18 мастеров маникюра и их клиенток, которых хлебом не корми — дай посплетничать друг о друге

"Но у нее есть такая политика: если опаздываешь на 15 минут, запись отменяется."



Правило мастера понимаю. Но ор - нет. Можно просто сказать вежливо, что сеанс отменен из-за опоздания. И да, автор сказал, что вообще-то не часто опаздывает.... Т.е. опаздывает регулярно. Так шта...