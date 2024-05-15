20+ трудяг, которым хочется ласково прошептать: «Что-то ты совсем заработался, дружочек»

Постоянно пытаюсь рабочими ключами открыть домашние двери и наоборот. Надоела эта безопасность, нашу с собой такую огромную связку ключей, что даже в карман не влезает.. Один плюс: пришлось выделить в сумке для них целое отделение и теперь не нужно долго шарить, чтобы их найти.. Остальное - минус. Ключ от двери, подъезд, ворота дворовые, ворота работы, вход в здание, кабинета, плюс дачные : ворота, домик, сарайка, гаражик.. Понятно, почему я машинально несколько раз пыталась выкинуть сумку в помойку вместо мусора, ибо тяжесть неимоверная.. Эхх.... Жизня