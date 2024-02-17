15 взрослых людей, у которых не пропал дух авантюризма. Аж зависть берет

В мире есть много людей, которые доказали, что возраст — это не камень преткновения, и добиться успехов в жизни можно не только в молодости. Например, Джулия Чайлд выпустила свою кулинарную книгу в 49 лет и стала знаменитым на весь мир шеф-поваром, а супермодель Дафни Селф в 70 лет попала на обложку журнала Vogue. Но не только знаменитости сохраняют силу духа и смекалку в преклонном возрасте. О таких людях рассказали герои нашей подборки историй.