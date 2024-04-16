16 СМС-переписок, в которых собеседники никак не смогли сдержать поток своего остроумия
Пожалуй, каждый из нас хоть раз получал СМС, после которой невольно задумывался: "Что за чудной собеседник?" В некоторых люди рассказывают какие-то эпичные истории, в других - выкручивают остроумие на максимум. Герои нашей подборки выложили именно такие СМС в сеть.
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наглаживать кота - лучший спорт. почему нет чемпионатов по этому иду спорта?
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Вспомнил анекдот:у девушки спрашивают куда она потратила все деньги она:маникюр
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Что-то я ничего не поняла. Какой большой зоопарк она имела в виду?
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У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, в котором собеседники шутят покруче всяких там комиков.
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В который раз вижу здесь эту историю, и каждый раз удивляюсь, как в этом классе могли выбрать старостой мстительного и не очень умного человека, у которого туго с пониманием обязанностей и ответственности.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK
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Мы заметили, что особенно часто забавные СМС-переписки случаются между клиентами и продавцами. Но от них не отстают и школьные чаты — вот уж где сюжет бывает действительно непредсказуемым.