16 СМС-переписок, в которых собеседники никак не смогли сдержать поток своего остроумия

Пожалуй, каждый из нас хоть раз получал СМС, после которой невольно задумывался: "Что за чудной собеседник?" В некоторых люди рассказывают какие-то эпичные истории, в других - выкручивают остроумие на максимум. Герои нашей подборки выложили именно такие СМС в сеть.

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Зелёный бургер 4 минуты назад наглаживать кота - лучший спорт. почему нет чемпионатов по этому иду спорта? - - Ответить

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Илья 5 часов назад Вспомнил анекдот:у девушки спрашивают куда она потратила все деньги она:маникюр - - Ответить

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Богиня ВДНХ 57 минут назад Что-то я ничего не поняла. Какой большой зоопарк она имела в виду? - - Ответить

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У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, в котором собеседники шутят покруче всяких там комиков.

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графиня Деревко-Тряпочкина 54 минуты назад В который раз вижу здесь эту историю, и каждый раз удивляюсь, как в этом классе могли выбрать старостой мстительного и не очень умного человека, у которого туго с пониманием обязанностей и ответственности. - - Ответить

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