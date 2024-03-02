20 котиков, у которых жизнь была хуже горькой редьки, пока они не встретили любящих хозяев

Не смотря на то, что у котиков есть цепкие когти и острые клыки, они порой оказываются совершенно беззащитными перед тяготами жизни и отчаянно нуждаются в человеческой заботе. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые не смогли остаться безучастными и пришли им на выручку

В бонусе расскажем о том, как волонтерская опека превращается в тотальный контроль и головную боль для хозяина животного.

«Кот жил в водосточной трубе на обочине дороги, я подобрала его, отвезла к ветеринару. И тут внезапно выяснилось, что у него кошачья лейкемия»



«Я его оставила себе, а не передала приюту, потому что таким животным бывает сложно найти дом»

«Я нашел ее на даче в заброшенном сарае. Она была очень слабенькой, но нам удалось ее выходить. Теперь она живет в любима семьей и обожает коробки»

«Я нашла этого кота свернувшемся калачиком в парке, где я работаю. У него было множество инфекций и дефицит веса. Мы его вылечили и он набрал приличный вес. Теперь это мой мальчик»

«Нашли 4-месячного котенка посреди проселочной дороги. Добро пожаловать в нашу семью»

«Он жил позади телестанции, на которой я работаю. Кот был не очень-то дружелюбен (это видно по его взгляду), в ночь, когда я его взял. Он для меня много значит»

«Спасли его с улицы. Только посмотрите как он доволен»

«Я взял его с улицы несколько месяцев назад. Теперь посмотрите на него — вот на что способны тунец и любовь!»

«Он был абсолютно диким уличным котом, мои родственники забрали его к себе»

Иногда кота даже и заводить не приходится, он заводится сам собой

Ночью слышим — кричит кот, будто в квартире, а мы ничего не можем понять, ведь у нас нет животных. Наутро выяснили, что это бездомный котенок провалился в электрический щиток, и орет оттуда. Мы благополучно его вытащили. О был худой, облезлый, голодный. Остался с нами, назвали Тесла. Семь килограмм весит этот красавец теперь. © Подслушано / VK

«Моя бабушка нашла его в сарае еще котенком»

«Он превратился из маленького несчастного котенка в счастливого кота»

«1.5 года назад эта маленькая беспризорница подошла к нам и промяучила. Она явно очень нуждалась в доме и теперь у нее есть все, что нужно»

«Найдена совершенно больной посреди улицы, теперь она здорова и любима»

«Прежние хозяева переехали и бросили ее, но теперь она обрела новый дом»

«Он прожил на улице 2-3 года, перенес сильные морозы»

«Этот парень поселился в моем сарае. После стоматологической операции и месяцев жизни в доме он выглядит совсем по-другому»

«Ее нашли под мусорными контейнерами за рестораном, сейчас ей намного лучше»

«На самом деле это он меня спас и делает с тех пор делает каждый мой день намного лучше»

С котом шутки плохи — в раз найдет все, что плохо лежит

Подруга подобрала на улице кота, принесла домой. Ночью спит и вдруг слышит очень странный шум, забегает в коридор: на полу валяется распотрошенная сумка, а у кота изо рта торчит пачка успокоительного «Персен». Кот вытащил таблетки из сумки и таскал по всему коридору, что-то унюхал. Оказалось, что это успокоительное их привлекает похлеще валерьяны. Подруга с котом живет душа в душу, но таблетки старается убирать от него подальше.

Бонус: когда волонтерская опека превращается в тотальный контроль и головную боль для хозяина животного

Взяла кота у соседки, которая занимается бездомными животными. Теперь, если не отвечаю на ее сообщения хоть пару часов, она начинает трезвонить в дверь. Прячусь от нее в собственном доме, потому что, видимо, я плохая хозяйка, если понятия не имею, сколько раз в день мой кот ходит в туалет, пока я на работе, не взвешиваю его каждое утро. © Подслушано / VK