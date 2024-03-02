20 котиков, у которых жизнь была хуже горькой редьки, пока они не встретили любящих хозяев
Животные
1 час назад
Не смотря на то, что у котиков есть цепкие когти и острые клыки, они порой оказываются совершенно беззащитными перед тяготами жизни и отчаянно нуждаются в человеческой заботе. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые не смогли остаться безучастными и пришли им на выручку
В бонусе расскажем о том, как волонтерская опека превращается в тотальный контроль и головную боль для хозяина животного.
«Кот жил в водосточной трубе на обочине дороги, я подобрала его, отвезла к ветеринару. И тут внезапно выяснилось, что у него кошачья лейкемия»
«Я его оставила себе, а не передала приюту, потому что таким животным бывает сложно найти дом»
«Я нашел ее на даче в заброшенном сарае. Она была очень слабенькой, но нам удалось ее выходить. Теперь она живет в любима семьей и обожает коробки»
«Я нашла этого кота свернувшемся калачиком в парке, где я работаю. У него было множество инфекций и дефицит веса. Мы его вылечили и он набрал приличный вес. Теперь это мой мальчик»
«Нашли 4-месячного котенка посреди проселочной дороги. Добро пожаловать в нашу семью»
«Он жил позади телестанции, на которой я работаю. Кот был не очень-то дружелюбен (это видно по его взгляду), в ночь, когда я его взял. Он для меня много значит»
«Спасли его с улицы. Только посмотрите как он доволен»
«Я взял его с улицы несколько месяцев назад. Теперь посмотрите на него — вот на что способны тунец и любовь!»
«Он был абсолютно диким уличным котом, мои родственники забрали его к себе»
Иногда кота даже и заводить не приходится, он заводится сам собой
- Ночью слышим — кричит кот, будто в квартире, а мы ничего не можем понять, ведь у нас нет животных. Наутро выяснили, что это бездомный котенок провалился в электрический щиток, и орет оттуда. Мы благополучно его вытащили. О был худой, облезлый, голодный. Остался с нами, назвали Тесла. Семь килограмм весит этот красавец теперь. © Подслушано / VK
«Моя бабушка нашла его в сарае еще котенком»
«Он превратился из маленького несчастного котенка в счастливого кота»
«1.5 года назад эта маленькая беспризорница подошла к нам и промяучила. Она явно очень нуждалась в доме и теперь у нее есть все, что нужно»
«Найдена совершенно больной посреди улицы, теперь она здорова и любима»
«Прежние хозяева переехали и бросили ее, но теперь она обрела новый дом»
«Он прожил на улице 2-3 года, перенес сильные морозы»
«Этот парень поселился в моем сарае. После стоматологической операции и месяцев жизни в доме он выглядит совсем по-другому»
«Ее нашли под мусорными контейнерами за рестораном, сейчас ей намного лучше»
«На самом деле это он меня спас и делает с тех пор делает каждый мой день намного лучше»
С котом шутки плохи — в раз найдет все, что плохо лежит
- Подруга подобрала на улице кота, принесла домой. Ночью спит и вдруг слышит очень странный шум, забегает в коридор: на полу валяется распотрошенная сумка, а у кота изо рта торчит пачка успокоительного «Персен». Кот вытащил таблетки из сумки и таскал по всему коридору, что-то унюхал. Оказалось, что это успокоительное их привлекает похлеще валерьяны. Подруга с котом живет душа в душу, но таблетки старается убирать от него подальше.
Бонус: когда волонтерская опека превращается в тотальный контроль и головную боль для хозяина животного
- Взяла кота у соседки, которая занимается бездомными животными. Теперь, если не отвечаю на ее сообщения хоть пару часов, она начинает трезвонить в дверь. Прячусь от нее в собственном доме, потому что, видимо, я плохая хозяйка, если понятия не имею, сколько раз в день мой кот ходит в туалет, пока я на работе, не взвешиваю его каждое утро. © Подслушано / VK
На душе всегда становится светлее, когда видишь, что у котиков все заканчивается хорошо. А для тек, кто готов еще больше поднять себе настроение, предлагаем зайти в эту подборку с меховыми проказниками.
Комментарии
Уведомления
Похожее
Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядят альбиносы разных рас, то, собственно, вот так
Культура
3 года назад
11 кулинарных трюков, не использовать которые было бы преступлением
Сделай сам
4 года назад
10 уловок, которыми пользуются знаменитости, чтобы блистать на красной дорожке
Сделай сам
1 год назад
15+ котов, которые избрали для себя действительно неожиданные места
Животные
1 год назад
15 человек, чей день превратился в юмористическую сценку со щедрой щепоткой драмы
Народное творчество
1 год назад
11 ошибок отцов, из-за которых их дети еще долго будут выкладывать круглые суммы психологам
Психология
1 год назад
18 кадров, на которых запечатлена вся суть выражения «полный провал»
Народное творчество
5 лет назад
Как изменились актрисы, которые сводили с ума миллионы мужчин в годы перестройки
Кино
5 лет назад
10 крутых приспособлений, которые вызовут только одну реакцию: «Это мне надо!»
Дизайн
1 год назад
Искренний текст о том, что случайная встреча с бывшим мужем может пройти совсем не по сценарию. И это здорово
Психология
1 год назад
10 актеров и актрис, которые вернулись к своим культовым ролям спустя годы
Кино
7 месяцев назад
9 правил этикета, которые помогут не попасть впросак на пляже
Культура
6 месяцев назад
Бедные малышата 🙏каждому коте - по любящему человеку!