Работала оператором в колл-центре, который специализировался на справках по развлечениям в городе. Приветствие у нас было забавным: «Единая служба спасения от скуки, Валентина, здравствуйте!». Звонков было очень много, фраза прочно впилась в подкорку, поэтому иногда я так отвечала на личные звонки. Вот народ веселился тогда)
20+ трудяг, которым хочется ласково прошептать: «Что-то ты совсем заработался, дружочек»
Есть люди, которые буквально живут на работе. И даже после окончания трудового дня они зачастую не могут перестроиться на обычную жизнь. Именно поэтому с трудоголиками нередко происходят курьезные истории, которые можно рассказывать знакомым вместо анекдотов.
- В студенчестве 4 года работала воспитательницей в детском саду (трудиться надо было всего полдня, и котлетки выдают). Часто в автобусе поправляла шапки и воротники людям. А один раз случилась хохма: смотрю, с сиденья поднимается большой дядька, и с него джинсы съезжают. Я подошла и просто резко схватила его за штаны сзади, а потом подтянула их вверх. Помолчали минутку, потом я пришла в себя, извинилась и объяснила, что это профессиональное. Он даже не ругался. © PiligrimFox / Pikabu
- Мой друг — водитель маршрутки. Как-то раз он подустал, пришел домой и лег спать. Посреди ночи резко подрывается и давай орать: «За проезд передаем!» Жена пытается его усмирить, так он еще больше заводится, мол, вообще тебя высажу! Чтобы его успокоить, она оторвала кусок газеты и в руку мужу сунула. И только после этого он спокойно уснул. © xandr.ekb / Pikabu
- Все у нас на работе хорошо, но есть один минус: нет обеденной зоны. Едим прямо во время рабочего процесса — естественно, когда нет клиентов. А если клиент заходит во время обеда, то контейнеры прячем под стол. Прихожу я, значит, позавчера домой, сажусь есть, жена в зале копошится. И тут она резко заходит на кухню, а я машинально беру тарелку — и на колени ее. Она ошеломленным взглядом смотрит на меня и такая: «Паш, ты чего?» А я ничего... Заработался. © Рабочие истории / VK
- Я педагог-психолог у малышни с ограниченными возможностями. Эта работа подарила мне немного суперспособностей, одна из них — ловко и быстро вытаскивать у ребенка изо рта мелкие игрушки. Однажды в гостях я на автомате проделала этот фокус со взрослым человеком: вытащила у него изо рта конфетку, потому что мне показалось, будто она в обертке. Иногда я называю взрослых людей зайками, могу спросить, сам ли человек надел обувь, и похвалить за то, что сам. Бонус: со мной стало сложно поругаться, вместо этого можно получить поддержку и разобраться, почему ты сегодня бука и что именно ты чувствуешь. Еще у меня частенько с собой прикольные штуки, например свинка-пищалка, баночка с самоклеящимися глазами. А блокнот с мелками я недавно сунула в руки одному скандалисту, скомандовав: «Ты злишься. Нарисуй, как именно!» © Lapopa / Pikabu
- Раньше я работала официанткой. И до сих пор, когда ем в ресторане, складываю тарелки стопкой друг на друга. И еще очень важно, чтобы ножи и вилки лежали в одном направлении, а то непорядок. © lexicats / Reddit
- Мой муж — автоинструктор. После трудного дня вызвал такси. Машина приезжает, супруг садится вперед и на автомате выдает: «Включаем передачу, стараемся плавно отпускать сцепление и жмем на газ!» Таксист в недоумении. Муж такой: «Пробуйте, не бойтесь!» И тут таксист уже не выдержал: «Извините, конечно, спасибо за советы, но я сам как-нибудь разберусь, хорошо?» И только потом до супруга дошло. Извинился перед таксистом, они потом еще над этим посмеялись. © Рабочие истории / VK
Хочу дружить с педагогом-психологом, чтоб меня называли зайкой и хвалили за то, что я сама обулась. Мне кажется, всем нужен такой друг...
- Лет 20 назад остановились с мужем в столице в некоем отеле между двумя рейсами. Устали, сразу завалились спать. К часу ночи в соседний номер какие-то мужчины пригласили женщин, и началось: музыка, хи-хи, ха-ха. Мне было лет 20, я училась на педагога. Вышла в халате в фойе, постучала в дверь и учительским голосом заявила: «Так! Все заткнулись. Еще один писк — и пеняйте на себя!» Люди шепотом извинились, оделись и переехали в другой номер. Сонный муж офигел. Машенька, 40 лет, диплом преподавателя иностранных языков. © MБ / ADME
- Работала журналистом в программе происшествий, встречалась с парнем. И вот он впервые остался на ночь. Утром смотрит на меня как-то странно и так бочком-бочком к выходу двигается. Спрашиваю, что случилось. А он такой: «Ничего не помнишь?! Посреди ночи ты как схватила меня за плечо, как заорала в ухо: „Кто виновник этого ДТП?“ Потом перевернулась на другой бок и уснула». Ой, неловко вышло.
- Работала в молодости радиооператором. Все радиограммы с моря заканчивались одинаково: «Целую, *имя*». Вызывает меня к себе директор и показывает мое заявление на отпуск, а там подпись: «Целую, Маргарита». © Маргарита / ADME
- Встал утром, принял душ, побрился, оделся и отправился на работу. По дороге в метро взял газету. Был приятно удивлен, что в вагоне есть свободные места и не придется 45 минут стоять. Вышел на своей остановке, был озадачен немногочисленной толпой в час пик. Внимательно посмотрел на статью, которую только что закончил читать: там стояла дата. Оказалось, сегодня суббота. © OriginallyFromNYC / Reddit
- Знакомая работала в детском саду. Зашла однажды в троллейбус, достала проездной и громко так: «А теперь посмотрели все на меня!» © DonnaBella / Pikabu
- Я работала в интернате воспитателем. Как-то раз зашла по делу к одному знакомому. У него лежала кучка вещей на кровати. Он вышел, а я на автомате сложила их аккуратненько. Ему так приятно было! А я правда не специально. © Елена Смирнова / ADME
- Трудилась автологистом, упахивалась на работе первое время. Проспала, меня мама будит: «Вставай, уже 8!» Я, натягивая на голову подушку: «Ты что, за 8 в Нижний никто не поедет!» — и продолжаю спать дальше. © Olala307 / Pikabu
Как человеку, долго жившему в Нижнем, прям как-то обидно, что за 8 туда никто не поедет...Хороший же город-то!
- Был уже год, как я не работала в продажах. Поехали с мужем отдыхать. Увидела, что в ларьках у канатной дороги продается много меда. Закупилась тысяч на 7: для друзей и для близких. Продавец была в таком шоке от моего размаха, что сказала: «Спасибо!» А я ей на автомате: «Спасибо вам за покупку! Приходите к нам еще». Муж истерично ржал минут 15. © Adekvatna1524 / Pikabu
- Друг рассказал историю. Его мать часто покупала молоко из машины, которая приезжала в район, и продавщица зычно на всю округу голосила: «Мо-ло-ко-о-о!» Так вот, однажды мама друга просто мимо проходила и сказала: «Здравствуйте», а в ответ услышала в той же манере: «Здрав-ствуй-те-е-е!» © HaMMeR62 / Pikabu
- По работе надо было позвонить в дочерние организации. Чтобы не забыть, оставила себе напоминалку. Так заработалась, что минут 10 тупила над сообщением: «Позвони дочкам». А у меня ж детей пока нет... Пора в отпуск. © Подслушано / Ideer
- Раньше я работала в зоомагазине, а потом устроилась секретарем в свой универ. Однажды взяла трубку и весело ответила: «Добрый день! Спасибо, что позвонили в наш зоомагазин. Домашние животные — это члены семьи! Чем я могу вам помочь?» Мужчина извинился, сказал, что ошибся номером. Я ответила, мол, ничего страшного, а потом повесила трубку и стала ждать, когда он перезвонит, чтобы ответить нормально. © enjollras / Reddit
Вот тут лучше прозвучало бы "зоопарк" вместо "зоомагазин". Интересно, почему я так думаю. ;)
- Моя мама какое-то время работала в швейном цехе. Ее обязанности заключались в установке кнопок, наметке, а еще она должна была убирать нитки, оставшиеся после швей. Это мог быть как простой мусор, так и необрезанные торчащие нити. А теперь представьте картину: мама едет в автобусе, видит перед собой человека с торчащей из кофты ниткой и на автомате отрывает ее. Понимает, что словила глюк, но уже поздно — человек с ошарашенными глазами смотрит на нее. И было так не единожды. © velikijslava / Pikabu
- Стою в метро, вдруг слышу: «Катя, вы на следующей выходите?» На автомате отвечаю: «Да!» А в голове ураган мыслей: «Кто это? Откуда он меня знает, если я его вижу впервые?» Видимо, у меня это отразилось на лице, потому что парень просто показал на бейджик, который я не сняла после работы. © Gea1900 / ADME
- Долгое время работал с особыми детьми. Мозг прочно уяснил мысль: «Если ребенок бежит, его надо поймать и вернуть тому, от кого он бежит». Поехали как-то с женой на море, выгружаемся из маршрутки, тут мимо пробегает ребенок. Лишь по ошарашенным глазам жены и недоумению ребенка и его мамы я понял, что только что на автомате поймал пацана лет пяти и вернул его в руки маме. Когда объяснил, все поржали. © SedoyBard / Pikabu
- А со мной несколько лет назад случай был. Познакомился с дамой, шуры-муры, пригласил к себе. Уснули под утро. Просыпаюсь — дело к обеду. Дама вся сияет, мол, так приятно, так мило! Я аж загордился поначалу, а потом спрашиваю, в чем дело. Она говорит, что стала меня будить, а я ее за руку взял во сне — и дальше дрыхнуть. Она меня даже беспокоить не хотела, таким нежным ей все это показалось. Я уж не стал говорить, что мне снилось, будто у нас оборудование воруют, мы воров ловим, а я держу чувака за руку, пока полиция едет. © mich2lych / Pikabu
- Пришел в пятницу на работу, а меня все с чем-то поздравляют, все так рады меня видеть, улыбаются. Я вообще не понял, в чем дело, что за праздник. Да и было не до них: конец месяца, нужно делать отчет, план не выполнен — голова была забита только этим. Обед. Звонит мама и поздравляет меня с днем рождения! Я обалдел. Это ж насколько нужно заработаться, чтобы забыть про свой день рождения? Выслушал я поздравления мамы и задумался: «А правильно ли я вообще живу? Разве так нужно? Четвертый десяток пошел, а у меня ни семьи, ни друзей — мне ж некогда, я постоянно работаю, еще с первого курса универа. По-моему, в моей жизни что-то не так, пора ее менять...» © Рабочие истории / VK
Классно, когда люди искренне любят свою работу. Некоторые из них даже хвастаются в интернете тем, как им повезло. И таким счастливчикам действительно можно только позавидовать.
Комментарии
хорошо, когда у воспитателей профдеформация это поправить чужую одежду, а не хватать за уши, кричать и давать подзатыльники
а я везде смотрю на состояние зданий. Вообще уже не могу нормально на экскурсию сходить нигде. Правда, мне было очень хорошо в Калининграде, а вот муж удивлялся моим комментариям: "Посмотри, какие красивые водостоки" и всякое такое)
Постоянно пытаюсь рабочими ключами открыть домашние двери и наоборот. Надоела эта безопасность, нашу с собой такую огромную связку ключей, что даже в карман не влезает.. Один плюс: пришлось выделить в сумке для них целое отделение и теперь не нужно долго шарить, чтобы их найти.. Остальное - минус. Ключ от двери, подъезд, ворота дворовые, ворота работы, вход в здание, кабинета, плюс дачные : ворота, домик, сарайка, гаражик.. Понятно, почему я машинально несколько раз пыталась выкинуть сумку в помойку вместо мусора, ибо тяжесть неимоверная.. Эхх.... Жизня