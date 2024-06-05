19 доказательств того, что из больницы можно принести не только направление на анализы, но и историю на миллион
Истории
1 час назад
Обычно поход к врачу не сулит какой-то феерии ни пациенту, ни медицинскому персоналу. Но иногда в стенах поликлиник и больниц происходят такие случаи, которые врезаются в память надежнее таблицы умножения. Многие из них и рассказывать неловко, и забыть не получится.
- Помню, лежала в платной больнице. Там были палаты на двоих. И со мной положили соседку, которая трещала без умолку. Меня пришла проведать маман. Спрашивает у меня: «Как ты? Как самочувствие?» И соседка сразу влезает в разговор: «Она-то в норме! А вот я...» Сказать, что моя маман обалдела — ничего не сказать. Пришлось нам с ней в коридоре разговаривать. Как я была рада, когда эту соседку выписали! Впервые настолько искренне радовалась выздоровлению постороннего человека. © DrakengardLegna / Pikabu
- В платном отделении сижу в очереди к неврологу, очередь небольшая, человек 5, половине из которых нужно «только спросить» или «печать поставить». Влетает дама и с важным видом без очереди ломится в кабинет. Я ей говорю, мол, женщина, тут очередь. А она так свысока: «Так я же платно!» А я ей: «Вы не поверите, но тут все платно». © bidonhiggsa / Pikabu
- Мы 7 месяцев не могли выбрать имя ребенку. И вот лежу я на операционном столе. Сверху ласково улыбается анестезиолог. Кто-то наклоняется к моему лицу и грозно так спрашивает: «Кого рожаем-то? Как звать?» И тут я поняла, что мяться и рассказывать, как мы долго выбирали имя и так и не выбрали, некогда, и я уверенно и категорично пропищала: «Ми-и-ишеньку!» © littlegreen2 / Pikabu
- Работаю дерматологом. Пришла пациентка, уверенная, что у нее меланома, и ей нужна биопсия. Я посмотрел и сказал, что пятно похоже на чернила от маркера, но дамочка не успокаивалась и требовала биопсию. Я протер это место спиртовым тампоном, и — вуаля! — пятно исчезло. Пациентка убежала, но на прощание обещала подать на меня в суд. Я просто рад, что сумел так быстро вылечить ее меланому. © Richter915 / Reddit
- Пришла на прием пациентка с сахарным диабетом и принесла с собой коробочку одноразовых салфеток, на которой было написано название препарата от диабета. Ну, знаете, есть такие рекламные безделушки, которые фармацевтические компании распространяют — ручки, пакетики разные с названиями их препаратов. Так вот, она на полном серьезе начала меня спрашивать, как принимать лекарство из этой коробочки. Дескать, ей по большому блату подруга из-за границы привезла. Дома она уже по-всякому делала: нюхала эти салфетки, мазала, даже кипятила и отвар пила. Но что-то оно не помогает, сахар высокий. Вот пришла к эндокринологу поинтересоваться, как же правильно употреблять это чудо-лекарство.
Самой трудной частью было удержаться и прямо на месте не разрыдаться от смеха. С большим трудом сохраняя серьезную моську лица, я выбросила в мусорное ведро кучку уже использованных в домашних экспериментах исцеляющих салфеток, которые пациентка зачем-то тоже с собой принесла, и принялась рассказывать о коварных маркетинговых трюках заморских фармацевтов. Но мои слова, что это лишь гигиенические салфетки, не смогли поколебать ее железобетонную убежденность в исцеляющей силе коробочки. Пришлось показать ей мою ручку с названием препарата для лечения болезней щитовидной железы и предложить прикинуть, как именно пациентам с этими болезнями следует применять данное лекарство. © Marina Van Hemel / ADME
- На прием пришла пациентка. Стандартный опрос:
— Есть ли шанс, что вы беременны?
— Нет.
— А партнер у вас есть?
— Да.
— Почему вы так уверены, что не беременны?
— Ну я же не замужем! © TheStaggeringGenius / Reddit
- Пришел пациент и заявил, что не может согнуть колено. Я попросил его снять брюки, чтобы осмотреть ногу. От снимает штанину, а там гипс на колене! Оказывается, ему присылали кучу сообщений о том, что необходимо прийти в больницу и снять гипс, но он никуда не ходил. © Ochib / Reddit
- Мужчина, 37 лет, поступил к нам в 23:00. Рассказывает: «Взял на ужин бургеры по акции. Съел штук 5-6 — заболел живот. После девятой порции почувствовал тошноту. А когда доел все 15, болело так сильно, что я подумал: „Надо, наверное, показаться врачу“». © Медицинские Истории / VK
- Родила сына. Его сразу куда-то унесли, ничего не сказав. И врачи такие стояли, обсуждали: «Ой, ну ничего себе!», «Обалдеть, какое бывает! 20 лет работаю — такого не видела». Мои попытки узнать, что происходит, они просто игнорировали. Потом без объяснений отвезли в послеродовую палату, где я через полчасика слезла с кушетки и пошла узнавать, что же там с ребенком, но мне так никто ничего не рассказал. А потом оказалось, что сын родился с огроменной гемангиомой на всю грудь (сейчас все хорошо), но узнала я об этом только на следующий день. © notyourtrouble / Pikabu
- Девушка лет 18-20 прибежала в скорую помощь небольшой сельской больницы, сказав, что у нее болит живот, за ней вошел полицейский. Оказалось, дело было так: она ехала на машине и превысила скорость более чем на 40 км/ч, а за это ей грозило лишение прав. И чтоб ее не лишали, девица пожаловалась полицейскому, что у нее дико болит живот, и она спешит в больницу. Полицейский остался ждать в коридоре. Нам, медикам, она сразу честно призналась, что про боль в животе соврала. Но мы решили все равно взять у нее кровь. И оказалось, что по анализам у нее повышен уровень ХГЧ. Сделали УЗИ — внематочная беременность на ранней стадии. То есть, если бы она не превысила скорость, то могла бы и не узнать вовремя о своей проблеме. В итоге девушку и прооперировали, и прав не лишили. © Graigori / Reddit
- Пошла вырывать зуб мудрости в клинику. Клиника хорошо знакома, врач новый. Прохожу в кабинет и вижу очень молодого врача, на вид лет 25! Спрашиваю со страхом и шутливо:
— Доктор, скажите, что я не первая ваша пациентка с зубом мудрости.
— Нет, конечно. (Пауза). Вторая!
Смеялись все трое: я, врач и ассистент. © Bisquit / ADME
- Работала окулистом в детской поликлинике. Иду к своему кабинету в положенное время, а там уже две мамаши орут друг на друга, выясняя, кто первый пойдет на прием. А я мимо них к двери — шнырь (а халат у меня в кабинете). И тут одна мамаша мне: «Ты куда прешь? Пойдем выйдем, поговорим!» А я не растерялась и такая: «Да-да, погоди, выйдем. Сейчас халат надену и к заведующей поликлиникой выйдем». На приеме дамочка сидела молча, потупив томный взор, типа приличная. © kakvimenyavse / Pikabu
- Я тут попала на прием к урологу в платной клинике. И врач мне сказал буквально такую вещь: «Я всем своим пациентам, когда они жалуются на боли в почках при выходе песка, говорю: „Ну, вот представьте, что вы набрали в рот песка с водой — разве больно? И слизистая не травмируется!“» Я, глядя в его незамутненные глаза, сказала: «Но ведь лоханка и мочеточник в ответ на даже маленькую песчинку дадут спазм гладкой мускулатуры, отсюда и боль, а если это еще корявый кристаллический оксалат... При чем здесь ротовая полость и слизистая?» Он посмотрел на меня вот прям бараньим взглядом и сказал, мол, об этом нет смысла спорить, это другое. До сих пор думаю, что это было? © Выхухоль / ADME
- Лежала я когда-то на сохранении. На соседней койке располагалась беременная женщина возраста 40+. Оказывается, она ходила по врачам долго и упорно, жалуясь на дискомфорт, боли в животе и прекращение месячных. Ей говорили, что это киста. А когда плод начал шевелиться, сказали, что это такая разновидность кисты — на ножке. Справедливости ради надо отметить, что дело происходило в эпоху «до массового УЗИ», к врачам она обращалась в своем райцентре. А когда приехала в областной центр на УЗИ, ее сразу же направили в стационар. Позже женщину прооперировали, матку вместе с кистой удалили, извлекли здорового ребенка. © 22098 / Pikabu
- Приехала в роддом, а меня встречают со словами: «Что вам всем приспичило рожать-то сегодня?!» Злые все, как собаки. Ребенка сразу же забрали в детское отделение, туда нужно было ходить кормить. Малыш недоношенный, я молодая, кормить не умею. Спросила у дежурящей там женщины, как правильно прикладывать, а она как рявкнет: «Где твой материнский инстинкт? Ты сама должна все знать, а не я тебя учить!» Так обидно было, до слез. Второй раз в другом роддоме рожала, там все милыми были. © user7857127 / Pikabu
- Я недавно видела бабулю в поликлинике, которая сказала, мол, сдавала кровь на анализы, а теперь пришла ее забрать. Медсестра подняла карточку бабули и говорит: «Вот ваши анализы, в карте уже, и отметка стоит, что копию результатов вам на руки выдали». А бабуля на голубом глазу: «Мне дали бумажки, а я хочу, чтоб кровь вернули!» И агрессивно так начинает надвигаться на медсестру. Та растерялась — неопытная, видимо, и позвала старшую. Старшая, не моргнув глазом, говорит бабуле, мол, садитесь, пишите заявление, что прошу вернуть мне материал, сданный на анализы, а именно — кровь и прочее, что сдавали. Бабуля: «Мне только кровь!» А старшая ей: «Ну как так? А вдруг вы потом передумаете! Мы ж не будем каждый раз из-за вас лаборантов гонять. Хотите вернуть — забирайте все». Бабуля подумала и говорит, мол, мне и кровь не так уж нужна, но вы дайте слово, что не используете ее в своих целях. Старшая слово дала, и бабуля успокоилась. © Anastomus / ADME
- Работаю медсестрой у офтальмолога. Пришел 21-летний пациент, который утверждал, что полностью ослеп из-за внезапной глаукомы, диагностированной каким-то другим врачом. Во время ходьбы ощупывал окрестности, старался закатить глаза. Парень сказал, что он вообще-то известный в интернете рэпер, который сейчас не может снимать видео и зарабатывать себе на жизнь из-за слепоты. Я такая: «Точно! Я же слышала о тебе! Можешь открыть на моем телефоне свой канал, чтоб я могла подписаться?» Он взял телефон из моих рук, без особых усилий нашел приложение и набрал текст в строке поиска. И слепоту как рукой сняло. © ***foxx85 / Reddit
- Начались у меня боли в груди. Кардиолог отправила на ЭКГ. Результат выдали на руки, и я решила его прочитать. По описанию сердце у меня, как у 90-летней бабули. К кардиологу зашла на ватных ногах, спрашиваю: «Сколько мне жить осталось?» А она как закричит: «Да что ж такое опять! Я же просила главврача! Сколько можно?!» Оказалось, описанием ЭКГ у них занимается глубоко пожилая женщина, которая всем пишет одно и то же, что и мне, да еще и пациентам все это озвучивает. А увольнять ее главврач не хочет из жалости. А у меня в итоге оказался остеохондроз, а не кардиология. © Вероника / ADME
- Пришла рожать четвертого ребенка. В роддоме мне сказали: «Ну, ты знаешь уже все. Душ там, туалет там, ежели что — зови». Ночь, кто-то воет, кто-то спит, я гуляю по отделению. И вдруг чувствую: все, дальше косяка не дойду. Кричу врачу, она акушерке: «Стели ей». Медленно, стараясь глубоко не дышать, доковыливаю до родзала и вижу кресло, а на нем одеяло и подушка зачем-то (видимо, медсестра спросонья что-то напутала). Моих сил хватило только на то, чтобы крикнуть: «Ловите!», и под дикий ржач родился сын. Его поймали, конечно, а в карте так и написали: «Вертикальные роды». © user7707781 / Pikabu
Не только у медиков, но и у представителей многих других профессий со временем происходит профдеформация. Например, когда водитель маршрутки во сне начинает требовать плату за проезд, а воспитатель детского сада подтягивать взрослым людям брюки — у нас даже отдельная статья на эту тему есть.
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