает, что делает в этой жизни что-то не так. © dzega96 / Pikabu
- Приходится часто посещать больницу. И бесит меня одна дамочка в регистратуре: вечно недовольная, хамит, на вопросы отвечает так, как будто я у нее про ее личную жизнь расспрашиваю. А позавчера папа со мной поехал, и я прям удивлена. Эта хамовитая мадам так уважительно и улыбчиво отвечала ему на все вопросы, что я просто в ступоре стояла. Как так? А просто папа сделал ей пару комплиментов, женщина растаяла. Так вот как это работает! Попробую в следующий раз с таким же подходом к ней подойти — может, тоже прокатит. © Рабочие истории / VK
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