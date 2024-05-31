"Она так и не призналась, что это были трусы. А я так и не призналась, что нашла их"
Как тупо со стороны мастера... Еще и собака невоспитанная. И хозяйка не возвращает украденное.
18 мастеров маникюра и их клиенток, которых хлебом не корми — дай посплетничать друг о друге
Поход на маникюр чем-то напоминает визит к психологу: и выговориться можно, и настроение от вида шикарных ногтей определенно улучшится. Вот только найти своего человека в этом деле довольно сложно, и ситуации, когда недопонимание между мастером и клиентом приводит к комичным или конфликтным ситуациям, встречаются сплошь и рядом.
- Работаю мастером маникюра на дому. Записалась девушка, за полчаса до назначенного времени пишет, что придет с мамой. Я слегка обалдела, отвечаю, мол, с мамами, друзьями и детьми не принимаю. И вот в час икс звонок в дверь — девчуля стоит на пороге с мамой! Я отказываюсь принять, и тут мама вставляет свои 5 копеек: «Да я и не собираюсь с вами сидеть, просто хочу посмотреть, куда привела свою дочь». Дальше она зашла в квартиру и начала осматривать рабочее место. Представляете, какое было у меня в тот момент лицо? Естественно, ногти я девушке делать не стала. До сих пор сижу и офигеваю... © подслушано маникюр / VK
- В день маникюра я беру выходной, чтобы никуда не торопиться. Сказала об этом мастеру — и она стала наглеть: то просит подождать, потому что предыдущая клиентка опоздала, то поесть ее отпустить. Последней каплей стало, когда я сначала ждала, пока мастер закончит с предыдущим клиентом, потом пока она поест, и в итоге услышала: «Ой, знаете, а мы ведь френч уже сегодня с вами не успеем, у меня в 18:00 другой клиент по записи». Я сказала, что это не мои проблемы, есть надо было шустрее, а если она некачественно мне сделает маникюр, с которым мне послезавтра идти на свадьбу, она будет его переделывать до тех пор, пока он меня не устроит! © Подслушано / Ideer
- Подрабатываю мастером по маникюру, выходные всегда насыщенные. Сегодня дочка заходит в комнату и при клиентке говорит: «Накрась мне хлеб маслом, а то я кушать хочу». Клиентка смеялась до конца процедуры, говорит, что у мамы-мастера и хлеб красят. Так и живем... © Палата № 6 / VK
- Работаю мастером по маникюру. Люблю это дело и стараюсь следить за сервисом. Всегда предлагаю клиентам чай, кофе, воду. Но с некоторых барышень я специально стала брать на 100-200 рублей больше. Считаю, что права, потому что они съедают у меня по полвазы конфет, в конце процедуры просто протягивая мне гору фантиков на выброс. На эти деньги тут же иду и докупаю еще вкусняшек. © Подслушано / Ideer
- Делаю девочкам на дому маникюр. Как-то клиентка пришла с пакетом, а мой чихуахуа, как потом я обнаружила, вытащил из него трусики... Она потом так деликатно спрашивала, а не спер ли что-то из ее пакета мой песик. Она так и не призналась, что это были трусы. А я так и не призналась, что нашла их. © Подслушано / Ideer
- Работаю мастером по маникюру. Ко мне уже год ходит одна клиентка, женщина лет 40. Записывается каждые 2 недели, а по маникюру я сразу понимаю, как у нее дела. Если снова сгрызла гель-лак, значит, нервничала и все плохо. Она мне еще давно призналась, что страдает такой проблемой с детства. Я в чужие дела не лезу и лишнего не спрашиваю. Но что ж должно происходить в жизни, чтобы настолько толстый и прочный слой геля сгрызать... И неужели зубов не жалко? © Палата № 6 / VK
"Она так и не призналась, что это были трусы. А я так и не призналась, что нашла их"
- У меня всегда были ломкие ногти. И витамины пила, и укреплять пыталась. Ходила в салон к одному мастеру, делала всякие дорогие процедуры по укреплению. В итоге плюнула — ну какие есть, такие есть. Зато с мастером подружилась. Тут посоветовала ее одной знакомой, она пришла на маникюр и говорит, мол, по моему совету пришла. А та ей стала говорить, какие у меня ужасные ногти и прочее. Как в душу наплевали! Я ей столько чаевых оставляла всегда, доверяла. Фу такой быть. © Подслушано / Ideer
- Меня попросили приехать на 30 минут позже, ибо другая клиентка опоздала, а у нее наращивание. И вот сидим, пилим молча. Я злющая, а мастер старается не отсвечивать. Проходит еще минут десять и мастер не выдерживает: «Я тебе скидку сделаю, дизайн какой хочешь, только умоляю, не расстраивайся!» И мне так смешно в этот момент стало от его напуганного лица, что в итоге помирились. До сих пор к нему хожу. © KS / ADME
- В последнее время вижу очень много постов в сети по типу «что я просила и что получила». Как правило, девушки приносят очень талантливые работы, прямо произведение искусства. Но я не понимаю, как можно ожидать такого же результата в обычном салоне с мизерными ценами. По-моему, очевидно, что разница между работой независимой мастерицы с ценами втридорога и обычным экспресс-мастером будет колоссальной. © lodolitemoon / Reddit
«Что я хотела и что в итоге получила».
- Клиентка как-то выяснила, что муж ей изменяет. Ранее он частенько делал ей замечания по поводу маникюра, типа он уродский, и показывал примеры, которые ему нравятся. Она нашла эти фотки и оказалось, что любовница мужа тоже ходит ко мне. Тогда клиентка придумала дьявольский план, как свести его с ума, и начала постоянно делать вслед за любовницей точно такой же маникюр (я ей сообщала, когда та девушка ко мне приходила и что делала). В конечном счете он так разнервничался, что у них произошел открытый конфликт. Он пообещал бросить молодуху, но моя клиентка уже приняла решение развестись. Но и это еще не все. В день, когда муж пригласил ее на ужин, чтобы спокойно поговорить, она пришла ко мне с их свадебными клятвами и попросила сделать маникюр с этими текстами. Это была моя самая безумная работа и самая уморительная месть за всю историю. © inaworldofnoimages / Reddit
- Я работаю уборщицей в магазине, занята там часа 1,5 в день. В 11 утра я уже дома, свободна. Начала потихоньку учиться маникюру, смотрела видеоуроки. Прошло уже года два, как я этим занимаюсь. Купила необходимое оборудование и пилю. Но беру только знакомых и их знакомых, совсем уж посторонних не люблю в своей квартире. Не скажу, что зарабатываю миллионы, но и ценник у меня символический. Это скорее хобби с неким финансовым бонусом. Вот так и живу. Утром полы намыла, днем ногти попилила, вечером есть силы на все остальные дела. Дети присмотрены, муж доволен, дома чистота и горячая еда, я не уставшая и с денежкой. Красота! © Kokosha2 / Pikabu
ДЛя хорошего маникюра надо и инструмент качественный, и материалы. Просто хобби - это совсем просто.
- Я писательница. И так вышло, что словила кризис. Увы, никакие путешествия, медитации, музыка и новые знакомства не помогли прийти «в норму». Да, отдохнула, да, прекрасно провела время, но писать дальше не могу. И тут мне подруга подкинула идею — поработать в другой сфере. Вспомнила, что была когда-то мастером маникюра. Достала инструменты и практически сразу же вернулась в строй! Люди заряжают энергией, рассказывают столько всего, что просто вау! Только и успеваю записывать идеи для своих историй! Я в восторге! © Палата № 6 / VK
- Пришел как-то раз ко мне начальник. Он очень любил называть себя «основателем компании», в которой работало 4 с половиной человека. Попросил, чтобы я отфотошопила готовые маникюрчики салона, где работала его пассия. Подправить длину, убрать затеки, убрать заусенцы, подправить блики и так далее. И знаете, что он мне предложил за эту работу? Сходить в этот же салон на маникюр бесплатно... Он серьезно думал, что я пойду в салон, где ноготочки после маникюра приходится фотошопить. © WhiteWhite / Pikabu
- Недавно клиентка обругала меня, на чем свет стоит, и убежала из салона посреди процедуры. И психанула она так — внимание! — всего лишь из-за того, что я попросила ее не трогать лицо руками, пока я делаю маникюр, потому что из-за кожного сала может плохо лечь лак. © MiaMiaPP / Reddit
- Сегодня не успела я переступить порог, как мастер в ярости начала на меня орать, что я трачу ее время, а время — деньги! У меня аж слезы невольно навернулись. Она еще больше рассвирепела: «Чего сопли распустила?! Мое время очень ценно!» Я не выдержала и выбежала из салона. Не понимаю, за что она так со мной. Я хожу к ней каждый месяц вот уже 2 года. У нее довольно высокие цены, но красивые дизайны и хорошая техника, поэтому я частенько оставляла ей на чай 25-30% от суммы. Но у нее есть такая политика: если опаздываешь на 15 минут, запись отменяется. Обычно я никогда и не опаздывала больше, чем на 5 минут. А сегодня так вышло, что впервые задержалась на 12 — и она подняла такой скандал. Обидно. Не думаю, что снова к ней пойду. © BossyBunnykkk / Reddit
- Мастер маникюра у меня постоянный, хожу к ней около двух лет. Девчонке 20 лет, учится на фармацевта, после учебы ногти пилит. Причем делает отлично, не хуже профессионалов, и расценки невысокие, поэтому запись у нее достаточно плотная. Говорит, с 13 лет этим занимается. Содержит себя, помогает матери с сестренкой и на половину квартиры уже накопила. Как-то раз решила спросить:
— Алена, а после учебы чем планируешь заниматься? По профессии пойдешь работать?
Она смотрит на меня недоуменно:
— Нет, конечно. Ногтями и буду заниматься. Еще и на брови отучусь, сейчас просто времени не хватает. Я за месяц на ногтях по 70 тыс. зарабатываю, зачем мне в аптеку за 30 идти? © Selesti.N / Pikabu
"Но у нее есть такая политика: если опаздываешь на 15 минут, запись отменяется."
Правило мастера понимаю. Но ор - нет. Можно просто сказать вежливо, что сеанс отменен из-за опоздания. И да, автор сказал, что вообще-то не часто опаздывает.... Т.е. опаздывает регулярно. Так шта...
- Сделала я клиенте коррекцию своей же работы, она ушла довольная... А потом я увидела, что она выставила фото моей работы в интернете и написала, что сделала все сама по видео уроку. Было очень обидно. © Подслушано у мастеров ногтевого сервиса / VK
- Нарастила девушке ногти, та ушла в восторге. Примерно через месяц сижу себе, пилю — и залетает она. С истерикой тычет мне в лицо руки и орет: «Что вы мне сделали? Вы посмотрите!» Смотрю — ногти идеально относились. Говорю: «Все же хорошо». А та мне:
«Где хорошо? Вы посмотрите, там же расстояние появилось! Вы мне обещали, что будет красиво и хорошо носиться!»
Я в замешательстве (клиентка, которая была на тот момент, тоже под впечатлением), объясняю, что ногти отросли и нужно сделать коррекцию. Так девушка меня обвинила в том, что я мошенница и обманываю людей. Пыталась истерикой вернуть деньги, пугала полицией и налоговой. Все-таки ушла. Сидим мы с клиенткой в тишине, после того, как за скандалисткой дверь захлопнулась, смотрим друг на друга, и как захохочем... © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
А вообще, в салонах красоты и не такое можно увидеть. Эта подборка докажет, что крепкие нервы сотрудникам нужны ничуть не меньше, чем крутые профессиональные навыки.
Комментарии
"Сделала я клиенте коррекцию своей же работы, она ушла довольная..."
Я бы написала коммент, что очень рада, что моя работа ей так понравилась, что она ее за свою выдает.