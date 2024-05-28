15 СМС-переписок, в которых собеседников закрутил лихой сюжет и мощная развязка

Увлекательная развязка в фильме заставляет запоминается, и потом мы рекомендуем кинокартину друзьям. Примерно то же самое происходит и с СМС-переписками. Чем эпичней собеседник ответит в конце, тем больше вероятности у скриншота этой беседы завируситься в интернете.

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