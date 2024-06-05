19 доказательств того, что из больницы можно принести не только направление на анализы, но и историю на миллион

Обычно поход к врачу не сулит какой-то феерии ни пациенту, ни медицинскому персоналу. Но иногда в стенах поликлиник и больниц происходят такие случаи, которые врезаются в память надежнее таблицы умножения. Многие из них и рассказывать неловко, и забыть не получится.

Не только у медиков, но и у представителей многих других профессий со временем происходит профдеформация. Например, когда водитель маршрутки во сне начинает требовать плату за проезд, а воспитатель детского сада подтягивать взрослым людям брюки — у нас даже отдельная статья на эту тему есть.