15 взрослых людей, у которых не пропал дух авантюризма. Аж зависть берет
Народное творчество
1 час назад
В мире есть много людей, которые доказали, что возраст — это не камень преткновения, и добиться успехов в жизни можно не только в молодости. Например, Джулия Чайлд выпустила свою кулинарную книгу в 49 лет и стала знаменитым на весь мир шеф-поваром, а супермодель Дафни Селф в 70 лет попала на обложку журнала Vogue. Но не только знаменитости сохраняют силу духа и смекалку в преклонном возрасте. О таких людях рассказали герои нашей подборки историй.
- У меня бабушке девятый десяток, она решила в этом интересном возрасте, чтобы не скучать, пойти в модельный бизнес. И у нее жизнь ярче, чем у меня: вечно дефиле, мастер-классы, фотосессии, показы. И в прошлом месяце она угодила в больничку, вшили кардиостимулятор. Так она зажить толком не успела после операции, как махнула в столицу на очередные съемки. Присылает потом оттуда фотографии с комментарием «Вон, смотри, как я изображаю бабушку». Смотрю и думаю: «С твоим запасом энергии действительно только изображать и остается». Стопудово она еще и меня переживет. © Meta1Barbie / Pikabu
- Пришла я как-то раз к дедушке в гости, лежу на кровати, отдыхаю, а ему в этот момент позвонила невероятно разговорчивая подруга. Самая настоящая болтушка! Проходит полчаса их разговора, дедушке уже надоело слушать эти бессмысленные рассказы, поэтому он внезапно дергает меня за волосы и шепотом просит: «Иди, позвони в дверь». Я сразу все поняла, встала и позвонила в наш дверной звонок. Дедушка тут же кричит подруге: «Ой, Валентина Михайловна, извините, гости пришли. Я бегу, срочно-срочно! Пока-пока!» © Палата № 6 / VK
- Мои свекры обычные пенсионеры, со всем прилагаемым багажом. В 75 лет купили свой первый ноутбук, чтобы общаться с детьми и внуками в другой стране. И понеслось. Свекровь одним пальцем перевела свои лекции в цифровой вариант, завела себе соцсети, стала читать специальную и просто литературу, которую можно найти в интернете. Свекор вернулся к своему юношескому увлечению — скорописи и стенографии. Создал несколько учебников и прописей. Потом увлекся сказками и баснями в стихах. Сегодня ему 85, почти ослеп и редко выходит из дома. Для того чтобы творить, внуки ему подключили огромную плазму к компьютеру. Но когда ему звонишь, он всегда весел, бодр и полон новостей. Есть люди, которые просто доживают свои дни, а есть те, что ищут и находят себе занятие и интересы, стимулирующие и приносящие удовольствие. И это не всегда про деньги. © Габриела / ADME
- Однажды моя бабушка забыла в машине бутылку молока. Она оставила его там на ночь и вспомнила о нем только на утро. По ее словам, молоко было «тверже камня», так как замерзло за ночь. Тут она берет его и показывает моей маме: «Посмотри на это молоко, оно твердое, как камень». И она начала сжимать верхнюю часть бутылки. Вот же было весело, когда крышка отлетела и молоко расплескалось по лицу моей бабушки и по ее ночной рубашке. © jokesfire / Reddit
- Лежит у нас бабулька в отделении. Они с дедом что-то продали и положили 320 тысяч на книжку деду. Бабка боится, что он их прогуляет и попросила знакомую в банке говорить деду, что снимать можно только всю сумму. Дед приходит, просит снять тысячу. Ему отвечают, мол так нельзя. Дед помнется, помнется, да уйдет. И так несколько дней ходил. А вчера пришел и снял все деньги. Отказать не имеют права. И тут же положил 318 тысяч обратно. До сих пор бабка до него дозвониться не может. © Consolidation / Pikabu
- Сидим с женой в ресторане, ужинаем. Смотрю через пару столиков дедок сидит с молодой девушкой. На лицо знаком, а откуда, понять не могу. Я на него и так посмотрю, и эдак, но не помню, хоть убей. Отужинал дед, идет мимо, я на него смотрю, он на меня. Улыбнулся и говорит так протяжно: «Здр-а-а-а-вствуйте!» А я на автомате: «Здравствуйте, Евгений Палыч». А он пошел дальше со своей пассией. Вспомнил, как 17 лет назад в универе по дифференциальным уравнениям нас гонял, а я забыл уж все, как страшный сон. © dzobaboba / Pikabu
- Сижу в тонированной машине, жду мужа из магазина. Вдруг подходит бабушка лет 80 с палочкой и долго смотрит в окно машины, где я сижу. Я уже начала напрягаться и хотела открыть стекло, как она достала из кармана помаду. А потом, глядя как в зеркало, накрасила губы и побрела дальше. Вот это настоящая леди. © Палата № 6 / VK
- Прогуливались по гипермаркету, увидела камеру и показала язык. Думаю, ну ведь все равно никто не заметит. Через некоторое время ко мне подходит охранник и строго говорит: «Это вы показали язык на камеру?» Я киваю. И тут он в ответ: «Вам просили передать!» — показывает язык и ржет. Здорово, что есть люди, которые не теряют позитив. Язык охраннику показывала Женя, 26 годиков. © СИТУАЦИЯ / VK
- На рынке продаю верхнюю одежду — курточки, ветровки, пальто. Недавно был такой случай, подходит ко мне бабуля, а за ней и дед, вещи разглядывают. «Моему деду куртка нужна», — говорит она. Протягиваю деду куртку, а он: «Не хочу я мерить!» Я настаиваю, что лучше примерить перед покупкой. А дед сердится, мол, чего привязалась, и уходит. «А это не мой дед, чего ты к нему пристала», — заявила бабуля и тоже ушла. © Палата № 6 / VK
- Когда мы с друзьями были первокурсниками, я попросил бабушку и дедушку взять нас всех в поход в тематический парк, расположенный в нескольких часах езды. Рядом с палаточным лагерем было большое озеро с выходом на пляж и красивой зоной для купания. Мы попросили дедушку отвезти нас к озеру, чтобы поплавать. Мы сидим в кузове его пикапа, въезжаем на парковку и замечаем группу очень привлекательных девушек в бикини, проходящих мимо нас. Мой дедушка говорит: «А, теперь я понимаю, почему вы, ребята, хотели приехать сюда поплавать». Мы стали оправдываться: «Конечно, нет...». А дедушка посмотрел на нас и сказал: «Может быть, я и стар, но я еще не умер». Это была одна из самых крутых и веселых вещей, которые я слышал от дедушки. © fishbait32 / Reddit
- Сейчас на переходе с таймером дедок за секунду до окончания отсчета поднял руку, махнул, потом сделал всем позади головой типа «за мной» и пошел. © ljubowie / Twitter
- Моей бабушке исполнилось 93 года, когда я поздравила ее с днем рождения: «С днем рождения, бабушка! Здоровья и долголетия. Тоже хочу выглядеть так в 94!» Бабушка недовольным тоном: «Вообще-то, не надо меня старить! Мне 93» © Bisquit / ADME
- Дедушка с бабушкой долго уговаривали меня приехать к ним в гости в деревню. Я была вся в работе, поэтому постоянно откладывала свою поездку, а они думали, что из меня «королевишна» выросла. Мол, не хочу уже в деревню возвращаться из своего города. Но это не так, я просто была занята, а пару месяцев назад все же нашла свободные пару дней. Дедушка встретил меня на коне со словами: «Карета подана, моя королева!». Даже карету соорудил из повозки с сеном. © Палата № 6 / VK
- На праздник я купил бабушке подарок. Вручаю ей со словами: «Бабуля, это тебе!» И тут она мне радостно отвечает: «Ты мне лучше сначала дай полопать пупырчатую пленку от упаковки!» © Rahul Meena / Quora
- Приехал ко мне в гости дедушка, мы с женой его хорошо приняли, приютили на недельку. На третий день у нас был борщ, к которому дед захотел сала, бородинского хлеба и хрена. У нас все было, но вот хрен не нашли, предложили горчицу. Дед посчитал это оскорблением, потому что по его словам она была «недостаточно острой». Я заглянул в холодильник, а там еще оставалось немного настоящего васаби, который мне друзья из Японии привезли. Дал его деду к борщу, тот недоверчиво взглянул на зеленый цвет, но хорошо так размазал его по хлебу. Укусил, заел борщом, а потом у него покатилась слеза. Дед сказал, что за всю жизнь он никогда не плакал. Теперь этот «зеленый хрен» — его любимый. © Палата № 6 / VK
А в этих статьях еще больше историй о бабушках и дедушках, для которых жизнь словно сценарий голливудского фильма:
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очень милая статья. Адме, спасибо!
Дай Бог здоровья таким бабушкам и дедушкам.